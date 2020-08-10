УКР
Зеленський представив нового начальника ГУР Міноборони Буданова колективу: Він - не "кабінетний теоретик", а справжній бойовий офіцер. ФОТО

Президент Володимир Зеленський представив колективу Головного управління розвідки Міністерства оборони України новопризначеного начальника Кирила Буданова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Указ № 308/2020 про його призначення Глава держави підписав 5 серпня 2020 року.

Президент зазначив, що рівень і професіоналізм Кирила Буданова не викликають жодних питань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Буданова начальником ГУР Міноборони замість Бурби

"Це офіцер, який пройшов усі сходинки воєнної розвідки, прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни, а отже – це не "кабінетний теоретик", а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом", – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що в системі національної безпеки України саме воєнна розвідка є ключовим інструментом для захисту державних інтересів.

"Її основа – це військові професіонали з великої літери. Неодноразово ваші знання, ваш досвід та майстерність підтверджувались як у мирних умовах, так і в часи війни. За останні роки вам вдалося наростити свої спроможності та вийти на новий рівень. Однак ми з вами чудово розуміємо – зупинятися зарано. Попереду ще багато завдань та викликів", – наголосив Президент.

Володимир Зеленський переконаний, що всі ці завдання будуть під силу новому керівнику відомства.

Автор: 

Буданов Кирило (525) Зеленський Володимир (25603) Міноборони (7682) подання (22) розвідка (3925)
+24
Какое отношение Украинский разведчик Кирилл Буданов имеет к той российской пакости?
Или вам лишь бы гавна на вентилятор кинуть? Реально классное назначение, лучшей кандидатуры и не найти. Вы за Украину вообще способны порадоваться?
10.08.2020 13:42 Відповісти
10.08.2020 13:42 Відповісти
+18
Зеленский представил нового начальника ГУР Минобороны Буданова коллективу: Он - не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер - Цензор.НЕТ 2912
10.08.2020 13:29 Відповісти
10.08.2020 13:29 Відповісти
+15
Це перше нормальне призначення, яке зробив зеленін.
Буданов стоїть за ліквідацією у 2016 році на території незаконно анексованого Криму командира групи спецназу фсб, а також єфрейтора вдв і пораненням кількох військових **********. У ********** вже давно намагаються помститися Кирилу Буданову.
10.08.2020 13:26 Відповісти
10.08.2020 13:26 Відповісти
А ты кто?
10.08.2020 21:09 Відповісти
10.08.2020 21:09 Відповісти
Це саме значуще призначення Зеленського за півтора року його каденції! Ось подробиці за К. Буданова.
https://censor.net/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_73391312

Геройський хлопець!
10.08.2020 22:31 Відповісти
10.08.2020 22:31 Відповісти
Хорошо. Верно.
11.08.2020 05:33 Відповісти
11.08.2020 05:33 Відповісти
Буданов -герой ! А организовать работу ГУР -это будет сложно,потому каждый второй предатель !
11.08.2020 08:49 Відповісти
11.08.2020 08:49 Відповісти
