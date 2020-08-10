Погіршення ситуації з COVID-19: Кабмін посилює заходи контролю за дотриманням карантину та запроваджує щоденну роботу Держкомісії з питань ТЕБ ​​і НС

У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації уряд України запроваджує щоденну роботу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС. Обговорювалися, зокрема, питання зміни стратегії боротьби з COVID-19, збільшення кількості тестувань населення, посилення контролю за дотриманням умов самоізоляції і відстеження можливих контактів. Денис Шмигаль зазначив, що у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації уряд запроваджує щоденну роботу державної комісії ТЕБ та НС та посилює заходи контролю за дотриманням правил карантину", - йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

За словами прем'єр-міністра, до 15 вересня 2020 року кількість щоденних ПЛР-тестів має збільшитися до 30 тис., а також має бути впроваджена категоризація осіб, які тестуються.

"Нам потрібно обов’язково окремо маркувати тести представників Нацполіції, лікарів, учителів та деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну статистику та розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летальність від COVID-19 в Україні становить 2,3%: найвищий показник зафіксовано у Кіровоградській і Черкаській областях, - ЦГЗ

Крім того, прем'єр наголосив на важливості вдосконалення так званої системи "виявлення-тестування-ізоляція-контакти", зокрема, створення системи відстежування контактних осіб шляхом опитування.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, станом на 10 серпня на самоізоляції перебувають понад 28 тис. активних хворих COVID-19 і майже 100 тис. контактних осіб.

"У середньому на кожен випадок ми маємо по 4-5 контактних осіб. Важливо, щоб усі без винятку люди, які є контактними, перебували на самоізоляції згідно зі встановленими правилами через використання застосунку "Дій вдома", - наголосив Степанов.

За результатами позачергового засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС Шмигаль доручив:

- опрацювати механізм відрядження епідеміологів Держпродспоживслужби до лабораторних центрів МОЗ для проведення епідемічних розслідувань;

- керівникам ОДА і Міністерству охорони здоров’я активізувати роботу щодо збільшення кількості ліжкомісць із підведеним киснем у лікарнях другої хвилі приймання хворих на COVID-19;

- Національній поліції щоденно під час засідання комісії надавати звітність про проведені перевірки щодо дотримання карантинних правил;

- Міністерству цифрової трансформації щоденно надавати інформацію щодо кількості встановлень застосунку "Дій вдома".