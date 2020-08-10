УКР
Новини Коронавірус і карантин
Львівщина перейшла поріг завантаженості ліжок у медзакладах першої хвилі, відкриваємо лікарні другої хвилі, - Степанов

Львівщина перейшла поріг завантаженості ліжок у медзакладах першої хвилі, відкриваємо лікарні другої хвилі, - Степанов

Завантаженість ліжок у медзакладах першої хвилі у Львівській області перевищує 50%, відкриваються медзаклади другої хвилі для хворих на COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов під час брифінгу.

"Зростає кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації. Львівська область перейшла поріг 50% завантаженості ліжок медзакладів першої хвилі. Ми почали відкривати лікарні другої хвилі", - сказав він.

За словами глави МОЗ, тестування збільшилося із 200 на день у квітні до понад 15 тис. на день зараз: "І будемо продовжувати збільшувати кількість тестувань. У нас збільшується кількість госпіталізованих".

Степанов також зазначив, що Міністерство охорони здоров'я продовжує нарощувати потужності в боротьбі з COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні COVID-19 виявили у 65 дітей і 42 медпрацівників, - Степанов

"Ми продовжуємо нарощувати потужності. В лікарнях другої хвилі є 10 237 тис., з них 851 реанімаційне ліжко, 1442 тис. апаратів ШВЛ. Ми суттєво збільшили кількість апаратів ШВЛ, понад 800 апаратів додатково встановили. Збільшили кількість ліжок, до яких підведено кисень. Збільшуємо кількість закупівель засобів індивідуального захисту. Для цього використовуємо ресурси держбюджету, а також закупівлю за програмою Світового банку спільно з Міністерством охорони здоров'я 1,2 млн тест-систем та обладнання для лабцентрів", - сказав глава МОЗ.

карантин (18172) МОЗ (5424) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Львівська область (2563)
Потому, что реально нет никакой загруженности... Верить на слово профессиональным врунам типа Степанова, это себя не уважать
10.08.2020 10:28
А в Італії скандал. 98% померлих від корони виявляється померли по іншим причинам. В корону писали навіть загиблих в ДТП.
10.08.2020 10:43
В Боярке больница для коронолохотрона стоит пустой!
10.08.2020 10:30
Храни и береги всех, Господь
10.08.2020 10:14
Какие "больницы" они "открывают"???? Может клоуны имеют виду временную перепрофилизацию отделений или других ЛПУ?
10.08.2020 10:57
кто тут кричал что загруженность койко-мест не изменилась?
10.08.2020 10:15
Буквально годину тому я кільком дебілам намагався цю інфу донести. Відео вимагають))))
10.08.2020 10:18
показати весь коментар
10.08.2020 10:20
Про переповнені лікарні)
10.08.2020 10:30
а они есть, эти самые переполненные больницы?
10.08.2020 10:38
Якщо вони відео одержать, то будуть вимагати щоб їм дали медичне судно з інфекційної лікарні понюхати. А може, і ще чогось такого...
10.08.2020 10:22
спектральний анализ на андронному коллайдері.
10.08.2020 10:31
Завивання сирени швидкої чую разів 5-6 на день. Тої що корону возить, її впізнати не важко...а попереду осінь, зима зі своїми болячками
10.08.2020 10:15
а що такого особливого в швидкій, що корону возить?
10.08.2020 13:50
Почему не показывают загруженные больницы во Львове?
10.08.2020 10:16
Вы часто свои фотки из кровати в инет выставляете? Хотя, это не совсем то.
Вы про врачебную тайну и врачебную этику слышали что ни будь?
10.08.2020 10:19
В Украине? Не, не слышали. Так что пусть показывают, если есть что.
10.08.2020 10:30
В Боярке больница для коронолохотрона стоит пустой!
10.08.2020 10:30
Видео пустого инфекционного отделения больницы есть?
10.08.2020 11:08
Видео заполненного инфекционного отделения больницы есть?
https://censor.net/comments/locate/3212797/019214cb-731d-709b-86d1-04**********
10.08.2020 11:24
Ну, раз видео ни у Вас, ни у меня нет (ибо попасть корреспонденту в инфекционное отделение для съемок довольно сложно, да и не все горят таким желанием), будем пользоваться публикациями
https://lb.ua/society/2020/06/20/460279_zakarpate_opornie_bolnitsi.html На Закарпатье опорные больницы по коронавирусу переполнены Мест для госпитализации новых больных в некоторых районах уже нет.

https://hromadske.ua/ru/posts/v-aleksandrovskoj-bolnice-perepolnena-reanimaciya-glavnyj-vrach В Александровской больнице переполнена реанимация - главный врач

https://hromadske.ua/posts/harkivska-oblasna-likarnya-perepovnena-cherez-koronavirus-tomu-hvorih-napravlyat-u-dityachu Харківська обласна лікарня переповнена через коронавірус, тому хворих направлять у дитячу

Ваш ход - ждем от вас ссылок на публикации о пустых больницах.
10.08.2020 11:46
На заборе ХЕР написано, а за забором дрова. Смотри не поранься!
10.08.2020 11:50
Учту Ваш печальный опыт. Лечите свои ранения в пустых больницах.
10.08.2020 11:52
Дурачек надеюсь тебе не хватит места в переполненных больницах
10.08.2020 11:54
Глупые у Вас надежды. Да и сами Вы не лучше.
10.08.2020 11:57
ты говно меня знаешь? Каждое такое быдло как ты думает что лучше других.
10.08.2020 12:51
Вы сами только что подтвердили правильность моего вывода.
10.08.2020 13:02
Так ты тоже подтвердил что ты говно и что дальше?
10.08.2020 20:07
Дальше Вы будете вонять тем людям, с которыми общаетесь. Но меня среди них не будет.
10.08.2020 22:53
Потому что такие как ты животные к людям не относяться!
11.08.2020 10:53
Репортаж про Александровку - середина июня. Сейчас, с учётом "резкого увеличения" количества заболевших, там должен быть конец света и горы трупиков.
10.08.2020 12:16
Ну Вы и фантазер...
Трупики никто не накапливает - их регулярно хоронят или кремируют. А при заполнении больницы в 50% должны направлять в другие больницы первой волны. Если все больницы первой воны заполнятся на 50%, регион попадает в красную зону карантина и открывают больницы второй волны.
10.08.2020 12:24
Так шо ж не надо показали, как вывозят, грузовиками, вот это была бы картинка-страшилка☠
10.08.2020 12:43
У нас и без того статистика ежедневной заболеваемости и ежедневной смертности достаточно страшная.
10.08.2020 12:52
та невже? Вы со статистикой смертей от пожаров, ДТП, утоплений знакомы?
10.08.2020 13:55
Да. Знаком. Что дальше?
10.08.2020 14:12
а дальше странно, что тебя пугает статистика смертей по ковиду, от сердечно-сосудистых заболеваний за этот же период умерло на несколько порядков больше
10.08.2020 15:58
Ух, как быстро Вы переобулсь в воздухе и статистику смертей от пожаров, ДТП, утоплений заменили на статистику от сердечно-сосудистых заболеваний.
Так вот, подавляющее большинство людей умирает от того, что остановилось сердце. И это было год, два и десять назад и будет столько же. Но эти заболевания незаразны и каждый сам может уменьшить риск смерти от них.
А среди инфекционных заболеваний дневная смертность от ковида уже превысила таковую для гриппа или туберкулеза ( и смертность от ДТП тоже). И она продолжает расти.
10.08.2020 16:07
Давайте все-таки разберемся со статистикой смертей от пожаров, ДТП, утоплений
https://censor.net/news/3212795/v_techenie_proshedsheyi_nedeli_na_vodoemah_ukrainy_pogibli_52_cheloveka_vo_vremya_pojarov_18_gschs_fotoreportaj
https://tsn.ua/ru/********/za-god-v-ukraine-pogibli-v-pozharah-pochti-1-7-tysyach-chelovek-1461066.html ЗА ГОД В УКРАИНЕ ПОГИБЛИ В ПОЖАРАХ ПОЧТИ 1,7 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
https://interfax.com.ua/news/general/639729.html В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка
https://ukranews.com/news/446157-za-god-v-ukrayne-utonulo-pochty-1000-chelovek 976 человек погибло на водоемах в Украине с начала 2016 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным происшествиям, передают Украiнськi Новини.
Итого пожары убивают в день в среднем 1700/365= 4,7 чел
тонет 1000/365=2,7 чел
В ДТП 3454/365=9,5
Теперь сколько убивает ковид последние 5 дней 24, 31, 33, 27, 18.
Вопросы?
10.08.2020 16:56
Ковид не убивает, а вызывает осложнения у людей с низким иммунитетом. И не факт, что смертность недавно выросла от тяжести осложнения, а не от других факторов - например от аномальной жары и духоты в палатах без кондиционеров.
10.08.2020 17:33 Відповісти
Просвещайтесь хотя бы здесь
Во многих случаях новая коронавирусная инфекция https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-epidemiology-virology-clinical-features-diagnosis-and-prevention не вызывает симптомов или вызывает лишь незначительные. Когда заболевание проявляется серьезнее, у человека развивается пневмония, то есть воспаление легких. Это может привести к состоянию под названием «острый респираторный дистресс-синдром» (ОРДС). Если коротко, при ОРДС легкие https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1160659 повреждены из-за воспаления, они вмещают меньше воздуха, альвеолы схлопываются и кислород не может в нужном объеме попадать в кровь. В результате у человека появляется сильная одышка и до органов доходит меньше кислорода, чем нужно. ОРДС - основная причина смерти при новой коронавирусной инфекции.

Больше читайте здесь
https://meduza.io/feature/2020/05/04/osnovnaya-prichina-smerti-pri-covid-19-ostryy-respiratornyy-distress-sindrom-ob-yasnyaem-chto-eto-takoe-i-pochemu-on-tak-opasen
10.08.2020 20:53
Это цифры совершенно одного порядка, чувак. Неясно, чем они тебя так ужасают, если ты не говнотролль, разгоняющий панику..
11.08.2020 14:53
Что, сели в лужу и начали вместо аргументов какахами кидаться? Получаеится, что Вы и есть говнотролль .
11.08.2020 15:10
чего-то приписать, и сразу же в этом обвинить - первый признак говнотролля...когда это я "сел в лужу", ты че несешь?
11.08.2020 15:28
Я дал подробный и развернутый ответ на Ваш пост
https://censor.net/user/457345

та невже? Вы со статистикой смертей от пожаров, ДТП, утоплений знакомы?
https://censor.net/ua/comments/locate/3212797/019214cb-7324-7106-87a6-7e23f6ef043cВ ответ Вы переходите на какахометание. Вопросы?
11.08.2020 15:34
не совсем. Вопрос был в том, почему 24 гораздо ужаснее, чем, скажем, 15?
11.08.2020 15:46
Cреднее за 5 дней дневная смертность от ковида 26.6. А от ДТП 3454/365=9,5. Смертность от ковида почти в 3 раза больше. Каждая смерть человека это плохо. Но когда смертность еще и возрастает в разы, это очень плохо.
Даже странно, что есть люди, которым это непонятно.
11.08.2020 16:06
не вижу ответа, опять демагогия. Кстати, "В январе-апреле из 195 тыс. умерших в Украине 252 человека умерли от коронавируса."...
11.08.2020 16:27
Вы бы сразу от 1913 года статистику суммировали. Первая смерть от ковида в Украине зафиксирована в середине марта.
11.08.2020 16:37
В январе-мае в Украине умерли 239 967 человек, в том числе от заболевания COVID-19 - 663 человека.

По сравнению в Вашими данными смертность от всех причин возросла на (240-195)*100/195=23.1%

А смертность от ковида возросла на (663-252)*100/252=163.1%
Отака фигня, малята.
11.08.2020 16:56
а сколько убивают сердечнососудистые болезни в день, не напишешь?
11.08.2020 14:54
Не напишу. Вам пора бы знать, что сколько бы люди друг на друга ни чхали или кашляли, сердечно-сосудистые болезни от одного человека другому не передаются.
11.08.2020 15:06
а при чем тут "передаются", когда мы говорим о смертности? Пытаешься подменить, передернуть? Чето троллем пахнет
11.08.2020 15:27
При том, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями дело индивидуальное, а с коронавирусом - общественное. Если Вы ведете малоподвижный образ жизни, то сердечно-сосудистым заболеванием заболеете только Вы. Если же Вы будете нарушать правила борьбы с распространением коронавируса - заболеют многие.
11.08.2020 15:39
хахаха) чувствуется паренек до 30)) про индивидуальное и общественное - это чистая ваша выдумка. Никакой подвижный или малоподвижный образ жизни принципиально не убирает сердечно-сосудистых заболеваний. Если слабое сердце, зато очень подвижный, то можешь запросто умереть на пробежке в любом возрасте...
11.08.2020 15:49
Вас учить - только портить. Тем более, если Вы - паренек лет 60.
11.08.2020 15:59
смешно) чему ты сможешь научить, сынок?)) не льсти себе
11.08.2020 16:28
Так я ж и говорю Вас учить - только портить.
11.08.2020 16:38
ты уже это говорил, не повторяйся. Ты мелешь йухню, чему ты способен научить, еще раз спрашиваю?
12.08.2020 18:17
Я Вам уже ответил. Вас учить смысла нет.
12.08.2020 21:21
тем более дурачку, не понимающему написанный текст...ты прав, канешно
13.08.2020 11:03
По чисто политическим мотивам ближе к осени она будет намного страшнее
10.08.2020 19:12
Держи видео заполненного инфекционного отделения больницы
https://storage2.censor.net/video/3/100820_har.mp4
10.08.2020 15:48
Смотреть с 4.20
10.08.2020 15:49
А как Вы гарантируете, что это не постановочное видео, примеров съемок которых в инете приводилось много?
10.08.2020 17:36
Вы меня разочаровали. Требуйте сразу доказательств, что окружающий Вас мир, это не симуляция типа Матрицы.
11.08.2020 10:10
На видео видно что половина кроватей заправлены, а значит пациентов нет!
10.08.2020 20:06
Это потому что они сестринскую переделали под палату и ожидают новых пациентов. Хотя, Вам что в лоб, что по лбу.
Покойный посол РФ Чуркин не Ваш родственник?
10.08.2020 20:46
у дебилов как ты всегда оправдания!
10.08.2020 21:00
Потому, что реально нет никакой загруженности... Верить на слово профессиональным врунам типа Степанова, это себя не уважать
10.08.2020 10:28
Поедьте и посмотрите. Блин, пол страны идиотов, прости Господи! За что ЭТО Украине?
10.08.2020 10:55
а-я-яй....а денежки из фонда борьбы с коронавирусом уже ж раздерибанили...
опять местные власти будут местные кастрированные бюджеты вкладывать
10.08.2020 10:16
А коли буде друга хвиля,будуть відкривати місця з третьої хвилі.Це буде безкінечно.
10.08.2020 10:19
Хлопці дуже старалися, коли нагородили вірус виживати при такому рівні УФ при якому інші гинуть. В тому числі прародительський вірус...
10.08.2020 10:24
Хлопці дуже стараються ******ь не прекращая!
10.08.2020 10:31
нескінченно, безконечно, безмежно, безкраю, без кінця
10.08.2020 10:57
Пошла жара в хату... Треба мабуть таки вже щось робити з тим туризмом і пофігізмом...
10.08.2020 10:20
Для третьей волны уже понадобится другой Майонез в головах идиотов....
10.08.2020 10:30
На Чумку 21 века во всем Мире заболело 0,35 % населения...Пандемия в головах Баранов....
10.08.2020 10:31
Требую снести спиртзаводы и табачные фабрики! От сердечнососудистых за пол года умерло 60+ тыс!
ВСЕ ПОД СНОС!
10.08.2020 10:32
А в Італії скандал. 98% померлих від корони виявляється померли по іншим причинам. В корону писали навіть загиблих в ДТП.
10.08.2020 10:43
Це звичайна італійська хитрожопість, як у циган. Зато вони отримали найбільшу компенсацію від ЄС, як самі постраждалі.
10.08.2020 11:03
И эта избыточная смертность от тех 2%? Ни хрена себе смертность от ДТП и прочая смертность по всей Европе синхронно подскочила...

10.08.2020 11:13
Что конкретно сделал для этого слуга каламойского- Степанов, и придворный жополиз ляшко во главе с самим зЭлохом современности?
10.08.2020 10:49
в некоторых странах тоже поднимается ексгуманиционная волна с покойниками ,которым на ихнюю смерть поставили "короно печать"
10.08.2020 11:43
В Северной Корее?
10.08.2020 11:51
в той же Италии
10.08.2020 14:33
Честное бесфамильное? А откуда такая информация?
10.08.2020 14:41
антипа исчи ..найдешь, а то информация о Северной Корее Тебя выдает
10.08.2020 18:28
Вас с самого начала выдает отсутствие ссылок на источники информации.
11.08.2020 07:15
А Вы там были, что так уверенно спрашиваете?
10.08.2020 14:39
Я не с Вами диалог веду.
10.08.2020 14:43
Для непросвещенных. Форум - это публичное место для совместного обсуждения проблемы, а не место только для диалога. Диалог - на личной странице в соцсетях.
10.08.2020 14:50
Ну так и быть, отвечу. Я в могиле не был. Что я теперь не могу спросить об эксгумациях?
10.08.2020 15:04
Можете. Но почему именно в Северной Корее этот процесс Вас интересует?
10.08.2020 17:41
Я любознательный.
10.08.2020 20:47
ЕСЛИ не хватает в больницах мест для больных корона вирусом, ТО их нужно поселять в шикарных жилищах местной власти, и начинать нужно с Садового, он - же против карантина.
10.08.2020 12:18
Для тих, хто не вірить у запевненні лікарні. Тиждень тому я була виписана із інфекційної лікарні у Львові (після коронавірусу). Жодного вільного місця у відділенні не було, навпаки, в палатах, де тільки можливо, докладають ліжка та кушетки (на яких не просто лежати). Як тільки когось виписують, через 2-3 години поступає новий хворий. Тому залиште цей скептицизм і бережіть себе.
10.08.2020 12:30
Так карантин это не политическая месть, как волали порохоботы?
10.08.2020 14:32
 
 