Рівень інтелектуальної дискусії "Слуг народу" зашкалює. Один вітає Лукашенка, інша - криє його матом! - Клочок про нардепів Богуцьку і Шевченка

Парламентська монобільшість не має єдиної позиції практично з усіх питань.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав політичний і економічний експерт Валерій Клочок, передає Цензор.НЕТ.

"Чи й справді ви, слуги, думаєте, що об’єдналися за однією ідеологією у штучному створенні під прапором Зеленського? Чи в дивину вам, що у вас у фракції одні дивляться на захід, інші – на схід? Білоруські події не стали винятком. Один вітає Лукашенка, інша – криє його матом!" - написав Клочок, опублікувавши скриншот привітання Лукашенка від нардепа фракції "Слуга народу" Євгена Шевченка з коментарем "П#здець, Женя" від колеги Лізи Богуцької.

Також читайте: В "Слузі народу" звернулися до влади Білорусі через дії силовиків: Люди мають право на мирний протест

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.