Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі

Штаб Світлани Тіхановської не визнає попередні підсумки виборів, заявила TUT.BY представниця об'єднаних штабів Марія Колесникова, передає Цензор.НЕТ.

За даними штабу, за Тіхановську проголосували 70-80% виборців у всіх регіонах країни.

"Озвучені ЦВК підсумки виборів не відповідають реальності і зовсім суперечать здоровому глузду", - заявила прессекретарка Тіхановської Анна Красуліна, пише Інтерфакс-Україна.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.