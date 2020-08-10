Проросійська місія спостерігачів СНД без України заявила, що порушень у Білорусі немає

Місія спостерігачів від СНД не виявила фактів, через які можна було б визнати вибори президента Білорусі нелегітимними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sputnik.by, про це заявив голова Виконавчого комітету - виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв.

За його словами, білоруську владу і виборчі комісії не можна звинуватити в зростанні політичного напруження і соціальної напруженості, оскільки вони діяли в рамках білоруського законодавства.

"Все було зроблено для того, щоб люди могли проголосувати гідно", - цитує його БелТА.

Спостерігачі від СНД також зазначили, що вибори в Білорусі відбулися організовано, а черги на дільницях до кінця дня утворилися через "провокаційні заклики приходити на дільниці ввечері". До того ж, протестні виборці не прислухалися до рекомендації проголосувати достроково і прийшли на вибори в основний день, що призвело до великого напливу людей.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперникця Світлана Тіхановська - 9,9%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і зіткнення протестувальників із співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.