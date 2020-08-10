В "Слузі народу" звернулися до влади Білорусі через дії силовиків: Люди мають право на мирний протест

Депутати від "Слуги народу" підготували звернення до влади Білорусі і закликають приєднатися до нього інших депутатів Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ми, народні депутати України, з занепокоєнням спостерігаємо за розвитком подій навколо виборів Президента Білорусі. З огляду на близькість та спорідненість народів наших країн, вважаємо за необхідне висловити підтримку волі білоруського народу обирати представницькі органи влади, включно з Президентом, у демократичний правовий спосіб.

Український народ заплатив високу ціну за відданість цим принципам. Пам’ять про ці жертви спонукає нас закликати білоруську владу проявляти стриманість щодо протестувальників, не допустити порушення прав людини при реалізації білорусами одного з основоположних прав – на мирний протест", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Що не так? За що ви мене попрікаєте?", - Лукашенко зробив першу заяву після акцій протесту. ВIДЕО

Разом з тим, Кравчук зазначила, що привертає увагу той факт, що протести в Білорусі викликані численними повідомленнями про порушення і про деякі непрозорі події, які відбувалися в ході виборчої кампанії і в день голосування.

"Задля збереження миру, спокою та суспільної злагоди в Білорусі закликаємо представників відповідних гілок влади та державних інституцій нашої дружньої країни-сусідки якнайшвидше надати достовірні та чіткі відповіді на питання протестувальників- написала вона.

"Від відкритості, чесності, прозорості та стриманості усіх сторін та учасників виборів залежить не лише суспільна злагода в Білорусі, але й збереження та зміцнення її суверенності, подальше визнання результатів виборів світовим співтовариством, а отже - міжнародна підтримка та захист державності дружньої нам країни. Хай живе вільна та незалежна Білорусь!

Закликаємо підтримати наше звернення всіх депутатів демократичних фракцій Верховної Ради України!" - підсумувала Кравчук.

Також читайте: Прем'єр-міністр Польщі Моравецький закликав ЄС провести екстрений саміт щодо ситуації в Білорусі

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.