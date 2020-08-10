УКР
4 489

Глава Китаю Сі Цзіньпін першим привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін першим направив послання на адресу Президента Білорусі Олександра Лукашенка з привітанням з перемогою на президентських виборах.

Про це повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

"Від імені уряду Китаю і китайського народу, а також від себе особисто висловлюю найтепліші вітання і найкращі побажання. Упевнений, що під Вашим керівництвом Білорусь обов'язково досягне нових блискучих успіхів у справі державного будівництва", - йдеться в привітанні.

Сі Цзіньпін зазначив, що в останні роки білорусько-китайські відносини всебічного стратегічного партнерства функціонують на високому рівні. "Китай і Білорусь є "залізними братами" і всепогодними партнерами. Я надаю великого значення розвитку китайсько-білоруських відносин і дорожу хорошими робочими відносинами і особистою дружбою з Вами", - підкреслив китайський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про протести в Білорусі: "Закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства"

Він висловив готовність разом з главою білоруської держави докладати зусиль для спільного просування китайсько-білоруських відносин всебічного стратегічного партнерства, відкриття нових перспектив взаємовигідної співпраці в різних областях на благо двох країн і народів.

Сі Цзіньпін побажав Олександру Лукашенку міцного здоров'я та успіхів у роботі, дружній Білорусі - процвітання і могутності, а її народу - щастя і добробуту.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Пізніше ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів: у Лукашенка 80,23% голосів, у Тіхановської - 9,9%.

Автор: 

Білорусь (8083) вибори (6752) Лукашенко Олександр (2695) Сі Цзіньпін (365)
Топ коментарі
+11
Ворон ворону....
показати весь коментар
10.08.2020 10:34 Відповісти
+10
да ладно . неужели наж зеленый жополиз Шевченко оказался вторым ?
показати весь коментар
10.08.2020 10:36 Відповісти
+8
Царьок царька вітає іздалєка.
показати весь коментар
10.08.2020 10:42 Відповісти
Ворон ворону....
показати весь коментар
10.08.2020 10:34 Відповісти
да ладно . неужели наж зеленый жополиз Шевченко оказался вторым ?
показати весь коментар
10.08.2020 10:36 Відповісти
Вонь гуана, даже на Фейсбуке, не считается.
показати весь коментар
10.08.2020 10:57 Відповісти
так, ще два тижні назад
показати весь коментар
10.08.2020 10:36 Відповісти
ждем поздравления х.йла и Вавы
показати весь коментар
10.08.2020 10:36 Відповісти
Диктаторы, они такие!
показати весь коментар
10.08.2020 10:39 Відповісти
китай, от мухавца до амура )
показати весь коментар
10.08.2020 10:39 Відповісти
Поздравил на белорусско-китайской границе
показати весь коментар
10.08.2020 10:41 Відповісти
Даёшь Китайско-Белорусскую границу!
показати весь коментар
10.08.2020 10:41 Відповісти
Правильно Трамп начал душить Китай.
показати весь коментар
10.08.2020 10:41 Відповісти
******..
показати весь коментар
10.08.2020 10:41 Відповісти
***** ,*******, вазелин тебе розовый гуманитарный из США в помошь...
показати весь коментар
10.08.2020 11:04 Відповісти
Медбрат, клизмой застрелись!!
😁
показати весь коментар
10.08.2020 11:32 Відповісти
Царьок царька вітає іздалєка.
показати весь коментар
10.08.2020 10:42 Відповісти
Орда, она большая
показати весь коментар
10.08.2020 11:55 Відповісти
А ви звернули увагу, як схожі Си Дзинпин та Шойгу. Недарма ж кажуть: рузкій з китайцем браття навік.
показати весь коментар
10.08.2020 12:26 Відповісти
Дивно, шо Петро Олексійович мовчить. Глава Китая Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах - Цензор.НЕТ 4493
показати весь коментар
10.08.2020 10:45 Відповісти
Я нещодавно зелеботам доводив, що зараз іде атака на Луку з боку *****, і всі оці вагнеровці, поранення і смерті, "опозиційні кандидати"- це проект *****. Не вірять зелеботи.
показати весь коментар
10.08.2020 10:51 Відповісти
Правильно не верят. Ибо бред несусветный.
показати весь коментар
10.08.2020 10:52 Відповісти
А шо Петро Олексійович вам повинен щось сказати?

Дивно, шо Янелох ніяк не замовкне. Таке меле, шо хавайся.
показати весь коментар
10.08.2020 12:28 Відповісти
Поки він мовчить, порохоботи захищають то Лукашенко, то Тіхановську, забувая шо вони обидва проросійські
показати весь коментар
10.08.2020 19:39 Відповісти
«Пока молчат орлы - болтают попугаи». (с) Уинстон Черчилль.

Поки Порох мовчить, Янелох і вашим і нашим, бо Лука його кумир, а Тихановська за зміну білоруської влади на кремлівську.

А вам не здається, що ваш преЗЕдент вже давно не вибачався перед кадировим?
показати весь коментар
10.08.2020 19:57 Відповісти
Ви вчора під ніком Татьяна Лайф теж захищали Тихановську.
показати весь коментар
10.08.2020 20:08 Відповісти
в мене один акаунт. І я тупих курок ніколи не захищала.
показати весь коментар
10.08.2020 20:38 Відповісти
Тоді хто саме з порохоботів захищав Тихановську? Напишіть перелік всіх ніків порохоботів, які її захищали.
показати весь коментар
10.08.2020 20:41 Відповісти
вот и источник борзости луки, а что скажет товарищ пуйло!?
показати весь коментар
10.08.2020 10:47 Відповісти
а що ж фуйло ? мовчить ?
показати весь коментар
10.08.2020 10:48 Відповісти
***** в бункере многоходовочка раскладывает, пока девицы ему будку будут шатать.

Хочет пригласить Луку в Ростов, с обещаниями стать гауляйтером Витебской Народной Республики)
показати весь коментар
10.08.2020 10:51 Відповісти
Родненькие поздравляют)
Как мило.
А северный пончик когда проснется?
показати весь коментар
10.08.2020 10:48 Відповісти
Х#йло воздержался? видимо не все так радужно. Овоща раза три поздравил.
показати весь коментар
10.08.2020 10:53 Відповісти
Боится СГЛАЗИТЬ!?)
показати весь коментар
10.08.2020 10:56 Відповісти
Говорят что в Белоруссии как и на землях колоний Московии построены совместные с Китаем концлагеря ,где арестанты бесплатно выпускают товары народного потребления и даже на экспорт...этот союз государств есть тюрьма народов
показати весь коментар
10.08.2020 10:56 Відповісти
Опача!А вот и дядюшки Си пнул Пуйла
показати весь коментар
10.08.2020 10:58 Відповісти
А что хомяк ?? чего ждет??
показати весь коментар
10.08.2020 11:09 Відповісти
Глава Китаю Сі Цзіньпін першим привітав Лукашенка з перемогою на виборах - Цензор.НЕТ 993 брацкие народы, ( китайский белорус товарищи!)
показати весь коментар
10.08.2020 11:13 Відповісти
..."до нас в науку, ми навчим" робити найкращі концтабори

Четыре года назад 43-летняя Сайрагуль Сауытбай, рожденная в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, оказалась в китайском "лагере перевоспитания" в Синьцзяне. Официально китайские власти заявляют, что в этих лагерях перевоспитывают потенциальных исламских террористов, https://www.dw.com/ru/hrw-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/a-45431589 обучая их китайскому языку и культуре .
Сайрагуль Сауытбай, однако, рассказывает о массовых изнасилованиях там, фиктивных судебных процессах, о возможных врачебных экспериментах над людьми, в частности, с использованием медикаментов, а также о "черной комнате". Так она называет помещение, в котором стоит электрический стул для пыток заключенных.
По словам Сайрагуль Сауытбай, ее тоже мучили в этой комнате до тех пор, пока она не лишалась чувств. Официально Синьцзян называется автономным уйгурским регионом, Сауытбай говорит о "самой большой в мире тюрьме под открытым небом". По оценкам правозащитников, https://www.dw.com/ru/%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D1%83%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B/a-53697785 существует около 1200 подобных лагерей , в которых содержат около миллиона заключенных. Синолог Адриан Ценц (Adrian Zenz) в интервью Tagesschau.de в 2019 году заявил: "Там происходит что-то невероятное. https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B0/a-52444030 Систематическое интернирование целого этнорелигиозного меньшинства по своему масштабу, вероятно, самое крупное после Холокста".
показати весь коментар
10.08.2020 14:46 Відповісти
я служил с уйгурами..(84-86).немного знаю про такое..
показати весь коментар
10.08.2020 15:09 Відповісти
Ублюдочная узкоглазая макака, китай дрянь
показати весь коментар
10.08.2020 11:13 Відповісти
Поздравил с убийством мусорами гражданина
показати весь коментар
10.08.2020 11:22 Відповісти
Комуняку на гиляку, этот украинский лозунг должен стать мировым трендом.
показати весь коментар
10.08.2020 11:13 Відповісти
А чего не Путин первый?
показати весь коментар
10.08.2020 11:14 Відповісти
***** с Письковым ещё не проснулись
показати весь коментар
10.08.2020 11:23 Відповісти
ху*йло в 2004 году три раза поздравлял овоща с победой - известно чем это закончилось. сейчас он решил не торопиться, чтобы не сглазить. а товарища Си тогда еще не было - он не знает этой истории, вот и поторопился
показати весь коментар
10.08.2020 11:27 Відповісти
цей керманич КНР на "лібералів" дивиться з підозрою, а от старі радянські комуняки йому заходять. ще й на цензорі була публікація про технопарк разом з китайськими переселенцями - будівничими в Білорусії
показати весь коментар
10.08.2020 11:15 Відповісти
"Демократия - это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам." - Джордж Бернард Шоу Британский писатель, романист, драматург, лауреат Нобелевской премии в области литературы, общественный деятель 1856 - 1950
показати весь коментар
10.08.2020 11:18 Відповісти
Яке їхало таке здибало.
показати весь коментар
10.08.2020 12:14 Відповісти
Узкоглазым *********** еще прилетит за их заразу. Запад очухается и вломит им, паскудам тоталитарным. Тогда будет не до лукашенки.
показати весь коментар
10.08.2020 13:06 Відповісти
Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений
я тоже, особенно за установление общей границы рб с кнр
показати весь коментар
10.08.2020 13:45 Відповісти
 
 