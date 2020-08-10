УКР
Кравчук заявив про готовність поїхати на окупований Донбас: "Якщо складуться відповідні умови"

Кравчук заявив про готовність поїхати на окупований Донбас: "Якщо складуться відповідні умови"

Кравчук заявив про готовність поїхати на окупований Донбас: "Якщо складуться відповідні умови" Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявляє, що розгляне доцільність поїздки на окупований Донбас, якщо на окупованій території складуться відповідні умови.

Про це він сказав в інтерв'ю спеціальному проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, спочатку Кравчук зазначив, що підтримує ініціативу першого прем'єр-міністра України (1990-1992 рр.) Вітольда Фокіна здійснити поїздку в окуповані райони Донецької і Луганської областей.

Також читайте: Україна не підтримає позицію Медведчука стосовно Донбасу, оскільки вона ставить державу в складне становище, - Кравчук

"Він знає ситуацію там краще з людей, яких я взагалі знаю. І має рішучість, сміливість і готовий це зробити. А якщо там складуться відповідні умови, які потрібні мені, Кравчуку Леоніду Макаровичу, вивчити будь-які питання, які потрібні для вирішення, я також буду думати над тим, як це зробити, не відкидаючи і безпосередніх контактів", - заявив Кравчук.

+35
Навсегда ?
показати весь коментар
10.08.2020 15:09 Відповісти
+20
звіздуй сирло старе.
показати весь коментар
10.08.2020 15:09 Відповісти
+20
Можешь не возвращаться ,старый пердун !
показати весь коментар
10.08.2020 15:11 Відповісти
Навсегда ?
показати весь коментар
10.08.2020 15:09 Відповісти
Можешь не возвращаться ,старый пердун !
показати весь коментар
10.08.2020 15:11 Відповісти
Кравчук - молодець, хай їде. Ми йому потім дамо орден Народний Герой, посмертно.
показати весь коментар
10.08.2020 15:19 Відповісти
Пусть едет...может кто пристрелит старого козла..
показати весь коментар
10.08.2020 15:09 Відповісти
Там все під контролем пуйла. Тільки домовлятись треба з його маріонетками.
показати весь коментар
10.08.2020 15:14 Відповісти
звіздуй сирло старе.
показати весь коментар
10.08.2020 15:09 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway

https://twitter.com/eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway



Коміністичний виродок Кравчук каже, що це тому, що він підписав біловезькі угоди, ми сьогодні можемо говорити все, що хочемо, і збиратись на Майданах.
Ні, виродку. Це завдяки Стусу, Симоненку, Горській, Джемілеву, Чорноволу, які йшли на ешафот, а ти підносив каву і набої їх катам.
показати весь коментар
10.08.2020 15:29 Відповісти
Краще не скажеш
показати весь коментар
10.08.2020 17:04 Відповісти
Если обеспечат кефир, клистир и теплый сортир.
показати весь коментар
10.08.2020 15:10 Відповісти
на подвале? )))
показати весь коментар
10.08.2020 15:14 Відповісти
Заслуженным пенсионерам - уютный подвал.
показати весь коментар
10.08.2020 15:16 Відповісти
с форточкой и мягкой табуреткой ))
показати весь коментар
10.08.2020 15:19 Відповісти
А я готов поехать на Сейшельские острова, если мне сложат, положат или покладут на блюдечке соответсвующие материальные условия!
показати весь коментар
10.08.2020 15:10 Відповісти
Зелю хай з собою візьме .
показати весь коментар
10.08.2020 15:11 Відповісти
і Філорета
показати весь коментар
10.08.2020 15:35 Відповісти
Ехай! Там сейчас хорошо... Макароны на ужин...
показати весь коментар
10.08.2020 15:11 Відповісти
Едь и не возвращайся
показати весь коментар
10.08.2020 15:11 Відповісти
а если обратно обенять его откажуться? )))
показати весь коментар
10.08.2020 15:11 Відповісти
Поплачем и простим.
показати весь коментар
10.08.2020 15:13 Відповісти
так сложно? можно ж просто не заметить потерю бойца )
показати весь коментар
10.08.2020 15:15 Відповісти
Что-то слишком много Кравчука стало в нашей жизни, этого "специалиста" по меморандумам из идеологического отдела ЦК
показати весь коментар
10.08.2020 15:11 Відповісти
Похоже, що затмил "цицеронов" от зеленых слуг, что-то начало Остапа нести. На его веку не дождаться "соответствующих условий".
показати весь коментар
10.08.2020 19:22 Відповісти
а прямо зараз зможешь ?!
показати весь коментар
10.08.2020 15:11 Відповісти
"И имеет решительность, смелость и готов это сделать", деда уже старый, ему по.уй куда ехать
показати весь коментар
10.08.2020 15:11 Відповісти
Ему бы еще дудочку, чтобы все любители руССкага мира за ним пошли.
показати весь коментар
10.08.2020 15:12 Відповісти
100% сценарій пуйла - треба домовлятись з терористами, паРаша не при справах.
____________
Зєля крутить-мутить, а хоче заштовхати Лугандон в Україну, а Україну в паРашу.
Зєлю геть. Дострокові.
показати весь коментар
10.08.2020 15:12 Відповісти
Але перед тим нам треба узгодити ЄДИНУ кандидатуру на дострокові. А потім укласти з нею суспільний договір. Інакше нам КАПЕЦЬ
показати весь коментар
10.08.2020 15:24 Відповісти
Тут складніше , на мою думку жоден з відомих потенційних кандидатів недостойний . Знаю Вашу прихильність до Тимошенко , але не розділяю її , вона вже з окупаційним блоком синхронно голосує і не приховує цього .Ін май хоум опініон .
показати весь коментар
10.08.2020 16:01 Відповісти
Заміна Зєлі на Юлю не викличе масового ентузіазму в українців, нажаль. Занадто багато брехливого бруду за ці 20 років було на Юлю вилито олігархами, що люди, які думають телевізором, її не оберуть і не підтримають.
Але ось такий суспільний договір міг би в українців вселити надію на довгоочикувані реформи в країні, на правильний розвиток:
През - Олена Зеркаль(найменьший негатив, а лише позитив плюс досвід діпломата), Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, Даля Грибаускайте(якщо вдасться протягнути її через Раду)
Прем'єр - Юля Тімошенко(найбільш ефективний прем'єр за всі часи Незалежності)
Генпрокурор - Віктор Шишкін(найбільш незалежний правник, що пішов проти Янека у 2010му, коли той хотів нарізати собі царських повноважень), Віталій Купрій(?), Лариса Гольник(?)
Голова СБУ - Налівайченко(Трепак?)
Шеф МВС - Валерій Кур(досвідчений опер), Сергій Стерненко(?), Хатія Деканеїдзе(?)
Шеф ЖКХ - Олексій Кучеренко
Голова нацбанку - Андрій Уманський
Голова РНБО - Роман Безсмертний
Керівник МО - Джеймс Меттіс, американський генерал
Керівник генштабу - Ігор Воронченко, колишній командуючий ВМС України
.....
Як вам?))
показати весь коментар
10.08.2020 16:36 Відповісти
А как ты собрался Далю "протягнути" через Конституцию: "Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою"?
показати весь коментар
10.08.2020 17:22 Відповісти
300+1 і Даля наш президент. Окремим рішенням. І Конституційний суд підмахне. Тільки чи будуть ці 300+1?
Ну це таке
показати весь коментар
10.08.2020 22:55 Відповісти
Якщо складуться умови, то ти разом із Зелєю можеш і у Ростов поїхати...
показати весь коментар
10.08.2020 15:13 Відповісти
Пливи пливи гівно зелене.
Кравчук заявил о готовности поехать на оккупированный Донбасс: "Если сложатся соответствующие условия" - Цензор.НЕТ 8271
показати весь коментар
10.08.2020 15:15 Відповісти
Мне политика зели напоминает жизнь наших соседей . 45-ти летний олень всю жизнь прожил с мамой . Мама ему говорит , как надо жить .
показати весь коментар
10.08.2020 15:16 Відповісти
Вызывайте санитаров.
показати весь коментар
10.08.2020 15:18 Відповісти
Яки вси вумни, дают всем советы, а хто вы такие? И хто вас послухае? а хочется показать себя. Особенно патриотикам, ни шагу назад, иначе будем строчить по клаве, мало не покажется.
показати весь коментар
10.08.2020 15:24 Відповісти
Там и оставайся, падла.
показати весь коментар
10.08.2020 15:25 Відповісти
В Украине считают, что люди принимающие решения сидят в Донецке и Лугнаске?
показати весь коментар
10.08.2020 15:29 Відповісти
Намагаються нав'язати таку дурну думку .
показати весь коментар
10.08.2020 16:03 Відповісти
Нехай в зимку едеткуме.
-Чого це?
-Щоб не зря.Притрусит дороги песком з дупи.Хоч користь якась
показати весь коментар
10.08.2020 15:32 Відповісти
Нехай поїде на Дамбас через Білорусь
показати весь коментар
10.08.2020 15:34 Відповісти
Старый предатель, ты туда можешь поехать только С ЧЕМОДАНАМИ!!!
показати весь коментар
10.08.2020 15:34 Відповісти
Кравчук заявив про готовність поїхати на окупований Донбас: "Якщо складуться відповідні умови" - Цензор.НЕТ 952
показати весь коментар
10.08.2020 15:35 Відповісти
колись казав, що буде спати з рушницею під подушкою
показати весь коментар
10.08.2020 15:36 Відповісти
Поехать на Донбасс хочешь, окурок жизни? Пообщаться и подписать акт о безоговорочной капитуляции? Поедешь, голой жопой по асфальту!
показати весь коментар
10.08.2020 15:38 Відповісти
Господи хоч би ти старий комуняка туди поїхав і ніколи звідти не повернувся - повітря в Україні стало б чистішим!
показати весь коментар
10.08.2020 15:42 Відповісти
может скинемся на бензин и пусть НАВСЕГДА уедут в "ту сторону" ?
показати весь коментар
10.08.2020 15:49 Відповісти
Нахрена, пускай на своей "кравчучке" пяздует, бензин ещё тратить.
показати весь коментар
10.08.2020 19:26 Відповісти
...ехай..., навсегда!
Кравчук заявив про готовність поїхати на окупований Донбас: "Якщо складуться відповідні умови" - Цензор.НЕТ 8656
показати весь коментар
10.08.2020 15:50 Відповісти
Сивуху та найвеличнішого з собою бери: один знає, як будувати мир з тими, хто там живе, а інший бачить мир в очах вбивць. Гарна компанія буде! Сподіваюсь, там і лишитесь всією шоблою, "і нікто нє узнаєт, гдє могілка твоя"
показати весь коментар
10.08.2020 15:52 Відповісти
да-да конечно двух колесная тачка 90-х, может поехать только назад в 90-е или в дыру.
показати весь коментар
10.08.2020 16:02 Відповісти
Кравчук заявив про готовність поїхати на окупований Донбас: "Якщо складуться відповідні умови" - Цензор.НЕТ 9059
показати весь коментар
10.08.2020 16:03 Відповісти
И с кем ты, старая проститутка, там собираешься общаться? И рад чего?
показати весь коментар
10.08.2020 16:03 Відповісти
Шото эта Звезда, сегодня много говорит
показати весь коментар
10.08.2020 16:09 Відповісти
Хочуть паскуди шоб і у нас зробити приднєстров'є, щоб ми туди їздили і вони мали змогу сюди їздити, щоб там були свої порядки, а у нас свої. І потім ця пошесть ще буде погоджувати чи не погоджувати те що робитиме «вся» Україна, бо вони теж мають право вирішувати за Україну.
показати весь коментар
10.08.2020 16:28 Відповісти
Та можно и в окоп.
показати весь коментар
10.08.2020 16:29 Відповісти
,,Сложаться условия ,, , какие условия должны ,,сложиться ,,? Что может изменить дряблая задница старого пердуна находясь в лугандонии ? Или это обмен нижеплинтусовой репутации коммуняцкой гниды ( за небольшое денежное вознаграждение ) на капитуляцию Украины перед ху ..м ? Или вазелиновая труппа думает , что никто не заметит связи между ними и этим ху..вским холуем ?
показати весь коментар
10.08.2020 16:35 Відповісти
Пускай дедушка Кравчук побыстрее переезжает и прихватит с собой - всех своих родственников и близких.
показати весь коментар
10.08.2020 16:42 Відповісти
Вести переговори з терористами є кримінальним злочином ! Але старий маразматик , впевнений , що Зеоманський його прикриє .
Поідуть напару на ростов !
показати весь коментар
10.08.2020 16:45 Відповісти
Копняками на мінне поле слухати донбас, бо його ж не чують.
показати весь коментар
10.08.2020 16:49 Відповісти
Злочинна заява Кравчука Юди про те, що треба відмовитися від посередників і напряму спілкуватися з Путіним ( )(уйлла) це частина нового плану )(уйла -Мертвечука.
Треба одразу зазначити - теза про двосторонні мирні переговори обов'язково знайде відгук серед багатьох українців переважно яничар -зрадофілів. Проте, як тільки ми на це погодимося - ми потрапляємо в страшну пастку. Вести переговори з кривавим виродком, неможливо. Бо його позиція незмінна - федералізм, особливий кацапський статус окупованих територій і перевибори по кремлівськи. І гарантоване знищення України як держави. І це звільняє наших союзників від будь-яких зобов'язань, і європейці будуть лише аплодувати такому повороту подій як припинення всяких обмежень, санкцій....А в країні розпочинається широка дискусія - Європа нас зрадила треба послухати мудрого комуняку Кравчука. Паралельно буде нагнітається антивійськова істерія....мир за любу ціну. В ЗРаді всі закричать про зраду, розвал і капітуляцію. А на вулицях будуть організувати тарифні,пенсійні..... Майдани.
І тоді, )(уйло запропонує устами своїх вірних агентів: Кравчука, Мертвечука, Савченко..... новий варіант «мирного» договору і почне вимагати двосторонніх переговорів в яких ми програємо, а ЄС полегшено зітхне, допоки )(уйло вже не почне нову експансію в Прибалтику, Польшу....
Українці зараз на кону доля України, і заради захисту своєї рідної держави від кремлівських фашистів окупантів давайте разом жорстко зупинимо троянського коня кремля в вигляді проклятого зрадника Кравчука....і тільки тоді будем гарантовано жити в великій європейській суверенній незалежній Українській державі, а не в кацапській колонії.
показати весь коментар
10.08.2020 17:08 Відповісти
там і залишайся старе лайно
показати весь коментар
10.08.2020 17:09 Відповісти
По просьбам трудящихся армянское радио ставит песню "Дорожная".
показати весь коментар
10.08.2020 17:19 Відповісти
Дорожка скатертью, и было бы очень хорошо, если бы там и остался.
показати весь коментар
10.08.2020 17:23 Відповісти
Кравчуку..... https://www.youtube.com/watch?v=_FHngGBaklw дорожная .
показати весь коментар
10.08.2020 17:41 Відповісти
нэ нада ехать! Там может мост обвалиться или лифт упадет.
показати весь коментар
10.08.2020 17:48 Відповісти
Старый маразматик ведёт к тому, что на Донбассе идёт гражданская война..., и , следовательно, надо между собой договариваться.
показати весь коментар
10.08.2020 18:09 Відповісти
Сивоху не забудь!
показати весь коментар
10.08.2020 18:49 Відповісти
Как бы не с грунтовыми водами, можно и з Захаром там "тему перетереть".
показати весь коментар
10.08.2020 19:31 Відповісти
86 лет

10 января 1934 г.
можно ехать куда хочешь, в таком возрасте, риск что кинут камень =0
показати весь коментар
10.08.2020 22:38 Відповісти
тов.кравчук!
не позорьтесь, лучше пишите мемуары, народ поймет и уважение какое-то останется, если честно покаетесь.
показати весь коментар
10.08.2020 23:17 Відповісти
кравчукча , скатерью дорога нафталиновый маразматик
показати весь коментар
18.08.2020 16:42 Відповісти
 
 