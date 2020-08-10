Львівщина перейшла поріг завантаженості ліжок у медзакладах першої хвилі, відкриваємо лікарні другої хвилі, - Степанов

Завантаженість ліжок у медзакладах першої хвилі у Львівській області перевищує 50%, відкриваються медзаклади другої хвилі для хворих на COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.

"Зростає кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Львівська область перейшла поріг 50% завантаженості ліжок медзакладів першої хвилі. Ми почали відкривати лікарні другої хвилі", - сказав він.

За словами глави МОЗ, тестування збільшилося із 200 на день у квітні до понад 15 тис. на день зараз: "І будемо продовжувати збільшувати кількість тестувань. У нас збільшується кількість госпіталізованих".

Степанов також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я продовжує нарощувати потужності в боротьбі з COVID-19.

"Ми продовжуємо нарощувати потужності. В лікарнях другої хвилі є 10 237 тис., з них 851 реанімаційне ліжко, 1442 тис. апаратів ШВЛ. Ми суттєво збільшили кількість апаратів ШВЛ, понад 800 апаратів додатково встановили. Збільшили кількість ліжок, до яких підведено кисень. Збільшуємо кількість закупівель засобів індивідуального захисту. Для цього використовуємо ресурси держбюджету, а також закупівлю за програмою Світового банку спільно з Міністерством охорони здоров'я 1,2 млн тест-систем та обладнання для лабцентрів", - сказав глава МОЗ.