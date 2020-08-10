УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8789 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
24 845 364

Зеленський про протести в Білорусі: "Закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства"

Зеленський про протести в Білорусі: "Закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства"

Президент України Володимир Зеленський прокоментував протести в Білорусі після проведення президентських виборів.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Наші сусіди білоруси переживають зараз непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. І це дуже непросто. Вже очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. А, як відомо, будь-яка легітимність виникає виключно із суспільної довіри. Виключно з довіри. Сумніви ж у таких масштабах – це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до суспільного протесту, що наростає. Що ми зараз, на превеликий жаль, і спостерігаємо", - зазначив Зеленський.

Президент України закликав Білорусь до максимальної толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства.

"Закликаємо до максимально відкритого, нехай і складного, діалогу. Тому що лише широкий діалог дасть змогу забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації й чесно обговорити подальші кроки та формати громадської взаємодії. Тільки взаєморозуміння між усіма сторонами здатне зберегти незалежність країни та забезпечити її подальший рух до свободи та демократії. В іншому разі ескалація насильства наростатиме, а це загрожує надзвичайно гіркими наслідками", - підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, зараз в такому діалозі повинні бути зацікавлені обидві сторони - і уряд, і громадськість, яка протестує.

Також читайте: У кількох містах Білорусі ОМОН опустив щити, - ЗМІ

"Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів. І постаратися забезпечити власному народу його права та свободи у повному обсязі. Тільки так можна зберегти надію на вихід з кризи. Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Білорусь – наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі", - підсумував Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жорстоке придушення протестів у Мінську. ВIДЕО

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Зеленський про протести в Білорусі: Закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства 01

Автор: 

Білорусь (8083) Зеленський Володимир (25603) протест (2446)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+66
Зеленский о протестах в Беларуси: "Призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия" - Цензор.НЕТ 2290
показати весь коментар
10.08.2020 09:26 Відповісти
+61
Бубачька боится шо ему придется бежать на тамбов. А это не за горами
показати весь коментар
10.08.2020 09:27 Відповісти
+60
Клоунада полшестого.
показати весь коментар
10.08.2020 09:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Чому "не за кого"? А дружина для чого, вона не гірше Тіхановської.
показати весь коментар
10.08.2020 15:21 Відповісти
Из интервью Д.Сакварелидзе О.Бацман........Фейсбук на прошлой неделе закрыл несколько тысяч аккаунтов и разоблачил систему финансирования на 2 млн$ платных ботов, УСЛУГАМИ КОТОРЫХ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПАРАШЕНКА.
показати весь коментар
10.08.2020 12:06 Відповісти
https://gordonua.com/publications/sakvarelidze-schitaju-chto-generalnym-prokurorom-ukrainy-dolzhen-byt-ukrainets-1511957.html
показати весь коментар
10.08.2020 12:08 Відповісти
Зельцманы- Бацманы- Гордоны- Менделя...
Оне, таки да, друг за дружку держатся крепко...
показати весь коментар
10.08.2020 12:15 Відповісти
У Зеленского больше всего активных Facebook-ботов - исследование
https://tech.liga.net/technology/novosti/u-zelenskogo-bolshe-vsego-aktivnyh-facebook-botov---issledovanie
показати весь коментар
10.08.2020 12:20 Відповісти
Где они? Второй год хочу хоть одного наблюдать. Это те, что на его странице пасутся? Ну их же не выпускают срать на Цензоре, например, как это делают любители халявного шоколада
показати весь коментар
10.08.2020 16:04 Відповісти
пойди и почитай внимательно, длбйб, что именно написано в той статье. Удалены фиктивные аккаунты, связанные с рф, занимавшиеся предвыборной агитацией в 2019 году в Украине.
Если ты не понял, это почистили ботофермы Миши Федорова.
показати весь коментар
10.08.2020 15:08 Відповісти
а гордон и прочие всегда тебе будут "интерпретировать" новости так, чтобы у тебя появились нужные им ассоциативные связи.
показати весь коментар
10.08.2020 15:09 Відповісти
А, что не так сказал Зеленский!?, по моему ТЕ кто с самого начала голосовали не за Зеленского, ВСЁ что бы не сказал Зеленский ДЛЯ этой категории всё будет не так. ДА не буду спорить, что у Зеленского есть ОШИБКИ, а у кого их нет. Я вот сейчас В корне не согласна с ТЕМ, что правительство хочет сделать рыночную цену на газ и ДЛЯ жителей Украины, почему мы должны платить ЗА добытый газ с наших недр РЫНОЧНУЮ цену!?, ВОТ тут нужно отстаивать справедливость! И все стороне донести ДО Зеленского, что жители Украины против повышения цены на ГАЗ для населения.
показати весь коментар
10.08.2020 12:08 Відповісти
Уважаемая Ольга! Допустим, мы с вами приходим на базар с целью купить картошки, немного мяса и яблок. Сегодня картофель дорогой, зато яблоки дешевые, их очень много, а мясо у 2 продавцов - не подступишься. К чему это я? - А к тому, что нет понятия такого "справедливая цена"! Цена определяется только соотношением предложение - спрос.
Хотите меньше платить за газ? Добывайте 22 млн. куб.м в Украине, а не16. Это вполне реально.
И не выбирайте неучей в президенты.
показати весь коментар
10.08.2020 13:08 Відповісти
Прошу прощения, а "учи" в президентах подняли собственную добычу? Нет, они заниматься этим вопросом наняли сына человека, который всегда работал на кремль и против Украины. Результат предсказуем. Поэтому не им кого-то учить жить
показати весь коментар
10.08.2020 14:17 Відповісти
+100500!
показати весь коментар
10.08.2020 14:56 Відповісти
валенок, ошибки кого-то другого не являются оправданием для ошибок того, кто подвергся критике. Иными словами, закрой хлебало и отвечай за свои дела, зебил. Навыбирал? Отвечай, ****.
показати весь коментар
10.08.2020 15:00 Відповісти
Знач по делу сказть нечего? Те кого вы критикуете тот самый рынок не отменили,а развивают. Более того, продают газоносные участки на аукционах, чтобы повысить добычу (несмотря на то, что вопросов там предостаточно). Что тормозили ваши "учи".
Культура аж прет... Вы реально хотите с таким культурным уровнем выборы выигрывать??? Не удивительно что в слезах и соплях с треском проиграло выборы с такой поддержкой
показати весь коментар
10.08.2020 16:08 Відповісти
те, кого я критикую, просрали бюджет уже в декабре 2019
смени методички, зелебот
показати весь коментар
10.08.2020 16:11 Відповісти
уже в январе 2020 (до коронавируса) не выделили деньги в минобразе на проведение олимпиад, например. Это то, с чем я столкнулся поневоле.
А теперь такие продажные швали, как ты, рассказывают что бубочка не виноват, это из-за коронавируса школьные олимпиады не проводились.
показати весь коментар
10.08.2020 16:13 Відповісти
чувствуешь, зелебот? Год назад деньги в бюджете были, а через год их не стало.
И я так подозреваю, что по многим бюджетным статьям так ударило, так что в народе пойдет ропот.
давай, ****, отрабатывай деньги, лей говно на пороха, может ещё раз проканает.
показати весь коментар
10.08.2020 16:15 Відповісти
Пойди поплачь
показати весь коментар
10.08.2020 17:27 Відповісти
С чего вы взяли, что эти люди - "учи"? Обычные олигархические падальщики
показати весь коментар
10.08.2020 16:05 Відповісти
Я использовал предложенную терминологию. Ну а так маемо те що маемо. И это не так плохо. Все развивается в правильном направлении...
показати весь коментар
10.08.2020 16:11 Відповісти
А я вот за рыночные цены для всех и справедливую ренту на недра.

Без рыночной цены не будет конкуренции и заинтересованности добывать. Всегда чиновник будет определять цену и брать взятки. И никому не нужно будет заниматься энергомодернизацией. Если коротко, то нет смысла увеличивать добычу и развивать технологии (причем технологии как добычи, так и потребления). Это путь к развалу! К развалу экономики и страны!
А вот ренту можно направить и на нормальные пенсии, чтоб рыночкая цена на газ никого не напрягала. Альтернативного пути нет. По крайней мере не у нас. Мог бы рассказать детальней почему, но это не формат коментария...
показати весь коментар
10.08.2020 14:24 Відповісти
тут нет и небыло рынка, потому что 73% твердо уверены, что "справедливые цены" можно назначить указом сцаря.
показати весь коментар
10.08.2020 15:02 Відповісти
зеленая тварь! толкай свой член в пианину, а не в белорусские дела
показати весь коментар
10.08.2020 12:34 Відповісти
так твои сородичи-порохоботы упрекают его, что не идет войной на Беларусь. Вы уж определитесь
показати весь коментар
10.08.2020 14:57 Відповісти
локо -- і є локо.
показати весь коментар
10.08.2020 15:34 Відповісти
тобто, іспанською "божевільний".
показати весь коментар
10.08.2020 15:35 Відповісти
Взагалі-то, більш точний переклад - "йо..тий"!...
показати весь коментар
10.08.2020 17:01 Відповісти
резче ананируй на свою порнозеактрису
показати весь коментар
10.08.2020 20:03 Відповісти
Керовка виборчого штабу Тихановської сидить у Москві ... воно вам треба ?
показати весь коментар
10.08.2020 12:50 Відповісти
Господин президент Украины Зеленский,
посмотрите правде глаза. Вам не стоит поучать другие народы, как им быть. Потому что вы просто мальчик из Кривого Рога, провинциальный артист, не более того. У вас нет ни путного образования, ни знаний, ни опыта. К должности вы пришли на волне надутого купленым олигархическим телевидением рейтинга. Пользуясь отсталостью, совковостью, зомбированностью большинства населения. И окружили себя холуями, подхалимами, агентами ФСБ (Ермак), ничтожествами. Самый правильный, безболезненный и честный выход для вас - подать в отставку и назначить выборы нового президента Украины.
показати весь коментар
10.08.2020 12:57 Відповісти
не-а, до него так не дойдет. Таких нужно выносить из кабинета.
показати весь коментар
10.08.2020 14:57 Відповісти
Т.е. ты, прокси, хочешь передать власть ОПЗЖ и Бойко , у него сейчас второй рейтинг. Собсно, мародер Порошенко понимает, что за него не проголосуют, поэтому хочет быть премьером при президенте Бойко или Медведчуке. Собсно, Порошенко уже это проделывал, перессорил оранжевую команду, в результате чего к власти пришел Янукович. Но наш аморальный Петя прекрасно вписался в его правительство, горячо одобрял Харьковские соглашения, которые привели к потере Крыма. Как-то его не волновали ни армия, ни мова, ни вира, а только преференции своему бизнесу
показати весь коментар
10.08.2020 15:05 Відповісти
Loco Loco: Во-первых, не "ты" а вы. Во-вторых, конечно, не Бойко, Медведчук, Мураев и Рабинович - опзж - марионетки московии. Вам важно понять, что речь не идёт о повторной каденции Петра Порошенко: он своё дело сделал и, по моему убеждению, сделал хорошо. Важно сохранить вектор развития Украины.
Кого выбрать - умные и образованные украинцы найдут сами. Я, никому ничего не навязывая, могу только сказать, кто мне нравится как кандидат в президенты: например, Зеркаль, Омелян, Филатов.
Есть и другой путь. Зеленского надо заставить изменить политику с пророссийской на проукраински-проевропейскую. Движущие силы для этого: гражданское общество, участники боевых действий и их семьи, все умные, сознательные граждане, болеющие за судьбу детей. Ермака в отставку и под суд.
показати весь коментар
10.08.2020 17:18 Відповісти
Набор мемов из порохоботских методичек. Но никто так и не сказал, в чем пророссийскость Зеленского. Все наоборот.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/07/31/7112756/ Порохоботы системно работают против Украины
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2020/07/31/7112756/
===Не меньшее раздражение россиян вызвало то, что в мае-июне Банковая (впервые за последние годы!!!) перехватила инициативу в "нормандских" и минских переговорах - реформировала свое участие в минской ТКГ и завела туда переселенцев из ОРДЛО, которых Киев считает представителями Донбасса. Эта идея не на шутку раздражает РФ, а ее автором в Кремле также считают Ермака.
Кстати, претензии к украинскому чиновнику были и у предшественника Козака - Владислава Суркова. И тоже из-за того, что украинский коллега не выполнил то, что в Кремле считали обещаниями.
Впрочем, это не значит, что его отстранение от процесса является банальной местью со стороны РФ. План Москвы - сложнее.===
показати весь коментар
10.08.2020 17:46 Відповісти
===Не меньшее раздражение россиян вызвало то, что в мае-июне Банковая (впервые за последние годы!!!) перехватила инициативу в "нормандских" и минских переговорах - реформировала свое участие в минской ТКГ и завела туда переселенцев из ОРДЛО, которых Киев считает представителями Донбасса. Эта идея не на шутку раздражает РФ, а ее автором в Кремле также считают Ермака.
Кстати, претензии к украинскому чиновнику были и у предшественника Козака - Владислава Суркова. И тоже из-за того, что украинский коллега не выполнил то, что в Кремле считали обещаниями.
Впрочем, это не значит, что его отстранение от процесса является банальной местью со стороны РФ. План Москвы - сложнее.===
показати весь коментар
10.08.2020 15:06 Відповісти
Ему просто очень сильно повезло с альтернативой. При таком бы раскладе и алкаш дядя вася из третьего подъезда стал бы президентом
показати весь коментар
10.08.2020 16:07 Відповісти
Вальдемар Зелупин уже рыговских ментов востанавил. чувствует шо люди нервничают
показати весь коментар
10.08.2020 13:28 Відповісти
Коли тигр показує зуби, не думайте, що він усміхається.
показати весь коментар
10.08.2020 15:48 Відповісти
Сейчас на канале Коломойского 1+1 Зеленский ведёт передачу "Рассмеши комика". Там он на своём месте и нормально смотрится.
показати весь коментар
10.08.2020 13:50 Відповісти
Талантливый человек талантлив во всем
показати весь коментар
10.08.2020 15:07 Відповісти
оппа, еще один шутник намечается. Что, в политику собрался, зелебобик?
показати весь коментар
10.08.2020 17:08 Відповісти
Моніка не сци. Ми не білоруси, ми коли піднімемось усе буде швидко
показати весь коментар
10.08.2020 13:57 Відповісти
Скільки раз вже піднімалися? І кожного разу залазили все більше і більше в трясовину.
показати весь коментар
10.08.2020 22:35 Відповісти
Ось як потрібно було казати:

Партія «Європейська Солідарність» у своїх оцінках демократичності виборів у Білорусі спиратиметься на висновки ОБСЄ та Ради Європи, які уповноважені це робити.
Наразі ми закликаємо утримуватися від насильницьких дій, застосування сили та поважати демократичні права і свободи, в тому числі права громадян на мирні зібрання і свободу слова.
Політична партія «Європейська Солідарність» закликає всі сторони забезпечити відкритий та мирний діалог щодо виходу з політичної кризи в Білорусі.Закликаємо міжнародну спільноту залишатись пильними щодо можливих агресивних дій Кремля і бути готовими дати їм належну відсіч.
Україна виходить з принципів незаперечної поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Республіки Білорусі. Віримо у вагомі перспективи відносин партнерства і добросусідства між Україною та Республікою Білорусь.
показати весь коментар
10.08.2020 14:03 Відповісти
Зе, за звичкюю, сере в усі штані, що бачить
показати весь коментар
10.08.2020 14:04 Відповісти
Зеленский отреагировал на протесты в Беларуси:


призвал к терпимости (кого, протестантов или Луку?)и


отказу от уличного насилля(кого, протестантов или Луку?)

Эзоп, млин...
показати весь коментар
10.08.2020 14:05 Відповісти
Ну дык дипломатия А чего вы ждете?

Тут самый главный меседж тот которого нет, а именно поздравления Лукашенко
показати весь коментар
10.08.2020 14:15 Відповісти
А молодец (кто там тексты готовит). Неплохое заявление.
показати весь коментар
10.08.2020 14:08 Відповісти
просто напоминание - в самый разгар украинского Майдана, в новогоднюю ночь 2013-2014 года, это ссыкло вело новогодний огонёк в Москве.

Бубочка и Майдан - это несовместимые вещи. Он не понимает самоорганизации людей, не понимает что это такое, когда "достало", не понимает, что такое "гідність". Это всё для него чуждо.
показати весь коментар
10.08.2020 14:54 Відповісти
100% , для голобородек Украина кусок земли , на котором надо выжить любой ценой . Все его действия подчинены этой идее .
показати весь коментар
10.08.2020 15:23 Відповісти
До разгару еще месяц.
показати весь коментар
10.08.2020 22:37 Відповісти
это смотря как считать. Для меня переломным моментом было 11 декабря, когда у нас во дворе ходили люди и кричали "люди, виходьте на майдан, наших бьють!".
Тогда вполне могло все и закончиться, если бы люди не вышли в 4 ночи.
показати весь коментар
10.08.2020 22:59 Відповісти
до 19 лютого було багато моментів коли все могло закінчитись.
показати весь коментар
11.08.2020 00:08 Відповісти
К оружию , беларусы ! Мочите гэбню
показати весь коментар
10.08.2020 14:59 Відповісти
Молчал бы уже, клоун вселенского масштаба. Максимум на что ты способен призвать - это на минет от Ленки после ужина.
показати весь коментар
10.08.2020 15:09 Відповісти
Боже, шо воно меле. Непорозуміння зелене.
показати весь коментар
10.08.2020 15:27 Відповісти
Вменяемый президент не может молоть всё, что у него на уме.
показати весь коментар
10.08.2020 15:30 Відповісти
Зеля интересно, поздравил своего кореша Луку уже
показати весь коментар
10.08.2020 15:40 Відповісти
Такая же путинская консерва, как и та дамочка, из которой лепили "оппозицию" Лукашенке. Да, да, призывайте к диалогу с ублюдками, избивающими и убивающими людей
показати весь коментар
10.08.2020 16:02 Відповісти
І це зелене чмо каже щось про демократів, в той же час тримає в сізо невиних, без доказів, без права застави політичних в'язнів. Геть Зеленського!
показати весь коментар
10.08.2020 17:27 Відповісти
Ага , ще ляпни : "Спокойствие, и только спокойствие . Всем протестующим смотреть Квартал-95 ! "
показати весь коментар
10.08.2020 19:09 Відповісти
Зеленський про протести в Білорусі: "Закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства" - Цензор.НЕТ 6836
показати весь коментар
10.08.2020 22:39 Відповісти
Белорусы не смогли смириться с фальсификацией, а россияне с поправками почему то смирились.
показати весь коментар
10.08.2020 23:29 Відповісти
Зе избегает публичных выступлений с вопросами от журналистов.
показати весь коментар
10.08.2020 23:31 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 