Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі
За даними штабу, за Тіхановську проголосували від 70 до 80% виборців по всій країні.
Штаб Світлани Тіхановської не визнає попередні підсумки виборів, заявила TUT.BY представниця об'єднаних штабів Марія Колесникова, передає Цензор.НЕТ.
За даними штабу, за Тіхановську проголосували 70-80% виборців у всіх регіонах країни.
"Озвучені ЦВК підсумки виборів не відповідають реальності і зовсім суперечать здоровому глузду", - заявила прессекретарка Тіхановської Анна Красуліна, пише Інтерфакс-Україна.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на месте ***** я бы так и сделал
гонять усатого таракана тапком по стенке
или ты не знаешь, как кремлевские зажимают фаберже в тисочки?
P.S. Тем, кто сейчас попробует докапываться из-за флажка, поясняю: пишу через веб-туннель, потому что нормальные htttp - https почти не работают, но некоторые изощренные пути еще доступны. Радикально отрубить сеть, видимо, не рискуют, потому что ляжет и банковская сфера и много еще каких. Но это слабо помогает. По большому счету, все равно.ничего нормально не функционирует.
У сябрів ця проблема дуже явна.Вони не звикли до такого,до того,що можна щось чесно вибрати.А у нас інша проблема-ми можемо вибирати кого заманеться,але не вміємо нести особисту відповідальність за свій вибір.Легковажність у виборі-наша проблема
-Филип Филипыч,а как же Мировая революция и прочий бардак в головах?
-доктор Борменталь,давай выпьем рюсскай водочки за здоровье Бацьки...
Погано це чи добре,вирішувати сябрам.Ми лише можемо розглядати ситуацію з прагматичної точки зору-що краще для України,адже Білорусь ,можна сказати,прикриває частину нашого кордону.
Хаос і прихід до влади "опозиції"настільки слабої,тупуватоїй ,далекої не лише від політики,а навіть від елементарних понять держ.управління.А головне-повністю підконтрольної кремлю,німих маріонеток,для нас дуже погано.Чомусь ніхто не звернув увагу,що навіть сама передвиборча агітація носила ознаки лохотрону-"виберіть мене на півроку,я все передам чоловікові".Це така програма кандидата в президенти?Переплюнула навіть нашого зелю,той хоч нікому нічого" не должен".
Лука і його поведінка флюгера для нас вже зрозуміла,і ми змогли якось підтримувати певний політичний баланс в відносинах.Для білорусів він вже в печінках сидить,я їх розумію,але правда життя ось така.
З чогось треба таки починати. А результат буде, як не зараз, то наступного разу.
Страшненькая и без сисек.
Кто будет голосовать за бабу без сисек?
В Україні встановив клоуна у Білорусії хоче -транссвістіта , тільки не Лукашенка, бо той хитровимаханий за ніс скільки років водив.
А зараз ще й загрожує до Евросоюзу обернутися.
Для цього є якісь підстави? Паралельний підрахунок голосів, наприклад. Чи просто "хочеться" - це страшніше, ніж "болить"?
-----------------------
Есть.
Во-первых, все, кто голосовал за Тихановскую, шли на выборы с белым браслетом на руке, что бы наблюдатели на улице перед пунктом голосования могли их посчитать.
Во-вторых, все проголосовавшие за Тихановскую, фотографировали свой бюллетень вместе с развёрнутым паспортом и отсылали это фото на платформу "Голос", где вёлся параллельный подсчёт.
И в-третьих, все, кто голосовал за Тихановскую, складывали свои бюллетни плотной гармошкой, чтобы их можно было бы отличить визуально в прозрачной урне.
Я стояла в очереди к урне около часа. Вокруг меня были практически только люди с белыми браслетами на руках (даже старички). И я видела, как выглядела наполненная урна.
Так вчера выглядели урны для голосования на всех участках.
Но далеко не все, кто голосовал за Тихановскую, регистрировались там. Ни я, ни члены моей семьи не заморачивались этим фотографированием. Но все голосовали за Тихановскую.
И ещё. На многих пунктах голосования члены комиссий совершали в наших реалиях буквально гражданский подвиг, вывешивая протоколы с настоящим подсчётом.
В 19:00 должны были начаться новые протесты по Беларуси. Пытаюсь искать информацию об этом, пока не лёг совсем. В окно пока не слышу (я живу в самом центре Минска, и все основные события развиваются вокруг нашего дома с радиусом где-то в пару км. Вчера ночью помогали уходить от преследования избитым мальчишкам, когда армейский спецназ отлавливал из по дворам. Зять, а мы живём недалеко друг от друга, устроил у себя дома буквально "полевой госпиталь").
Город уже перекрыт и забит военной спецтехникой.
О! Слышу. Загудели, вроде...
"Захватить банки, почту и телеграф" - так, если не ошибаюсь, инструктировали большевики в 1917...
И еще одно. Минск это не вся РБ. И даже крупные города это не вся РБ. Это я в плане результатов голосования, а не о смене власти.
И прочтите, пожалуйста, мой пост ниже.
В Минске армагедон. Снайперы по крышам. Жители рабочих окраин мощными колонами идут в центр.
Машины сигналят со всех сторон. Минск гудит.
--------------------------
https://news.tut.by/economics/696090.html
Это так, если честно.
Не знаю, как в РБ, а в Украине фотографирование бюллетеня с последующим опубликованием наказуемо.
Что касается протоколов, то без печати участковой комиссии, они, к сожалению, не имеют юридической силы и вызывают мало доверия. Но это по опыту выборов в Украине, где каждый член комиссии и каждый наблюдатель получают копии протоколов с подписями всех членов комиссии и печатью. В этом случае можно проводить параллельный подсчет голосов.
У нас с завтрашнего дня заводы останавливаются на забастовку. На БМЗ прямо сейчас частично остановилась работа, пишет телеграм-канал https://t.me/tutby_official/10038 tut.by .
На МТЗ и МАЗ уже устроили «итальянскую забастовку». Пишут, что готовы совсем остановить цеха.
-----------------------
Что говорит о том, что Вы даже приблизительно не понимаете того, что здесь происходит.
Вечер бывших выпускников. Встречаются два одноклассника. Один - преуспевающий новый русский, другой - бомж. Подходят к фуршетному столу. Тот, который бомж, смотрит на это изобилие и, сглатывая слюну:
- Представляешь, а я уже три дня ничего не ел.
- Ну, это ты зря, браток... Надо себя заставлять... (очень-очень грустно улыбающийся смайлик)