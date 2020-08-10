Інтернет у Білорусі відключають з-за кордону, це не ініціатива влади, - Лукашенко

Інтернет в Білорусі відключають з-за кордону, це не ініціатива влади.

Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні на зустрічі з головою Виконавчого комітету - виконавчим секретарем СНД, главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Комусь кортить, закликають виходити на вулиці. Навіть з-за кордону відключають інтернет, щоб викликати невдоволення у населення. Зараз наші фахівці розбираються, звідки йде це блокування. Тому, якщо інтернет погано працює, це не наша ініціатива, це з-за кордону", - розповів Олександр Лукашенко.

За словами Президента, на Білорусь намагаються цілеспрямовано тиснути з різних сторін, "гібридно діють в усіх напрямках". "Але ми вистоїмо", - наголосив президент.

Зазначимо, що за даними підприємства "Белтелеком", проблеми викликані трафіком і кібератаками, які надходять із зовнішніх IP-мереж, унаслідок чого дає збої і виходить з ладу телекомунікаційне обладнання.

"Системами підприємства протягом останньої доби фіксуються множинні кібератаки різного ступеня інтенсивності на сайти державних органів і ресурси "Белтелекому". Це призвело до значного перевантаження каналів, збою і виходу з ладу телекомунікаційного обладнання і, як наслідок, труднощів із доступом для абонентів до окремих ресурсів і сервісу в мережі інтернет", - заявили на підприємстві, пише Sputnik.by.

Підприємство вибачилося перед клієнтам за спричинені незручності і пообіцяло докласти максимальних зусиль, щоб повернути в країну інтернет у понеділок до кінця дня.

"Робота триває безперервно в цілодобовому режимі", - наголосили в "Белтелекомі".