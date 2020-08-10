Летальність від COVID-19 в Україні становить 2,3%: найвищий показник зафіксовано у Кіровоградській і Черкаській областях, - ЦГЗ

В Україні летальність від коронавірусної хвороби COVID-19 становить 2,3%.

Про це у фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Летальність по країні становить 2,3%. Найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській (5,4%), Черкаській (3,6%) та Закарпатській (3,8%) областях", - йдеться в повідомленні. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 серпня в Україні виявлено 35 676 активних хворих на COVID-19.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Львівській (308,8), Івано-Франківській (251,8) та Закарпатській (246) областях.

На стаціонарному лікуванні перебувають 5255 осіб, з них 127 осіб підключені до апарату ШВЛ. Заголом госпіталізації потребували 20 275 осіб, підключенні до апарату ШВЛ - 604 пацієнти.