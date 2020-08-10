Прем'єр-міністр Польщі Моравецький закликав ЄС провести екстрений саміт щодо ситуації в Білорусі
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії про скликання надзвичайного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RMF24.
"Польща несе відповідальність за своїх найближчих сусідів. Тому прем'єр-міністр Матеуш Моравецький звернувся в листі до Шарля Мішеля, голови Європейської Ради та Урсули фон дер Ляєн, голови Європейської Комісії, про скликання позачергового саміту Європейської Ради щодо подій у Білорусі", - передала канцелярія прем'єр-міністра.
"Ми маємо солідарно підтримувати білорусів у їхньому прагненні до свободи" - заявили у польського прем’єра.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%.
Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://censor.net/comments/locate/3212812/019214cb-6a64-7349-8787-b3b8ce1d82d2