Зеленський заявив про важливість розробки нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки

Військова розвідка України має вдосконалити аналітичну діяльність і посилити стратегічну та оперативну роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив президент Володимир Зеленський під час представлення новопризначеного начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

"Потрібно посилити стратегічну та оперативну складові, вдосконалити аналітичну діяльність та якість отримуваної інформації", – зауважив глава держави.

Також Зеленський наголосив на важливості опрацювання нової Національної розвідувальної програми на 2021-2025 роки.

"У ній обов’язково мають бути закріплені ключові речі: це оснащення підрозділів сучасним озброєнням та технікою, перехід на стандарти НАТО у питаннях збору, обробки й надання розвідувальної інформації, запровадження сучасних підходів у підготовці особового складу", – сказав Президент.

Також Володимир Зеленський звернув увагу на важливість відродження бойового духу української воєнної розвідки.

"Я щиро бажаю й особисто вам, і всім вашим підлеглим гідно продовжувати славетні традиції українського війська та розвідки", – зазначив Глава держави, звертаючись до начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова.

Також дивіться: Зеленський представив нового начальника ГУР Міноборони Буданова колективу: Він - не "кабінетний теоретик", а справжній бойовий офіцер. ФОТО

Також Зеленський побажав воєнним розвідникам сили, мудрості, витримки "і завжди бути на крок попереду від наших ворогів".

Буданов зауважив, що перед Україною постали такі виклики, як посилення впливу гібридних війн, глобальна дезінформація та наявність ворога на нашій землі.

"Сьогодні перед воєнною розвідкою України стоять такі завдання. Це збільшення впливу розвідки у сфері міжнародних відносин, повернення тимчасово окупованих територій Донбасу та Автономної Республіки Крим і відновлення справедливості відносно осіб, які принесли війну на нашу Батьківщину", – зазначив начальник ГУР Міноборони.

Буданов ставить перед собою завдання підвищити професійний рівень співробітників, запровадити нові технології, посилити аналітичну роботу з метою прогнозування ризиків і проводити спеціальні заходи.