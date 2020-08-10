Глава Китаю Сі Цзіньпін першим привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін першим направив послання на адресу Президента Білорусі Олександра Лукашенка з привітанням з перемогою на президентських виборах.

Про це повідомляє БЕЛТА, передає Цензор.НЕТ.

"Від імені уряду Китаю і китайського народу, а також від себе особисто висловлюю найтепліші вітання і найкращі побажання. Упевнений, що під Вашим керівництвом Білорусь обов'язково досягне нових блискучих успіхів у справі державного будівництва", - йдеться в привітанні.

Сі Цзіньпін зазначив, що в останні роки білорусько-китайські відносини всебічного стратегічного партнерства функціонують на високому рівні. "Китай і Білорусь є "залізними братами" і всепогодними партнерами. Я надаю великого значення розвитку китайсько-білоруських відносин і дорожу хорошими робочими відносинами і особистою дружбою з Вами", - підкреслив китайський лідер.

Він висловив готовність разом з главою білоруської держави докладати зусиль для спільного просування китайсько-білоруських відносин всебічного стратегічного партнерства, відкриття нових перспектив взаємовигідної співпраці в різних областях на благо двох країн і народів.

Сі Цзіньпін побажав Олександру Лукашенку міцного здоров'я та успіхів у роботі, дружній Білорусі - процвітання і могутності, а її народу - щастя і добробуту.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзитполу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Пізніше ЦВК Білорусі оприлюднила попередні підсумки виборів: у Лукашенка 80,23% голосів, у Тіхановської - 9,9%.