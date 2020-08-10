ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів: у Лукашенка 80,23% голосів, у Тіхановської - 9,9%

ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише NEXTA Live у Telegram.

Так, згідно з даними ЦВК Білорусі, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, Світлана Тіхановська - 9,9%

Анна Канопацька - 1,68%, Андрій Дмитрієв - 1,04%, Сергій Черечень - 1,13%, проти всіх - 6,02%.

"Нахабству фальсифікацій немає меж", - йдеться в повідомленні.

Як пише Sputnik.by, за словами глави ЦВК Білорусі Єрмошиної, попередні дані збиралися практично в ручному режимі "через те, що ЦВК, принаймні я з аналітиком, нас було двоє, о першій годині ночі було евакуйовано з будинку уряду, тому ми не приймали результати, і ми прийняли їх лише зараз, буквально напередодні цього брифінгу".

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

