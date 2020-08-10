Летальність від COVID-19 в Україні становить 2,3%: найвищий показник зафіксовано у Кіровоградській і Черкаській областях, - ЦГЗ
В Україні летальність від коронавірусної хвороби COVID-19 становить 2,3%.
Про це у фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
"Летальність по країні становить 2,3%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,4%), Черкаській (3,6%) та Закарпатській (3,8%) областях", - йдеться в повідомленні. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 серпня в Україні виявлено 35 676 активних хворих на COVID-19.
Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській (308,8), Івано-Франківській (251,8) та Закарпатській (246) областях.
На стаціонарному лікуванні перебувають 5255 осіб, з них 127 осіб підключені до апарату ШВЛ. Заголом госпіталізації потребували 20 275 осіб, підключенні до апарату ШВЛ - 604 пацієнти.
Я розповім подію, яка була в потягу № 92, "Одеса-Костянтинівка", 07.08.2020 року. У вагоні з температурою дівчина років 16 і її батько, який до речі сильно кашляв. І це у плацкартному вагоні. Визвали "скору", у Знаменовці їх лікарі оглянули, заміряли температуру і спочатку забрали, а потім через 5 хвилин повернули і сказали що їх зустріне спеціальні бригада в Олександрії. На зупинці в Олександрії зайшли медики, запитали адресу (вони з Донецької області) порадили пити аналгін і парацетамол і сказали, щоб ті їхали далі, там їх зустрінуть. І вони їхали далі і ніхто їх не забрав ні в Каменском, ні в Дніпрі, ні в Синельніково.