Під час масових акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. осіб. Постраждали 39 правоохоронців і понад 50 цивільних, - МВС

За офіційною інформацією МВС Білорусі, протести відбулися в 33 містах країни, затримано понад 3 тисячі осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це БЕЛТА повідомила прессекретарка Міністерства внутрішніх справ Ольга Чемоданова.

В ході незаконних акцій 9 серпня постраждали 39 правоохоронців і більш як 50 цивільних осіб.

"В ніч з 9 по 10 серпня в країні було зафіксовано осередкові збори громадян у районі виборчих дільниць і на центральних площах у 33 населених пунктах. Всього по країні за участь в несанкціонованих масових заходах затримано близько 3 тис. осіб. З них близько тисячі в Мінську і понад дві - в інших регіонах республіки. Унаслідок сутичок постраждали понад 50 громадян, а також 39 співробітників міліції, деякі з них госпіталізовані", - розповіла Ольга Чемоданова.

За її словами, в Мінську о 22:00 в районі стели "Мінськ - місто-герой" протестувальники запалювали фаєри, розкидали на проїжджу частину шипи, цвяхи, споруджували барикади з мобільних турнікетів, розбирали тротуарну плитку і закидали нею та іншими предметами правоохоронців.

"Активне протистояння органам правопорядку надано в Пінську, де група агресивно налаштованих громадян з використанням загострених кілків, прутів, каміння і арматури спробували організувати напад на співробітників міліції. Частина громадян, доставлених до лікувальних закладів країни, перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Необхідно зазначити, що щодо порушників бойову зброю не застосовували", - зазначили в МВС.

Як додали в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, всім, хто потребував, надано медичну допомогу в повному обсязі. "Загиблих немає! Звертаємо увагу, що поширювана в деяких інтернет-виданнях інформація є повним фейком", - підкреслили у відомстві.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.