4 291 56

Заява "ЄС" про кризу в Білорусі: Закликаємо міжнародну спільноту залишатися пильними щодо можливих агресивних дій Кремля

Ми уважно спостерігаємо за подіями навколо президентських виборів у Білорусі і глибоко стурбовані тим, що відбувається. Білоруський народ має право на вільне і демократичне волевиявлення на виборах, а обов'язок влади - гарантувати та забезпечити реалізацію цих законних прав.

Про це йдеться в заяві партії "Європейська Солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Повага до демократії і демократичних процедур, легітимність державної влади, діалог з громадянським суспільством і міжнародна відкритість є запорукою подальшого укріплення білоруської державності, її економічного процвітання та розквіту демократії.

Партія "Європейська Солідарність" у своїх оцінках демократичності виборів у Білорусі спиратиметься на висновки ОБСЄ та Ради Європи, які уповноважені це робити.

Наразі ми закликаємо утримуватися від насильницьких дій, застосування сили та поважати демократичні права і свободи, в тому числі права громадян на мирні зібрання і свободу слова.

Політична партія "Європейська Солідарність" закликає всі сторони забезпечити відкритий та мирний діалог щодо виходу з політичної кризи в Білорусі.

У цей складний час суттєво зростає загроза для суверенітету та територіальної цілісності Білорусі, адже, як неодноразово доведено, російський агресор б’є тоді, коли сусідня країна є найбільш ослабленою і вразливою.

Наразі вкрай важливо не допустити ситуації, за якої для Мінська єдино можливим шляхом залишилося б опинитися в обіймах Москви, плани якої щодо майбутнього білоруського народу більш ніж очевидні.

Закликаємо міжнародну спільноту залишатись пильними щодо можливих агресивних дій Кремля і бути готовими дати їм належну відсіч.

Україна виходить з принципів незаперечної поваги до незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Республіки Білорусі. Віримо у вагомі перспективи відносин партнерства і добросусідства між Україною та Республікою Білорусь", - йдеться в заяві політсили.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

Топ коментарі
+14
Методичка? Це настільки очевидно, що навіть у голові не вкладаються, яким потрібно бути дебілом, щоби цього не помічати.
показати весь коментар
10.08.2020 11:28 Відповісти
+10
Беларусы пожинают плоды своей многолетней инфантильности. Они смеялись над нашим 2004, а сами его получили в худшем варианте - без лидеров (домохозяйка со странными связями в сторону козлосрани не лидер), с реальной угрозой военного вторжения кацапов...
показати весь коментар
10.08.2020 11:29 Відповісти
+8
Абсолютное другое заявление.
Зеля, как и в подавляющем большинстве случаев своих заявлений, не произносит слов "россия, кремль".
показати весь коментар
10.08.2020 11:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цихановская ?Заявление "ЕС" о кризисе в Беларуси: Призываем международное сообщество оставаться бдительными относительно возможных агрессивных действий Кремля - Цензор.НЕТ 9460
показати весь коментар
10.08.2020 11:25 Відповісти
Наконец-то методичка для петиков! Все, теперь они запоют по-другому...
показати весь коментар
10.08.2020 11:26 Відповісти
Методичка? Це настільки очевидно, що навіть у голові не вкладаються, яким потрібно бути дебілом, щоби цього не помічати.
показати весь коментар
10.08.2020 11:28 Відповісти
Спамите, петики? Нет у вас других методов против правды!
показати весь коментар
10.08.2020 11:50 Відповісти
брехню спамимо, справді. Не брешіть, 73/43%зебіли - і буде вам щастя.
показати весь коментар
10.08.2020 11:54 Відповісти
Я ще лайно зелене не спамив. Не має мені чого робити? Це не правда, це твоя тупість. І я категорично проти спаму і банів. Нехай люди бачать наскільки ви обмежені і тупі.
показати весь коментар
10.08.2020 12:02 Відповісти
Ну, так расспамьте! Пусть люди видят "обмеженiсть i тупiсть". Жду.
показати весь коментар
10.08.2020 12:17 Відповісти
Як я можу розпамити, якщо я не спамив?
Народ, Хто цього ідіота заспамив? Розспаміть будь ласка.
показати весь коментар
10.08.2020 13:38 Відповісти
Срисовали с Зеленского: мы за всё хорошее, и против всего плохого. Вот вообще феерически

Партия "Европейская Солидарность" в своих оценках демократичности выборов в Беларуси будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы, которые уполномоченны это делать. Источник: https://censor.net/n3212811
показати весь коментар
10.08.2020 11:29 Відповісти
Абсолютное другое заявление.
Зеля, как и в подавляющем большинстве случаев своих заявлений, не произносит слов "россия, кремль".
показати весь коментар
10.08.2020 11:32 Відповісти
Учитесь отделять зёрна от плевел. Не слова важны, а сама суть. Впрочем, вы же за Порошенко, не вижу даже смысла доказывать очевидные вещи.
показати весь коментар
10.08.2020 11:35 Відповісти
Учитесь сами делать то, чему пытаетесь учить других.
У вашего Зели нет НИ СЛОВА об угрозе провокаций от пуйла в Беларуси, хотя Кремль делал это в Украине.
показати весь коментар
10.08.2020 11:37 Відповісти
А ему это и не надо говорить. Вся суть происходящего идентична у обоих заявлений: мы осуждаем всё плохое, всякое насилие и прочие недемократические ценности, и вместе с тем хотим, чтобы всё прошло согласно согласно демократическим процедурам. А уж с победителем можно и дружить, тем более, что победителей как известно не судят Разве что ЕС лизнула глубже, сказав "шо верит авторитетным посонам с района", как братва в лице ОБСЕ и ПАСЕ "паришает", так тому и быть.
показати весь коментар
10.08.2020 11:41 Відповісти
Нет. "Величайший юрЫст и дипломат" Зеля высказал оценку происходящего в другой стране, а не призвал все стороны к соблюдению законности и "всего хорошего".

"Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия.
Сомнения же в таких больших масштабах - это прямой путь к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - отметил Зеленский.

https://censor.net/n3212788
показати весь коментар
10.08.2020 11:47 Відповісти
Ні ми за Україну, а ви за Малоросію і нам дійсно не має про що спілкуватись.
показати весь коментар
10.08.2020 11:47 Відповісти
зелебобики не обойтись без методичек, как их хозяева кацапы без @нала...
показати весь коментар
10.08.2020 11:30 Відповісти
радуйся . ваш Шевченко раньше всех усатого с победой поздравил . так что считай и от тебя лично поцеловал Луку в задницу . ну как послевкусие на губах чувствуешь ?
показати весь коментар
10.08.2020 11:31 Відповісти
Филькина грамота что бы важно щеки надуть,пусть в туалете себе повесит для значимости.
показати весь коментар
10.08.2020 11:28 Відповісти
Беларусы пожинают плоды своей многолетней инфантильности. Они смеялись над нашим 2004, а сами его получили в худшем варианте - без лидеров (домохозяйка со странными связями в сторону козлосрани не лидер), с реальной угрозой военного вторжения кацапов...
показати весь коментар
10.08.2020 11:29 Відповісти
Протест без лидера гораздо опаснее для режима
показати весь коментар
10.08.2020 11:30 Відповісти
Отсутствие плана, координации и четко определенных целей опасны для протеста.
показати весь коментар
10.08.2020 11:32 Відповісти
Девочка ни словом не обмолвилась, что дальше делать людям, спряталась. Накануне был план стоять до закрытия участков возле ЦИК , а потом народ несчастный распорошился по всему Минску спонтанно - а она в кустах... и ни гу-гу
показати весь коментар
10.08.2020 11:54 Відповісти
Точно. А Ленин бы на броневик вылез.
Не тот пошел протест нынче, не тот.
показати весь коментар
10.08.2020 12:06 Відповісти
Нада Пецу на бульдозере парашютом туды скинуть!!
Усьо зарррулит!!
показати весь коментар
10.08.2020 11:36 Відповісти
Лучше вiслюка - он в глазах бераруских ментов и кгбшников будет мир рассматривать, пока те его будут на бутылку сажать.
показати весь коментар
10.08.2020 11:49 Відповісти
Таки Я не прротив!!
Усех папередныкив туды!!
😁
показати весь коментар
10.08.2020 11:51 Відповісти
А чего не Зелю? Петя плохой, а Зюзенька там порядок наведет. Как навел его в Украине.
И вас туды вместе с ним. Вы ж за него голосовали? Будете нму помогать.
Расцветет Бялорусь!
показати весь коментар
10.08.2020 11:56 Відповісти
Дедуля, читать разучился??
😂
показати весь коментар
10.08.2020 12:20 Відповісти
Начал читать заявление "ЕС" , но понял , что єто "ПЕС". Читать не стоит.
показати весь коментар
10.08.2020 11:36 Відповісти
Тю, а форумная соя топит за хитрозачеса. Обьясни соя вы за хитрозачеса или за выбор беларусов? 😷
показати весь коментар
10.08.2020 11:38 Відповісти
Вам, кацапам, не понять.
показати весь коментар
10.08.2020 11:50 Відповісти
Давай проверку. пеця и путин - *****. Теперь ты😷
показати весь коментар
10.08.2020 11:52 Відповісти
Вам, кацапам-провокаторам, даже с плакатами "*****-*****" разрешили в Хабаровске ходить, так что не прокатит.
показати весь коментар
10.08.2020 11:55 Відповісти
Проверка не пройдена😷
показати весь коментар
10.08.2020 12:00 Відповісти
Конечно - ты еще на первом посте спалился, кацап.
показати весь коментар
10.08.2020 12:00 Відповісти
Так белорусы и выбрали хитрозачеса. У тебя раздвоение сознания?
показати весь коментар
10.08.2020 11:51 Відповісти
Ага 146% за него. Знаем 😷
показати весь коментар
10.08.2020 11:53 Відповісти
"знаем" - таки раздвоение и много тебя там, набутылочник лишнехромосомный?
показати весь коментар
10.08.2020 23:07 Відповісти
Лишь бы не было Майдана - вот главный забубон лидеров оппозиции , поэтому вся надежда на молодежь. Вчера ципкало глаголиц дождью из Польши- я сразу вернусь в Минск, как только там выйдет 100 000 протестующих...
показати весь коментар
10.08.2020 11:49 Відповісти
"лидеров оппозиции" - кого? Назовите хоть одного.
показати весь коментар
10.08.2020 11:50 Відповісти
спасибо за кавычки -забыла поставить ))
показати весь коментар
10.08.2020 11:52 Відповісти
Так даже с кавычками трудно кого-то вспомнить. То, что засветилось, очевидные Гапоны, а не лидеры, пусть даже в кавычках...
показати весь коментар
10.08.2020 11:57 Відповісти
Ага, пусть они выйдут. Тогда, может быть, он и возглавит.
показати весь коментар
10.08.2020 11:58 Відповісти
Київ. 10 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Міжфракційне парламентське об'єднання "За демократичну Білорусь" має намір зареєструвати у Верховній Раді заяву про невизнання президентських виборів у Білорусі.

"Заяву про невизнання президентських виборів у Білорусі ми готуємо до реєстрації у Верховній Раді та просимо колег підтримати її", - йдеться в заяві міжфракційного об'єднання, оприлюдненій главою МФО Олексієм Гончаренком (фракція "Європейська солідарність") на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.
Як зазначається в заяві, наявні факти правопорушень під час виборчої кампанії в Білорусі та власне вибори свідчать про повну невідповідність міжнародним стандартам прозорого, вільного та справедливого волевиявлення.
"Ми закликаємо Верховну Раду України не визнавати результатів виборів президента Білорусі 2020 року", - йдеться в заяві.
Міжфракційне об'єднання засудило застосування сили проти громадян, котрі вийшли на мирний протест, висловило співчуття сім'ї загиблого й усім потерпілим, а також закликає владу Білорусі й особисто президента країни Олександра Лукашенка до діалогу з протестувальниками та припинення насильства.
Як повідомила народний депутат Юлія Клименко (фракція "Голос"), цю заяву буде зареєстровано в парламенті в понеділок.
https://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/680048.html - відео пресконференціїhttps://ua.interfax.com.ua/news/press-conference/680048.html
показати весь коментар
10.08.2020 11:50 Відповісти
Это фигня и примитивный популизм. Абы засветиться на публике.
показати весь коментар
10.08.2020 12:14 Відповісти
у всяк випадку, це ази, закони політичної діяльності, легальної і допустимої.
показати весь коментар
10.08.2020 13:31 Відповісти
Псевдо выборы. Беларусь. Угроза АНШЛЮСА Беларусии РФ/Кремлем. Если это состоится в ХХІ -м веке что потом?
История повторяется.
"Аншлюс Австрии в это время уже был доведен до конца, и в связи с этим Гитлер направил Риббентропа в Лондон и снова вернул Нейрата. В подготовке аншлюса министерство иностранных дел участия практически не принимало. Сам Гитлер проводил переговоры в Берхтесгадене{Пригласив 11 февраля 1938 года австрийского канцлера Шушнига в Берхтесгаден (немецкий горноклиматический курорт, где была построена резиденция Гитлера) на переговоры по вопросам германо-австрийских отношений, Гитлер предложил Шушнигу текст соглашения, практически означавшего отказ Австрии от суверенитета. Соглашение включало также требование назначить главу австрийских нацистов Зейс-Инкварта министром внутренних дел, а также выпустить из тюрем нескольких австрийских нацистов. Плебисцит, который предполагал провести Шушниг и который должен был решить судьбу Австрии (13 марта), был отменен 11 марта по требованию Гитлера, предъявившего очередной ультиматум: отставка Шушнига и назначение канцлером Зейс-Инкварта. Назначенный канцлером Зейс-Инкварт обратился к правительству рейха с просьбой об «оказании помощи», которая и была немедленно оказана: в течение 11 - 12 марта вермахт занял Австрию (Шушниг призвал австрийскую армию не оказывать сопротивления). 13 марта 1938 г. был издан декрет о государственном объединении Австрии с Третьим рейхом.}.
Позже, 26 марта 1938 года, в связи с проблемой аншлюса я сделал следующие записи:
«Недостаток времени помешал мне записывать события начиная с 10 марта. Теперь же я конспективно изложу некоторые из произошедших событий. День 11 марта оказался весьма напряженным, тогда случились целых три события, которые неизбежно и должны были быть. Первое из них произошло в самой Австрии: Зейс-Инкварт потребовал, чтобы плебисцит был отложен. Второе стало следствием предпринятых шагов со стороны как Австрии, так и Германии: ушло в отставку правительство Шушнига. Тогда, по указанию Геринга, германский военный атташе генерал Муфф потребовал назначения Зейс-Инкварта канцлером. Требовалось дать ответ в течение сорока минут, в случае отказа Австрии угрожали вводом 200 тысяч солдат.
После своего назначения Зейс-Инкварт решил, что немецкие войска не должны вступать в страну, и просил, чтобы этого не произошло. В течение ночи 12 марта требование было поддержано нашим chargй d'affaires{Поверенный в делах (фр).} фон Штайном, самим генералом Муффом и главнокомандующим фон Браухичем (Браухич Вальтер (1881 - 1948) - фельдмаршал (1940), в 1938 - 1941 годах главнокомандующий сухопутными войсками. - Ред.). Частично и я принял в этом участие. Желанный бросок в Австрию все же состоялся (уже 11 марта. - Ред.), хотя 12 марта сам Гитлер не думал о том, чтобы добиться выполнения аншлюса в полной мере. Только в воскресенье 13 марта фюрер распорядился завершить столь долговременно планировавшиеся мероприятия. До тех пор Гитлер лишь имел в виду «объединение руководств двух государств».
С моей стороны было чрезвычайной смелостью, не спрашивая разрешения ни Макензена, ни Нейрата, разбудить Гитлера ночью, чтобы просить его отменить свое распоряжение. Он послал ответ, что уже слишком поздно, чтобы отозвать военные приказы. Возможно, он и был прав, но было очевидно, что Гитлер хотел продемонстрировать военную мощь и, полагаясь на заверения командования вермахта, рассчитывал, что аншлюс завершится абсолютно бескровно, как внутри страны, так и в отношении иностранных государств.
Действительно, и аншлюс, и марш германских войск по Австрии произошли без единого выстрела. Я же, по собственной инициативе, осмелился дать главнокомандующему совет, чтобы контингент войск двигался прямо на юг через Инсбрук и, укрепляя тылы, обменялся дружеским рукопожатием со своими итальянскими товарищами, находящимися на перевале Бреннер. Правда, и сам Гитлер пока не был уверен в отношении итальянцев - как и Муссолини, он применил свою излюбленную методику ошеломлять народ. Гитлер не верил, что какое-либо третье государство вмешается и воспрепятствует аншлюсу, поскольку в военном отношении был совершенно не готов к подобной интервенции.
В конечном счете аншлюс вошел в историю международной политики как акт насилия. Как образец нацистских методов, он приумножил страх, который питали за границей в отношении непредсказуемых и опасных действий Гитлера. И даже сторонники аншлюса предпочли бы обойтись без рева эскадрилий германских люфтваффе.
Кроме того, руководство рейха показало и свою полную политическую безответственность. Хорошо известно, что Гитлера никогда не волновала проблема ответственности. Только когда все шло не так, как задумано, он начинал искать виноватых" - полностью "Посол Третьего рейха. Воспоминания немецкого дипломата. 1932-1945 Вайцзеккер Эрнст фон, глава АНШЛЮС АВСТРИИ (март 1938 г.)
HISTORY.WIKIREADING.RU
АНШЛЮС АВСТРИИ (март 1938 г.). Посол Третьего рейха. Воспоминания немецкого дипломата. 1932-1945
показати весь коментар
10.08.2020 11:54 Відповісти
***** поздравило - теперь открыт вход его зеленым человечкам помогать братану союзного государства
показати весь коментар
10.08.2020 11:56 Відповісти
Не волнуйтесь, Лукашенко не такой тупой как вы.
показати весь коментар
10.08.2020 12:21 Відповісти
Ну да, он светоч разума. Пу почему же он такой умный и поностью зависит от расеи и пу?
показати весь коментар
10.08.2020 13:16 Відповісти
Песики, ПеПо повторил то, что сказал Зеля .... почему не возмущаемся?
показати весь коментар
10.08.2020 12:48 Відповісти
 
 