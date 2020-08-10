УКР
Протести в Білорусі: правозахисники повідомили про загибель однієї людини і десятки госпіталізованих у Мінську

Білоруські правозахисники повідомляють про одного загиблого і десятки постраждалих людей під час масової акції протесту, яка відбулася в Мінську 9-10 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє незареєстрований правозахисний центр "Весна".

"У Мінську загинув один з учасників акції протесту, яка відбувалася ввечері і вночі з 9 на 10 серпня в Мінську", - йдеться в повідомленні.

За даними правозахисників, молодик зазнав черепно-мозкової травми, несумісної із життям, у результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців. Медики, які приїхали на місце події, не змогли його врятувати.

Також, за даними "Весни", "в мінських лікарнях перебувають десятки постраждалих під час акції".

"Відомо, що два відділення військового госпіталю зайняті пораненими. Крім того, постраждалі перебувають у лікарні швидкої медичної допомоги та в 6-й лікарні Мінська", - повідомляють правозахисники.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Уважаємиє украінци ,, просим вас о словах поддєржкі , и о солидарності с намі .
Ах да , мі чьють не забилі ,, Крим - єто россія . С ув. - беларусская опазіція .. !
Протести в Білорусі: правозахисники повідомили про загибель однієї людини і десятки госпіталізованих у Мінську - Цензор.НЕТ 3272 . .
10.08.2020 10:43 Відповісти
Подивимось як далеко піде кремлядь...усатий владу легко не віддасть
10.08.2020 10:33 Відповісти
Лукашенко подтвердил и тот факт, что Россия является непосредственным участником боевых действий на Донбассе. То есть, в разговоре с Лукашенко сразу после событий в Дебальцево, Путин и Шойгу «пожаловались» ему на большие потери после обстрела .

Также министр обороны поведал белорусскому лидеру подробности самого инцидента.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону, президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил участие РФ в войне на Донбассе, а также то, что министр обороны РФ Сергей Шойгу командовал российской армией под Дебальцево.
10.08.2020 10:34 Відповісти
Коментувати
Жилеты во Франции прямо.....
10.08.2020 10:32 Відповісти
Подивимось як далеко піде кремлядь...усатий владу легко не віддасть
10.08.2020 10:33 Відповісти
пойдут даже дальше чем в Украине пошли !
10.08.2020 10:35 Відповісти
По вашему народ сам по себе выйти с протестом не может?
10.08.2020 10:41 Відповісти
Народ може вийти, народ може йти, ось тільки прийде він туди, куди його приведуть...
10.08.2020 10:43 Відповісти
Лукашенко подтвердил и тот факт, что Россия является непосредственным участником боевых действий на Донбассе. То есть, в разговоре с Лукашенко сразу после событий в Дебальцево, Путин и Шойгу «пожаловались» ему на большие потери после обстрела .

Также министр обороны поведал белорусскому лидеру подробности самого инцидента.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону, президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил участие РФ в войне на Донбассе, а также то, что министр обороны РФ Сергей Шойгу командовал российской армией под Дебальцево.
10.08.2020 10:34 Відповісти
ссылаться на гондона в приличном обществе не принято
10.08.2020 11:06 Відповісти
Учитесь у Хабаровска,побегали с девизом ПУТЛЕР НЕ ВОР и разошлись....
10.08.2020 10:34 Відповісти
Ни кто не разошолся а вот дед таки сцыканул !
10.08.2020 10:36 Відповісти
https://marik.co.ua/49651/kogan/?fbclid=IwAR3IFg0X3JO5rNZ1tUrI9g-2arnVSnjvyxuq2UA1MSMHNo6ryJRe0cz1eTw
10.08.2020 10:37 Відповісти
Названия всех РАБссиянских воинских частей и соединений воюющих на Дамбассе назвал еще покойный Немцов кажсь на Эхе Мацковии...,так что Бацька ничего нового не сказал...
10.08.2020 10:37 Відповісти
Для чого Ви ганд\на і убивцю називаєте батьком? - Ви хотіли б собі такого батька?
10.08.2020 10:51 Відповісти
Пока Останкино не прекратит облучать сябрам бошки толку там не будет.
10.08.2020 10:38 Відповісти
Спишут на коронавирус.
10.08.2020 10:39 Відповісти
Батька сделал главное....сдал КГБшное быдло Мавзолейных Ублюдков по полному тарифу в сфере экономики...
10.08.2020 10:40 Відповісти
1-й, 10-й, 100-й, а далі усі звикають і це стає статистикою.
10.08.2020 10:42 Відповісти
Уважаємиє украінци ,, просим вас о словах поддєржкі , и о солидарності с намі .
Ах да , мі чьють не забилі ,, Крим - єто россія . С ув. - беларусская опазіція .. !
Протести в Білорусі: правозахисники повідомили про загибель однієї людини і десятки госпіталізованих у Мінську - Цензор.НЕТ 3272 . .
10.08.2020 10:43 Відповісти
не норны.
10.08.2020 10:47 Відповісти
Это зрелище отвратительнее 95-го квартала.
10.08.2020 10:56 Відповісти
Три кацапские феминистки...
10.08.2020 11:20 Відповісти
Главное затихариться в апазиции пока других луноходами давят..
10.08.2020 10:47 Відповісти
і подалі від країни.
10.08.2020 10:56 Відповісти
Без покришок результату не буде.
Уподобилися москалям - бунтують на колінах.
10.08.2020 10:47 Відповісти
Ватная Белорусь и не Ватный Батька продался ГОСДЕПУ...даже число и месяц знаю когда... февраль 2020....
10.08.2020 10:47 Відповісти
Бубочка "поддержал" уже призвал не выходить на улицу какаяразница что выбор украли у у каждого белоруса,тогда как поляки официально осудили власть
10.08.2020 10:47 Відповісти
ну а кто такой бубочка и какой вес имеет в политике? зечмо может только айкосиси курить и баба да делать))))
10.08.2020 11:37 Відповісти
Расходимся. Кина не будет.

Председатель колхоза победил аферистку на доверии силой.
***** аферистке не помогло или Лука таки умудрился большинство засланных казачков нейтрализовать.
10.08.2020 10:48 Відповісти
Похоже протест слился. Эх сябры, больше шанса у вас может не быть.
10.08.2020 10:48 Відповісти
А у вас есть шанс изменить власть. но пока тоже поживите при этой.
10.08.2020 14:54 Відповісти
После визита Майка Помпео в Минск в феврале Батька резко изменился,попер Буром на КГБиста очень даже красиво....Респект Батьке.... Хабаровск слабаки....
10.08.2020 10:52 Відповісти
Протести в Білорусі: правозахисники повідомили про загибель однієї людини і десятки госпіталізованих у Мінську - Цензор.НЕТ 2807
10.08.2020 10:53 Відповісти
класичний цугцванг у виконанні *********** крис:
1. якщо залишиться Лукашенко, то дуже пошарпаний та потребуючий підтримки московії
2. якщо переможе т.з. "опозиція" (аналог зє-зєбаранячої отари), то буде ще гірший сценарій, який неминуче завершиться аншлюсом з лаптєстаном
3. у патовій ситуації ******** введе війська під приводом "защитьі мирнага раццкагаварящщега насєлєния".
І головне: усі три сценарії невигідні Україні, бо кожен з них ще більше підсілює вплив московії на нашого північного сусіда
10.08.2020 11:00 Відповісти
Фишка в том что Батька купил нефть у США и Азербаджана,Крысы Путлера резко осуждам-с Батьку,а за газ ваще целый Романс....немцам по 60,белорусам по 126...это за какие заслуги Батька должен оплачивать двойной тариф? Крысы Мавзолейные...ВЫ ИДИОТЫ....
10.08.2020 11:01 Відповісти
Чому ж "слуги народу" , разом з Литвою та Польщею не засуджують вбивства і калічення народу на вулицях і площах білоруських міст ? Сцать , чи планують щось подібне провернути в Україні ?
10.08.2020 11:09 Відповісти
Тому що це хвилювання інспіровано та підживлюється росісєю.
10.08.2020 11:24 Відповісти
лука преступник, он убивает свой народ. луку на мыло!!))))
10.08.2020 11:38 Відповісти
Посмотрите наших украинских блогеров где-то с пол года назад.Блоги с рядовыми жителями Бклорусь.Так 80% ненавидила нас за майдан и свободу!70% хотели войти в состав рф.Все ненавидят белоруссский язык.Почти все.Все разговаривают исключительно на русском,а зачем им родной знать?Они не понимают!И тут чудо!Все прозрели !Все против диктатора,который не хочет ,чтобы Беларусь стала колонией рф!Нонсннс кактой - то!Не верю я им!Весь майдан был организовпн фсб.Не Зря Лука ловил вагнеровцев,которых специально завезли для этих беспорядков!!!Не зря!
10.08.2020 11:40 Відповісти
первая половина похожа на правду , вторая часть бред сумасшедшего
10.08.2020 15:01 Відповісти
 
 