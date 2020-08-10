Лукашенко про протести в Білорусі: Нашими вівцями управляли з Польщі, Чехії та Британії. Ми все відфіксували

Президентські вибори в Білорусі відбулися як свято, але ті, хто захотів його зіпсувати, засвітилися ще яскравіше.

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з головою Виконавчого комітету - виконавчим секретарем СНД, главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Дякую за те, що, незважаючи на обстановку в світі, особливо з епідемією, ви не побоялися, як істинний генерал, приїхали до Білорусі, щоб на власні очі побачити ситуацію, особливо в цей електоральний період. Я знаю оцінки вашої місії і буду дуже радий почути з ваших вуст зауваження, пропозиції, якщо якісь були у ході виборчої кампанії. Але ви ж бачили, що ми хотіли людям подарувати свято, і вони дійсно відгукнулися", - сказав Олександр Лукашенко.

Президент Білорусі зазначив, що вибори відбулися за рекордної за всю історію явки, на дільниці голосування люди йшли сім'ями, разом з дітьми. Причому, на думку глави держави, після оголошення остаточних результатів, вона може бути ще вище.

"Мене, чесно кажучи, розчулює, коли з маленькими діточками приходять. Розумієте, це свято. Комусь захотілося зіпсувати це свято. Ми їх побачили - вони засвітилися ще яскравіше цієї ночі. Ми відфіксували (вам це відомо, як колишньому розвіднику) дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великої Британії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти", - заявив білоруський лідер.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.