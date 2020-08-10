Зеленський представив нового начальника ГУР Міноборони Буданова колективу: Він - не "кабінетний теоретик", а справжній бойовий офіцер. ФОТО

Президент Володимир Зеленський представив колективу Головного управління розвідки Міністерства оборони України новопризначеного начальника Кирила Буданова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Указ № 308/2020 про його призначення Глава держави підписав 5 серпня 2020 року.

Президент зазначив, що рівень і професіоналізм Кирила Буданова не викликають жодних питань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Буданова начальником ГУР Міноборони замість Бурби

"Це офіцер, який пройшов усі сходинки воєнної розвідки, прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни, а отже – це не "кабінетний теоретик", а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом", – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що в системі національної безпеки України саме воєнна розвідка є ключовим інструментом для захисту державних інтересів.

"Її основа – це військові професіонали з великої літери. Неодноразово ваші знання, ваш досвід та майстерність підтверджувались як у мирних умовах, так і в часи війни. За останні роки вам вдалося наростити свої спроможності та вийти на новий рівень. Однак ми з вами чудово розуміємо – зупинятися зарано. Попереду ще багато завдань та викликів", – наголосив Президент.

Володимир Зеленський переконаний, що всі ці завдання будуть під силу новому керівнику відомства.