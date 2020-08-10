Лукашенко про протести в Білорусі: Нашими вівцями управляли з Польщі, Чехії та Британії. Ми все відфіксували
Президентські вибори в Білорусі відбулися як свято, але ті, хто захотів його зіпсувати, засвітилися ще яскравіше.
Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з головою Виконавчого комітету - виконавчим секретарем СНД, главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Дякую за те, що, незважаючи на обстановку в світі, особливо з епідемією, ви не побоялися, як істинний генерал, приїхали до Білорусі, щоб на власні очі побачити ситуацію, особливо в цей електоральний період. Я знаю оцінки вашої місії і буду дуже радий почути з ваших вуст зауваження, пропозиції, якщо якісь були у ході виборчої кампанії. Але ви ж бачили, що ми хотіли людям подарувати свято, і вони дійсно відгукнулися", - сказав Олександр Лукашенко.
Президент Білорусі зазначив, що вибори відбулися за рекордної за всю історію явки, на дільниці голосування люди йшли сім'ями, разом з дітьми. Причому, на думку глави держави, після оголошення остаточних результатів, вона може бути ще вище.
"Мене, чесно кажучи, розчулює, коли з маленькими діточками приходять. Розумієте, це свято. Комусь захотілося зіпсувати це свято. Ми їх побачили - вони засвітилися ще яскравіше цієї ночі. Ми відфіксували (вам це відомо, як колишньому розвіднику) дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великої Британії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти", - заявив білоруський лідер.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.
Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Интересный вопрос, откуда у ОМОНа РБ чешские светошумов гранаты https://mobile.twitter.com/CzechMFA @CzechMFA
Забыл пастух добавить - а овец пасти имею право только я.
Сябры, стройте баррикады, самоорганизовымайтесь, держите оборону, собирайтесь вместе.
Иначе вас менты будут гонять как мух по улицам, разбивая на мелкие группы.
Долгосрочно Лукашенко уже проиграл. Он достал беларусов, причем далеко не только узкий слой политактивистов. В его победу на выборах никто не поверит. Уже совершенно очевидно, что даже если ему удастся подавить протесты, то легитимность у него будет нулевая. А это означает, что у него не останется другого выбора, кроме как соглашаться на любые условия Кремля. Вплоть до полного отказа от суверенитета через ускоренными темпами создания союзного государства. И это самый страшный сценарий для беларусов, и самый неприятный для нас.
Причем, для самого Лукашенко сценарий тоже не самый радужный. Потому что за год, от силы два, он будет полностью использован и станет дальше не нужен. А чего стоят любые гарантии Путина тем, кто перестал быть ему нужен, прекрасно понимает и сам Лука.
Мне кажется, что ключевыми в Беларуси сейчас будет несколько вещей.
Первая из них это насколько будет держаться зубами за власть сам Лукашенко. Пойдет ли он на то, чтобы утопить протест в крови. И если да, то выполнят ли приказ силовики. Если он решит и сможет сыграть в Тяньаньмень, то краткосрочно подавить протест у него скорее всего выйдет. Если вместо дубинок, слезоточивого газа и светошумовых гранат в ход пойдет боевое оружие, то протестующие просто не смогут противостоять.
Очень надеюсь на то, что по этому пути Лука пойти не рискнет. Причем не только потому, что мне очень хочется на это надеяться. Этот путь полностью отрезает для него путь к отступлению. Делает сохранение власти единственным условием физического выживания.А считать Лукашенко идиотом я не вижу никаких оснований.
Второй, не менее важный аспект в том, удастся ли протестующим быстро сорганизоваться. И в этом плане беларусы находятся в тяжелейшей ситуации. На порядок более тяжелой, чем были мы во время Майдана. В стране за 25 лет оппозиция вытоптана и забетонирована. Никаких зачатков альтернативных Лукашенко структур нет. А события развиваются с такой скоростью, что низовая организация должна возникнуть чуть ли не за одну ночь. Очень сложно. При отсутствии же минимальной координации, действия протестующих будут намного менее эффективны.
Третий момент, это решит ли местная власть в каких-то городах перейти на сторону протестующих. Если это произойдет, причем произойдет быстро, то это будет практически залогом победы протеста. Сразу возникает какая-никакая структура управления, причем обладающая хоть какой-то легитимностью.
Ну и последний из ключевых вопросов, это действия РФ. В то, что они останутся пассивными наблюдателями, я не верю. Но вариантов их активного вмешательства существует масса. От чисто силового сценария поддержки Луки, провокаций в гуще протеста и игры на обострение. До противоположного сценария поддержки протестов и попытки выдвинуть наиболее лояльных к России активистов в лидеры. С учетом временами абсолютно иррационального поведения Кремля, просчитывать его ходы дело гиблое.
Пишу это все, потому что даже на эмоциях не умею отключать попытки анализа. А может быть даже наоборот, анализ это мой способ спрятаться от собственных эмоций. Потому что помочь им мы сейчас не можем ничем. Я так точно.
Жыве Беларусь!
