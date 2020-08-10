УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9533 відвідувача онлайн
Новини
3 754 77

Криклій - Зеленському про роботи з підйому танкера Delfi: Кран вже знайдено, сьогодні буде підписано договір

Криклій - Зеленському про роботи з підйому танкера Delfi: Кран вже знайдено, сьогодні буде підписано договір

Президент України Володимир Зеленський вимагає вирішити питання ліквідації наслідків аварії затонулого біля одеського узбережжя танкера Delfi, міністр інфраструктури України Владислав Криклій пообіцяв інтенсифікувати роботи з підйому судна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

"Президент поцікавився перебігом робіт з підйому танкера Delfi, який затонув біля узбережжя Одеси. Глава держави вимагає вирішити питання ліквідації наслідків аварії судна", - сказано в повідомленні.

Своєю чергою міністр інфраструктури Криклій повідомив, що вже знайдено кран для здійснення відповідних робіт, і сьогодні буде підписаний договір на безкоштовний підйом танкера.

Також дивіться: Затонулий в Одесі танкер Delfi знову спробують підняти: до судна підігнали кран і буксири. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністр пообіцяв, що роботи з підйому судна значно інтенсифікуються.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно . З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

Автор: 

Зеленський Володимир (25603) Одеса (5617) танкер (383) Криклій Владислав (548)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Угу, договір про те що ніхто нікому нічого не винен, завірений у безкоштовного нотаріуса.
показати весь коментар
10.08.2020 15:12 Відповісти
+7
Интересно кто этим криворуким дал кран да еще и бесплатно.
показати весь коментар
10.08.2020 15:05 Відповісти
+7
Смеяться уже можно или еще подождать очередного ультиматума?
показати весь коментар
10.08.2020 15:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та пусть вiслюк своим краником поднимает - он дже на рояле его не зря прокачал... Зато какие фоточки по интернету пойдут...
показати весь коментар
10.08.2020 15:04 Відповісти
Що там шукати? Єдиний потужний плавкран на 100 тон є тільки в Чорноморському морському торговому порту - поруч з місцем екологічної катастрофи! Його не потрібно було шукати, його потрібно було пригнати наступного дня після аварії і стягнути цей кончений портовський бункеровщик на глибину.
показати весь коментар
10.08.2020 15:07 Відповісти
І що, на глибині вилив нафти небезпечний?
показати весь коментар
10.08.2020 15:11 Відповісти
На який глибині? Два метри? Так небезпечний, бо нафтопродукти легші за воду і піднімаються, ****, на поверхню, ось вже півроку і забруднюють найчистіші пляжі Одеси!
показати весь коментар
10.08.2020 15:18 Відповісти
Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. ...(с)
показати весь коментар
10.08.2020 16:16 Відповісти
Мені здається що Кріклій непрофесіонал і має бути замінений на професіонала. Є такий Олександр Кава, заступник керівника АП з транспорту в часи Януковича. Він недавно спільно з Лещенко давав інтерв'ю по ситуації на Укрзалізниці. Так от виявилось що цей Кава в рази краще за Лещенка розбирається в процесах на транспорті і на залізниці також!!!!!!
показати весь коментар
10.08.2020 15:12 Відповісти
Зрівняв, в мене кіт краще розбирається в залізниці ніж Лещенко.
показати весь коментар
10.08.2020 15:13 Відповісти
Плавкран там може, хіба що, розчистити дно біля затонулого танкера, для чого туда й пригнали кран ATLAS 4.
показати весь коментар
10.08.2020 15:46 Відповісти
а не украденый ли в Киеве при строительстве воскресенского моста *Захарий* подгонят?)
показати весь коментар
10.08.2020 16:16 Відповісти
Помнится кран не использовали, поскольку там отмель и застрять рискует сам кран
показати весь коментар
10.08.2020 15:44 Відповісти
Если беспокоитесь за вiслюка, то не стоит. Пусть застревает.
показати весь коментар
10.08.2020 18:01 Відповісти
Интересно кто этим криворуким дал кран да еще и бесплатно.
показати весь коментар
10.08.2020 15:05 Відповісти
"интенсифицировать" . Нельзя по-человечески пообещать ?
показати весь коментар
10.08.2020 15:06 Відповісти
договор на бесплатный подъем?
показати весь коментар
10.08.2020 15:06 Відповісти
Угу, договір про те що ніхто нікому нічого не винен, завірений у безкоштовного нотаріуса.
показати весь коментар
10.08.2020 15:12 Відповісти
30 тонный кран-маловато будет
показати весь коментар
10.08.2020 15:08 Відповісти
Плавкран потрібен для розчищення дна біля затонулого танкера від блоків і валунів, щоб його можна було потім відтягнути буксирами.
показати весь коментар
10.08.2020 15:50 Відповісти
Смеяться уже можно или еще подождать очередного ультиматума?
показати весь коментар
10.08.2020 15:08 Відповісти
Криклий - Зеленскому о работах по подъему танкера Delfi: Кран уже найден, сегодня будет подписан договор - Цензор.НЕТ 4155
показати весь коментар
10.08.2020 15:08 Відповісти
А бесплатно, то это как?!
Это значит за очень большие деньги, элемент скрытой коррупции на лицо
Вы сначала сделайте, а потом рассказывайте
показати весь коментар
10.08.2020 15:09 Відповісти
Полюбому! Стоимость аренды крана посчитают 0, но посчитают стоимость доставки и стоимость работы вспомогательного оборудования, буксиров, людей.....
Клоуну пиар, а владельцу крана бабло в карман, в обход налообложения и тендерных процедур
показати весь коментар
10.08.2020 15:47 Відповісти
нормально. уже и кран были потеряли ))) хорошо, шо вовремя спохватились )))
показати весь коментар
10.08.2020 15:09 Відповісти
Так вроде вчера кран там уже был...что уже утопили??
показати весь коментар
10.08.2020 15:11 Відповісти
не той системы))))
показати весь коментар
10.08.2020 16:23 Відповісти
Где насосы?!(с)
показати весь коментар
10.08.2020 15:12 Відповісти
Ну, попробуй угоди, не поднимают плохо, подымают тоже, а если бесплатно, тем более плохо. А я верю президенту, хоть шо то, но сделает.
показати весь коментар
10.08.2020 15:13 Відповісти
Швидше за все пару разів грохнеться і розламається навпіл, заллє нафтою шматок моря і Зеля беде героїчно ходити з баночкою, збирати нафту.
показати весь коментар
10.08.2020 15:15 Відповісти
Сезон накрылся, а за зиму забудут, может другой придет. Но я верю в президента, сказал - сделал. Правда в его программе этого нет.
показати весь коментар
10.08.2020 15:28 Відповісти
Украина воюет с паРашкой, а они преЗЕденту о кране отчитываются...сюр какой-то...
показати весь коментар
10.08.2020 15:13 Відповісти
Грузоподьемность 30 тонн, а вес пустого танкера 700 тонн, удачи.
показати весь коментар
10.08.2020 15:15 Відповісти
) смотря как их учили в трускавце считать плотность танкера, какую плотность воды будут брать при сегодняшней температуре и главное, - шо скажет архимед о выталкивающей силе действующей на танкер утопленный в море. за архимедом они уже послали поисковика.
показати весь коментар
10.08.2020 15:21 Відповісти
Ну и какая оценка состояния аварийно-спасательной службы украинского флота? Хуже чем 100 лет назад Легендарному ЭПРОНУ и в подметки не годиться...
Криклий - Зеленскому о работах по подъему танкера Delfi: Кран уже найден, сегодня будет подписан договор - Цензор.НЕТ 4080
показати весь коментар
10.08.2020 15:15 Відповісти
Проффессионалы, - корабль поднять который месяц не могут, но 73% дебилов доверело им руководство огромной страной... Зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
показати весь коментар
10.08.2020 15:19 Відповісти
Взагалі-то вже десятий місяць іде.
показати весь коментар
10.08.2020 19:16 Відповісти
кран уже нашли, теперь ищут воду
показати весь коментар
10.08.2020 15:19 Відповісти
Лайфхак, як заробити мільйони на потопленому кориті яке тобі навіть не належить)))
показати весь коментар
10.08.2020 15:23 Відповісти
В общем пох на сезон, главное выборы
показати весь коментар
10.08.2020 15:25 Відповісти
Вот же ИДИОТЫ.
Такие вещи кранами НЕ ДЕЛАЮТСЯ!!!
Это не только противоречит здравому смыслу, но прямо ЗАПРЕЩЕНО правилами Техники Безопасности.
показати весь коментар
10.08.2020 15:32 Відповісти
Дно біля затонулого танкера можна і плавкраном розчистити.
показати весь коментар
10.08.2020 15:54 Відповісти
ты о чем? какое-что "чистить краном"?
по моему, ты еще больше "НЕ в теме", чем зе-тыпилы там заправляющие.
(хоть я думал, что такое невозможно)
показати весь коментар
10.08.2020 16:25 Відповісти
Как? Будут по дну крючком скребсти?
показати весь коментар
10.08.2020 16:27 Відповісти
Похоже он их начальник, который сейчас в отпуске...
показати весь коментар
10.08.2020 16:30 Відповісти
Піди на курси стропальників, там розкажуть.
показати весь коментар
10.08.2020 20:35 Відповісти
Бульдозером блин! Еще можно акваланг бульдозеристу дать...
Там надо дно размывать и заводить стальные полотенца. И понтоны, по водоизмещению не меньше 75% водоизмещения танкера, или еще лучше равному ему. Половина танкера залита водой, а это половина его водоизмещения.
Ну а скраном.. Крану нужен противовес в те же 700 тонн. +700 тонн корыта. Итого кран нужен аодоизмещением не менее 1500 тонн.
Но блин саентологи и футурологи хотят рискнуть. Запасаем попкорн...
показати весь коментар
10.08.2020 16:29 Відповісти
З початку треба розчистити дно від блоків і валунів, а потім можна розмивати.
показати весь коментар
10.08.2020 20:38 Відповісти
А можно углубить Черное море посередине метров на десять. И после этого бульдозером расчистить, заробитчанами откопать, поднять, мидию обчистить и продать в ресторан Гамбринус а корпус на руках отнести в пункт сдачи металломома и домашнего серебра на Малой Арнаутской...
Ты если пожарник, то не советуй моряку - если у вас пожар, то прыгайте у воду и погружайтесь на дно...
показати весь коментар
11.08.2020 08:23 Відповісти
Якими такими "правилами Техники Безопасности" заборонено підіймати блоки і валуни з дна?
показати весь коментар
10.08.2020 20:41 Відповісти
Кранами запрещается поднимать заблокированные, прикрепленные или иным способом ограниченные в подъеме грузы.
Толстенный слой песка и ила в который погрузился танкер (и его присосало) под это определение вполне подходит.
показати весь коментар
10.08.2020 23:54 Відповісти
А якщо блоки і валуни не заблоковані, чому б їх не підняти? Не треба так пунктуально застосовувати правила, іноді треба діяти згідно с обставинами.
показати весь коментар
11.08.2020 00:13 Відповісти
Во первых, они собираются краном поднимать не какие-то "блоки и валуны", а сам танкер!
А во вторых, может ты подумаешь головой и сообразишь, ПОЧЕМУ правилами ТБ запрещено пытаться поднимать кранами заблокированные грузы?
показати весь коментар
11.08.2020 00:31 Відповісти
По перше, йдеться про ті валуни і блоки, які не замулені і їх можна застропити і підняти. По друге, "сам танкер" 25 тонним краном ніхто підіймати не збирається. Це твої хворі фантазії.
показати весь коментар
11.08.2020 09:25 Відповісти
Ты рассказываешь пожарнику, шо после завтрака спать вредно, особенно на рабочем столе!
Он же без воды жить не может и она у него мать-родная и заступница...
Была б его воля, он бы залилвсю обитаемую поверхность водой слоем у два метра, шоб пожаров не было... И спички бы запретил в продажу всем, кроме членов пожарных добровольных дружин...
А в Одессе похоже главный водолазный специалист пошел в запой со стриптизерками с русалочными хвостами от безисходности бытия! Как водолаз, который получил команду из центра управления водолазным ботом - "Срочно поднимайся наверх - мы идем ко дну!"
показати весь коментар
11.08.2020 08:31 Відповісти
Можно поднимать все, шо поднимается! Уперед - разбирай Атлантиду на стройматериалы!
показати весь коментар
11.08.2020 08:33 Відповісти
Це відверта маячня.
показати весь коментар
11.08.2020 09:27 Відповісти
Маячня, это пытаться подъемным краном вырвать забетонированный анкер!
Почти тоже - поднять корабль, который засосало илом и песком, с помощью мощной удочки, стоя в надувной лодке! Дошло блин до инструктора-йоги, который возглавил служббу 911 в Стране Дураков?
Страна и Дураки с большой буквы из уважения к Родине и соотечественникам, и их свободе в их собственной глупости согласно конституции то й же страны...
показати весь коментар
11.08.2020 09:34 Відповісти
Йдеться про ті валуни, які не замулені, і блоки, які не закріплені, і їх можна застропити і підняти. Читай, нарешті, перед тим, як відповідати!
показати весь коментар
11.08.2020 10:46 Відповісти
Блин, чем тебе валуны помешали? Валуны ведь снизу и сбоку, а поднимать нужно вверх! Блин. ох уже эти пожарники - вы тогда и сверху уберите помеху! Откачайте море!
показати весь коментар
11.08.2020 12:23 Відповісти
Щоб витягнути танкер, треба промити канал в пищаному дни, але зпочатку треба прибрати валуни і блоки, які зверху на піску.
Я бачу, що ти нічого не розумієш в цій справі, а тільки мелеш нісенитниці. Пояснювати таким щось марно. Відпочивай.
показати весь коментар
11.08.2020 20:42 Відповісти
Ты под водой хоть раз был?
показати весь коментар
11.08.2020 20:54 Відповісти
даже если и делается.. Кран искали не могли найти! что это за государство...
показати весь коментар
10.08.2020 15:47 Відповісти
Государство... Искали штопор, когда нужна клизма... Не тот справочник хирургу подсунули во время операции...
показати весь коментар
11.08.2020 08:37 Відповісти
кружок юных техников во дворце пионеров)
показати весь коментар
11.08.2020 08:40 Відповісти
Хуже! Мама подарила доченьке детский "Набор врача". Коты, почуяв недоброе, успели убежать. Дедушка не успел!
показати весь коментар
11.08.2020 08:45 Відповісти
Сказали одесским бомжам - берите на металлолом. От этого несчастного парохода через неделю и следа бы не осталось
показати весь коментар
10.08.2020 15:49 Відповісти
не уважаете Вы бомжей))) через неделю)))
да 3 дня - максимум (голыми руками и круглосуточно)))
показати весь коментар
10.08.2020 16:25 Відповісти
"накантролє"? - Втоплять і кран...
показати весь коментар
10.08.2020 16:06 Відповісти
Залишити його як памятник недолугого правління самого найгіршого президента.
показати весь коментар
10.08.2020 16:26 Відповісти
А выборы скоро...
показати весь коментар
10.08.2020 16:31 Відповісти
В танкере уже своя экосистема сформировалась, его подъем это удар по местной флоре и фауне!
показати весь коментар
10.08.2020 17:10 Відповісти
раков наловят
показати весь коментар
10.08.2020 17:54 Відповісти
Вы почему покрасили только половину корабля?
- смотрите договор, там написано: Рабинович с одной стороны, и судостроительная компания с другой стороны...."
показати весь коментар
10.08.2020 20:45 Відповісти
СССР. Поликлиника. Заходит посетитель.
- Здравствуйте, бесплатный доктор!
- Здравствуйте, безнадежный больной.
показати весь коментар
10.08.2020 20:46 Відповісти
https://pikabu.ru/story/tolko_chto_pokrasili_sudno_6568897 А подъем будет как и спуск )))))) в стране клоунов
показати весь коментар
10.08.2020 20:50 Відповісти
А трос?
показати весь коментар
10.08.2020 21:08 Відповісти
фух! ну слава Богу! нашлась пропажа.
показати весь коментар
11.08.2020 08:21 Відповісти
ВВС. Последние известия...
В Одессе (Украина) под непосредственным руководство и озабоченностью президента поднят танкер "Делфи". В результате подъема 50 000 служащих получили грыжу. Потом танкер снова уронили и одному человеку сломан палец падающим предметом. На фоне этих событий 95-й Квартал на полгода отложил свои гастроли в Одессу. Пока у ее жителей не прекратится смех от последних событий в Украине и мире...
показати весь коментар
11.08.2020 08:43 Відповісти
 
 