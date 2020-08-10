УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8789 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
15 843 137

ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів: у Лукашенка 80,23% голосів, у Тіхановської - 9,9%

ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів: у Лукашенка 80,23% голосів, у Тіхановської - 9,9%

ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NEXTA Live у Telegram.

Так, згідно з даними ЦВК Білорусі, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, Світлана Тіхановська - 9,9%

Анна Канопацька - 1,68%, Андрій Дмитрієв - 1,04%, Сергій Черечень - 1,13%, проти всіх - 6,02%.

"Нахабству фальсифікацій немає меж", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: СК Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції: учасникам загрожує до 15 років в'язниці

Як пише Sputnik.by, за словами глави ЦВК Білорусі Єрмошиної, попередні дані збиралися практично в ручному режимі "через те, що ЦВК, принаймні я з аналітиком, нас було двоє, о першій годині ночі було евакуйовано з будинку уряду, тому ми не приймали результати, і ми прийняли їх лише зараз, буквально напередодні цього брифінгу".

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Також читайте: Протести в Білорусі: Правозахисники повідомляють про 170 затриманих

ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів: у Лукашенка 80,23% голосів, у Тіхановської - 9,9% 01

Автор: 

Білорусь (8083) вибори (6752) ЦВК (1179)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Кто бы сомневался!
ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов: у Лукашенко 80,23% голосов, у Тихановской - 9,9% - Цензор.НЕТ 4635
показати весь коментар
10.08.2020 09:21 Відповісти
+22
ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов: у Лукашенко 80,23% голосов, у Тихановской - 9,9% - Цензор.НЕТ 1703
показати весь коментар
10.08.2020 09:27 Відповісти
+21
Самые честные выборы в мире
показати весь коментар
10.08.2020 09:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А то при мародері Україна процвітала. Прирівняли державника, до бариги клептомана. Я думаю, що якщо в Україні з'явиться політик як Лукашенко, то його буде підтримувати 90% населення до його сметного одра. Бо ми обпалені олігархатом.
показати весь коментар
10.08.2020 12:59 Відповісти
Зеленский уже поздравил или нет? Это одно из важнейших решений в его жизни...
показати весь коментар
10.08.2020 12:48 Відповісти
Сразу же после развала совка Белорусь широко открыла двери для переселенгцев из **********. За это врем\я десятки тысяч кацапов устав от "перестройки" свалили в коммунистический заповедник со всеми атрибутами диктатуры. И переселение (бегство с **********) активно продолжается о чем Вы можете посмотреть десятки сюжетов на ютюбе. И все переселенцы "заражены" русским миром как сифилисом и распространяют вокруг себя спирохети русофашизма. Скудьба Белоруси печальна и трагична. Кому как, а мне лично союзника ***** не жаль - "Рабів до раю не пускають". Политика Украины в отношении Белоруси должна быть такая же как у израильтян к соседним мусульманским странам - продаем все что можем но не покупаем ни-че-го. Жесткий визовый режим и готовность встретить орды ********* со стороны Белоруси.
показати весь коментар
10.08.2020 12:54 Відповісти
Тихановская одержала победу, вот краткая выписка:
участок 37 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 848 голосов, за Лукашенко - 297), участок 70 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 1023, за Лукашенко - 686), участок 50 поселка Колодищи (за Тихановскую - 719, за Лукашенко - 497), участок 54 поселка Колодищи (за Тихановскую - 1230, за Лукашенко - 277), участок 51 Октябрьского района Минска (за Тихановскую - 1226, за Лукашенко - 394).
Также в штабе Светланы Тихановской сообщили о ее абсолютной победе на 20 избирательных участках в Минске и Минском районе. Белорусам можно только посочувствовать - вот он, беспредел!!!
показати весь коментар
10.08.2020 13:00 Відповісти
маловато....
показати весь коментар
10.08.2020 13:06 Відповісти
ги
показати весь коментар
10.08.2020 16:39 Відповісти
Як завжди, в столиці концентруються вороги. В Київ також лізуть проросійські елементи.
показати весь коментар
11.08.2020 08:19 Відповісти
Та що говорити я вже знаю хто виграє наступні вибори в 2026 році і в 2032.... і це буде барабаний стукіт...........

Лукашенко, Лукашенко і знову Лукашенко молодший
показати весь коментар
10.08.2020 13:15 Відповісти
А хто проти молодшого, він напевно буде кращий, ніж якийсь бидло з піаніно.
показати весь коментар
11.08.2020 08:11 Відповісти
Скромный Лукашенко, а ведь мог нарисовать 85000%, а это 7.5млрд человек земли по сравнении 9млн человек Беларуси. так сказать весь земной шар за Лукашенко ))
показати весь коментар
10.08.2020 14:07 Відповісти
80 % за Лукашеску - это точно такой же рейтинг "всенародной поддержки", который был официально объявлен в Румынии в декабре 1989 года:

тогда за Чаушеску было 98,5 % : через неделю после объявления этого рейтинга всенародного любимца свергли и расстреляли.
показати весь коментар
10.08.2020 22:53 Відповісти
...у Лукашенко 80,23% голосов... ©
Бгг
показати весь коментар
10.08.2020 14:31 Відповісти
Навчися рахувати. У Свєти 100 тисяч прихильників (5-а колона), а у Луки вся Білорусь, армія і поліція.
показати весь коментар
11.08.2020 08:05 Відповісти
Ще раз "бгг"...

ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів: у Лукашенка 80,23% голосів, у Тіхановської - 9,9% - Цензор.НЕТ 6426
показати весь коментар
11.08.2020 20:03 Відповісти
почему не 146% ?

Серьезно - белорусы, сил и мозгов вам. Теперь вы понимаете, что чувствовали мы, украинцы, в 2004 году, когда Янукович "победил" Ющенка, и что чувствовали мы, когда Азиров, Захарченко и Янукович ссали нам в глаза из телевизора в 2013 году.
Казалось, что эти люди навсегда присосались к власти, и подвинуть их невозможно, и нет выхода вообще. У вас тоже может получиться, удачи, сил и ума вам.
показати весь коментар
10.08.2020 15:25 Відповісти
Сил і мозгов тобі, бо заблудився у трьох соснах, а іншим дорогу показуєш.
показати весь коментар
11.08.2020 08:02 Відповісти
зелебобик шоле?
показати весь коментар
11.08.2020 13:18 Відповісти
скоро зе-вавка поедет опыт перенимать, овцы то с одной отары, еще при ссср выращивали.
показати весь коментар
10.08.2020 15:46 Відповісти
а зачем ему, они с петькой добазарятся, щас же добазарились, и по очереди....
показати весь коментар
10.08.2020 16:36 Відповісти
" у Лукашенко 80,23% голосов" - почти как у ***** )))
показати весь коментар
10.08.2020 17:44 Відповісти
У Хйла 78%, чуть меньше нарисовал)
показати весь коментар
11.08.2020 11:23 Відповісти
а революція я та розумію скінчилась?
показати весь коментар
10.08.2020 18:09 Відповісти
русский мир не пройдет! как не прошел в Украине!
показати весь коментар
10.08.2020 22:38 Відповісти
Самое забавное даже не всплески отчаянных лукаботов... а отсутсвие даже элементарной логики у трёхпроцентного электората... когда у правителя 80% поддержки - никогда в жизни в стране не будут вырубать интернет, никогда в жизни члены комиссий не буду выгонять наблюдателей с участков, а потом бежать через чёрные ходы со своими лживыми протоколами, чтобы их не разорвала толпа, никогда в жизни такому «правителю» не придётся вводить войска и вести войну на улицах против народы... при такой поддержке, которую он себе рисует - можно вынести все урны на главную площадь и показать открыто всем каждый бюллетень! После вчерашнего уже всем стало понятно, что никаких выборов не было, была просто «спецоперация по удержанию власти». Но страна уже изменилась, людям уже не нужны никакие лидеры, амоновцы с открытыми ртами вообще не понимают как против такой стихии можно бороться, и 70% населения в застенки не посадишь! Даже немного жалко всех бестолковых холуев, которых он в свой самолёт не заберёт, и которым предстоит отвечать за все его преступления!
показати весь коментар
10.08.2020 18:24 Відповісти
русский мир не пройдет! ему жопа!)))))))))))))))))Бацьке слава!
показати весь коментар
10.08.2020 22:40 Відповісти
совершенно блистательный пост: каждая фраз звучит, как афоризм: респект, ув. Вильям Бок.
показати весь коментар
10.08.2020 22:56 Відповісти
Я не отчаянный бот, я просто здравомыслящий человек! Я предлагаю вам эксперемент- возьмите 20 тысяч кирпичей и начните их бросать назад не видя что делается сзади и о ! Какое чудо! Вы построите себе дом? Можете потратить всю свою жизнь в этом эксперементе, но как я понимаю, чуда не будет! Это я по поводу случайности выбора и выбора вообще! Да ,как бы вы не кидали камень в воду, круги по воде не збежны- ибо вы и есть причина и следствие этих процессов! То что Лукашенко выиграл выборы- 100 процентов, конечно не с 80 процентным показателем, но тем ни менее!
Как то последнее время все в мире просто епанулись! У нас тут тоже, борются за " Свободу, равенство и братство" хотя , это все записано в Конституции и имеет пожалуй самую высокую в мире реализацию этих " свобод" на практике! Только, города горят, бизнесс бежит а полиция стоит на коленях в 40 городах и десятках штатов! Не кажется ли вам что кто то очень сильно манипулирует сознанием людей?
А теперь по сути! У Лукашенко можео по разному относится, так же как и украинцам к Торчку, весь вопрос в том, а что собой представляют опозиционеры? Они кто? Какие их реальные достижения? И кто за ними стоит? Думай ТЕ!
показати весь коментар
11.08.2020 09:21 Відповісти
Вся ваша проблема в том, что вы рассуждаете о событии с позиции Украины... надо прожить 20 лет при диктатуре, чтобы понять вообще, что происходит в Беларуси... конечно же он не выиграл никакие выборы... и если раньше у него был свой электорат примерно 30-40% и он их превращал в 80% это ещё как-то сходило с рук... сегодня, когда его бывшая опора - рабочие и колхозники в деревнях прямым текстом в лицо говорят ему «пошёл на х#й» всем в Беларуси понятно, что он не набрал и 10% - только это уже не прокатило... по поводу того, что типа «нет никого выдающегося кроме психопата с автоматом»... это опять говорит, о том, что вы просто не понимаете страну и на ее ситуацию смотрите с позиции Украины... вы можете мне назвать какого-то яркого лидера в Северной Корее или на Кубе? Вот кто там может сменить власть если что? Их просто нет и не может быть! Когда в стране диктатура, отсутсвует парламент (либо он карманный для вида), когда нет никакого развития общественной мысли, нет никакого альтернативного мнения кроме мнения одного человека, нет и не может быть дискуссий в обществе по актуальным проблемам, откуда могут появиться какие-то лидеры с какими-то достижениями если в Беларуси ты можешь оказаться в тюрьме любое выступление??? Можешь исчезнуть и никто тебя не найдёт, тебе пришьют любое уголовное дело если ты просто захочешь стать кандидатом в выборные органы. И это по вашему достижение??? Это просто тупик для любой страны! Поэтому так важна сменяемость власти... нужна свобода, тогда и появятся народные лидеры, самые умные люди перестанут уезжать из страны... главная цель - это новые выборы без диктатора, где в родной свободе волеизъявления после открытого обсуждения всех вопросов беларуская нация изберёт своего лидера.
показати весь коментар
30.08.2020 03:06 Відповісти
У меня нет этих проблем, я уже 15 лет живу в США, и мне 49 лет и я успел пожить и при позднем социализме в СССР! Именно поэтому я против , например, выступлений в США! Потому что это - левачество! Я не хочу жить в стране ни позднего социализма, ни победившего коммунизма, ни национал- социализма, ни социализма с человеческим лицом, ни европейского социализма! Нихочу социализма в любом его проявлении! Я хочу классической либеральной модели! И ее ярым сторонником и вдохновителем был Наполеон Бонапарт! Да Да! Самый главный Тиран Европы 19 века! Узурпатор власти, Император, выбранный народом Франции на референдумоме! Это тот, кто дал свободу тем же еврееям селится свободно по Франции и уравнял их в правах! Вот такие они Тираны!
показати весь коментар
03.09.2020 17:26 Відповісти
З одного боку Лукашенко авторитарний керманич типу Яника, хоча й значно розумніший. І його варто відправити у відставку. З іншого Тихановська це такий собі білоруський Зе, хоча Зе хоча б не каже, що "Крим невідомо чий і взагалі давайте не сваритися". Ну тобто вона навіть більш проросійська ніж Зе. Лукашенко в свою чергу анексію не визнав і останнім часом схиляється все більше в прозахідну сторону. Це саме той момент, коли позиція Заходу може хитнути рівновагу в будь-яку сторону і змінити історію регіона. Але Захід слабкий, роз'єднаний, і ні на що не здатний. Звичайно крім "глибокого занепокоєння".
показати весь коментар
10.08.2020 18:47 Відповісти
на сегодня производство все работает, сохранены все заводы, ВВП в Беларусии выше чем в Украине в 2 раза! русскому миру это давно не нравится! но он сейчас там проснулся! встречайте!
показати весь коментар
10.08.2020 22:37 Відповісти
Норм.
показати весь коментар
10.08.2020 19:28 Відповісти
Чому не 146%?
показати весь коментар
10.08.2020 21:24 Відповісти
Бацька слава! Ему нужно остановить русский мир!
показати весь коментар
10.08.2020 22:34 Відповісти
ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів: у Лукашенка 80,23% голосів, у Тіхановської - 9,9% - Цензор.НЕТ 3446
показати весь коментар
11.08.2020 20:08 Відповісти
А що дивного? За Тіхановську вийшло 10 тисяч, нехай по всій Білорусі 100 тисяч. А за Лукашенка вся армія, вся поліція і більшість білорусів, які не ходили на протести з російським душком.
показати весь коментар
11.08.2020 07:56 Відповісти
протести з російським душком ©
Олю, не сміши.
Лука і ***** - "братья навєк".
показати весь коментар
11.08.2020 20:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 