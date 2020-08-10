Рівень інтелектуальної дискусії "Слуг народу" зашкалює. Один вітає Лукашенка, інша - криє його матом! - Клочок про нардепів Богуцьку і Шевченка
Парламентська монобільшість не має єдиної позиції практично з усіх питань.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав політичний і економічний експерт Валерій Клочок, передає Цензор.НЕТ.
"Чи й справді ви, слуги, думаєте, що об’єдналися за однією ідеологією у штучному створенні під прапором Зеленського? Чи в дивину вам, що у вас у фракції одні дивляться на захід, інші – на схід? Білоруські події не стали винятком. Один вітає Лукашенка, інша – криє його матом!" - написав Клочок, опублікувавши скриншот привітання Лукашенка від нардепа фракції "Слуга народу" Євгена Шевченка з коментарем "П#здець, Женя" від колеги Лізи Богуцької.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.
Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Цензор, не уподобляйтесь всяким ******, считающим что на протестньіе акции нужна чья-то санкция и не приучайте к такой мьісли людей. Там начались просто ПРОТЕСТНЬІЕ АКЦИИ. Все.
Минфин РАБссии просит Путлера соератить военный бюджет на 380 ярдов,финансирование медицины,образования и культуры на триллон *********...,зато увеличить расходы РОСгвардии,ФСБ и ГРУ на триллион...
Стадо ИДИОТОВ повторяет Сралина ..тот тоже увеличивал до 42 % расходы на НКВД и прочих МУДАКОВ....типа МГБ и ГУЛАГ
коли це я за зелю була ? йди проспись !
Какая еще к едрене "дискуссия"?
У Слуг Народа нет единой линии партии.
Это вообще не партия, это просто кучка сброда, представлющие разные интересы разных интересантов.
Тоже мне "партия".
Просто шобла.
Но есть партия и похуже, с Рабиновичем.
Или с Шарием.
То просто шваль, самые отпетые гопники, мелкая уголовная шваль.