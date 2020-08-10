Кравчук про переговори з людьми з ОРДЛО: "Я готовий їх слухати"

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявляє, що готовий до переговорів з людьми з тимчасово окупованих територій, але тільки тими, хто представляє громадянське суспільство і не брав участі у війні проти України.

"Для того, щоб Москву переконати, треба не тільки бажання Києва, їх важко переконувати. А коли це бажання буде людей, які там живуть, і тих, які перебувають за межами (окупованих територій. –Ред.), наголошую, що це мільйон сімсот тисяч осіб, тоді Москва почує краще і також буде йти назустріч людям. Я в це вірю", - підкреслив Кравчук в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, з ким конкретно на окупованій частині Донбасу він готовий сідати за стіл переговорів, Кравчук сказав, що насамперед з громадянським суспільством.

"Це люди, які не беруть участі в управлінні, не брали участі у війні, безпосередньо з гвинтівкою в руках, не катували тих, хто потрапив у полон. Це люди, які працюють у вищих навчальних закладах, у школах, у громадських організаціях – я готовий їх слухати", - заявив він.

Крім того, як пояснив Кравчук, серед змін у роботі Тристоронньої контактної групи планується введення туди "людей або людини, яка добре знає Донбас, яка жила, працювала на Донбасі".

"Нам головне – почути тих людей, які живуть на Донбасі. Ми заявляємо скрізь, що це українці, що це наша територія. Вона українська. Але для того, щоб встановити мир, треба знати не тільки бажання тих "керівників", які сьогодні є на тій частині Донецької і Луганської областей, а головне – людей, які там живуть", - розповів глава української делегації в ТКГ.

На думку Кравчука, люди з ОРДЛО зараз не вимагають припинення війни, бо не бачать своєї перспективи, але бачать в Україні ворога.

"Ми маємо діяти таким чином, щоб люди повірили. Ну, наприклад: замість пустих розмов про статуси, про все інше ми пропонуємо ввести в цих областях стандарт вільної економічної зони. Якщо це буде прийнято, то люди одразу включаються в роботу, приходять інвестиції, відновлюються господарства, відновлюється зруйнований житловий фонд – люди повертаються і бачать перспективу. Сьогодні такої перспективи вони не бачать. Вони думають, що у них перспектива в Росії, але вони помиляються", - зауважив Кравчук.