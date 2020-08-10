"Ми готові використовувати всі законні засоби для захисту наших інвестицій", - китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ"

Рада директорів Skyrizon наголошує на зацікавленості китайських інвесторів у довгостроковому розвитку ПАТ "Мотор Січ" на існуючій виробничій базі в Запоріжжі.

ІА "Українські новини" опублікувало текст офіційної заяви Ради директорів компанії Skyrizon, що володіє великим пакетом акцій ПАТ "Мотор Січ".

Як відомо, група китайських інвесторів ще у 2016 р. придбала корпоративні права цього підприємства, але до сьогодні не може повноцінно розпоряджатися своєю власністю через блокуючі дії Антимонопольного комітету, СБУ та Генеральної прокуратори. Нині на розгляді в АМКУ перебуває спільна заявка Skyrizon і DCН на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Січ", а власник і президент DCH Олександр Ярославський зробив минулої п'ятниці заяву з приводу ситуації, що склалася.

У заяві китайських інвесторів, зокрема, зазначено: "5 років тому з надією та ентузіазмом ми приїхали в Україну і інвестували в компанію "Мотор Січ". Ми вірили в світле майбутнє компанії завдяки поєднанню відмінної української авіаційної продукції і постійного високого ринкового попиту з боку Китаю. Усі ці п'ять років ми виконуємо свої обіцянки, поважаючи наших партнерів, дотримуючись усіх місцевих законів і дотримуючись принципу взаємної вигоди. Компанія "Мотор Січ" не змогла б розробляти нові продукти і проєкти, а також зберігати тисячі робочих місць без наших інвестицій. Це завжди був комерційний проєкт, заснований на результатах нашого дослідження ринкового попиту на продукти і технології з урахуванням ділових відносин і цілей. Нам дуже шкода, що після закінчення 5 років у нас виникло тільки замішання і разчарування".

Рада директорів Skyrizon наголошує на зацікавленості китайських інвесторів у довгостроковому розвитку ПАТ "Мотор Січ" на існуючій виробничій базі в Запоріжжі: "З першого дня нашої роботи з компанією "Мотор Січ" ми гранично ясно дали зрозуміти, що прагнемо зберегти "Мотор Січ" на українській землі. Тому ми відразу ж інвестували в компанію чималі гроші. У нас є грандіозний план для досягнення нашої довгострокової мети, яка передбачає вливання значних інвестицій у компанію "Мотор Січ" на території України, в Запоріжжі, для підтримки і збільшення виробничої потужності заводу".

Керівництво Skyrizon зазначає, що розглядає співпрацю з групою DCH як перспективну і підтримує заяву Олександра Ярославського: "Ми дуже раді компанії DCH як новому партнерові! DCH буде належати понад 25% акцій компанії, що дає їм право брати участь в управлінні Компанією та зберігати її українські особливості. Ми повністю підтримуємо заяву Олександра Ярославського, власника і президента компанії DCH, оскільки ми знаємо його як людину, щиро і беззастережно віддану інтересам України. Наша співпраця буде гарантом виконання зобов'язань, які ми спільно беремо на себе перед українським народом щодо компанії "Мотор Січ". Ми щиро віримо, що за участю DCH ми зможемо почати проєкт на правильній основі і впевнені, що зможемо створити процвітаючу, прибуткову і життєздатну "Мотор Січ" з усією її енергією і потенціалом".

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" висловили подив і занепокоєння блокуванням діяльності підприємства низкою держорганів, що триває вже за нової української влади. "У випадку з ПАТ "Мотор Січ" були дотримані всі вимоги українського законодавства. Проте ми стикаємося із нез'ясовним опором, який не дозволяє компанії досягти тієї висоти, на яку ми маємо намір її підняти. Ми дуже розчаровані більшістю юридичних дій, вжитих прокуратурою щодо арешту певних акцій. Ми вважаємо, що це неправильне і необґрунтоване судження. Ми готові використовувати всі законні засоби для захисту наших інвестицій".

Водночас Рада директорів Skyrizon акцентує, що сподівається на врегулювання ситуації в межах українського та міжнародного правового поля, а також здорового глузду. "Ми не хочемо політизації комерційних проєктів, оскільки це серйозно порушить ринкові правила і порядок, що призведе до погіршення інвестиційного середовища і втрати інвестиційної довіри. Міжнародне право свідчить, що свобода підприємницької діяльності може бути обмежена лише правовими нормами і нічим іншим. Ми довіряємо українському народові, його уряду і його правовій системі. Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і буде ухвалено рішення покласти край штучним перешкодам на шляху розвитку компанії".