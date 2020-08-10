УКР
"Ми готові використовувати всі законні засоби для захисту наших інвестицій", - китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ"

"Ми готові використовувати всі законні засоби для захисту наших інвестицій", - китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ"

Рада директорів Skyrizon наголошує на зацікавленості китайських інвесторів у довгостроковому розвитку ПАТ "Мотор Січ" на існуючій виробничій базі в Запоріжжі.

ІА "Українські новини" опублікувало текст офіційної заяви Ради директорів компанії Skyrizon, що володіє великим пакетом акцій ПАТ "Мотор Січ".

Як відомо, група китайських інвесторів ще у 2016 р. придбала корпоративні права цього підприємства, але до сьогодні не може повноцінно розпоряджатися своєю власністю через блокуючі дії Антимонопольного комітету, СБУ та Генеральної прокуратори. Нині на розгляді в АМКУ перебуває спільна заявка Skyrizon і DCН на концентрацію акцій ПАТ "Мотор Січ", а власник і президент DCH Олександр Ярославський зробив минулої п'ятниці заяву з приводу ситуації, що склалася.

У заяві китайських інвесторів, зокрема, зазначено: "5 років тому з надією та ентузіазмом ми приїхали в Україну і інвестували в компанію "Мотор Січ". Ми вірили в світле майбутнє компанії завдяки поєднанню відмінної української авіаційної продукції і постійного високого ринкового попиту з боку Китаю. Усі ці п'ять років ми виконуємо свої обіцянки, поважаючи наших партнерів, дотримуючись усіх місцевих законів і дотримуючись принципу взаємної вигоди. Компанія "Мотор Січ" не змогла б розробляти нові продукти і проєкти, а також зберігати тисячі робочих місць без наших інвестицій. Це завжди був комерційний проєкт, заснований на результатах нашого дослідження ринкового попиту на продукти і технології з урахуванням ділових відносин і цілей. Нам дуже шкода, що після закінчення 5 років у нас виникло тільки замішання і разчарування".

Рада директорів Skyrizon наголошує на зацікавленості китайських інвесторів у довгостроковому розвитку ПАТ "Мотор Січ" на існуючій виробничій базі в Запоріжжі: "З першого дня нашої роботи з компанією "Мотор Січ" ми гранично ясно дали зрозуміти, що прагнемо зберегти "Мотор Січ" на українській землі. Тому ми відразу ж інвестували в компанію чималі гроші. У нас є грандіозний план для досягнення нашої довгострокової мети, яка передбачає вливання значних інвестицій у компанію "Мотор Січ" на території України, в Запоріжжі, для підтримки і збільшення виробничої потужності заводу".

Керівництво Skyrizon зазначає, що розглядає співпрацю з групою DCH як перспективну і підтримує заяву Олександра Ярославського: "Ми дуже раді компанії DCH як новому партнерові! DCH буде належати понад 25% акцій компанії, що дає їм право брати участь в управлінні Компанією та зберігати її українські особливості. Ми повністю підтримуємо заяву Олександра Ярославського, власника і президента компанії DCH, оскільки ми знаємо його як людину, щиро і беззастережно віддану інтересам України. Наша співпраця буде гарантом виконання зобов'язань, які ми спільно беремо на себе перед українським народом щодо компанії "Мотор Січ". Ми щиро віримо, що за участю DCH ми зможемо почати проєкт на правильній основі і впевнені, що зможемо створити процвітаючу, прибуткову і життєздатну "Мотор Січ" з усією її енергією і потенціалом".

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" висловили подив і занепокоєння блокуванням діяльності підприємства низкою держорганів, що триває вже за нової української влади. "У випадку з ПАТ "Мотор Січ" були дотримані всі вимоги українського законодавства. Проте ми стикаємося із нез'ясовним опором, який не дозволяє компанії досягти тієї висоти, на яку ми маємо намір її підняти. Ми дуже розчаровані більшістю юридичних дій, вжитих прокуратурою щодо арешту певних акцій. Ми вважаємо, що це неправильне і необґрунтоване судження. Ми готові використовувати всі законні засоби для захисту наших інвестицій".

Водночас Рада директорів Skyrizon акцентує, що сподівається на врегулювання ситуації в межах українського та міжнародного правового поля, а також здорового глузду. "Ми не хочемо політизації комерційних проєктів, оскільки це серйозно порушить ринкові правила і порядок, що призведе до погіршення інвестиційного середовища і втрати інвестиційної довіри. Міжнародне право свідчить, що свобода підприємницької діяльності може бути обмежена лише правовими нормами і нічим іншим. Ми довіряємо українському народові, його уряду і його правовій системі. Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і буде ухвалено рішення покласти край штучним перешкодам на шляху розвитку компанії".

інвестиції (2163) Китай (4922) Мотор Січ (330)
+29
не доверяю китайцам.. этим рисоедам нужна тех документация и наши спецы, а затем они убьют "Мотор Сич" как конкурента..
"Мотор Сич" нужно национализировать!
10.08.2020 12:22 Відповісти
+16
Любые средства... Так скоро в Украине в добавок к "зеленым человечикам" появятся и "желтые человечики".
10.08.2020 12:21 Відповісти
+16
Это на их инвестиции покупаются острова на итальянском средиземноморье?
10.08.2020 12:27 Відповісти
Российско-китайский, новый, тяжелый

Россия подпишет контракт с Китаем о создании тяжелого вертолета нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift) на базе Ми-26 в июне-июле 2018.
Сейчас ни на Западе, ни в Китае, ни в России альтернативы турбовального двигателя такой мощности, как украинский Д-136, нет, утверждает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, работа над российским аналогом - ПД-12В - завершится лишь через несколько лет. Причем «замена двигателя потребует перепроектирования вертолета», замечает эксперт.​

P.S. По данным СБУ, представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии.
10.08.2020 12:20 Відповісти
Ярославский путинский диверсант. Это он отжимает моторсич.
Где посадка ярославского ублюдка.
10.08.2020 18:12 Відповісти
Любые средства... Так скоро в Украине в добавок к "зеленым человечикам" появятся и "желтые человечики".
10.08.2020 12:21 Відповісти
не доверяю китайцам.. этим рисоедам нужна тех документация и наши спецы, а затем они убьют "Мотор Сич" как конкурента..
"Мотор Сич" нужно национализировать!
10.08.2020 12:22 Відповісти
то же касается и ярославского.все что когда либо покупалось,покупалось с одной целью, со временем перепродать подороже. то же будет и с моторсичью,цену перепродажи акций уже обговорили
10.08.2020 12:48 Відповісти
ярославский одного племени с "этими", поэтому свой гешефт не упустит. У ярославского в "друзьях" главный алиэкспресовец. Вместе с Ярославским организовывает работу технопарка на базе ХТЗ... похоже, китайским товарищам и от хтз достанется... хотя, кому те трактора сегодня нужны... но технопарк, идеи, стартапы, инициативы, технологии... ну шо ш, следует признать, шо китайцы завоевывают мир... и единственным оплотом противостояния желтой экспансии остаются США и немножечко чайна таун там же...
10.08.2020 13:00 Відповісти
Знаючи китайців, можна бути впевненим, що і всі незаконні теж.
Рузьге мір + хитрожопість піднебесних + жадібність і тупість зелених = проблеми української економіки у кубі.
10.08.2020 12:26 Відповісти
Это на их инвестиции покупаются острова на итальянском средиземноморье?
10.08.2020 12:27 Відповісти
В каждом комменте такой бред. Богуславский умыл руки. Продал акции и теперь покупает острова.
10.08.2020 12:34 Відповісти
первым делом китайцы запретили любую рекламу Мотор-Сичи, включая печатную продукцию (плакатики, календарики и т.д.). далее, скорее всего, откажутся от поддержки социальных программ, баз отдыха, музеев и пр.
10.08.2020 12:27 Відповісти
Правда в том что после майдана европейцам не нужно было чтобы у нас было своё производство вертолетов. Они хотели чтобы мы покупали их Airbus... А когда иностранная компания на законных основаниях решила купить акции и инвестировать в предприятие, то в первую очередь это поняли американцы, т.к. Китай их стратегический конкурент и враг. Вот и всё что необходимо знать об этой истории.
10.08.2020 12:30 Відповісти
10 августа 2020
У Huawei закончились процессоры для производства смартфонов.
Об этом на конференции China Info 100 заявил топ-менеджер корпорации Ричард Ю (Richard Yu), сообщает агентство Тайваньская компания TSMC (процессоры Kirin) прекратила принимать заказы на производство процессоров от Huawei в мае, причиной стал запрет Министерства торговли США. Associated Press.»

Ашотакоє?
Мощьний Кітай?
10.08.2020 12:34 Відповісти
Теперь вы наконец-то поняли для чего нужна была торговля землей? Для защиты китайских инвестиций!
10.08.2020 12:34 Відповісти
Мухи отдельно а котлеты отдельно.Логичней надо быть.
10.08.2020 12:45 Відповісти
Да-да: оптимистам английский, пессимистам - китайский, а реалистам - автомат Калашникова.
10.08.2020 12:53 Відповісти
А кто кроме китайцев рискнет вложиться в Украину?
10.08.2020 12:44 Відповісти
Вор вора видит издалека!
10.08.2020 13:10 Відповісти
От исхода этой истории зависит будут ли инвестировать в Украину в будущем...не только китайцы.
10.08.2020 12:36 Відповісти
инвестировать будут всегда. проблема только в том, кто и как. когда будут одинаковые правила для всех, отсутствие монополий, и справедливые суды - и инвестиции будут белые, а иначе - инвестировать будет Х#йло и ко, в депутатов, министров и т.п. (как и сейчас) с целью все распилить и продать.
10.08.2020 13:15 Відповісти
а чого кітайса не каже, що запчастини з "Мотор-Січ" потім відпрацьовані схеми потрапляють на територію країни-агресора? Чи це просто бізнес, а на безпеку України їм просто пофуй..
10.08.2020 12:40 Відповісти
Неужели при Порошенко сдали стратегический завод китайцам, кацапским друзьям?
10.08.2020 12:40 Відповісти
Если 5 лет назад не сделали такую предательскую глупость,разрешили продать кацапскому холую акции китайцам , то не было бы сегодня этой проблемы.
10.08.2020 12:44 Відповісти
Еще в 2016г шоколад сдал комунякам очень важную, секретную отрасль Украины, и пошел на конфликт с нашими основными партнерами по защите суверенитета от северных комуняк.
10.08.2020 12:44 Відповісти
сохранять её украинские особенности . послать их лесом бродить. "Мотор Сич" национализировать.

Я охреневаю от нашего государства. У нас офигенный был проект - sealaunch. Запускали спуники с экватора. Разве страна не в состоянии была выкупить ту стартовую площадку, и конкурировать на рынке. вместо этого с плачем пытаемся втиснуться в какой нибудь проект, где хоть что то наше летает.
Так же и с Мотор Сич. Имели отличный рынок в Китае. Нет, взяли и китайцам продали. Если бы были нормальные переговорщики, то работали бы как весь мир с китаем - строили бы там заводы по сборке. Для этого не нужно продавать компании.
10.08.2020 13:03 Відповісти
гнать Китай с его "инвестициями".... обойдёмся!
10.08.2020 13:05 Відповісти
Какие меры?
Запрет поставок китайских товаров в Украину?
10.08.2020 13:41 Відповісти
Це головне що треба зробити. Завалили Україну китайським непотребом, вбили свою промисловість, народ по польщах...
Гнати їх з їх грошима і лайнотоварами
10.08.2020 13:50 Відповісти
Кто то же эти товары покупает!
А свою промышленность убила жадность и тупость руководителей.
10.08.2020 14:17 Відповісти
Цель китайцев и Кремля уничтожить Мотор Сич и перевести производство в Китай,для этого они уже там построили огромный завод.Затем они хотят поставлять продукция в Россию и другие страны.Украина в результате этого понесёт многомиллиардные потери и уничтожит свою обороноспособность будет тоже самое,что произошло с Запорожским производственным алюминиевым комбинатом, который купил Дерипаска и уничтожил.
10.08.2020 13:54 Відповісти
Китайцам не место в Украине. Это ВОРЫ, похлеще кацапов. А теперь ещё и бактериологическое оружие применили. На подходе очередной вирус из китая.
Жиды распродают Украину. (не путать с евреями)
10.08.2020 13:59 Відповісти
Какие инвестиции? Богуслаев остров купил, это да. А что с заводом то, как стоял так и стоит.
10.08.2020 15:28 Відповісти
нах китайцев, а тех кто допустил продажу повесить на майдане, с булавами и погонами.
10.08.2020 15:36 Відповісти
Можем передать демократический рыночный опыт Брацкой Белорусси ! Называется ,разделись до гола !
10.08.2020 17:30 Відповісти
КИНУЛИ КИТАЙЦЕВ !?
10.08.2020 17:44 Відповісти
Кацапы прокладку сделали типа китая.
Ярославский теперь там путина приказы исполняет.

Где 111 ярославскому. И высылка диверсанта запоребрик.
10.08.2020 18:14 Відповісти
Завод в Запорожье- это прикрытие. Главное это право использовать патенты принадлежащие заводу! США запретило- отозвала патенты и Китай жопе, произвести может , а продать не имеет права! Засудят что без штанов оставят. Патенты СССР и Украины, имеют большую цену чем само устаревшее железо и завод. Но об этом они тихо замалчивают тему!
11.08.2020 00:11 Відповісти
 
 