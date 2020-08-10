Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявляє, що позиція глави політради партії "ОП - За життя", народного депутата Віктора Медведчука стосовно Донбасу є неприйнятною для України, але не відкидає спілкування з ним у майбутньому.

про це він повідомив в інтерв'ю спеціальному проєкту видання Радіо Свобода "Донбас Реалії", відповідаючи на запитання про відносини з Медведчуком, який тривалий час був його близьким політичним соратником.

"Я п'ять років з Віктором Медведчуком не спілкувався навіть телефоном. П'ять років", - сказав Кравчук.

На думку Кравчука, позиція, якої дотримується Медведчук стосовно Донбасу, не може бути підтримана Україною, бо вона ставить Україну в складне становище.

"Я вважаю, що та позиція, яку займає Медведчук... Він має право на свою позицію, але вона не може бути підтримана Україною, тому що вона ставить Україну в складне становище. Я за те, щоб використати досвід і українських політиків, і різних українських політичних сил, щоб узгодити інтереси України з інтересами і Росії, тому що вона там присутня. І узгодити – перш за все з людьми, які там перебувають. Тобто я не виключаю спілкування із Медведчуком, але це зовсім не означає, що я готовий підписувати будь-який документ, який буде запропонований тією політичною силою. Я буду думати, аналізувати, і не тільки я, а всі ми разом взяті. Для того, щоб нас, знову ж таки, повторюю, не ввели в оману", - підкреслив він.

Водночас глава української делегації в ТКГ не знає, чи хотів би він, щоб Медведчук брав участь у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Я не знаю, мені спочатку треба розібратися. Я тільки п’ять днів як працюю головою українською делегації. Коли ви зустрінетеся зі мною хоча б через місяць, я зможу відповісти на ваше запитання", - сказав Кравчук.