Упродовж минулого тижня на водоймах України загинули 52 особи, під час пожеж - 18, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Упродовж минулого тижня (з 03.08 по 09.08) на водних об'єктах України загинули 52 людини, під час пожеж - 18.

Так, від початку тижня зареєстровано 3 тис. 826 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 44 особи.

Ліквідовано 3 тис. 94 пожежі, врятовано на пожежах 17 осіб та не допущено знищення вогнем 520 будівель і 65 од. техніки. На пожежах загинуло 18 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 11 млн 298 тис. грн.

Крім того, упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 347 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 110 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 52 особи.



















Фото: сайт ГСЧС