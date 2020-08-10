Звернення про затриманих або постраждалих громадян України в Білорусі не надходили, - МЗС

Посольство України в Білорусі поки не отримувало звернень щодо затриманих або постраждалих громадян України під час протестів у різних частинах країни.

Про це Укрінформу повідомили в Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз звернень щодо затриманих або постраждалих громадян України в Посольство України в Білорусі не надходило. Консульський відділ Посольства вживає заходів щодо з'ясування можливої наявності громадян України серед постраждалих і затриманих під час сутичок протестувальників із правоохоронцями", - йдеться у відповіді на запит.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.