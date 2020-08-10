Режим припинення вогню на Донбасі виконується: поодинокі випадки порушень не мають системного характеру, - РНБО
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.
Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає Цензор.НЕТ
"Два тижні без пострілів із важкого озброєння і бойових втрат. За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року виконується", - зазначено в повідомленні.
Наголошується, що на відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували кілька днів, у понеділок, 10 серпня, триває вже п'ятнадцятий день перемир'я без пострілів із важкого озброєння і бойових втрат.
"Сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними, опрацьованими програмно-апаратним комплексом СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та ухвалення рішень у сфері національної безпеки і оборони", - додали в РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це керівництво якої країни?
НЕ України, і це очевидно.
Порохоботы: нет, все равно это ЗРАДА, нам нужны убитые и раненые каждый день, чтобы сидя на диване у себя дома показывать путлеру кузькину мать через экран монитора!
Другими словами: наличие с нашей стороны убитых никоим образом не решает проблемму окупированных территорий - доказано 6 годами войны.
Более того 6 -ю годами войны доказано...что большую часть донецкой и луганской областей таки освободили....и по трошку двигались в перед..
Теперь ты расскажи нам...что будет ксли нет убитых и раненых...