УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9533 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 296 62

Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки

Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки

Військова розвідка України має вдосконалити аналітичну діяльність і посилити стратегічну та оперативну роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив президент Володимир Зеленський під час представлення новопризначеного начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

"Потрібно посилити стратегічну та оперативну складові, вдосконалити аналітичну діяльність та якість отримуваної інформації", – зауважив глава держави.

Також Зеленський наголосив на важливості опрацювання нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки.

"У ній обов’язково мають бути закріплені ключові речі: це оснащення підрозділів сучасним озброєнням та технікою, перехід на стандарти НАТО у питаннях збору, обробки й надання розвідувальної інформації, запровадження сучасних підходів у підготовці особового складу", – сказав Президент.

Також Володимир Зеленський звернув увагу на важливість відродження бойового духу української воєнної розвідки.

"Я щиро бажаю й особисто вам, і всім вашим підлеглим гідно продовжувати славетні традиції українського війська та розвідки", – зазначив Глава держави, звертаючись до начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Також дивіться: Зеленський представив нового начальника ГУР Міноборони Буданова колективу: Він - не "кабінетний теоретик", а справжній бойовий офіцер. ФОТО

Також Зеленський побажав воєнним розвідникам сили, мудрості, витримки "і завжди бути на крок попереду від наших ворогів".

Буданов зауважив, що перед Україною постали такі виклики, як посилення впливу гібридних війн, глобальна дезінформація та наявність ворога на нашій землі.

"Сьогодні перед воєнною розвідкою України стоять такі завдання. Це збільшення впливу розвідки у сфері міжнародних відносин, повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Автономної Республіки Крим і відновлення справедливості відносно осіб, які принесли війну на нашу Батьківщину", – зазначив начальник ГУР Міноборони.

Буданов ставить перед собою завдання підвищити професійний рівень співробітників, запровадити нові технології, посилити аналітичну роботу з метою прогнозування ризиків і проводити спеціальні заходи.

Автор: 

Буданов Кирило (525) Зеленський Володимир (25603) Міноборони (7682) розвідка (3925) Офіс Президента (2060)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Внимательно слушаю!
Зеленский заявил о важности разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы - Цензор.НЕТ 8521
показати весь коментар
10.08.2020 14:05 Відповісти
+15
Ага, як був клоуном так і залишився....

Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 6973
показати весь коментар
10.08.2020 14:25 Відповісти
+13
Так Вава у нас дрисантнік чи сцикпризначинець?
показати весь коментар
10.08.2020 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Внимательно слушаю!
Зеленский заявил о важности разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы - Цензор.НЕТ 8521
показати весь коментар
10.08.2020 14:05 Відповісти
Так у Зели даже до такого не доходит. У него все в будущем времени. В настоящем говорить не о чем - жопа.
показати весь коментар
10.08.2020 14:09 Відповісти
Прям как у фантаста Гандона )=
показати весь коментар
10.08.2020 14:14 Відповісти
Де в розвідувальній стратегії буде прописана ліквідація путіна та всіх причетних до війни проти України?
показати весь коментар
10.08.2020 14:43 Відповісти
Владимир Владимирович НЕ ОДОБРИТ, успокойся Володя, МИР же, не бузи, путешествуй по своим дорожкам
показати весь коментар
10.08.2020 14:05 Відповісти
Без беспилотников, без разведгрупп, с предателями в генштабе и на посту президента... "Мы верим тебе, Кааа"
показати весь коментар
10.08.2020 14:07 Відповісти
Зе! Президент, Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"



https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
показати весь коментар
10.08.2020 14:07 Відповісти
Порохоботы врут всегда. Конец обрезали, а там Зеленский говорит, что это маразмы руссоСМИ.
показати весь коментар
10.08.2020 14:46 Відповісти
А он не хочет поговорить о реализации ракетной программы? Или о "покойнике" ему говорить не очень хочется?
показати весь коментар
10.08.2020 14:07 Відповісти
Так Вава у нас дрисантнік чи сцикпризначинець?
показати весь коментар
10.08.2020 14:08 Відповісти
Как Бадоев для следующего видосика придумает и скажет -- тем и будет.
показати весь коментар
10.08.2020 14:13 Відповісти
Зеленский заявил о важности разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы - Цензор.НЕТ 757
показати весь коментар
10.08.2020 14:17 Відповісти
Ага, як був клоуном так і залишився....

Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 6973
показати весь коментар
10.08.2020 14:25 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/e/0/a/8/e0a89a1c15779ab8e5220a20fdd577bc/original.jpgВоенная разведка Украины должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работу. Источник: https://censor.net/n3212849
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Саме тому звільнили аналітиків?
показати весь коментар
10.08.2020 14:08 Відповісти
Для пущего эффекта подключить Мертвеччука. Он мигом все секреты Х-ла выведает.
показати весь коментар
10.08.2020 14:09 Відповісти
и на интервью у гордона всем их расскажет )
показати весь коментар
10.08.2020 14:14 Відповісти
бубочко розповіло про баканорозвідку
показати весь коментар
10.08.2020 14:09 Відповісти
В украинской разведке опять будут ФСБ шники?
показати весь коментар
10.08.2020 14:09 Відповісти
без жодних сумнівів
показати весь коментар
10.08.2020 14:10 Відповісти
лише мене напружує те, що ішак взяв під особистий контроль питання розвідувальної програми?
показати весь коментар
10.08.2020 14:10 Відповісти
пока это только слова - деньги лоббируй в своей фракции - отдача будет колоссальная - а то до войны, все было ,по остаточному принципу
показати весь коментар
10.08.2020 14:10 Відповісти
а кто их оштрафует - на фото все без масок - не порядок однозначно))
показати весь коментар
10.08.2020 14:15 Відповісти
подчистили место для Ильяшева ("муженька" Лукаш), скоро приедет с новой ФСБ-ной программой
показати весь коментар
10.08.2020 14:11 Відповісти
вряд ли - я так все таки думаю - все бывшим выпускникам КВОКУ пришла новая смена
показати весь коментар
10.08.2020 14:17 Відповісти
***... возник вопросик - А разработка новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы будет с участием фсб !?.. Кста... че это я дурню спрашиваю у агентов фсб...
показати весь коментар
10.08.2020 14:12 Відповісти
никак брату ермака надумал вручить часы и берет разведчика? )
показати весь коментар
10.08.2020 14:13 Відповісти
Вручат, на бутафорской позиции как и бубочке.

Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 1892
показати весь коментар
10.08.2020 14:21 Відповісти
малиновый берет с часами и червовыми листьями )
показати весь коментар
10.08.2020 14:25 Відповісти
Після вручення уклоністу марунового берету, 79-ка стала на рівні стройбату. Це моє буде таке відношення. За колір цього берету і сам берет хлопці вмирали, винесли і брехню і зневагу малоросів, але вистояли, щоб малорос бруднив цей берет?
показати весь коментар
10.08.2020 15:29 Відповісти
А это типа КП бата. Перекреативил Бадоев

Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 9964
показати весь коментар
10.08.2020 15:39 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2020 16:06 Відповісти
Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 4812
показати весь коментар
10.08.2020 15:41 Відповісти
еге ж, зеленський заявив про необхідність розробки нової розвідувальної програми,
***** заявив, що він є прихильником миру у всьому світі,
іділ заявив про важливість розвитку христіянської моралі,
а людожери з острова Тумба-Юмба стали веганами..
показати весь коментар
10.08.2020 14:14 Відповісти
що б воно в цьому розуміло?
показати весь коментар
10.08.2020 14:20 Відповісти
Оцените формулировочку: " … и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину".
показати весь коментар
10.08.2020 14:20 Відповісти
"Сегодня перед военной разведкой Украины стоят такие задачи. Это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину", - подчеркнул начальник ГУР Минобороны. Источник: https://censor.net/n3212849
показати весь коментар
10.08.2020 14:23 Відповісти
восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину - переводится следующим образом (для тех, кто не понял) - мочить будут всех и везде
показати весь коментар
10.08.2020 14:44 Відповісти
оценил. восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину - переводится следующим образом (для тех, кто не понял) - мочить будут всех и везде
показати весь коментар
10.08.2020 14:44 Відповісти
оценил. восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину - переводится следующим образом (для тех, кто не понял) - мочить будут всех и везде
показати весь коментар
10.08.2020 14:45 Відповісти
зе-разведчик
показати весь коментар
10.08.2020 14:22 Відповісти
клоун-разведчик
показати весь коментар
10.08.2020 14:25 Відповісти
В разведке главное - мозги!
ЦРУ 80% информации черпает из открытых источников.
Например, США предсказывают урожай пшеницы в Украине за 9 месяцев до сбора урожая.
показати весь коментар
10.08.2020 14:25 Відповісти
Всем, всем, всем! Совершенно секретно!
показати весь коментар
10.08.2020 14:32 Відповісти
А із "старою" програмою, що не так. ***** не подобається?
показати весь коментар
10.08.2020 14:33 Відповісти
Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 5595
показати весь коментар
10.08.2020 14:40 Відповісти
Четырежды уклонист повествует о развелке. Бггг...
показати весь коментар
10.08.2020 14:45 Відповісти
Это может нарушить "перемирие" .
показати весь коментар
10.08.2020 14:46 Відповісти
Это зеленое жабеня хоть понимает смысл слов "оперативная работа". "аналитическая работа", взаимосвязь этих направалений деятельности силовых структур и спецслужб?
Господь бережи Україну від таких "недоліків".
показати весь коментар
10.08.2020 14:50 Відповісти
сильно сложно! Разведка в квартале? Спрошу у Израиля - инфа для избранных!
показати весь коментар
10.08.2020 14:51 Відповісти
Зеленский туфта , вот порошенко везде разведчик .Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки - Цензор.НЕТ 1177
показати весь коментар
10.08.2020 15:15 Відповісти
Порошенко хотя бы не обзывал Украину проституткой и по фонтанам не бегал с шаурмой в зубах. Да и срочную отслужил.
показати весь коментар
10.08.2020 15:18 Відповісти
Я служив в армії і після звільнення в міліції. І при всіх. Підтримував революцію на Майдані в 2004 році, а коли побачив фальсифікації з боку міліції, прокуратури, судів і влади -звільнився. Мені було соромно за мерів, які по вказівці тих патрій, що привели війну, через шість годин самого процесу виборів мали вже всі підписані протоколи і результати, які їх ставили "регіонали". Це я кажу за місто. Чому у Вас немає питань до Медведчука, Бойко, Вілкула, Януковича, Кучми, Кравчука, Тимошенко і навіть Зеленського, який всіх обманув? У Вас тільки питання до Порошенко, який не зігнувся перед малоросами і зрадниками, а захистив Україну. І у мене є відповідь - він проукраїнський. І робить все правильно. Звичайно і він людина і є багато помилок, але він найкращий і Ви можете головою об стіну битися - мене не переконаєте.
показати весь коментар
10.08.2020 16:29 Відповісти
Хай краще прийме методичку для хірургів, як вирізати грижу, чи ракові пухлини. Результат один з доктриною на розвідку, але там зрозуміють на наступний день.
показати весь коментар
10.08.2020 15:21 Відповісти
Это фото сделано на "Ленинской кузнице" которую пеця украл у украинского народа и развалил, и где сейчас находится фабрика порохоботов. Это там у нас при зе теперь военная разведка?
показати весь коментар
10.08.2020 15:28 Відповісти
Ті кораблебудівні заводи, які украли і знищили - то це Миколаїв. Там дійсно все вивезли в Росію, а інше на металобрухт. І хто там цим займався, а Кучма, Янукович, Кіля Бімба і їх російські "бізнесмени". А "Ленінська кузна" одна єдина працювала і будувала військові катери. І Порошенко зберіг те що було і купив нове обладнання. Там знайшли злочин?. Кричали, вопіли і Порошенко її продав. Будемо чекати бенекораблі і вовакатера. Скоро вони будуть? Чи будемо купувати французські?
показати весь коментар
10.08.2020 15:36 Відповісти
Селюк, Ленинская кузня строила морские сейнеры и траулеры которые в случае войны переоборудовались в военные. Сейчас эта махина стоит разваленная и ржавая, потихоньку сносится и потрох там строит жилые кварталы.
показати весь коментар
10.08.2020 16:03 Відповісти
Це всі твої аргементи -"селюк"? Чмо ти кацапське і олігофрен.Вивчи мову країни, в якій пощастило жити, чи кепи невистачає? Мені твоя відповідь не потрібна. Навчися спілкуватися. А військові катери для флоту будувала тільки "Ленінська кузня".
показати весь коментар
10.08.2020 16:31 Відповісти
Ты уже на стадионе назаявлял....заявлюн ...в!
показати весь коментар
10.08.2020 17:26 Відповісти
 
 