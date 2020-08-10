За добу в Україні COVID-19 виявили у 65 дітей і 42 медпрацівників, - Степанов

В Україні з початку пандемії коронавірусу інфікувалися 5 713 дітей та 9 260 медпрацівників.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1 008 осіб. З них 65 дітей, а також 42 медичні працівники. Було госпіталізовано 202 особи. За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків", - зазначив Степанов.

При цьому, за словами глави МОЗ, вилікувалися 387 пацієнтів.

"За весь час пандемії захворіли 81 957 осіб. З них 5 713 дітей, а також 9 260 медичних працівників. Загалом одужали 44 359 осіб, а летальних випадків - 1 922", - додав міністр.