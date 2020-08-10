УКР
Упродовж минулого тижня на водоймах України загинули 52 особи, під час пожеж - 18, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Упродовж минулого тижня (з 03.08 по 09.08) на водних об'єктах України загинули 52 людини, під час пожеж - 18.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, від початку тижня зареєстровано 3 тис. 826 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 44 особи.

Ліквідовано 3 тис. 94 пожежі, врятовано на пожежах 17 осіб та не допущено знищення вогнем 520 будівель і 65 од. техніки. На пожежах загинуло 18 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 11 млн 298 тис. грн.

Дивіться також: Масштабна пожежа у виробничому приміщенні сталася у Львові, була загроза вибуху газу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Крім того, упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 347 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 110 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 52 особи.

Фото: сайт ГСЧС

пожежа (4426) ДСНС (5294) вода (1207)
А что, разве по ним Степанов-Ляшко рапортуют хозяевам?
Это же не ковид.

P,S. Интересно, как в Украине с правилами движения на дорогах, а то в Мельбурне, Австралия, из-за малого траффика по причине дурантина население ополоумело, вот головой поехало окончательно: бегуны бегут по проезжей части дороги с очень (даже в дурантине) сильным траффиком (причем нынче это стало модно - бегать именно по проезжей части, хотя тротуар пуст), разворот на дороге автомобили выполняют вообще не сигналя, отъезжают не сигналя и не смотря по сторонам и так далее. Ох, какой же будет травматизм после дурантина, какая же будет инвалидизация.
С другой стороны, опять же, это не ковид, без рук-ног и в инвалидном кресле жить можно.
Наверное.
показати весь коментар
10.08.2020 09:57 Відповісти
Трафик тотже у нас, что и обычно. Маршруток визуально меньше в город заезжает.
показати весь коментар
10.08.2020 10:13 Відповісти
Про общественный транспорт у нас я не знаю, а вот при малом числе машин на дорогах население стало вести себя так, как будто они живут в лесу причем совершенно одни.
Жду травматизма и инвалидизации.
показати весь коментар
10.08.2020 10:17 Відповісти
Сбыт масок плохо идет в Австралии (австралийцы в масках сшитых, в одноразовых в основном китайцы), потому статьи появились в СМИ, что детям маски надобно напялить.
Ждуте, граждане украинцы, скоро и в Украине на младенцев противогазы маски напяливать велят.
показати весь коментар
10.08.2020 09:59 Відповісти
Под властью казнокрадов, коррупционеров и расхитителей Украины - кравчуков-кучм, рабиновичей-фельдманов... в Украине выросло поколение которое не умеет плавать, вот и результат - дети тонут! Доколе, украинцы?!
показати весь коментар
10.08.2020 10:51 Відповісти
Ну і де у нас війна: там чи тут?
показати весь коментар
10.08.2020 12:09 Відповісти
Ковид отдыхает...
показати весь коментар
10.08.2020 12:34 Відповісти
 
 