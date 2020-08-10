Зеленський про протести в Білорусі: "Закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства"
Президент України Володимир Зеленський прокоментував протести в Білорусі після проведення президентських виборів.
Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто. Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо", - зазначив Зеленський.
Президент України закликав Білорусь до максимальної толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства.
"Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії. В іншому разі ескалація насильства наростатиме, а це загрожує надзвичайно гіркими наслідками", - підкреслив Зеленський.
За словами глави держави, зараз в такому діалозі повинні бути зацікавлені обидві сторони - і уряд, і громадськість, яка протестує.
"Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів. І постаратися забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі. Тільки так можна зберегти надію на вихід з кризи. Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оне, таки да, друг за дружку держатся крепко...
https://tech.liga.net/technology/novosti/u-zelenskogo-bolshe-vsego-aktivnyh-facebook-botov---issledovanie
Если ты не понял, это почистили ботофермы Миши Федорова.
Хотите меньше платить за газ? Добывайте 22 млн. куб.м в Украине, а не16. Это вполне реально.
И не выбирайте неучей в президенты.
Культура аж прет... Вы реально хотите с таким культурным уровнем выборы выигрывать??? Не удивительно что в слезах и соплях с треском проиграло выборы с такой поддержкой
смени методички, зелебот
А теперь такие продажные швали, как ты, рассказывают что бубочка не виноват, это из-за коронавируса школьные олимпиады не проводились.
И я так подозреваю, что по многим бюджетным статьям так ударило, так что в народе пойдет ропот.
давай, ****, отрабатывай деньги, лей говно на пороха, может ещё раз проканает.
Без рыночной цены не будет конкуренции и заинтересованности добывать. Всегда чиновник будет определять цену и брать взятки. И никому не нужно будет заниматься энергомодернизацией. Если коротко, то нет смысла увеличивать добычу и развивать технологии (причем технологии как добычи, так и потребления). Это путь к развалу! К развалу экономики и страны!
А вот ренту можно направить и на нормальные пенсии, чтоб рыночкая цена на газ никого не напрягала. Альтернативного пути нет. По крайней мере не у нас. Мог бы рассказать детальней почему, но это не формат коментария...
посмотрите правде глаза. Вам не стоит поучать другие народы, как им быть. Потому что вы просто мальчик из Кривого Рога, провинциальный артист, не более того. У вас нет ни путного образования, ни знаний, ни опыта. К должности вы пришли на волне надутого купленым олигархическим телевидением рейтинга. Пользуясь отсталостью, совковостью, зомбированностью большинства населения. И окружили себя холуями, подхалимами, агентами ФСБ (Ермак), ничтожествами. Самый правильный, безболезненный и честный выход для вас - подать в отставку и назначить выборы нового президента Украины.
Кого выбрать - умные и образованные украинцы найдут сами. Я, никому ничего не навязывая, могу только сказать, кто мне нравится как кандидат в президенты: например, Зеркаль, Омелян, Филатов.
Есть и другой путь. Зеленского надо заставить изменить политику с пророссийской на проукраински-проевропейскую. Движущие силы для этого: гражданское общество, участники боевых действий и их семьи, все умные, сознательные граждане, болеющие за судьбу детей. Ермака в отставку и под суд.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/07/31/7112756/ Порохоботы системно работают против Украины
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/07/31/7112756/
===Не меньшее раздражение россиян вызвало то, что в мае-июне Банковая (впервые за последние годы!!!) перехватила инициативу в "нормандских" и минских переговорах - реформировала свое участие в минской ТКГ и завела туда переселенцев из ОРДЛО, которых Киев считает представителями Донбасса. Эта идея не на шутку раздражает РФ, а ее автором в Кремле также считают Ермака.
Кстати, претензии к украинскому чиновнику были и у предшественника Козака - Владислава Суркова. И тоже из-за того, что украинский коллега не выполнил то, что в Кремле считали обещаниями.
Впрочем, это не значит, что его отстранение от процесса является банальной местью со стороны РФ. План Москвы - сложнее.===
Кстати, претензии к украинскому чиновнику были и у предшественника Козака - Владислава Суркова. И тоже из-за того, что украинский коллега не выполнил то, что в Кремле считали обещаниями.
Впрочем, это не значит, что его отстранение от процесса является банальной местью со стороны РФ. План Москвы - сложнее.===
Партія «Європейська Солідарність» у своїх оцінках демократичності виборів у Білорусі спиратиметься на висновки ОБСЄ та Ради Європи, які уповноважені це робити.
Наразі ми закликаємо утримуватися від насильницьких дій, застосування сили та поважати демократичні права і свободи, в тому числі права громадян на мирні зібрання і свободу слова.
Політична партія «Європейська Солідарність» закликає всі сторони забезпечити відкритий та мирний діалог щодо виходу з політичної кризи в Білорусі.Закликаємо міжнародну спільноту залишатись пильними щодо можливих агресивних дій Кремля і бути готовими дати їм належну відсіч.
Україна виходить з принципів незаперечної поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Республіки Білорусі. Віримо у вагомі перспективи відносин партнерства і добросусідства між Україною та Республікою Білорусь.
призвал к терпимости (кого, протестантов или Луку?)и
отказу от уличного насилля(кого, протестантов или Луку?)
Эзоп, млин...
Тут самый главный меседж тот которого нет, а именно поздравления Лукашенко
Бубочка и Майдан - это несовместимые вещи. Он не понимает самоорганизации людей, не понимает что это такое, когда "достало", не понимает, что такое "гідність". Это всё для него чуждо.
Тогда вполне могло все и закончиться, если бы люди не вышли в 4 ночи.