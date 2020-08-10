Протести в Білорусі: правозахисники повідомили про загибель однієї людини і десятки госпіталізованих у Мінську
Білоруські правозахисники повідомляють про одного загиблого і десятки постраждалих людей під час масової акції протесту, яка відбулася в Мінську 9-10 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє незареєстрований правозахисний центр "Весна".
"У Мінську загинув один з учасників акції протесту, яка відбувалася ввечері і вночі з 9 на 10 серпня в Мінську", - йдеться в повідомленні.
За даними правозахисників, молодик зазнав черепно-мозкової травми, несумісної із життям, у результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців. Медики, які приїхали на місце події, не змогли його врятувати.
Також, за даними "Весни", "в мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих під час акції".
"Відомо, що два відділення військового госпіталю зайняті пораненими. Крім того, постраждалі перебувають у лікарні швидкої медичної допомоги та в 6-й лікарні Мінська", - повідомляють правозахисники.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%.
Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Также министр обороны поведал белорусскому лидеру подробности самого инцидента.
В интервью журналисту Дмитрию Гордону, президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил участие РФ в войне на Донбассе, а также то, что министр обороны РФ Сергей Шойгу командовал российской армией под Дебальцево.
Ах да , мі чьють не забилі ,, Крим - єто россія . С ув. - беларусская опазіція .. !
. .
Уподобилися москалям - бунтують на колінах.
Председатель колхоза победил аферистку на доверии силой.
***** аферистке не помогло или Лука таки умудрился большинство засланных казачков нейтрализовать.
1. якщо залишиться Лукашенко, то дуже пошарпаний та потребуючий підтримки московії
2. якщо переможе т.з. "опозиція" (аналог зє-зєбаранячої отари), то буде ще гірший сценарій, який неминуче завершиться аншлюсом з лаптєстаном
3. у патовій ситуації ******** введе війська під приводом "защитьі мирнага раццкагаварящщега насєлєния".
І головне: усі три сценарії невигідні Україні, бо кожен з них ще більше підсілює вплив московії на нашого північного сусіда