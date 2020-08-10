"Слуга народу" Дубінський і нардеп ОПЗЖ Рабінович опублікували однакові пости про протести в Білорусі

Народні депутати Олександр Дубінський (СН) та Вадим Рабінович (ОПЗЖ) опублікували однакові повідомлення щодо протестів у Білорусі після президентських виборів.

Відповідні пости вони опублікували на своїх сторінках у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У чому урок Білорусі для української влади? Вулиці не треба боятися, а на спроби беззаконня - відповідати законом. Який мав бути один для всіх, без виборчого і сопливого поділу активістів на тих, хто може вбивати, і на тих, хто може грабувати. І тоді можна зберегти свою країну", - йдеться в заяві.

Варто зазначити, що заяви опубліковані практично одночасно.

Разом з тим, пізніше Вадим Рабінович дописав до своєї заяви підпис "З мережі".









Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.