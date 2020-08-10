Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук
Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявляє, що позиція глави політради партії "ОП - За життя", народного депутата Віктора Медведчука стосовно Донбасу є неприйнятною для України, але не відкидає спілкування з ним у майбутньому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю спеціальному проєкту видання Радіо Свобода "Донбас Реалії", відповідаючи на запитання про відносини з Медведчуком, який тривалий час був його близьким політичним соратником.
"Я п'ять років з Віктором Медведчуком не спілкувався навіть телефоном. П'ять років", - сказав Кравчук.
На думку Кравчука, позиція, якої дотримується Медведчук стосовно Донбасу, не може бути підтримана Україною, бо вона ставить Україну в складне становище.
"Я вважаю, що та позиція, яку займає Медведчук... Він має право на свою позицію, але вона не може бути підтримана Україною, тому що вона ставить Україну в складне становище. Я за те, щоб використати досвід і українських політиків, і різних українських політичних сил, щоб узгодити інтереси України з інтересами і Росії, тому що вона там присутня. І узгодити – перш за все з людьми, які там перебувають. Тобто я не виключаю спілкування із Медведчуком, але це зовсім не означає, що я готовий підписувати будь-який документ, який буде запропонований тією політичною силою. Я буду думати, аналізувати, і не тільки я, а всі ми разом взяті. Для того, щоб нас, знову ж таки, повторюю, не ввели в оману", - підкреслив він.
Водночас глава української делегації в ТКГ не знає, чи хотів би він, щоб Медведчук брав участь у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
"Я не знаю, мені спочатку треба розібратися. Я тільки п’ять днів як працюю головою українською делегації. Коли ви зустрінетеся зі мною хоча б через місяць, я зможу відповісти на ваше запитання", - сказав Кравчук.
когда за него голосовал в первом туре что вместо "потужныхрехформ" будет движуха но
в рамках конституции и закончится наконец подковёрная демократия.....
Предает так чтобы завтра кацапы пустили г.квартал в рашку высмеивать украину.
24го на вынос.
а он как был хитрым секретарем, так и остался ленинцем, не отрекся
"позицию Медведчука, которая ставит Украину в сложное положение, не поддерживаю, но буду с ним советоваться."
Это какой-то бред в плане элементарной логики.
При Порохе он с ружьём в обнимку спал.
Це як?,-раком. Діствітєльно- нє удобна.
Діє план ще з Оману
І тоді нам брехали
На зелохах зіграли.
Зелькин ПОСТОЯННО думает как предать украину так, чтобы потом квартал в парашке принимался.
Потому квартал ЗА ПОРЕБРИК уже от сегодня.
Где вынос 24го.
Кравчук и медвечук уже в преклонном возрасте.
Коронавирус для чего?
Мертвечука. между прочим, нарыл ваш Педро...нарыл и пристроил имитировать переговоры с плешивым, а взамен - работал липецкий "рошен" аж ...до января 2017г.
Вы со своей сворой воров добиваетсь разрушения Украины по принципу - если ты не за Петю-парашу, то ты не украинец.
То есть, если ты готов терпеть вора, брехуна, фальсификатора выборов, крышевателя воров (Свинарчуков), сажателя добробатов, страстного пожимателя руки кровавого *****, Путина
то ты украинец ? А вы не ох..ели, уроды брехливые ?
Завтра кравчук поддержит.