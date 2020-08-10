ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів: у Лукашенка 80,23% голосів, у Тіхановської - 9,9%
ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NEXTA Live у Telegram.
Так, згідно з даними ЦВК Білорусі, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, Світлана Тіхановська - 9,9%
Анна Канопацька - 1,68%, Андрій Дмитрієв - 1,04%, Сергій Черечень - 1,13%, проти всіх - 6,02%.
"Нахабству фальсифікацій немає меж", - йдеться в повідомленні.
Як пише Sputnik.by, за словами глави ЦВК Білорусі Єрмошиної, попередні дані збиралися практично в ручному режимі "через те, що ЦВК, принаймні я з аналітиком, нас було двоє, о першій годині ночі було евакуйовано з будинку уряду, тому ми не приймали результати, і ми прийняли їх лише зараз, буквально напередодні цього брифінгу".
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.
участок 37 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 848 голосов, за Лукашенко - 297), участок 70 Первомайского района Минска (за Тихановскую - 1023, за Лукашенко - 686), участок 50 поселка Колодищи (за Тихановскую - 719, за Лукашенко - 497), участок 54 поселка Колодищи (за Тихановскую - 1230, за Лукашенко - 277), участок 51 Октябрьского района Минска (за Тихановскую - 1226, за Лукашенко - 394).
Также в штабе Светланы Тихановской сообщили о ее абсолютной победе на 20 избирательных участках в Минске и Минском районе. Белорусам можно только посочувствовать - вот он, беспредел!!!
Лукашенко, Лукашенко і знову Лукашенко молодший
тогда за Чаушеску было 98,5 % : через неделю после объявления этого рейтинга всенародного любимца свергли и расстреляли.
Бгг
Серьезно - белорусы, сил и мозгов вам. Теперь вы понимаете, что чувствовали мы, украинцы, в 2004 году, когда Янукович "победил" Ющенка, и что чувствовали мы, когда Азиров, Захарченко и Янукович ссали нам в глаза из телевизора в 2013 году.
Казалось, что эти люди навсегда присосались к власти, и подвинуть их невозможно, и нет выхода вообще. У вас тоже может получиться, удачи, сил и ума вам.
Как то последнее время все в мире просто епанулись! У нас тут тоже, борются за " Свободу, равенство и братство" хотя , это все записано в Конституции и имеет пожалуй самую высокую в мире реализацию этих " свобод" на практике! Только, города горят, бизнесс бежит а полиция стоит на коленях в 40 городах и десятках штатов! Не кажется ли вам что кто то очень сильно манипулирует сознанием людей?
А теперь по сути! У Лукашенко можео по разному относится, так же как и украинцам к Торчку, весь вопрос в том, а что собой представляют опозиционеры? Они кто? Какие их реальные достижения? И кто за ними стоит? Думай ТЕ!
Олю, не сміши.
Лука і ***** - "братья навєк".