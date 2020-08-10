Директорка Миколаївської лікарні розповіла про переповненість закладу хворими на COVID-19: Зайняті всі ліжка. Напхали, як оселедців, цих ліжок. ВIДЕО

У Миколаївській інфекційній лікарні зайняті всі палати, однак хворі на коронавірус продовжують надходити. Лікарі готуються приймати інфікованих у коридорах.

Про це повідомила директорка КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" Світлана Федорова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зайняті всі ліжка, усі передбанники зайняті. Напхали, як оселедів, цих ліжок", - показала лікарню директорка.

Сестринські теж довелося переробити під палату.

"Хворі продовжують надходити. Я хочу заспокоїти жителів нашого міста: навіть якщо ви поступите в коридор, ми приймемо всіх і надамо якісну допомогу всім. Сподіваюся, від завтра вирішиться питання з 1-ю міськлікарнею, яка є лікарнею "першої лінії", і вона відкриється", - сказала Федорова.

Вона також нагадала про правила карантину і необхідноість їх дотримуватися.

"Дотримуйтеся правил безпеки. Якщо ви у щось не вірите, бережіть тих, хто навколо вас. Ви можете перехворіти в легкій формі, а інші - ні. Не беріть гріх на душу", - зазначила лікарка.

Федорова додала, що увечері 9 серпня від ускладнень через коронавірус помер 86-річний чоловік. Він був мешканцем Миколаєва. У реанімації перебуває його дружина.