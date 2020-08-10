Заява "ЄС" про кризу в Білорусі: Закликаємо міжнародну спільноту залишатися пильними щодо можливих агресивних дій Кремля

Ми уважно спостерігаємо за подіями навколо президентських виборів у Білорусі і глибоко стурбовані тим, що відбувається. Білоруський народ має право на вільне і демократичне волевиявлення на виборах, а обов'язок влади - гарантувати та забезпечити реалізацію цих законних прав.

"Повага до демократії і демократичних процедур, легітимність державної влади, діалог з громадянським суспільством і міжнародна відкритість є запорукою подальшого укріплення білоруської державності, її економічного процвітання та розквіту демократії.

Партія "Європейська Солідарність" у своїх оцінках демократичності виборів у Білорусі спиратиметься на висновки ОБСЄ та Ради Європи, які уповноважені це робити.

Наразі ми закликаємо утримуватися від насильницьких дій, застосування сили та поважати демократичні права і свободи, в тому числі права громадян на мирні зібрання і свободу слова.

Політична партія "Європейська Солідарність" закликає всі сторони забезпечити відкритий та мирний діалог щодо виходу з політичної кризи в Білорусі.

У цей складний час суттєво зростає загроза для суверенітету та територіальної цілісності Білорусі, адже, як неодноразово доведено, російський агресор б’є тоді, коли сусідня країна є найбільш ослабленою і вразливою.

Наразі вкрай важливо не допустити ситуації, за якої для Мінська єдино можливим шляхом залишилося б опинитися в обіймах Москви, плани якої щодо майбутнього білоруського народу більш ніж очевидні.

Закликаємо міжнародну спільноту залишатись пильними щодо можливих агресивних дій Кремля і бути готовими дати їм належну відсіч.

Україна виходить з принципів незаперечної поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Республіки Білорусі. Віримо у вагомі перспективи відносин партнерства і добросусідства між Україною та Республікою Білорусь", - йдеться в заяві політсили.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.