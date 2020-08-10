УКР
Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків COVID-19, то кількість смертей зросте до 40-50 на день, - нарада у Зеленського

Якщо в Україні щодоби буде фіксуватися понад 2 тис. випадків коронавірусної інфекції, то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 на день.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Крім того, в ході наради було зазначено, що німецька медична асоціація Marburger Bund повідомила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Також другу хвилю епідемії очікують в Польщі, Франції та Нідерландах.

"Українцям необхідно чітко роз’яснити правила та особливості карантину. Люди в нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває у "червоній" зоні, а інші – в "зеленій", – наголосив Зеленський.

Також читайте: Погіршення ситуації з COVID-19: Кабмін посилює заходи контролю за дотриманням карантину та запроваджує щоденну роботу Держкомісії з питань ТЕБ ​​і НС

Як повідомлялося раніше, за минулу добу, 9 серпня, в Україні виявили 1 008 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Померли від коронавірусної інфекції 25 пацієнтів.

