Кравчук заявив про готовність поїхати на окупований Донбас: "Якщо складуться відповідні умови" Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявляє, що розгляне доцільність поїздки на окупований Донбас, якщо на окупованій території складуться відповідні умови.

Про це він сказав в інтерв'ю спеціальному проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії", передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, спочатку Кравчук зазначив, що підтримує ініціативу першого прем'єр-міністра України (1990-1992 рр.) Вітольда Фокіна здійснити поїздку в окуповані райони Донецької і Луганської областей.

"Він знає ситуацію там краще з людей, яких я взагалі знаю. І має рішучість, сміливість і готовий це зробити. А якщо там складуться відповідні умови, які потрібні мені, Кравчуку Леоніду Макаровичу, вивчити будь-які питання, які потрібні для вирішення, я також буду думати над тим, як це зробити, не відкидаючи і безпосередніх контактів", - заявив Кравчук.