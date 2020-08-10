УКР
Лукашенко про протести в Білорусі: Нашими вівцями управляли з Польщі, Чехії та Британії. Ми все відфіксували

Лукашенко про протести в Білорусі: Нашими вівцями управляли з Польщі, Чехії та Британії. Ми все відфіксували

Президентські вибори в Білорусі відбулися як свято, але ті, хто захотів його зіпсувати, засвітилися ще яскравіше.

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з головою Виконавчого комітету - виконавчим секретарем СНД, главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Дякую за те, що, незважаючи на обстановку в світі, особливо з епідемією, ви не побоялися, як істинний генерал, приїхали до Білорусі, щоб на власні очі побачити ситуацію, особливо в цей електоральний період. Я знаю оцінки вашої місії і буду дуже радий почути з ваших вуст зауваження, пропозиції, якщо якісь були у ході виборчої кампанії. Але ви ж бачили, що ми хотіли людям подарувати свято, і вони дійсно відгукнулися", - сказав Олександр Лукашенко.

Також дивіться: "Мужики, беремо дошки і пішли на них! Чого стоїмо?!", - у Мінську учасники протестів відбивають своїх соратників у білоруських міліціонерів. ВIДЕО

Президент Білорусі зазначив, що вибори відбулися за рекордної за всю історію явки, на дільниці голосування люди йшли сім'ями, разом з дітьми. Причому, на думку глави держави, після оголошення остаточних результатів, вона може бути ще вище.

"Мене, чесно кажучи, розчулює, коли з маленькими діточками приходять. Розумієте, це свято. Комусь захотілося зіпсувати це свято. Ми їх побачили - вони засвітилися ще яскравіше цієї ночі. Ми відфіксували (вам це відомо, як колишньому розвіднику) дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великої Британії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти", - заявив білоруський лідер.

Читайте: Під час масових акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. осіб. Постраждали 39 правоохоронців і понад 50 цивільних, - МВС

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Білорусь (8083) вибори (6752) Лукашенко Олександр (2695) протест (2446) Тіхановська Світлана (389)
+42
Феноменальна розтяжка! -Затримали «вагнерівців», а «вівцями керували з Лондона»!
10.08.2020 12:55 Відповісти
+33
"управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали"

Лукашенко о протестах в Беларуси: Нашими овцами управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали - Цензор.НЕТ 1234
10.08.2020 12:54 Відповісти
+23
Лукашенко о протестах в Беларуси: Нашими овцами управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали - Цензор.НЕТ 2224
10.08.2020 12:56 Відповісти
я знаю, здесь за логику банят. Надо писать только то что хотят слышать упоротые - взрыв в Бейруте организовал Кремль, Луку поддерживают только 3%, хйло гадит в подъездах. Всех кто сомневается - в бан.
10.08.2020 13:35 Відповісти
Мне достаточно что коцапские ублюдки украли украинские земли и убивают украинцев.
10.08.2020 13:40 Відповісти
с этим никто не спорит, но причем это к Беларуси?
10.08.2020 13:42 Відповісти
Після оприлюдення попередніх результатів, побиття людей які вийшли на вулиці, поздоровлення Сі Цзи Піна й алйух і ці заяви що винен "госдеп" а поім можливо "бендерівці" - вже трошки прояснилось, що на Луці можна ставити хрест, ось як телефона розмова змінили луку, диктатор диктатору друг, що й було доведено.
10.08.2020 13:09 Відповісти
..от друха Зємана, вєстімо

https://mobile.twitter.com/belteanews
https://mobile.twitter.com/belteanews
https://mobile.twitter.com/belteanews


https://mobile.twitter.com/belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews Чай з варэннем @belteanews

https://mobile.twitter.com/belteanews https://mobile.twitter.com/belteanews



Интересный вопрос, откуда у ОМОНа РБ чешские светошумов гранаты https://mobile.twitter.com/CzechMFA @CzechMFA

Лукашенко о протестах в Беларуси: Нашими овцами управляли из Польши, Чехии и Британии. Мы все отфиксировали - Цензор.НЕТ 8257
10.08.2020 13:09 Відповісти
Каддафи, Чаушеску, Хуссейн поздравили Лукашенко с победой и выразили надежду о скорой встрече. Чавес уже варит картоху добавили они
10.08.2020 13:17 Відповісти
Все понятно, Лука опять переместился на восточный стул.
10.08.2020 13:17 Відповісти
-Лука, як і належить любому диктатору , звинувачуватиме в організації протестів інші країни, і зовнішніх "ляльководів" в підбуреннях "морально нестійких" білоруських опозиціонерів... "заблудших овєц"... Пошук зовнішнього ворога при виправданні внутрішніх проблем - класичний прийом, який спрацьовує століттями!
10.08.2020 15:51 Відповісти
Лукашенко уже не стесняясь называет свой народ стадом овец.
10.08.2020 13:19 Відповісти
Так оно так и есть. Наши диссиденты 60х, 70х, отмечали не раз, в те времена лагеря были забиты Украинскими националистами, Бандеровцами, с 50х годов, вот только ни одного Беларуса среди них не было...
10.08.2020 13:32 Відповісти
Лука называет стадом овец не народ, а так называемых протестующих, а в действительности хулиганов.
10.08.2020 22:04 Відповісти
А еще недавно угрожал устроить пожар до Владивостока, хватал братских наемников. Как легко он водит всех вокруг пальца.
10.08.2020 13:21 Відповісти
Класно сказал "нашими ОВЦАМИ".
Забыл пастух добавить - а овец пасти имею право только я.
10.08.2020 13:22 Відповісти
совок на всю голову
10.08.2020 13:22 Відповісти
жулик ты и вор Батя!!
10.08.2020 13:23 Відповісти
За последних 250 лет со времён французской революции, ничего лучше баррикад не придумали.
Сябры, стройте баррикады, самоорганизовымайтесь, держите оборону, собирайтесь вместе.
Иначе вас менты будут гонять как мух по улицам, разбивая на мелкие группы.
10.08.2020 13:25 Відповісти
как и Сакашвили нам запустили из Польши..
10.08.2020 13:26 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25431379.html Шо там у сябров?

Лукашенко про протести в Білорусі: Нашими вівцями управляли з Польщі, Чехії та Британії. Ми все відфіксували - Цензор.НЕТ 5012
10.08.2020 13:31 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4301248163278897&id=100001812686047 Микита Соловйов: На правах пикейного жилета.

Долгосрочно Лукашенко уже проиграл. Он достал беларусов, причем далеко не только узкий слой политактивистов. В его победу на выборах никто не поверит. Уже совершенно очевидно, что даже если ему удастся подавить протесты, то легитимность у него будет нулевая. А это означает, что у него не останется другого выбора, кроме как соглашаться на любые условия Кремля. Вплоть до полного отказа от суверенитета через ускоренными темпами создания союзного государства. И это самый страшный сценарий для беларусов, и самый неприятный для нас.

Причем, для самого Лукашенко сценарий тоже не самый радужный. Потому что за год, от силы два, он будет полностью использован и станет дальше не нужен. А чего стоят любые гарантии Путина тем, кто перестал быть ему нужен, прекрасно понимает и сам Лука.

Мне кажется, что ключевыми в Беларуси сейчас будет несколько вещей.

Первая из них это насколько будет держаться зубами за власть сам Лукашенко. Пойдет ли он на то, чтобы утопить протест в крови. И если да, то выполнят ли приказ силовики. Если он решит и сможет сыграть в Тяньаньмень, то краткосрочно подавить протест у него скорее всего выйдет. Если вместо дубинок, слезоточивого газа и светошумовых гранат в ход пойдет боевое оружие, то протестующие просто не смогут противостоять.

Очень надеюсь на то, что по этому пути Лука пойти не рискнет. Причем не только потому, что мне очень хочется на это надеяться. Этот путь полностью отрезает для него путь к отступлению. Делает сохранение власти единственным условием физического выживания.А считать Лукашенко идиотом я не вижу никаких оснований.

Второй, не менее важный аспект в том, удастся ли протестующим быстро сорганизоваться. И в этом плане беларусы находятся в тяжелейшей ситуации. На порядок более тяжелой, чем были мы во время Майдана. В стране за 25 лет оппозиция вытоптана и забетонирована. Никаких зачатков альтернативных Лукашенко структур нет. А события развиваются с такой скоростью, что низовая организация должна возникнуть чуть ли не за одну ночь. Очень сложно. При отсутствии же минимальной координации, действия протестующих будут намного менее эффективны.

Третий момент, это решит ли местная власть в каких-то городах перейти на сторону протестующих. Если это произойдет, причем произойдет быстро, то это будет практически залогом победы протеста. Сразу возникает какая-никакая структура управления, причем обладающая хоть какой-то легитимностью.

Ну и последний из ключевых вопросов, это действия РФ. В то, что они останутся пассивными наблюдателями, я не верю. Но вариантов их активного вмешательства существует масса. От чисто силового сценария поддержки Луки, провокаций в гуще протеста и игры на обострение. До противоположного сценария поддержки протестов и попытки выдвинуть наиболее лояльных к России активистов в лидеры. С учетом временами абсолютно иррационального поведения Кремля, просчитывать его ходы дело гиблое.

Пишу это все, потому что даже на эмоциях не умею отключать попытки анализа. А может быть даже наоборот, анализ это мой способ спрятаться от собственных эмоций. Потому что помочь им мы сейчас не можем ничем. Я так точно.

Жыве Беларусь!

https://ibigdan.livejournal.com/25431379.html
10.08.2020 13:34 Відповісти
гарних варіантів у них не має. Хєровий і ще гірший.
10.08.2020 15:19 Відповісти
А штаб и госдеп находился в Куала Лумпур...
10.08.2020 13:31 Відповісти
НАТО спит и видит заграбастать колхозное дерьмо себе....
10.08.2020 13:31 Відповісти
Си Цзиньпин первым поздравил Лукашенко с победой на выборах.

Путин поздравил Лукашенко с победой и попросил ускорить создание Союзного государства
10.08.2020 13:34 Відповісти
Швондер Шарикович Додон поздравил Батьку с паБедай....от всего народа Молдовы
10.08.2020 13:35 Відповісти
Ну все. Лука урок понял.

Забыли про кацапскую титушню и Вагнера. Во всем опять виноват Запад.
10.08.2020 13:38 Відповісти
Овцы взбунтовались, хотя комуняка делал все, чтобы они молча жевали то, что им таракан дает, не поднимая головы, выражали радость копытами, для убедитеььности и устрашения овец взял кремлевского генерала, уголовника лебедева, сейчас очень важно белорусам не дрогнуть, идти только вперед, у комуняки уже поджилки трясутса, не зря он отправил семью в турцию.
10.08.2020 13:40 Відповісти
Хорошо что не из Украины управляли! Или еще не вечер, визитки Яроша найдутся.
10.08.2020 13:41 Відповісти
Возможно и нога Парасюка.
10.08.2020 14:25 Відповісти
здесь многие считают, что вами самими управляют.
10.08.2020 15:20 Відповісти
РАБссия созывает своих сратников по всему миру на съезд не кпSS....а террористос Алькаидос....,приедут даже Мухомор Каддаффи,Фидель Каастро,Хафез Асад,Аятолла Хомейни,и начальники Хезболлы и ХАМАС....,Мао Дзе Дун и Дэнсяопин отказались ехать...тормозов нет в поезде Пекин-Мокшандия....
10.08.2020 13:42 Відповісти
Госдєп чомусь не згадав. Дивно...
10.08.2020 13:44 Відповісти
ДенноНощнно идут уитайские составы вооружений и техники в сторону границы РАБссии,наверно Хабаровский Край усмирять и Сибирь...
10.08.2020 13:48 Відповісти
Управлял один баран и сидит он в России
10.08.2020 13:53 Відповісти
Он и нашими "овцами" управлял весной 2019 года.
10.08.2020 14:22 Відповісти
феерический бред!
10.08.2020 14:05 Відповісти
Лукашенко про протести в Білорусі: Нашими вівцями управляли з Польщі, Чехії та Британії. Ми все відфіксували - Цензор.НЕТ 2302
10.08.2020 14:26 Відповісти
лука задавит баранов и опять будут ходить строем
10.08.2020 14:26 Відповісти
а ***** тута ні прічом
10.08.2020 14:32 Відповісти
А про "пічєнькі ат гасдєпа" уже незабаром.
10.08.2020 14:41 Відповісти
На мій погляд , вибори в Беларусі - це сценарій ху.. ла, щоби показати Луці , хто в домі хазяїн !
І вже сьогодні , пут- ин привітав Луку з перемогою !
10.08.2020 14:42 Відповісти
о-па,т.е. белорусы для него овцы??!!....наверно таки да!!...26 лет голосовать за это колхозное быдло, могут только овцы.
Наказанием для лукаша будет презрение и тихая ненависть его любимого сына Коли.
10.08.2020 14:46 Відповісти
Предвыборная риторика Лукашенко была совсем другая. Он говорил, что рассея несёт угрозу Беларуси. И вдруг такое откровенное передёргивание своих собственных слов - чистый Янык два
10.08.2020 15:11 Відповісти
Возможно так он дает сигнал путину, что он сдается
10.08.2020 19:00 Відповісти
Хто керує вівцями то така справа... а ось із якої країни вовками керують!?
10.08.2020 15:16 Відповісти
А вашими баранами управляют из *******
10.08.2020 15:20 Відповісти
хоть не спорит, что только овцы могут выбирать 26 лет одного и того же.
10.08.2020 15:31 Відповісти
Ха!
А что скажет по этому поводу товарищ Срловьёв?
10.08.2020 16:10 Відповісти
это не выборы были,а переназначение.
а во вторых, просто быдлохам!
10.08.2020 16:10 Відповісти
Тю, а форумная соя говорит что та дама огент кремля. Вот кому верить? Хитрозачесу или сое?😷
10.08.2020 16:53 Відповісти
в белорусии прозападных политиков нет, как и своей экономики, все завязано на раше
10.08.2020 20:28 Відповісти
Фигасе...я оторо пел. Выходит вся планета на бульбашей пошла! А почему такая востребованность? ?.....А почем сейчас кило картошки? Поскажите.
10.08.2020 17:29 Відповісти
МАТЕРЫЙ БАРАН ))))))))))))
10.08.2020 17:42 Відповісти
давай бацька жги))) у нас овощ так же говорил. а мы посмотрим, белорусский народ овцы или свободные люди
10.08.2020 20:27 Відповісти
Каково это когда ты знаешь,что ты говнюк и проиграл выборы и все знают что ты говнюк и проиграл выборы, но ты надуваешь щеки и с гордо поднятой головой говоришь,я законноизбранный президент и за меня проголосовало 80% избирателей.
10.08.2020 20:33 Відповісти
Если бы у Луки было всего 3% поддержки, как нам втирали со всех утюгов, то в Минске на протесты вышло бы сотни тысяч. А так... пшик.
Глядя на масштаб этого "протеста", думается что несмотря на все заклинания "либерастов" о "подтасовках", действительно за Луку - большинство населения.
10.08.2020 22:08 Відповісти
