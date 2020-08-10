Львівщина перейшла поріг завантаженості ліжок у медзакладах першої хвилі, відкриваємо лікарні другої хвилі, - Степанов
Завантаженість ліжок у медзакладах першої хвилі у Львівській області перевищує 50%, відкриваються медзаклади другої хвилі для хворих на COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.
"Зростає кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Львівська область перейшла поріг 50% завантаженості ліжок медзакладів першої хвилі. Ми почали відкривати лікарні другої хвилі", - сказав він.
За словами глави МОЗ, тестування збільшилося із 200 на день у квітні до понад 15 тис. на день зараз: "І будемо продовжувати збільшувати кількість тестувань. У нас збільшується кількість госпіталізованих".
Степанов також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я продовжує нарощувати потужності в боротьбі з COVID-19.
"Ми продовжуємо нарощувати потужності. В лікарнях другої хвилі є 10 237 тис., з них 851 реанімаційне ліжко, 1442 тис. апаратів ШВЛ. Ми суттєво збільшили кількість апаратів ШВЛ, понад 800 апаратів додатково встановили. Збільшили кількість ліжок, до яких підведено кисень. Збільшуємо кількість закупівель засобів індивідуального захисту. Для цього використовуємо ресурси держбюджету, а також закупівлю за програмою Світового банку спільно з Міністерством охорони здоров'я 1,2 млн тест-систем та обладнання для лабцентрів", - сказав глава МОЗ.
Вы про врачебную тайну и врачебную этику слышали что ни будь?
https://lb.ua/society/2020/06/20/460279_zakarpate_opornie_bolnitsi.html На Закарпатье опорные больницы по коронавирусу переполнены Мест для госпитализации новых больных в некоторых районах уже нет.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-aleksandrovskoj-bolnice-perepolnena-reanimaciya-glavnyj-vrach В Александровской больнице переполнена реанимация - главный врач
https://hromadske.ua/posts/harkivska-oblasna-likarnya-perepovnena-cherez-koronavirus-tomu-hvorih-napravlyat-u-dityachu Харківська обласна лікарня переповнена через коронавірус, тому хворих направлять у дитячу
Ваш ход - ждем от вас ссылок на публикации о пустых больницах.
Трупики никто не накапливает - их регулярно хоронят или кремируют. А при заполнении больницы в 50% должны направлять в другие больницы первой волны. Если все больницы первой воны заполнятся на 50%, регион попадает в красную зону карантина и открывают больницы второй волны.
Так вот, подавляющее большинство людей умирает от того, что остановилось сердце. И это было год, два и десять назад и будет столько же. Но эти заболевания незаразны и каждый сам может уменьшить риск смерти от них.
А среди инфекционных заболеваний дневная смертность от ковида уже превысила таковую для гриппа или туберкулеза ( и смертность от ДТП тоже). И она продолжает расти.
https://censor.net/news/3212795/v_techenie_proshedsheyi_nedeli_na_vodoemah_ukrainy_pogibli_52_cheloveka_vo_vremya_pojarov_18_gschs_fotoreportaj
https://tsn.ua/ru/********/za-god-v-ukraine-pogibli-v-pozharah-pochti-1-7-tysyach-chelovek-1461066.html ЗА ГОД В УКРАИНЕ ПОГИБЛИ В ПОЖАРАХ ПОЧТИ 1,7 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
https://interfax.com.ua/news/general/639729.html В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка
https://ukranews.com/news/446157-za-god-v-ukrayne-utonulo-pochty-1000-chelovek 976 человек погибло на водоемах в Украине с начала 2016 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным происшествиям, передают Украiнськi Новини.
Итого пожары убивают в день в среднем 1700/365= 4,7 чел
тонет 1000/365=2,7 чел
В ДТП 3454/365=9,5
Теперь сколько убивает ковид последние 5 дней 24, 31, 33, 27, 18.
Вопросы?
Во многих случаях новая коронавирусная инфекция https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-epidemiology-virology-clinical-features-diagnosis-and-prevention не вызывает симптомов или вызывает лишь незначительные. Когда заболевание проявляется серьезнее, у человека развивается пневмония, то есть воспаление легких. Это может привести к состоянию под названием «острый респираторный дистресс-синдром» (ОРДС). Если коротко, при ОРДС легкие https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1160659 повреждены из-за воспаления, они вмещают меньше воздуха, альвеолы схлопываются и кислород не может в нужном объеме попадать в кровь. В результате у человека появляется сильная одышка и до органов доходит меньше кислорода, чем нужно. ОРДС - основная причина смерти при новой коронавирусной инфекции.
Больше читайте здесь
https://meduza.io/feature/2020/05/04/osnovnaya-prichina-smerti-pri-covid-19-ostryy-respiratornyy-distress-sindrom-ob-yasnyaem-chto-eto-takoe-i-pochemu-on-tak-opasen
та невже? Вы со статистикой смертей от пожаров, ДТП, утоплений знакомы?
Даже странно, что есть люди, которым это непонятно.
По сравнению в Вашими данными смертность от всех причин возросла на (240-195)*100/195=23.1%
А смертность от ковида возросла на (663-252)*100/252=163.1%
Отака фигня, малята.
Покойный посол РФ Чуркин не Ваш родственник?
опять местные власти будут местные кастрированные бюджеты вкладывать
ВСЕ ПОД СНОС!
И эта избыточная смертность от тех 2%? Ни хрена себе смертность от ДТП и прочая смертность по всей Европе синхронно подскочила...