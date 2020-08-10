Криклій - Зеленському про роботи з підйому танкера Delfi: Кран вже знайдено, сьогодні буде підписано договір
Президент України Володимир Зеленський вимагає вирішити питання ліквідації наслідків аварії затонулого біля одеського узбережжя танкера Delfi, міністр інфраструктури України Владислав Криклій пообіцяв інтенсифікувати роботи з підйому судна
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
"Президент поцікавився перебігом робіт з підйому танкера Delfi, який затонув біля узбережжя Одеси. Глава держави вимагає вирішити питання ліквідації наслідків аварії судна", - сказано в повідомленні.
Своєю чергою міністр інфраструктури Криклій повідомив, що вже знайдено кран для здійснення відповідних робіт, і сьогодні буде підписаний договір на безкоштовний підйом танкера.
Міністр пообіцяв, що роботи з підйому судна значно інтенсифікуються.
Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.
У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно . З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.
За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.
