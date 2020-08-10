УКР
Погіршення ситуації з COVID-19: Кабмін посилює заходи контролю за дотриманням карантину та запроваджує щоденну роботу Держкомісії з питань ТЕБ ​​і НС

У зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації уряд України запроваджує щоденну роботу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС. Обговорювалися, зокрема, питання зміни стратегії боротьби з COVID-19, збільшення кількості тестувань населення, посилення контролю за дотриманням умов самоізоляції і відстеження можливих контактів. Денис Шмигаль зазначив, що у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації уряд запроваджує щоденну роботу державної комісії ТЕБ та НС та посилює заходи контролю за дотриманням правил карантину", - йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

За словами прем'єр-міністра, до 15 вересня 2020 року кількість щоденних ПЛР-тестів має збільшитися до 30 тис., а також має бути впроваджена категоризація осіб, які тестуються.

"Нам потрібно обов’язково окремо маркувати тести представників Нацполіції, лікарів, учителів та деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну статистику та розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летальність від COVID-19 в Україні становить 2,3%: найвищий показник зафіксовано у Кіровоградській і Черкаській областях, - ЦГЗ

Крім того, прем'єр наголосив на важливості вдосконалення так званої системи "виявлення-тестування-ізоляція-контакти", зокрема, створення системи відстежування контактних осіб шляхом опитування.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, станом на 10 серпня на самоізоляції перебувають понад 28 тис. активних хворих COVID-19 і майже 100 тис. контактних осіб.

"У середньому на кожен випадок ми маємо по 4-5 контактних осіб. Важливо, щоб усі без винятку люди, які є контактними, перебували на самоізоляції згідно зі встановленими правилами через використання застосунку "Дій вдома", - наголосив Степанов.

За результатами позачергового засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС Шмигаль доручив:

- опрацювати механізм відрядження епідеміологів Держпродспоживслужби до лабораторних центрів МОЗ для проведення епідемічних розслідувань;

- керівникам ОДА і Міністерству охорони здоров’я активізувати роботу щодо збільшення кількості ліжкомісць із підведеним киснем у лікарнях другої хвилі приймання хворих на COVID-19;

- Національній поліції щоденно під час засідання комісії надавати звітність про проведені перевірки щодо дотримання карантинних правил;

- Міністерству цифрової трансформації щоденно надавати інформацію щодо кількості встановлень застосунку "Дій вдома".

Кабмін (14386) карантин (18172) Шмигаль Денис (4823) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+9
Провластные фуфломёты показывают свою важность и имитируют бурную деятельность по борьбе с мнимой угрозой...
Запугивают мнимой угрозой вируса, с одной целью. С целью распила бюджетных денег, под видом борьбы с вирусом.
показати весь коментар
10.08.2020 12:48 Відповісти
+4
Один из самых смешных пунктов

- Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Дий вдома".

На этот отчет предлагаю выделить 100 млн. грн.
показати весь коментар
10.08.2020 13:11 Відповісти
+3
Усовершенствовать, оптимизировать, активизировать и увеличить надои.

Это прямо анекдот.
показати весь коментар
10.08.2020 13:09 Відповісти
Сатана все запугивает, все брешет, думает что люди полные идиоты. Идите со своим ложноковидом и ложнокарантином в зад. В моем городе за полгода умерло от ковида 3 человека и то им ковид приписали ложно. Брехуняры конченые. Геть из Украины. Обокрали тут все и еще вешаете людям лапшу на уши. Верните народу его родовое наследие, то что причитается каждому рожденному в Украине. Ворованное верните. Почему Коломойские, Януковичи, Мертвечуки, Ахметовы, Фирташи до сих пор не вернули украденное? Даже война не заставила власть - слуг олигархата, добиться возврата наворованного. Гнать вас надо, уродов и ублюдков, да некому пока.
показати весь коментар
10.08.2020 13:59 Відповісти
отдельно отмаркируей свою салупу....
показати весь коментар
10.08.2020 12:51 Відповісти
Какое ухудшние? Уже второй день подряд улучшение! Или врете?
показати весь коментар
10.08.2020 12:53 Відповісти
Схоже, система відстежування, і "Дої домашніх" - це головна таємнича стратегія, про яку нам анонсували раніше. Готуймося до виборів, панове. Все решта для них, фігня... Думай...те
показати весь коментар
10.08.2020 12:55 Відповісти
Для этого и дистанцию в 1,5 м установили - наименьшее допустимое расстояние для идентификации места расположения владельцев смартфонов.
показати весь коментар
10.08.2020 14:58 Відповісти
А ще вони хочуть кожний розрахунок бачити своїми лупоглазими очима. Ну, ніззя, бабло спускати мимо цих мордяк. Карточки бл... Голден міжи їхнього дупла. Земельку віддай, або ще й заплати. Вовко, ти переглянь історію. Ти не Януковищ, ти вийди, людей послухай. Уже діди готові тебе рвать на грілку, а ми просто - перекусим як ганчірку!!!
показати весь коментар
10.08.2020 16:49 Відповісти
А "у зв'язку з погіршенням ситуації" у ваші пусті голови не навідалась думка про те, що перед початком навчального року все ж треба протестувати всіх вчителів? Чи тоді всяким менделям не вистачить безкоштовних тестів?
От же ж курви з подвійними стандартами!
показати весь коментар
10.08.2020 13:25 Відповісти
"вводит ежедневную работу Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС".

Вот это я понимаю уже серьёзные меры, теперь можно спать спокойно, эпидемия сразу пойдет на убыль. Ещё со времен совка для решение любой проблемы всегда нужна была какая-то комиссия.
показати весь коментар
10.08.2020 13:35 Відповісти
У нас тут в штате Виктория, Австралия, коммуняки "о честности" заговорили (что означает, что дела у них очень плохи). Значит, в Украине скоро тоже "о честности' заговорят, сценарий то для всех сявок писан одинаковый.

Я тоже за чстность, и потому честно напомню, что когда начался дурантин в марте-апреле, то пересадки огранов в Мельбуен были оставлены и были выкинуты донорские почки.
Если почки доноров действительно были выкинутуты, то Министру Здравоохранения штате Виктория Микакос следует - если по честному - вырезать обе ее почки.
Это если по-честному.
А если по закону, то пусть суд решает, что с этой ***** делать.
То же самое, пусть украинский суд решает, что делать с украинскими "честными" ****** из Слуг Народа.
показати весь коментар
10.08.2020 14:15 Відповісти
Треба терміново закрити всі заклади освіти. Інакше від цього вірусу може загинути більше мільйона українців.
показати весь коментар
10.08.2020 15:09 Відповісти
Пока , как в Китае, власть не начнет дезинфецировать улицы и подъезды спиртом не поверю в серьезность угрозы эпидемии. Все это чистая болтовня...
показати весь коментар
10.08.2020 15:50 Відповісти
Это не имеет никакого смысла, так ка вирус на поверхностях, как показали исследования, не жизнеспособен и не вызывает заражения.
показати весь коментар
10.08.2020 17:28 Відповісти
 
 