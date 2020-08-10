УКР
Прем'єр-міністр Польщі Моравецький закликав ЄС провести екстрений саміт щодо ситуації в Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради та Єврокомісії про скликання надзвичайного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RMF24.

"Польща несе відповідальність за своїх найближчих сусідів. Тому прем'єр-міністр Матеуш Моравецький звернувся в листі до Шарля Мішеля, голови Європейської Ради та Урсули фон дер Ляєн, голови Європейської Комісії, про скликання позачергового саміту Європейської Ради щодо подій у Білорусі", - передала канцелярія прем'єр-міністра.

"Ми маємо солідарно підтримувати білорусів у їхньому прагненні до свободи" - заявили у польського прем’єра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про протести в Білорусі: "Закликаємо наших сусідів до максимальної толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства"

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зміни нах#й! На коліна впав!" - силовики б'ють хлопця і дівчину в одному з дворів Мінська. ВIДЕО

Білорусь (8083) вибори (6752) Лукашенко Олександр (2695) Польща (9003) Євросоюз (14185) Моравецький Матеуш (371) Тіхановська Світлана (389)
+5
Главное чтобы ни одна цивилизованая страна не признала эти "выборы"
показати весь коментар
10.08.2020 11:33 Відповісти
+3
"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Источник: https://censor.net/n3212812 а с какого это уя уже и польша несет ответственность за своих соседей и их выборы??прямо как путин,тот тоже очень озабочен демократией в Беларусии.не Хочет ли пан поляк объявить,что Польша несет ответственность также и за выборы президента США этой осенью?
показати весь коментар
10.08.2020 11:38 Відповісти
+3
В имени "*****" ты сделал пять ошибок. Поэтому - ПНХ, пацак мордовский.
показати весь коментар
10.08.2020 11:41 Відповісти
Главное чтобы ни одна цивилизованая страна не признала эти "выборы"
показати весь коментар
10.08.2020 11:33 Відповісти
Теперь интрига - куда сбежит лука. Если, конечно, беларусы не пасанут и таки организуются.
показати весь коментар
10.08.2020 11:35 Відповісти
"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Источник: https://censor.net/n3212812 а с какого это уя уже и польша несет ответственность за своих соседей и их выборы??прямо как путин,тот тоже очень озабочен демократией в Беларусии.не Хочет ли пан поляк объявить,что Польша несет ответственность также и за выборы президента США этой осенью?
показати весь коментар
10.08.2020 11:38 Відповісти
Как минимум, потому, что Польша в отношении к Беларуси - братья славяне, а козлосрань нет.
показати весь коментар
10.08.2020 11:40 Відповісти
А яке ви маєте відношення до слов'ян?
показати весь коментар
10.08.2020 12:13 Відповісти
Немає на вас Богдана Хмельницького, "патріоти" плюгавеньки
показати весь коментар
10.08.2020 12:16 Відповісти
Вот только не надо нам впаривать эту хрень за четыре копейки:

Прем'єр-міністр Польщі Моравецький закликав ЄС провести екстрений саміт щодо ситуації в Білорусі - Цензор.НЕТ 3881
показати весь коментар
10.08.2020 12:18 Відповісти
В имени "*****" ты сделал пять ошибок. Поэтому - ПНХ, пацак мордовский.
показати весь коментар
10.08.2020 11:41 Відповісти
Узбагойтесь. В белоруссии - старый матерый тоталитарист против прокремлеских пешек. Народ там сидит по норам.
показати весь коментар
10.08.2020 11:40 Відповісти
Прям, как у нас было, а гляди куда вырулило... Даже вiслюк для кацапов такой бандеровец, что кушать не могут.
показати весь коментар
10.08.2020 11:41 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2020 11:44 Відповісти
Гавноед, почему в имени "*****" ты опять сделал пять ошибок? Пшло запоребрик и там рассказывай, как лука за Украину.
показати весь коментар
10.08.2020 11:47 Відповісти
Серх.. ну я же сказал-имбицыл,с несуществующими извилинами изображающий себя патриотом..
показати весь коментар
10.08.2020 11:58 Відповісти
четыре
показати весь коментар
10.08.2020 12:01 Відповісти
Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Источник: https://censor.net/n3212812 а с какого это уя уже и польша несет ответственность за своих соседей и их выборы??прямо как путин,тот тоже очень озабочен демократией в Беларусии.не Хочет ли пан поляк объявить,что Польша несет ответственность также и за выборы президента США этой осенью?
https://censor.net/comments/locate/3212812/019214cb-6a64-7349-8787-b3b8ce1d82d2
показати весь коментар
10.08.2020 12:00 Відповісти
Штати були в країні під назвою Річ Посполита ?
показати весь коментар
10.08.2020 12:04 Відповісти
Напевно знову будуть з турбовані ))
показати весь коментар
10.08.2020 12:00 Відповісти
Яке відношення має очільник Польщі до Білорусі? Стерв'ятники навострили вуха? Дуже хочеться і собі щось урвати?
показати весь коментар
10.08.2020 12:04 Відповісти
Ага и выразить крайнюю,прекрайнюю озабоченность..
показати весь коментар
10.08.2020 12:10 Відповісти
 
 