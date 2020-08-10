Режим припинення вогню на Донбасі виконується: поодинокі випадки порушень не мають системного характеру, - РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає Цензор.НЕТ

"Два тижні без пострілів із важкого озброєння і бойових втрат. За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що на відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували кілька днів, у понеділок, 10 серпня, триває вже п'ятнадцятий день перемир'я без пострілів із важкого озброєння і бойових втрат.

"Сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними, опрацьованими програмно-апаратним комплексом СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та ухвалення рішень у сфері національної безпеки і оборони", - додали в РНБО.