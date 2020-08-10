УКР
Новини
25 950 98

Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявляє, що позиція глави політради партії "ОП - За життя", народного депутата Віктора Медведчука стосовно Донбасу є неприйнятною для України, але не відкидає спілкування з ним у майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю спеціальному проєкту видання Радіо Свобода "Донбас Реалії", відповідаючи на запитання про відносини з Медведчуком, який тривалий час був його близьким політичним соратником.

"Я п'ять років з Віктором Медведчуком не спілкувався навіть телефоном. П'ять років", - сказав Кравчук.

На думку Кравчука, позиція, якої дотримується Медведчук стосовно Донбасу, не може бути підтримана Україною, бо вона ставить Україну в складне становище.

"Я вважаю, що та позиція, яку займає Медведчук... Він має право на свою позицію, але вона не може бути підтримана Україною, тому що вона ставить Україну в складне становище. Я за те, щоб використати досвід і українських політиків, і різних українських політичних сил, щоб узгодити інтереси України з інтересами і Росії, тому що вона там присутня. І узгодити – перш за все з людьми, які там перебувають. Тобто я не виключаю спілкування із Медведчуком, але це зовсім не означає, що я готовий підписувати будь-який документ, який буде запропонований тією політичною силою. Я буду думати, аналізувати, і не тільки я, а всі ми разом взяті. Для того, щоб нас, знову ж таки, повторюю, не ввели в оману", - підкреслив він.

Також читайте: Кравчук про переговори з людьми з ОРДЛО: "Я готовий їх слухати"

Водночас глава української делегації в ТКГ не знає, чи хотів би він, щоб Медведчук брав участь у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Я не знаю, мені спочатку треба розібратися. Я тільки п’ять днів як працюю головою українською делегації. Коли ви зустрінетеся зі мною хоча б через місяць, я зможу відповісти на ваше запитання", - сказав Кравчук.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Медведчук Віктор (1719) Тристороння контактна група (827)
Топ коментарі
+32
показати весь коментар
10.08.2020 14:33 Відповісти
+27
Шото старый маразматик уже совсем запутался
показати весь коментар
10.08.2020 14:33 Відповісти
+19
Вася я хочу тебе як розумну людину і спеціаліста спитати: А що це за марка велосипеда на якій їздить **********, Україна, салют, чи дамський якийсь?

Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2211
показати весь коментар
10.08.2020 14:54 Відповісти
Коментувати
Шото старый маразматик уже совсем запутался
показати весь коментар
10.08.2020 14:33 Відповісти
Нарешті хоч хтось послав Медведчука накуй з путінськими текстами.
показати весь коментар
10.08.2020 14:44 Відповісти
А хіба пан Гриценко цього ще не зробив? ай-ай-ай
показати весь коментар
10.08.2020 14:45 Відповісти
А хіба пан Гриценко очолює ТКГ?
показати весь коментар
10.08.2020 14:55 Відповісти
ну в шахи він же допомагав зеленському проти путіна грати, а це більш відповідальна справа
Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5616
показати весь коментар
10.08.2020 14:58 Відповісти
Порохоботам так весело топтаться на человеке, чей рейтинг вы завалили краденным у народа баблом? Ну топчитесь, топчитесь, шакалы
показати весь коментар
10.08.2020 16:10 Відповісти
А я думал свой рейтинг оно завалило само своей трусостью, невнятной позицией, враньем, своей тупой демагогией и своим постоянным молчанием сейчас в переломные для судьбы страны моменты. Или смелость у него отобрали открытые уголовные дела за дерибан армии?
показати весь коментар
10.08.2020 18:35 Відповісти
пардон но я не вижу антагонизмов между петей и онотоле..... лично у меня была надежда
когда за него голосовал в первом туре что вместо "потужныхрехформ" будет движуха но
в рамках конституции и закончится наконец подковёрная демократия.....
показати весь коментар
11.08.2020 04:52 Відповісти
Квартал должен быть запрещен как предмет на которого зеба обменивает украину и народ.
Предает так чтобы завтра кацапы пустили г.квартал в рашку высмеивать украину.
24го на вынос.
показати весь коментар
10.08.2020 17:26 Відповісти
Дай Бог чтобы у каждого было столько ума и мудрости как у Кравчука в 86 лет.
показати весь коментар
10.08.2020 18:41 Відповісти
еще нужны СИЛЫ и новые ИДЕИ,
а он как был хитрым секретарем, так и остался ленинцем, не отрекся
показати весь коментар
11.08.2020 00:17 Відповісти
Ще би кацапам так само мізки виніс, було б добре... А може, вони там з Фокіним для цього і є?
показати весь коментар
10.08.2020 22:07 Відповісти
да, уж, в самом деле, совково-коммуняцкий "Дед Мороз" сам запутался и других запутал:

"позицию Медведчука, которая ставит Украину в сложное положение, не поддерживаю, но буду с ним советоваться."

Это какой-то бред в плане элементарной логики.
показати весь коментар
11.08.2020 01:12 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2020 14:33 Відповісти
адні новия ліца на фоткє
показати весь коментар
10.08.2020 14:36 Відповісти
А чого вашої святої свині на фото немає? ПЕСики не йдуть на місцеві вибори в 2020 році?
показати весь коментар
10.08.2020 14:37 Відповісти
а ти усе не заспокоїшся... розумію, кому приємно усвідомлювати що помилився... Та що там помилився, Дебіл сотого левела!
показати весь коментар
10.08.2020 14:38 Відповісти
Та те, що ти "дебіл сотого левела", мені не цікаво. Я запитую чому вашої святої свині немає на фото, як того, хто пре на вибори 2020 в Україні на місцеві вибори.
показати весь коментар
10.08.2020 14:40 Відповісти
Ідіот, нас не цікавить кого і чому там не має. Якого х.я ця мерзота там є? Це те, що велосипедіст антикортеджний вам обіцяв?
показати весь коментар
10.08.2020 14:42 Відповісти
То не помилка, то діагноз. Ну і на рахунок усвідомити, то ти сміливо йому сказав, однако...
показати весь коментар
10.08.2020 14:54 Відповісти
Смачного. Не отвлекайся.
показати весь коментар
10.08.2020 14:41 Відповісти
Цікаво, і як тому Порошенку вдається тобі щодня в штани срати? Тим їх хоч деколи таки прав, то ж смороду від тебе, фууу...
показати весь коментар
10.08.2020 14:51 Відповісти
Вася я хочу тебе як розумну людину і спеціаліста спитати: А що це за марка велосипеда на якій їздить **********, Україна, салют, чи дамський якийсь?

Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2211
показати весь коментар
10.08.2020 14:54 Відповісти
І от скажи, що це в тебе ідіота не істерика почалася, що ти на матюки (пункт правил 4.1) перейшов?
показати весь коментар
10.08.2020 15:46 Відповісти
Вася, не я а ти , і по друге, я тебе не ображав. Матюкався кажеш- знову ти обманюєш. Які ти пункти порушив?
показати весь коментар
10.08.2020 15:55 Відповісти
я угадал: шкода (укр.)
показати весь коментар
11.08.2020 00:18 Відповісти
Як подивишся цей плакат, одні жуліки, шулери. ворьйо, мздоімці, корупціонери. Одним словом вороги держави Украіни і суверенітету. Це чиряки на тілі Украіни. Таких політиканів треба знешкоджувати і народу буде жити легше.
показати весь коментар
10.08.2020 14:43 Відповісти
там ще на фотці не вистачає баби юлі на лабутенах та в інвалідному візку
показати весь коментар
10.08.2020 14:46 Відповісти
Нариду нужно мозги включать на выборах, а не другое место. Тогда и не будет такого плакатика.
показати весь коментар
10.08.2020 14:50 Відповісти
нарид советский никто не переделывал еще, а их 73 проца
показати весь коментар
11.08.2020 00:19 Відповісти
МАРОДЕРЫ ВОРЮГИ ПРЕДАТЕЛИ КРОВОСОСЫ
показати весь коментар
10.08.2020 14:55 Відповісти
А шо Петя отклеился?
показати весь коментар
10.08.2020 16:10 Відповісти
Жодного українця - самісінькі жиди...
показати весь коментар
10.08.2020 20:34 Відповісти
Игра "Плохой полицейский и хороший полицейский". Фишка этой игры в том, что- "хороший полицейский" тоже на самом деле плохой.
показати весь коментар
10.08.2020 14:35 Відповісти
Опа. СтаричОк на своего босса "хвост поднял". Очередная много-ходов-очка...
показати весь коментар
10.08.2020 14:36 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2020 14:36 Відповісти
чтобы согласовать интересы Украины с интересами и России..

Украина не поддержит позицию Медведчука по Донбассу, поскольку она ставит государство в сложное положение, - Кравчук - Цензор.НЕТ 539
показати весь коментар
10.08.2020 14:37 Відповісти
Це як для кого, я такий натюрморт спокійно переношу. Від шлунка залежить.
показати весь коментар
10.08.2020 14:40 Відповісти
Добав оселедця і на два дні постав на батарею!
показати весь коментар
10.08.2020 14:40 Відповісти
Е ні, по перше це буде несмачно, та й неїстивно.
показати весь коментар
10.08.2020 14:43 Відповісти
але точно буде ефективно
показати весь коментар
10.08.2020 14:53 Відповісти
для тебя? не верю!
показати весь коментар
10.08.2020 14:56 Відповісти
Его надо посадить , только презик наш слабый .
показати весь коментар
10.08.2020 14:38 Відповісти
не слабее папередника.
показати весь коментар
10.08.2020 14:47 Відповісти
Не припомню, что бы папередник так сцался, шо аж за пяный треп двух баб заяву в мусарню написал. А от Пояркова у найвелычнишого бронепамперс даже не держит
показати весь коментар
10.08.2020 14:55 Відповісти
Комуняцкие гниды
показати весь коментар
10.08.2020 14:45 Відповісти
лучше через лукъяновку- более понятно!!!
показати весь коментар
10.08.2020 14:46 Відповісти
Кравчук, может тебе с Мертвечуком пора отправляться в Минск, урегулировать там ситуацию и вступить в переговоры с Тихановской, выслушать ее и дать особый статус Витебской Народной Республике или хотябы Свободную Економическую Зону? Посмотрим куда Лука тебя пошлет...
показати весь коментар
10.08.2020 14:47 Відповісти
грьобаний цирк на дроті
показати весь коментар
10.08.2020 14:47 Відповісти
кравчук попа твоя готова к переговорам
показати весь коментар
10.08.2020 14:49 Відповісти
Кравчука с Мертвечуком в одну камеру лет на 10 закрыть пускай общаются и слушают друг друга.
показати весь коментар
10.08.2020 14:49 Відповісти
Какой он разговорчивый стал при власти Квартала-95.
При Порохе он с ружьём в обнимку спал.
показати весь коментар
10.08.2020 14:51 Відповісти
https://www.xvideos.com/video50157461/sissy_brainwashing_popper_hypno_
показати весь коментар
10.08.2020 14:53 Відповісти
Кстати вы знаете как Бог наказал ****** Медведчука? Он -импотент При красавице-жене Ксюше и на пол-честого) Уже лет 10 как)). А жена не теряется- развлекается)
показати весь коментар
10.08.2020 14:59 Відповісти
Та ти гоніш?
показати весь коментар
10.08.2020 15:07 Відповісти
нет, бро, это правда.
показати весь коментар
10.08.2020 15:08 Відповісти
У него денег столько, шо даже новый пуй ему пришьют, если надо будет )
показати весь коментар
10.08.2020 15:29 Відповісти
Моржовий.
показати весь коментар
10.08.2020 18:49 Відповісти
Я б в цій ситуаціі застрелився !Там треба ....щоб аж дим йшов !
показати весь коментар
10.08.2020 17:09 Відповісти
Кара Божа за Стуса.
показати весь коментар
10.08.2020 18:50 Відповісти
ТЫ что,свечку держал?
показати весь коментар
10.08.2020 19:53 Відповісти
Оксана ему рога присвоила ещё 12 лет назад
показати весь коментар
10.08.2020 15:02 Відповісти
Ні вєрю!!!!!
показати весь коментар
10.08.2020 15:08 Відповісти
"...бо вона ставить Україну в складне становище...." Джерело: https://censor.net/ua/n3212853
Це як?,-раком. Діствітєльно- нє удобна.
показати весь коментар
10.08.2020 15:06 Відповісти
это ты привык стоять раком и твои друзья - моксели, которых китайцы поставили раком. И горцы-овцеебы вас русских овец поставили раком. Это ваша кацапы фирменная поза.
показати весь коментар
10.08.2020 15:10 Відповісти
Не гони біса, синку. І нє хєр, тут дружній вогонь відкривати.
показати весь коментар
10.08.2020 18:04 Відповісти
Пускай утопит минск в болтовне!
показати весь коментар
10.08.2020 15:11 Відповісти
Кравчук в сложном положении
Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7538
показати весь коментар
10.08.2020 15:14 Відповісти
ни уйти ни послать ???
показати весь коментар
11.08.2020 04:53 Відповісти
Заводить в оману,
Діє план ще з Оману
І тоді нам брехали
На зелохах зіграли.
показати весь коментар
10.08.2020 15:19 Відповісти
Щось я не зрозумів вислова "согласовать интересы Украины с интересами и России" це ми ще інтереси окупанта будем враховувати, що ти блін старий комуняка таке в дідька верзеш?
показати весь коментар
10.08.2020 15:37 Відповісти
Смотрю Медведчук у вас отделтная республика, место того, что в тюрму зажать с ешё вступают в дискусии на гос уровне
показати весь коментар
10.08.2020 15:58 Відповісти
Ты уже с эфира со сливным бачком вернулся? Миротворец сраный
показати весь коментар
10.08.2020 16:08 Відповісти
Мерзавец Медведчук подлежит повешению. Кравчук себе это не может позволить. А народ может!
показати весь коментар
10.08.2020 16:20 Відповісти
Квартал, на который обменяно страну также нужно.
Зелькин ПОСТОЯННО думает как предать украину так, чтобы потом квартал в парашке принимался.
Потому квартал ЗА ПОРЕБРИК уже от сегодня.
показати весь коментар
10.08.2020 17:24 Відповісти
Зеба не может не предавать, чтобы его вынесли. Мокша постоянно для этого деньги выделяет, чтобы ноги ему связать.

Где вынос 24го.
показати весь коментар
10.08.2020 17:21 Відповісти
.
Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1042
показати весь коментар
10.08.2020 17:40 Відповісти
А чому ми на переговори все комуністів, та комуністів направляємо . А чому б не послати, наприклад Степана Хмару?
показати весь коментар
10.08.2020 18:01 Відповісти
Что он плетет, какие нахер российские интересы будут учтены в Украинских суверенных делах. Нахер гнать этого коммуниста завербованного еще КГБ. Медведчук с 1975 года агент КГБ, а этот Кравчук еще раньше завербован. Кравчук в партии Медведчука СДПУ(о) по спискам второй был. Это старый спящий агент Кремля! Он будет думать только о том, как развести Украинский народ. почему вечно Украинскую позицию представляют враги Украины. Это гнида сдал все Ядерное оружие - это была единственная гарантия Украины, чтобы защититься от врагов. Теперь эта крыса КГБшная с того света восстала, чтобы опять облапошить Украину и особый статус пропихнуть, который сделает вечные беды Украине, пока не придет нормальный президент и не отвоюет силой свою территорию! Украина может вернуть свою территорию только сильной Армией! Другого пути на Украинских интересах вернуть Украинскую территорию не будет! Все другие варианты будут сводиться к тому, что будет хотеть Россия. А в этом Украинские интересы будут растоптаны и вместе с независимостью и каким либо личным мнением Украины.
показати весь коментар
10.08.2020 18:06 Відповісти
Ну кажіть відкритим текстом , кум хоче бачити кума у ТКГ і тоді все піде "на мазі". Бо цей Донбас Путіну по самі гланди вже набрид , от і хоче красиво і по-кумівськи розійтися , але так аби і рейтинг у родича злетів , на сосну ...
показати весь коментар
10.08.2020 19:03 Відповісти
И какая жэ такая эта позиция?! Колоенно- локтевая? Ниасилил дедушка сообщить.
показати весь коментар
10.08.2020 19:13 Відповісти
Використовуючи активований СН лексикон, участь Кравчука та Фокіна у ТКГ - анал без табу.
показати весь коментар
10.08.2020 19:25 Відповісти
Нет сил читать этот бред. Отправить этих врагов Украины Кравчука и Медведчука за поребрик.
показати весь коментар
10.08.2020 19:53 Відповісти
Вопрос решается просто.
Кравчук и медвечук уже в преклонном возрасте.
Коронавирус для чего?
показати весь коментар
10.08.2020 19:56 Відповісти
Кравчук правду глаголит, а многим кровосисим ЭТО не нравится.
показати весь коментар
10.08.2020 20:11 Відповісти
Клоуны брехливые, петропарашники. вы не устали ?
Мертвечука. между прочим, нарыл ваш Педро...нарыл и пристроил имитировать переговоры с плешивым, а взамен - работал липецкий "рошен" аж ...до января 2017г.
Вы со своей сворой воров добиваетсь разрушения Украины по принципу - если ты не за Петю-парашу, то ты не украинец.
То есть, если ты готов терпеть вора, брехуна, фальсификатора выборов, крышевателя воров (Свинарчуков), сажателя добробатов, страстного пожимателя руки кровавого *****, Путина
то ты украинец ? А вы не ох..ели, уроды брехливые ?
показати весь коментар
10.08.2020 20:24 Відповісти
Сегодня не поддержит.
Завтра кравчук поддержит.
показати весь коментар
10.08.2020 20:39 Відповісти
Кравчука с его другом Медведчуком нужно отправить в Мацкву, к своему хозяину.
показати весь коментар
10.08.2020 23:35 Відповісти
А кто давал право Кравчуку говорить от имени Украины?
показати весь коментар
11.08.2020 02:00 Відповісти
получается шо 73%.............
показати весь коментар
11.08.2020 04:56 Відповісти
Полтора года назад - поезд ушёл . А терь только 29% !
показати весь коментар
11.08.2020 08:31 Відповісти
 
 