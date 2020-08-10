Від початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано, - Міноборони

Від початку доби до опівдня порушень режиму тиші на Донбасі з боку найманців РФ не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив полковник Максим Праута під час традиційного брифінгу.

"Від початку поточної доби до опівдня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає", - розповів Праута.

Нагадаємо, 9 серпня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази були порушені домовленості Тристоронньої контактної групи.

