УКР
Новини Революція в Білорусі
3 852 8

Під час масових акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. осіб. Постраждали 39 правоохоронців і понад 50 цивільних, - МВС

Під час масових акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. осіб. Постраждали 39 правоохоронців і понад 50 цивільних, - МВС

За офіційною інформацією МВС Білорусі, протести відбулися в 33 містах країни, затримано понад 3 тисячі осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це БЕЛТА повідомила прессекретарка Міністерства внутрішніх справ Ольга Чемоданова.

В ході незаконних акцій 9 серпня постраждали 39 правоохоронців і більш як 50 цивільних осіб.

"В ніч з 9 по 10 серпня в країні було зафіксовано осередкові збори громадян у районі виборчих дільниць і на центральних площах у 33 населених пунктах. Всього по країні за участь в несанкціонованих масових заходах затримано близько 3 тис. осіб. З них близько тисячі в Мінську і понад дві - в інших регіонах республіки. Унаслідок сутичок постраждали понад 50 громадян, а також 39 співробітників міліції, деякі з них госпіталізовані", - розповіла Ольга Чемоданова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про розгони протестів у Білорусі: "Ми ще м'яко відповідали"

За її словами, в Мінську о 22:00 в районі стели "Мінськ - місто-герой" протестувальники запалювали фаєри, розкидали на проїжджу частину шипи, цвяхи, споруджували барикади з мобільних турнікетів, розбирали тротуарну плитку і закидали нею та іншими предметами правоохоронців.

"Активне протистояння органам правопорядку надано в Пінську, де група агресивно налаштованих громадян з використанням загострених кілків, прутів, каміння і арматури спробували організувати напад на співробітників міліції. Частина громадян, доставлених до лікувальних закладів країни, перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Необхідно зазначити, що щодо порушників бойову зброю не застосовували", - зазначили в МВС.

Як додали в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, всім, хто потребував, надано медичну допомогу в повному обсязі. "Загиблих немає! Звертаємо увагу, що поширювана в деяких інтернет-виданнях інформація є повним фейком", - підкреслили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слузі народу" звернулися до влади Білорусі через дії силовиків: Люди мають право на мирний протест

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

Білорусь (8083) вибори (6752) Лукашенко Олександр (2695) МВС (3535) протест (2446) Тіхановська Світлана (389)
Пинчанам особый респект.
10.08.2020 12:17 Відповісти
Ключевое - на ДОЖДЕ вчера озвучили принцип "ЛИДЕРОВ опозиции"- не звать людей на протесты , не подставлять их опасности... Самого буйного Лука посадил...
10.08.2020 12:20 Відповісти
Дожь научит, да...
10.08.2020 12:21 Відповісти
Оппы заявили, что не признают результаты. Это пока не призыв людей к протестам.
10.08.2020 12:25 Відповісти
Болотная " революция" на Болотной площади. У них нет учебников на белорусском языке. Этим перечеркнуть все их революции.
10.08.2020 12:44 Відповісти
Молодцы белорусы, демократия превыше всего...ну-ну...

10.08.2020 12:27 Відповісти
Хай беларусы сначала определят цели, а не подставляются за кота в мешке только потому, что он не Лука.

В Украине уже получили кремлевского подЗЕлупка с новым лицом и пианинным членом.
10.08.2020 12:31 Відповісти
Я особисто не володію ситуацією у Белорусії, але белоруська опозиція у мене викликає багато питань. Тихановська-домогосподарка, тобто ничим реальним николи не керувала і навіть не уявляє собі як це робиться!!! Можна по різному ставитися до Лукашенка, але Лукашенко не дав олігархам увійти у владу Беларусі, і це дуже гарно. Подивіться, брати белоруси, як пограбували олігархи Україну, а звичайні українці платять величезні гроші за комуналку, а майже всі природні ресурси такі як газ, вугілля,руда та інші- все прибрали до рук і доють нас, натомість мають мільярди $ прибутку. А щодо нових молодих облич,то, Україна вже зробила подібну помилку-багатьом теж казалося, що Зеленський- класний хлопець і як у фільму виведе країну з кризи, але звичайно,нічого гарного з цього не вийшло і врядчи вийде.Я теж колись гадала, що Кучма-поганий президент, але як показала історія, не таким вже поганим президентом він був, хоча б через те, що свого часу не дав Путіну захопити Тузлу.
10.08.2020 16:55 Відповісти
 
 