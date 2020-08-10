Упродовж минулого тижня на водоймах України загинули 52 особи, під час пожеж - 18, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Упродовж минулого тижня (з 03.08 по 09.08) на водних об'єктах України загинули 52 людини, під час пожеж - 18.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, від початку тижня зареєстровано 3 тис. 826 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 44 особи.
Ліквідовано 3 тис. 94 пожежі, врятовано на пожежах 17 осіб та не допущено знищення вогнем 520 будівель і 65 од. техніки. На пожежах загинуло 18 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 11 млн 298 тис. грн.
Крім того, упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 347 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 110 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 52 особи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это же не ковид.
P,S. Интересно, как в Украине с правилами движения на дорогах, а то в Мельбурне, Австралия, из-за малого траффика по причине дурантина население ополоумело, вот головой поехало окончательно: бегуны бегут по проезжей части дороги с очень (даже в дурантине) сильным траффиком (причем нынче это стало модно - бегать именно по проезжей части, хотя тротуар пуст), разворот на дороге автомобили выполняют вообще не сигналя, отъезжают не сигналя и не смотря по сторонам и так далее. Ох, какой же будет травматизм после дурантина, какая же будет инвалидизация.
С другой стороны, опять же, это не ковид, без рук-ног и в инвалидном кресле жить можно.
Наверное.
Жду травматизма и инвалидизации.
Ждуте, граждане украинцы, скоро и в Украине на младенцев
противогазымаски напяливать велят.