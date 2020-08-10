УКР
Новини Революція в Білорусі
Інтернет у Білорусі відключають з-за кордону, це не ініціатива влади, - Лукашенко

Інтернет в Білорусі відключають з-за кордону, це не ініціатива влади.

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з головою Виконавчого комітету - виконавчим секретарем СНД, главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Комусь кортить, закликають виходити на вулиці. Навіть з-за кордону відключають інтернет, щоб викликати невдоволення у населення. Зараз наші фахівці розбираються, звідки йде це блокування. Тому, якщо інтернет погано працює, це не наша ініціатива, це з-за кордону", - розповів Олександр Лукашенко.

За словами Президента, на Білорусь намагаються цілеспрямовано тиснути з різних сторін, "гібридно діють в усіх напрямках". "Але ми вистоїмо", - наголосив президент.

Зазначимо, що за даними підприємства "Белтелеком", проблеми викликані трафіком і кібератаками, які надходять із зовнішніх IP-мереж, унаслідок чого дає збої і виходить з ладу телекомунікаційне обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий день поспіль у Білорусі проблеми з інтернетом

"Системами підприємства протягом останньої доби фіксуються множинні кібератаки різного ступеня інтенсивності на сайти державних органів і ресурси "Белтелекому". Це призвело до значного перевантаження каналів, збою і виходу з ладу телекомунікаційного обладнання і, як наслідок, труднощів із доступом для абонентів до окремих ресурсів і сервісу в мережі інтернет", - заявили на підприємстві, пише Sputnik.by.

Підприємство вибачилося перед клієнтам за спричинені незручності і пообіцяло докласти максимальних зусиль, щоб повернути в країну інтернет у понеділок до кінця дня.

"Робота триває безперервно в цілодобовому режимі", - наголосили в "Белтелекомі".

Білорусь (8083) вибори (6752) інтернет (2075) Лукашенко Олександр (2695) Тіхановська Світлана (389)
+50
врет как зеленский
10.08.2020 13:44 Відповісти
+27
Интернет в Беларуси отключают из-за границы, это не инициатива власти, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9851
10.08.2020 13:59 Відповісти
+24
ну тебе же втирают что ослабление гривны до 30 оживит экономику, лошара
10.08.2020 13:53 Відповісти
Альона Талстая представляющая Рух Солидарности в Белоруси из Минска сообщает..., что Белорусь идет в ЕС.....Тихановская кремлевская прокладка....
10.08.2020 14:12 Відповісти
Народ! Що з вами? Ви таку херню ще й коментуєте? блін...
10.08.2020 14:13 Відповісти
Ни единому слову усатой твари не верьте
10.08.2020 14:15 Відповісти
С весны следующего года Илан Маск запустит новый интернет,где никто никого не отключит...Сейчас идет Тестовый режим интернета в котором участвуют уже 300 000 человек...
10.08.2020 14:16 Відповісти
Когда человек вроде и не глупый, но и недостаточно умный- он видит всех тупее себя. А когда человек достаточно тупой- он начинает нести откровенный, не логический бред в полной уверенности, что он говорит логично и убедительно.
PS/ Лукашенко не считаю тупым, как человека. Но тупым его сделал страх. Страх перед потерей своей "собственности". Именно своими личными "6 соток", он считает всю Беларусь.
10.08.2020 14:21 Відповісти
Он всегда был таким. Он рос во времена железного занавеса, когда не то что интернета еще не было, а вообще любая информация фильтровалась до патологической нехватки. Тогда, чтобы за умного сойти, достаточно было сбрехнуть что-то с наглым видом, а несогласного моментально отправить по дальнему пути искать опровергающие доказательства, как это виртуозно обстряпывал махровый совковый типаж из рассказа Шукшина "Срезал".
В девяностые остальной мир еще только открывался бывшим советским людям, много было сплетен, небылиц, шарлатанство, и все это, разные барабашки, чумаки, кашпировские, туринские плащаницы и гигантские крысы в метро, пользовалось популярностью, потому что не избалованный свободой слова народ не умел отличать правду от лжи. В последний вагон этого поезда со своим популизмом и успел вскочить Лукашенко. С того момента, в тепличных условиях президентской резиденции, он остановился в своем развитии, а цивилизация и общество продолжали развиваться. Поначалу у него еще была спасительная соломинка в виде подручных, которые после каждого его ляпа бросались подгонять действительность под пустомудрые слова правителя, а если нельзя было подогнать, просто подчищали их из всех документов, а тем самым со временем и из памяти людской.
Теперь же наступило время, когда даже минимально продвинутые пенсионер или пенсионерка, имея доступ в интернет, способны за 20 секунд проверить правдивость его слов. И никакие, самые оперативные подчистки за этой проверкой не успевают, только больше злят: о смотри, недавно было по-другому, а сейчас уже опять переиначили. Лукашенко органически не способен привыкнуть к этой ситуации, и он тоже злится.
Он - природный враг интернета, и информационная блокада - это его сладкий сон, это возвращение в привычный круг обстоятельств, когда ему, как ему кажется, опять будут заглядывать в рот и верить, верить, верить.
10.08.2020 16:37 Відповісти
согласен с каждым словом.
10.08.2020 16:47 Відповісти
марсиане ухуйїлі
10.08.2020 14:29 Відповісти
нда
старый совковый брехун не понимает, что такое интернет...
10.08.2020 14:31 Відповісти
А зачем ему понимать? У него есть куча специалистов которые ему подскажут умные слова типа DoS атака и баЦька всё скажет как надА
10.08.2020 18:36 Відповісти
краник открыл - краник закрыл
10.08.2020 14:37 Відповісти
Лука с ответами даже не напрягается. Не удивлюсь, если он скажет, что на автозаке на протестующего Украина наехала и гранаты светошумовые- работа СБУ
Это, конечно, классика жанра.
Зачем тогда нужны выборы , если все видят фальсификации, но все равно директором совхоза остаётся Лукашенко невмырущий
10.08.2020 14:38 Відповісти
расскажи про спиленные деревья на Институтской , невмыруща сепаратюга
10.08.2020 15:08 Відповісти
Так что , ваш Лукашенко хороший спектакль закатил, что он якобы 'против путена ' ? Чем не точная копия 'жму руку- обнимаю'
10.08.2020 15:13 Відповісти
Таня,вы наверное одноглазая. Потому что кроме московских методичек больше ничего не читаете,не видите и не транслируете
10.08.2020 15:23 Відповісти
Інтернет у Білорусі відключають з-за кордону, це не ініціатива влади, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7806
10.08.2020 14:41 Відповісти
Ну сказал А кажи и Б.По чьей вине,люди понесли потери?К каким компаниям будут предъявляться иски?Чи фейковое балобольство в подтверждающих фактах не нуждается?
10.08.2020 14:49 Відповісти
Russia не заграница, Лука
10.08.2020 15:07 Відповісти
Какое совпадение, в Киеве во время Майдана тоже пропадал интернет , связь мобильная , закрывались станции метро , видать из-за бугра приказы шли , прямо из кабинетов Обамы и Меркель.
10.08.2020 15:07 Відповісти
Эквилибрист херов, то была виновата рассея, все угрозы шли оттуда- Лукашенко говорил, теперь внезапно уже 'непонятно откуда', намекает на Запад.
10.08.2020 15:08 Відповісти
ржу не могу.
10.08.2020 15:21 Відповісти
чому не каже з-за якої "граніци"???
10.08.2020 16:29 Відповісти
Ахаха, совсем заврался, уже берегов не видит.
10.08.2020 17:55 Відповісти
Это шо ж такое, во всем виноваты извне. Внутри всё хорошо, овцы и бацька.
10.08.2020 18:47 Відповісти
