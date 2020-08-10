Інтернет у Білорусі відключають з-за кордону, це не ініціатива влади, - Лукашенко
Інтернет в Білорусі відключають з-за кордону, це не ініціатива влади.
Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з головою Виконавчого комітету - виконавчим секретарем СНД, главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Комусь кортить, закликають виходити на вулиці. Навіть з-за кордону відключають інтернет, щоб викликати невдоволення у населення. Зараз наші фахівці розбираються, звідки йде це блокування. Тому, якщо інтернет погано працює, це не наша ініціатива, це з-за кордону", - розповів Олександр Лукашенко.
За словами Президента, на Білорусь намагаються цілеспрямовано тиснути з різних сторін, "гібридно діють в усіх напрямках". "Але ми вистоїмо", - наголосив президент.
Зазначимо, що за даними підприємства "Белтелеком", проблеми викликані трафіком і кібератаками, які надходять із зовнішніх IP-мереж, унаслідок чого дає збої і виходить з ладу телекомунікаційне обладнання.
"Системами підприємства протягом останньої доби фіксуються множинні кібератаки різного ступеня інтенсивності на сайти державних органів і ресурси "Белтелекому". Це призвело до значного перевантаження каналів, збою і виходу з ладу телекомунікаційного обладнання і, як наслідок, труднощів із доступом для абонентів до окремих ресурсів і сервісу в мережі інтернет", - заявили на підприємстві, пише Sputnik.by.
Підприємство вибачилося перед клієнтам за спричинені незручності і пообіцяло докласти максимальних зусиль, щоб повернути в країну інтернет у понеділок до кінця дня.
"Робота триває безперервно в цілодобовому режимі", - наголосили в "Белтелекомі".
PS/ Лукашенко не считаю тупым, как человека. Но тупым его сделал страх. Страх перед потерей своей "собственности". Именно своими личными "6 соток", он считает всю Беларусь.
В девяностые остальной мир еще только открывался бывшим советским людям, много было сплетен, небылиц, шарлатанство, и все это, разные барабашки, чумаки, кашпировские, туринские плащаницы и гигантские крысы в метро, пользовалось популярностью, потому что не избалованный свободой слова народ не умел отличать правду от лжи. В последний вагон этого поезда со своим популизмом и успел вскочить Лукашенко. С того момента, в тепличных условиях президентской резиденции, он остановился в своем развитии, а цивилизация и общество продолжали развиваться. Поначалу у него еще была спасительная соломинка в виде подручных, которые после каждого его ляпа бросались подгонять действительность под пустомудрые слова правителя, а если нельзя было подогнать, просто подчищали их из всех документов, а тем самым со временем и из памяти людской.
Теперь же наступило время, когда даже минимально продвинутые пенсионер или пенсионерка, имея доступ в интернет, способны за 20 секунд проверить правдивость его слов. И никакие, самые оперативные подчистки за этой проверкой не успевают, только больше злят: о смотри, недавно было по-другому, а сейчас уже опять переиначили. Лукашенко органически не способен привыкнуть к этой ситуации, и он тоже злится.
Он - природный враг интернета, и информационная блокада - это его сладкий сон, это возвращение в привычный круг обстоятельств, когда ему, как ему кажется, опять будут заглядывать в рот и верить, верить, верить.
старый совковый брехун не понимает, что такое интернет...
Это, конечно, классика жанра.
Зачем тогда нужны выборы , если все видят фальсификации, но все равно директором совхоза остаётся Лукашенко невмырущий