"Слуга народу" Дубінський і нардеп ОПЗЖ Рабінович опублікували однакові пости про протести в Білорусі
Народні депутати Олександр Дубінський (СН) та Вадим Рабінович (ОПЗЖ) опублікували однакові повідомлення щодо протестів у Білорусі після президентських виборів.
Відповідні пости вони опублікували на своїх сторінках у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У чому урок Білорусі для української влади? Вулиці не треба боятися, а на спроби беззаконня - відповідати законом. Який мав бути один для всіх, без виборчого і сопливого поділу активістів на тих, хто може вбивати, і на тих, хто може грабувати. І тоді можна зберегти свою країну", - йдеться в заяві.
Варто зазначити, що заяви опубліковані практично одночасно.
Разом з тим, пізніше Вадим Рабінович дописав до своєї заяви підпис "З мережі".
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Всех предателей за поребрик.
СН - дочерняя компания ОПЗЖ (т.е. неорыги).
Это все, что надо знать про нынешнюю власть Украины.
пусть друг-другу рассказывают днем
а по ночам имеют друг-друга
Бери любого поклонника Шария - вот и будет такой же результат.
Программа та, понятное дело, бесплатна.
И много вас, русских, осталось?
Которые еще не полные пропитые алкаши?
По крайней мере Рабинович признался
Ну и оба совершенно не понимают происходящее
Из сети.
Тема та сама, що у ЗаЖОПошників.
А эти ребята хлопают ментовскому беззаконию. Порохоботы нигде не аплодировали такому.
Таке не відомо? Чи просто такі факти дуже не зручні?
До АПУ (офісу) можна пройти вільно, його батальйон бєркутастів уже не охороняє.
Під ВРУ ніхто голову "демократизатором" не лупить.
Опозиціонерів на вулицях не хапають і в мішку на літаку не депортують.
Патріотів, як "Лісника", не розстрілюють.
Але мені не "харашо", бо ********** шльондра Пєтя дірвалася до влади на нашій крові.
У результаті царювання шльондри до влади прийшло ні те, ні се.
Так що "пабєди" ще далеко.
Зеленский это реванш, антимайдан и плевок во всех кто стоял на Майдане. Но ты этого не можешь понять, ведь ты Д'артаньян. Ты ничем не отличаешься от оранжевых, типа Жвании, Каськова или там еще кого-то, которые не любили Украину, а любили себя в Украине. Вот также и ты и все остальные стояли на Майдане не за Украину, а за себя любимых.
Не знаю жодного реального націоналіста, хто за ***** парашну.
Прийди на судові засідання по Майдану, послухай що поранені майданівці про ***** говорять.
То есть , если кого-то из олигархов спросит американское правосудие для выдачи , мы его отдадим вместе с потрохами, согласно принятому радой закону,
Продолжайте хаять президента. Плохо получается, конечно, но смешно
сраная прорашистская ватная плять...бородатая вагина. тьфу...