В "Слузі народу" звернулися до влади Білорусі через дії силовиків: Люди мають право на мирний протест

Депутати від "Слуги народу" підготували звернення до влади Білорусі і закликають приєднатися до нього інших депутатів Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Ми, народні депутати України, з занепокоєнням спостерігаємо за розвитком подій навколо виборів Президента Білорусі. З огляду на близькість та спорідненість народів наших країн, вважаємо за необхідне висловити підтримку волі білоруського народу обирати представницькі органи влади, включно з Президентом, у демократичний правовий спосіб.

Український народ заплатив високу ціну за відданість цим принципам. Пам’ять про ці жертви спонукає нас закликати білоруську владу проявляти стриманість щодо протестувальників, не допустити порушення прав людини при реалізації білорусами одного з основоположних прав – на мирний протест", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Що не так? За що ви мене попрікаєте?", - Лукашенко зробив першу заяву після акцій протесту.

Разом з тим, Кравчук зазначила, що привертає увагу той факт, що протести в Білорусі викликані численними повідомленнями про порушення і про деякі непрозорі події, які відбувалися в ході виборчої кампанії і в день голосування.

"Задля збереження миру, спокою та суспільної злагоди в Білорусі закликаємо представників відповідних гілок влади та державних інституцій нашої дружньої країни-сусідки якнайшвидше надати достовірні та чіткі відповіді на питання протестувальників- написала вона.

"Від відкритості, чесності, прозорості та стриманості усіх сторін та учасників виборів залежить не лише суспільна злагода в Білорусі, але й збереження та зміцнення її суверенності, подальше визнання результатів виборів світовим співтовариством, а отже - міжнародна підтримка та захист державності дружньої нам країни. Хай живе вільна та незалежна Білорусь!

Закликаємо підтримати наше звернення всіх депутатів демократичних фракцій Верховної Ради України!" - підсумувала Кравчук.

Також читайте: Прем'єр-міністр Польщі Моравецький закликав ЄС провести екстрений саміт щодо ситуації в Білорусі

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Білорусь (8083) вибори (6752) Лукашенко Олександр (2695) Слуга народу (2859) Кравчук Євгенія (375) Тіхановська Світлана (389)
Какого вы туда лезите. Своих проблем мало ?
Они сами проблема.
Чуют зелебобики, что им такое корячится...
Петики, а шо, только Пете и ЕС можно туда лезть?
Никому не стоит.
Вопрос только в том, насколько хватит упорства у протестующих. Успехов сябрам!
слуги свои жопы подстраховуют
зелебобикам пора страховать жопы на крупные суммы - в скором времени на страховых выплатах обогатятся неимоверно.
https://mobile.twitter.com/belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем https://mobile.twitter.com/belteanews @belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews/status/1292748641694777344 2 мин

В МВД заявили, что задержано около 3000 человек и что в отношении протестующих не применялось боевое оружие.
Откуда тогда у людей ранения от пуль и взрывов, не очень понятно.
МВД отрицает жертвы, заявляет что погибших нет. По мнению МВД люди сами виноваты, что их автозак переехал: "По показаниям ОМОНовцев, «протестующие, вооружённые подручными средствами лица сами с разбегу бросались на автозак, били, протыкали и пытались попасть внутрь».

В "Слуге народа" призвали власти Беларуси к сдержанности в отношении протестующих и поддержали право людей на мирный протест
О чем речь. Лукашенко разгромно побеждает на выборах. Сфальсифицировать 80% одного на 80% другому невозможно. Учителя школ, из которых состоят почти все комиссии на местах, видят своими глазами на участках результаты и голосуют также как и другие, присоединились бы к протестам. И рассказали бы всем соседям. Те люди-кучка мошенников просто хотят сделать государственный переворот, чтобы наконец то добраться к дерибану. Мы должны поддержать беларусский народ. Власть имеет все права разогнать этих зарвавшихся отморозков.
У нас в 2005 году шло о фальсификациях, когда результаты кандидатов были очень близки.
Помара́нчева револю́ція (Майда́н) - кампанія протестів, мітингів, пікетів, страйків та інших актів громадянської непокори в Україні, організована і проведена прихильниками Віктора Ющенка , основного кандидата від опозиції на президентських виборах у листопаді - грудні 2004 року, після оголошення Центральною виборчою комісією попередніх результатів, згідно з якими нібито переміг його суперник - Віктор Янукович . Акція почалася 22 листопада 2004 як реакція на масові фальсифікації, що вплинули на результат виборів.
Вибори 2004 рку в Україні і ці вибори в Біларусі не мають порівнянь. Там було оголошення перемоги Януковича декілька процентів. Декілька процентів сфальсифікувати можливо. Перевернути 80 на 10 неможливо. Я чітко написала чому неможливо. Що тут не ясного? Аргументувати треба, а не говорити що попало.
чушь. Сфальсифицировать можна любую цифру "за". На то они и фальсификации.
Как можно сфальсифицировать, когда учителя школ, которые такие же как весь народ, сидят перед ящиками с бюллетенями, а потом считают бюллетени, сколько голосов за каких кандидатов. Я когда-то была в качестве наблюдателем за процессом. На уровне участка ничего перевернуть с 80 на 10 невозможно. А дальше тоже не первернешь. Есть протоколы и свидетели - учителя из которых состоят комиссии. Что здесь не ясного. Сфальсифицировать можно только несколько процентов. Если у вас иной вариант, то расскажите как можно такое сфальсифицировать.
"Наташа", Вас, до такого уровня, не допускают... Особенно, в России...
Ради Бога, хоть вы не лезьте со своими убогими советами.
А деякі слуги народу вже вітали Луку. Чому ця партія хоче сидіти на двох стільцях?
А ...уйлу такие советы они дают?
Советчики ! Калифы на час, сколько уже таких замудонцев было и от Пустовойтенко и от Литвина, Медведчука и Мороза, где все эти партии. И вас ждет такая же жопа.
Советчики хреновы. Со своими проблемами разберитесь.
Негоже слугам на Хозяев голос подавать...
Интересно, что "слуги" запоют, когда будут протесты против них? Хорошо, если в Госрезерве будет достаточный запас памперсов.
"Слуги урода", вы уж, как-то, между собой разберитесь!... А то одни приветствуют Луку и клянут митинговальщиков, другие - наоборот... Определитесь, как-нибудь...
