УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9280 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
10 813 140

Рівень інтелектуальної дискусії "Слуг народу" зашкалює. Один вітає Лукашенка, інша - криє його матом! - Клочок про нардепів Богуцьку і Шевченка

Рівень інтелектуальної дискусії "Слуг народу" зашкалює. Один вітає Лукашенка, інша - криє його матом! - Клочок про нардепів Богуцьку і Шевченка

Парламентська монобільшість не має єдиної позиції практично з усіх питань.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав політичний і економічний експерт Валерій Клочок, передає Цензор.НЕТ.

"Чи й справді ви, слуги, думаєте, що об’єдналися за однією ідеологією у штучному створенні під прапором Зеленського? Чи в дивину вам, що у вас у фракції одні дивляться на захід, інші – на схід? Білоруські події не стали винятком. Один вітає Лукашенка, інша – криє його матом!" - написав Клочок, опублікувавши скриншот привітання Лукашенка від нардепа фракції "Слуга народу" Євгена Шевченка з коментарем "П#здець, Женя" від колеги Лізи Богуцької.

Також читайте: В "Слузі народу" звернулися до влади Білорусі через дії силовиків: Люди мають право на мирний протест

Рівень інтелектуальної дискусії Слуг народу зашкалює. Один вітає Лукашенка, інша - криє його матом! - Клочок про нардепів Богуцьку і Шевченка 01

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

Білорусь (8083) вибори (6752) Лукашенко Олександр (2695) Богуцька Ліза (71) Слуга народу (2859) Шевченко Євгеній Слуга народу (91) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Пора уже всем понять, что нет никакой партии "Слуга народа", а есть просто случайньій сброд, которьій набрали русские и их подхлебальі из всякого люмпена для массовок в прошльіх вьіборах
показати весь коментар
10.08.2020 12:38 Відповісти
+26
У слуг урода одна идеология - "шо б украсть". И там разногласий нет
показати весь коментар
10.08.2020 12:39 Відповісти
+18
ЗЕбилы однако.Партия тупорылых ослов
показати весь коментар
10.08.2020 12:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ЛИЦО ЗЕБАРАНОВ - одягли на себе шкурки хто куди рогами - одні на лоба ,другі до дупи для захисту, а треті звгалі роги відкинули під овєчок косять...
показати весь коментар
10.08.2020 12:39 Відповісти
Забавно. Такое впечатление, что у кого-то есть иллюзии по поводу интеллектуального уровня зелебобиков...
показати весь коментар
10.08.2020 12:41 Відповісти
Так у якутського пастуха є...
показати весь коментар
10.08.2020 12:43 Відповісти
Але надія є - немає інтелекту ,то немає й основ для принциповості ідей та вчинків , стадо баранів без пастуха це добре ... ("пастух" у памперсах не в счьот)
показати весь коментар
10.08.2020 12:50 Відповісти
Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко - Цензор.НЕТ 1392
показати весь коментар
10.08.2020 12:42 Відповісти
Это авторитет для цензора?
показати весь коментар
10.08.2020 12:43 Відповісти
"Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста" Источник: https://censor.net/n3212829

Цензор, не уподобляйтесь всяким ******, считающим что на протестньіе акции нужна чья-то санкция и не приучайте к такой мьісли людей. Там начались просто ПРОТЕСТНЬІЕ АКЦИИ. Все.
показати весь коментар
10.08.2020 12:43 Відповісти
Так копипаст же.
показати весь коментар
10.08.2020 12:46 Відповісти
Дремучий колхоз протестует? Не может быть,Шариковы не умеют протестовать против КОЛХОЗА
показати весь коментар
10.08.2020 12:47 Відповісти
развал неизбежен по причине неустойчивости модели общества: совок без штыков обречен не зависимо от колхозников
показати весь коментар
10.08.2020 13:31 Відповісти
Фирма Рога и Копыта по имени 95 попалась на краденных миллиардах в США....Коломойский и К* под колпаком Прокуратуры США и ФБР....а там далеко не дураки.... Пинкертоны выполняют свою работу не по образу и подобию прокураторши Веникдиктовой
показати весь коментар
10.08.2020 12:43 Відповісти
Таких слуг уже давно пороть надо.
показати весь коментар
10.08.2020 12:48 Відповісти
ну плохо бы для начала отпороть их избирателей
показати весь коментар
10.08.2020 15:31 Відповісти
На днях бацька Белорусскую АЭС запускать будет. Литва, а АЭС в 50 км от Вильнюса, обеспокоилась и закупила 7 млн таблеток йодсодержащих препаратов на первое время. Белорусам бы убежища рыть пока время еще есть.
показати весь коментар
10.08.2020 12:48 Відповісти
Смішний автор. Дес СН а де дискусія.
показати весь коментар
10.08.2020 12:50 Відповісти
Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко - Цензор.НЕТ 2958Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко - Цензор.НЕТ 3678
показати весь коментар
10.08.2020 12:50 Відповісти
Це Дубінскій скомунізділ у Рабіновича - чи паддержка саратніка опозажопіста?
показати весь коментар
10.08.2020 12:54 Відповісти
А тепер увага, питання Знатокам! - Навіщо Олександр Дубінський всюди тягає із собою мопса, пекінеса та Бужнаського?
показати весь коментар
10.08.2020 12:55 Відповісти
Вы, дуболомы, хотя бы не так явно занимались фальсификацией, это же легко проверить.)) Вначале вышел пост Дубинского, а Рабинович его лишь процитировал, о чем и указал в своем ФБ.
показати весь коментар
10.08.2020 13:13 Відповісти
нормальные люди сразу бы посмотрели на указанное время - 1 час и 2 часа, а не побежали отслеживать в фб...
показати весь коментар
10.08.2020 13:18 Відповісти
Нормальные люди вначале бы проверили информацию, а потом тащили на сайт посты с исправленным временем. Но это о нормальности, боюсь, что ты этого не поймешь.)
показати весь коментар
10.08.2020 13:23 Відповісти
зерыга о нормальности? неужели даже остаток твоего мозга так и не понимает ,что вы, зесрань с рыгами ,одно целое - поэтому и уничтожать вас будут всех вместе)
показати весь коментар
10.08.2020 13:27 Відповісти
))) И лишил господь https://censor.net/user/413106 разума, и оставил он ей только глупость.
показати весь коментар
10.08.2020 13:41 Відповісти
Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко - Цензор.НЕТ 6065Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает. Один поздравляет Лукашенко, другая - кроет его матом! - Клочок о нардепах Богуцкой и Шевченко - Цензор.НЕТ 2973
показати весь коментар
10.08.2020 12:54 Відповісти
Жители РАБссии обратились с ОТКРЫТЫМ письмом к Илану Маску с требованием не покупать продукцию НорНикель,поскольку территоря засрана до предела....и грозит Глобальной катастрофой....
показати весь коментар
10.08.2020 12:56 Відповісти
Слуги народу і інтелект?! Сміливо, блін, сказано...
показати весь коментар
10.08.2020 12:57 Відповісти
))) оптимистично
показати весь коментар
10.08.2020 15:33 Відповісти
Майдан в Хабаровске снесет КГБшных Мудаков РАБсии в Мавзолей к чЛЕНИНУ...... сказали Рабинович и Новинский... и это правильно...пора на ПЕНСИЮ Краснопузые...
показати весь коментар
10.08.2020 12:58 Відповісти
Продам полтора килограмма интеллекту чЛенина Сралина и Карла Маркса,звонить 322 223 322 223...,спросить Лучшее в Мире Привидение с Мотором...
показати весь коментар
10.08.2020 13:05 Відповісти
Уже можно говорить о каких то умозаключениях, антиукраинские силы в СН представляет блазень (дубинский, бужансаий, евг шевченко и пр сволота), а другая часть, блуждающие, блазнем задумана, как дымовая завеса для патриотической части украинцев, их задача сбивать с толку Европу, в то врпмя, когда антиукраинцы тащат Украину назад, к бесу путлпру.
показати весь коментар
10.08.2020 13:08 Відповісти
А мы такие, в свой огород не заглядываем, а вот в чужой, хоть каждый день.
показати весь коментар
10.08.2020 13:09 Відповісти
КГБист просрал все....за 20 лет,а осенью финансы запоют РОМАНСЫ...
Минфин РАБссии просит Путлера соератить военный бюджет на 380 ярдов,финансирование медицины,образования и культуры на триллон *********...,зато увеличить расходы РОСгвардии,ФСБ и ГРУ на триллион...
Стадо ИДИОТОВ повторяет Сралина ..тот тоже увеличивал до 42 % расходы на НКВД и прочих МУДАКОВ....типа МГБ и ГУЛАГ
показати весь коментар
10.08.2020 13:16 Відповісти
Кому из них не заплатили?...
показати весь коментар
10.08.2020 13:27 Відповісти
Партія лохів та запроданців.
показати весь коментар
10.08.2020 13:29 Відповісти
ти з якого року, чудо ?
коли це я за зелю була ? йди проспись !
показати весь коментар
10.08.2020 18:02 Відповісти
безбожники могут только разломать и украсть
показати весь коментар
10.08.2020 13:34 Відповісти
"Уровень интеллектуальной дискуссии "Слуг народа" зашкаливает"

Какая еще к едрене "дискуссия"?
У Слуг Народа нет единой линии партии.
Это вообще не партия, это просто кучка сброда, представлющие разные интересы разных интересантов.
Тоже мне "партия".
Просто шобла.

Но есть партия и похуже, с Рабиновичем.
Или с Шарием.
То просто шваль, самые отпетые гопники, мелкая уголовная шваль.
показати весь коментар
10.08.2020 14:19 Відповісти
"Интеллектуальная" дискуссия.....членов партии клоунов, посудомоек и ...слуг... во главе с .....
показати весь коментар
10.08.2020 21:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 