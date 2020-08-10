За добу в Києві виявлено 66 нових випадків COVID-19, загалом 9,5 тис. інфікованих, - Кличко. КАРТА

За минулу добу кількість захворілих на коронавірус у Києві збільшилася на 66 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 9564 підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Так, захворіли: 40 жінок віком від 19 до 81 року, 23 чоловіки віком від 22 до 78 років, 2 дівчинки - 2 і 15 років і 1 хлопчик 4 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 14, у Дарницькому - 10 і 9 випадків у Деснянському районі.

"Вірус не відступає, будьте обережними! Бережіть себе!" - написав він.



