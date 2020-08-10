УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8900 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
9 681 173

Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі

Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі

За даними штабу, за Тіхановську проголосували від 70 до 80% виборців по всій країні.

Штаб Світлани Тіхановської не визнає попередні підсумки виборів, заявила TUT.BY представниця об'єднаних штабів Марія Колесникова, передає Цензор.НЕТ.

За даними штабу, за Тіхановську проголосували 70-80% виборців у всіх регіонах країни.

"Озвучені ЦВК підсумки виборів не відповідають реальності і зовсім суперечать здоровому глузду", - заявила прессекретарка Тіхановської Анна Красуліна, пише Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проросійська місія спостерігачів СНД без України заявила, що порушень у Білорусі немає

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

Білорусь (8083) вибори (6752) Лукашенко Олександр (2695) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
класичний цугцванг у виконанні *********** крис:
1. якщо залишиться Лукашенко, то дуже пошарпаний та потребуючий підтримки московії
2. якщо переможе т.з. "опозиція" (аналог зє-зєбаранячої отари), то буде ще гірший сценарій, який неминуче завершиться аншлюсом з лаптєстаном
3. у патовій ситуації ******** введе війська під приводом "защитьі мирнага руццкагаварящщега насєлєния".
І головне: усі три сценарії невигідні Україні, бо кожен з них ще більше підсілює вплив московії на нашого північного сусіда
показати весь коментар
10.08.2020 11:06 Відповісти
+19
А для більшості адекватних Українців Лука і Тихановська є слугами народу *****.
показати весь коментар
10.08.2020 11:05 Відповісти
+16
ЦВК Біларусі оголосила Штаб Тихановской не признает предварительные результаты выборов президента, объявленные ЦИК Беларуси - Цензор.НЕТ 7945 результати виборів президента
показати весь коментар
10.08.2020 11:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
игру вполне можно продолжить
на месте ***** я бы так и сделал
гонять усатого таракана тапком по стенке
показати весь коментар
10.08.2020 11:21 Відповісти
После кнута нужен пряник.
показати весь коментар
10.08.2020 11:23 Відповісти
Дадут, пообещает стать гауляйтером новобелорусии, потом кинет как Овоща)
показати весь коментар
10.08.2020 11:32 Відповісти
а настоящего кнута еще не было
или ты не знаешь, как кремлевские зажимают фаберже в тисочки?
показати весь коментар
10.08.2020 11:33 Відповісти
Скоро грудных младенцев будут выдвигать в Гитлеры тьфу блин в президенты....,как говорили в СССре дохляке... страной может управлять и Кухарка из подворотни где Жил Шариков...
показати весь коментар
10.08.2020 11:18 Відповісти
Для тхх хто ******** казки на нічь
показати весь коментар
10.08.2020 11:19 Відповісти
Но она же призвала белорусов воздержаться от уличных протестов (слово в слово не помню, но суть в этом). Сравните с Украиной 2004-го, когда Ющенко прямо призвал людей к забастовке и выходе на Майдан.
показати весь коментар
10.08.2020 11:19 Відповісти
Почему на бюлетнях написано Цихановская Светлана ..в чем прикол ?или у белорусов Т это Ц
показати весь коментар
10.08.2020 11:20 Відповісти
Ц, в подстрочном тексте их каналов видел, что везде писали Цихановская
показати весь коментар
10.08.2020 11:22 Відповісти
Во первых,не ЦИхановская, а ЦІханоЎская. шчирие українці читают белорусские фамилии по правилам русского языка? Совпадение? Не думаю.

P.S. Тем, кто сейчас попробует докапываться из-за флажка, поясняю: пишу через веб-туннель, потому что нормальные htttp - https почти не работают, но некоторые изощренные пути еще доступны. Радикально отрубить сеть, видимо, не рискуют, потому что ляжет и банковская сфера и много еще каких. Но это слабо помогает. По большому счету, все равно.ничего нормально не функционирует.
показати весь коментар
10.08.2020 11:41 Відповісти
Ну, я беларусскую грамматику, орфоэпию и прочее не знаю, потому не могу сказать как пишеться. Просто обратил внимание, что Ц вместо Т. Что у вас там сейчас происходит вообще, помимо интернет отключений и прочая?
показати весь коментар
10.08.2020 11:44 Відповісти
Ваш вопрос уже содержит ответ.. Мы здесь внутри, возможно, знаем меньше, чем те, кто снаружи, потому что у них доступных источников больше. Телеграм-каналы разве что работают, но их и вы можете почитать (ищите, nexta_live, nexta_tv, belamova, bnkbel,mkbelarus - это примеры открытых). Информационный вакуум. По госканалам - понятно, что грязь, бравурные песни собственной "победе", отрицание тяжелых жертв и угрозы тем, кто "дестабилизирует". Тарелки, это понятно, и кое-где зарубежное IPTV еще работают. Связался с пожилыми родственниками. Они предполагали, что было что-то нехорошее, но информации ноль, к утру все окончательно обрубилось. Скинул СМСкой (большинство мессенжеров мертвы) пару полезных ссылок, ознакомились - были в шоке. Настроение - от агрессивного до депрессивного.
показати весь коментар
10.08.2020 12:17 Відповісти
Щодо бєларуської граматики, то людина яка знає українську та російську не задавала би питання щодо прізвища "ЦІханоЎская".
показати весь коментар
10.08.2020 12:19 Відповісти
Спасибо за ответ, берегите себя и держитесь. Сожалею, что больше, чем морально, не могу поддержать беларусов.
показати весь коментар
10.08.2020 12:19 Відповісти
В беларуском языке нет мягкого звука "т". Если "т" смягчается, он переходит в "ц". А мягкий "д" превращается в "дз". Поэтому дзэканье и цэканье - это основная "изюминка" беларуского акцента. Настоящему беларусу, даже если он трижды рускоязычный, очень трудно произнести слово "дети". Это всегда будет звучать, как "дзецi".
показати весь коментар
10.08.2020 17:33 Відповісти
То не щирі українці так читають, а читають так ті, хто знає лише російську мову і думає російськими штампами та методичками слуг народу.
показати весь коментар
10.08.2020 11:46 Відповісти
Да, забыл спросить. Героям майданов, которые "правильные", хотя и вторичные, так как были после далеко не одной белорусской Плошчы, , по-вашему, "неправильной", отключали интернет по всей стране? С ними, с безоружными (оборот оружия, кстати, в стране под гиперстрогим контролем, боятся сволочи), начинали сразу даже не с резиновых палок, а с резиновых пуль и светошумовых гранат с поражающими элементами или все-таки это все добро потом уже подтянулось?
показати весь коментар
10.08.2020 11:51 Відповісти
Майдан був в різних роках. Ви про який?
показати весь коментар
10.08.2020 11:54 Відповісти
Пра абодва.
показати весь коментар
10.08.2020 12:00 Відповісти
Із власного досвіду можу говорити, що на Майдані зв'язок і відповідно інтернет був поганим. Але по всій Україні нічого не відключали. А от щодо зброї, то я знаю, що лише на останньому Майдані зброю першими застосували силовики (звинувачують Беркут), а потім була відповідь.
показати весь коментар
10.08.2020 12:06 Відповісти
Дык я пра тое і пытаюся. Два такія крытычныя пункты (сродкі сувязі ,ужыванне зброі), і па іх такія радыкальныя адрозненні.
показати весь коментар
10.08.2020 12:19 Відповісти
У нас було більше демократії, а зараз слуги народу і їхні прихильники (як і вище Ваш скрепнутий співрозмовник) її згортають.
показати весь коментар
10.08.2020 12:21 Відповісти
Це ж логічно . При таких результатах люди на вулиці міст не виходять , армію , мінтів і спецслужби , для вбивства і калічення людей не задіюють .
показати весь коментар
10.08.2020 11:20 Відповісти
А хто сказав що там на вулицях білоруси? Може там лаптеногі яких завезли!
показати весь коментар
10.08.2020 11:24 Відповісти
Да, тут белорусы! Лаптеногих тут меньше, чем в комментах на Цензоре.
показати весь коментар
10.08.2020 11:55 Відповісти
У нас вистачає лаптеногих із своїми скрепами.
показати весь коментар
10.08.2020 12:07 Відповісти
+++++
показати весь коментар
10.08.2020 12:44 Відповісти
Блевануть захотелось когда первый раз открыл видео Тихановского- такая знакомая до блевоты российска стилистика - технология "белоруский ШАрий" в деле. Когда первый раз ув\идел жинку этого белоШария , захотелось не просто блевануть а арестовать и допросить с пристрастием. . Украинцы не ведитесь Тихановские - это не выборы, они и не планировались. Тихановские это спецоперация РФ по анексии Беларуси.
показати весь коментар
10.08.2020 11:21 Відповісти
Цілком можливо, що він штучний опозиціонер, з російським присмаком.
показати весь коментар
10.08.2020 11:27 Відповісти
Тихановська він? А коли вона зробила операцію по зміні полу?
показати весь коментар
10.08.2020 11:37 Відповісти
Мародерський троль мав би знати, що Тіхановського заарештовано, а його жінка балотувалась
показати весь коментар
10.08.2020 12:29 Відповісти
В Статье №5 Констуции Украины прописаны все права Народа на Майдан в том числе...Поскольку ИМЕННО НАРОД ВЛАСТЬ..а не президент Индюкович или Кучма с Порошенко и Кравчуком...НАРОД....на Белруси не знаю...прописаны такие же права Народа.... или нет...
показати весь коментар
10.08.2020 11:25 Відповісти
Прикол в том шо сябры сами не знають шо хотят. В скотостан или европу, или 30 лет снова в проруби бултыхаться.
показати весь коментар
10.08.2020 11:27 Відповісти
Вибори здебільшого є визначником якості влади. Запровадження демократичних інститутів у державах, де до цього їх не було, або ж вони належно не функціонували, може мати деструктивні наслідки.Результатом цього стала участь у процесі ухвалення рішень населення, яке було, по суті, не готовим для своєї нової ролі, не розділяло демократичних цінностей, що в якійсь мірі не сприяє утворенню демократії,а навпаки створює тоталітарні режими. Тому виникає питання: чи можна визнати справедливими вибори, в яких багатомільйонні маси населення голосують за маловідомих осіб, або ж узагалі за очевидних популістів.

У сябрів ця проблема дуже явна.Вони не звикли до такого,до того,що можна щось чесно вибрати.А у нас інша проблема-ми можемо вибирати кого заманеться,але не вміємо нести особисту відповідальність за свій вибір.Легковажність у виборі-наша проблема
показати весь коментар
10.08.2020 11:52 Відповісти
Я твой труба шатал кремль шайтан
показати весь коментар
10.08.2020 11:29 Відповісти
жаба і гадюка
показати весь коментар
10.08.2020 11:30 Відповісти
Тот факт что Тихановская была допущена в выборам, а не посажена в тюрьму в момент выдвижения своей кандидатуры, означает что это подставная фигура.
показати весь коментар
10.08.2020 11:30 Відповісти
Означает, что ее вообще никто всерьез не воспринимал. Решили, что будет хорошая перчинка к остальным спойлерам. Лукашенку в первые выборы, кстати, тоже не восприняли всерьез и зарегистрировали несмотря на кучу нарушений, начиная с неправильно указанного места прописки.
показати весь коментар
10.08.2020 11:43 Відповісти
Спецоперации ФСБ по смене неугодных правителей в Черногории,Греции провалились,Бацька может пополнить этот список...
показати весь коментар
10.08.2020 11:32 Відповісти
-Доктор Борменталь,не читайте с Утра Кремлевскую вонючую прессу...,кроме дерьма вы там ничего не найдете...
-Филип Филипыч,а как же Мировая революция и прочий бардак в головах?
-доктор Борменталь,давай выпьем рюсскай водочки за здоровье Бацьки...
показати весь коментар
10.08.2020 11:37 Відповісти
Це все вирішується перевиборами. Коли не тільки Тіхановська, а і інші опозиційні кандидати будуть балотуватись. І під наглядом ЄС.
показати весь коментар
10.08.2020 11:38 Відповісти
Лука залишиться на троні,білоруси трохи попротестують і змиряться,все буде так,як і було(ІМХО).
Погано це чи добре,вирішувати сябрам.Ми лише можемо розглядати ситуацію з прагматичної точки зору-що краще для України,адже Білорусь ,можна сказати,прикриває частину нашого кордону.
Хаос і прихід до влади "опозиції"настільки слабої,тупуватоїй ,далекої не лише від політики,а навіть від елементарних понять держ.управління.А головне-повністю підконтрольної кремлю,німих маріонеток,для нас дуже погано.Чомусь ніхто не звернув увагу,що навіть сама передвиборча агітація носила ознаки лохотрону-"виберіть мене на півроку,я все передам чоловікові".Це така програма кандидата в президенти?Переплюнула навіть нашого зелю,той хоч нікому нічого" не должен".
Лука і його поведінка флюгера для нас вже зрозуміла,і ми змогли якось підтримувати певний політичний баланс в відносинах.Для білорусів він вже в печінках сидить,я їх розумію,але правда життя ось така.
показати весь коментар
10.08.2020 11:43 Відповісти
Путлер решил снять Асада,потому что 20 лет это много у власти....Асад обратится в Госдеп с жалобой на Плешивого,кооторый сам 20 лет правит РАБссиянским быдлом...Анекдот... Рюсские свое дерьмо не сдают...Саддам,Арафат и Каддафи подтвердят....
показати весь коментар
10.08.2020 11:46 Відповісти
Нужно срочно выводить ей своих сторонников иначе все бессмыслено
показати весь коментар
10.08.2020 11:48 Відповісти
...у будь-якому випадку, корисний досвід для білорусів.
З чогось треба таки починати. А результат буде, як не зараз, то наступного разу.
показати весь коментар
10.08.2020 12:09 Відповісти
Узбагойся!
Страшненькая и без сисек.
Кто будет голосовать за бабу без сисек?
показати весь коментар
10.08.2020 12:29 Відповісти
Х-лалалала іде у атаку.............
В Україні встановив клоуна у Білорусії хоче -транссвістіта , тільки не Лукашенка, бо той хитровимаханий за ніс скільки років водив.
А зараз ще й загрожує до Евросоюзу обернутися.
показати весь коментар
10.08.2020 13:39 Відповісти
"По данным штаба, за Тихановскую проголосовали от 70 до 80% избирателей по всей стране."Источник: https://censor.net/n3212807
Для цього є якісь підстави? Паралельний підрахунок голосів, наприклад. Чи просто "хочеться" - це страшніше, ніж "болить"?
показати весь коментар
10.08.2020 14:34 Відповісти
... Для цього є якісь підстави?...
-----------------------
Есть.
Во-первых, все, кто голосовал за Тихановскую, шли на выборы с белым браслетом на руке, что бы наблюдатели на улице перед пунктом голосования могли их посчитать.
Во-вторых, все проголосовавшие за Тихановскую, фотографировали свой бюллетень вместе с развёрнутым паспортом и отсылали это фото на платформу "Голос", где вёлся параллельный подсчёт.
И в-третьих, все, кто голосовал за Тихановскую, складывали свои бюллетни плотной гармошкой, чтобы их можно было бы отличить визуально в прозрачной урне.
Я стояла в очереди к урне около часа. Вокруг меня были практически только люди с белыми браслетами на руках (даже старички). И я видела, как выглядела наполненная урна.
Так вчера выглядели урны для голосования на всех участках.
показати весь коментар
10.08.2020 17:49 Відповісти
Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі - Цензор.НЕТ 6497
показати весь коментар
10.08.2020 17:49 Відповісти
і скільки таких, як Ви, зареєстровано на "Голосі"?
показати весь коментар
10.08.2020 17:58 Відповісти
1 189 678 (https://belarus2020.org/ )
Но далеко не все, кто голосовал за Тихановскую, регистрировались там. Ни я, ни члены моей семьи не заморачивались этим фотографированием. Но все голосовали за Тихановскую.
И ещё. На многих пунктах голосования члены комиссий совершали в наших реалиях буквально гражданский подвиг, вывешивая протоколы с настоящим подсчётом.
Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі - Цензор.НЕТ 5390
показати весь коментар
10.08.2020 18:29 Відповісти
Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі - Цензор.НЕТ 5640
показати весь коментар
10.08.2020 18:31 Відповісти
Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі - Цензор.НЕТ 7056
показати весь коментар
10.08.2020 18:32 Відповісти
И Т. Д. Их много на самом деле.
Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі - Цензор.НЕТ 4249
показати весь коментар
10.08.2020 18:35 Відповісти
А по сільських дільниця і маленьких містах є?
показати весь коментар
10.08.2020 18:54 Відповісти
Там вверху есть фото с участка маленького агрогородка. Мне сложно сейчас что-то искать в интернете. У нас проблемы с интернетом. Всё висит, если не сказать - лежит. Вам сделать это будет значительно легче.
В 19:00 должны были начаться новые протесты по Беларуси. Пытаюсь искать информацию об этом, пока не лёг совсем. В окно пока не слышу (я живу в самом центре Минска, и все основные события развиваются вокруг нашего дома с радиусом где-то в пару км. Вчера ночью помогали уходить от преследования избитым мальчишкам, когда армейский спецназ отлавливал из по дворам. Зять, а мы живём недалеко друг от друга, устроил у себя дома буквально "полевой госпиталь").
Город уже перекрыт и забит военной спецтехникой.
О! Слышу. Загудели, вроде...
показати весь коментар
10.08.2020 19:28 Відповісти
Вчера вечером вся РБ практически полностью отвалилась от внешнего интернета, может повторится в любой момент.
показати весь коментар
10.08.2020 19:36 Відповісти
Не удивительно. Отрубить связь для затруднения коммуникации - обычная практика при более-менее массовых беспорядках.
"Захватить банки, почту и телеграф" - так, если не ошибаюсь, инструктировали большевики в 1917...
показати весь коментар
10.08.2020 19:41 Відповісти
Будем следить за развитием событий. Но пока что создается впечатление, что врут ОБЕ стороны.
И еще одно. Минск это не вся РБ. И даже крупные города это не вся РБ. Это я в плане результатов голосования, а не о смене власти.
И прочтите, пожалуйста, мой пост ниже.
показати весь коментар
10.08.2020 19:37 Відповісти
Беларусь - это не Украина. Четверть всего населения страны живёт в Минске.
показати весь коментар
10.08.2020 19:47 Відповісти
С четвертью Вы, наверное, переборщили. 1,2 млн избирателей из 6,8. Если не ошибаюсь...
показати весь коментар
10.08.2020 19:56 Відповісти
1,2 млн. - это официально имеющих прописку в Минске. Добавьте сюда практически всё беларуское студенчество, снимающее в Минске квартиры и голосующее в институтах по откреплению, и всевозможных внутрибеларуских заробитчан, снимающих в Минске жильё и также голосующих по откреплению. С четвертью - это я поскромничала.
В Минске армагедон. Снайперы по крышам. Жители рабочих окраин мощными колонами идут в центр.
Машины сигналят со всех сторон. Минск гудит.
показати весь коментар
10.08.2020 20:54 Відповісти
Интернет пока держится.
показати весь коментар
10.08.2020 20:55 Відповісти
По демонстрантам на Кальварийской открыли огонь. Ранена в ногу журналистка «Нашай Нiвы». Огонь вели люди в форме цвета хаки.
показати весь коментар
10.08.2020 21:16 Відповісти
... А по сільських дільниця і маленьких містах є?...
--------------------------

https://news.tut.by/economics/696090.html
показати весь коментар
11.08.2020 16:14 Відповісти
1,2 миллиона из 6,8 млн. Маловато даже для простого большинства и даже с учетом, что половина не зарегистрировалась на сайте...
Это так, если честно.
Не знаю, как в РБ, а в Украине фотографирование бюллетеня с последующим опубликованием наказуемо.
Что касается протоколов, то без печати участковой комиссии, они, к сожалению, не имеют юридической силы и вызывают мало доверия. Но это по опыту выборов в Украине, где каждый член комиссии и каждый наблюдатель получают копии протоколов с подписями всех членов комиссии и печатью. В этом случае можно проводить параллельный подсчет голосов.
показати весь коментар
10.08.2020 19:03 Відповісти
Подписи и печати на обратной стороне. Фотографировать свой собственный бюллетень можно. Опубликовывать можно сразу после закрытия пунктов голосования. Они вчера закрылись в восемь. Интернет окончательно лёг в девять. Регистрировался на "Голосе" только совсем молодняк. Это им было интересно поиграть в шпиёнов.
показати весь коментар
10.08.2020 19:44 Відповісти
И ещё.
У нас с завтрашнего дня заводы останавливаются на забастовку. На БМЗ прямо сейчас частично остановилась работа, пишет телеграм-канал https://t.me/tutby_official/10038 tut.by .
На МТЗ и МАЗ уже устроили «итальянскую забастовку». Пишут, что готовы совсем остановить цеха.

Штаб Тіхановської не визнає попередніх результатів виборів президента, оголошених ЦВК Білорусі - Цензор.НЕТ 8920
показати весь коментар
10.08.2020 19:05 Відповісти
Мои знакомые, побывавшие в гостях в Беларусии, отмечают добротный уровень жизни в этой стране. Продукты питания, бытовая химия, бытовая техника, трикотаж, промышленные товары всё отменного качества и, главное, местного производства. Отличные дороги, ухоженность и чистота вокруг, организованность быта... Ну надоел вам Лукашенко, хотите поменять, ну меняйте на опытного политика, на руководителя какого-то крупного предприятия, знающего толк в управлении.. Ну на эту? Тупая баба, даже не извиняюсь за это слово, безработная домохозяйка ничего не соображающая в политике, экономике, финансах, в управлении даже ЖЕКом, не умеющая связать двух слов в своей речи. Сябры подумайте за кого вы выходите на баррикады? За вот этого главнокомандующего вашей армией? Посадите её на дискуссию с Лукашенко и она, через две минуты убежит с мокрыми двойными памперсами. Ей даже лень было пойти где-то поработать для блага общества, а тут, бабах, подвернулась должность президента. А может она вам и нужна, для сравнения. Зажрались вы братки.
показати весь коментар
10.08.2020 15:35 Відповісти
... Ну надоел вам Лукашенко, хотите поменять, ну меняйте на опытного политика, на руководителя какого-то крупного предприятия, знающего толк в управлении...

-----------------------
Что говорит о том, что Вы даже приблизительно не понимаете того, что здесь происходит.

Вечер бывших выпускников. Встречаются два одноклассника. Один - преуспевающий новый русский, другой - бомж. Подходят к фуршетному столу. Тот, который бомж, смотрит на это изобилие и, сглатывая слюну:
- Представляешь, а я уже три дня ничего не ел.

- Ну, это ты зря, браток... Надо себя заставлять... (очень-очень грустно улыбающийся смайлик)
показати весь коментар
10.08.2020 18:15 Відповісти
Старый анекдот из 90-х прошлого века...
показати весь коментар
10.08.2020 19:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 