Кравчук заявив про готовність поїхати на окупований Донбас: "Якщо складуться відповідні умови"
Кравчук заявив про готовність поїхати на окупований Донбас: "Якщо складуться відповідні умови" Глава української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявляє, що розгляне доцільність поїздки на окупований Донбас, якщо на окупованій території складуться відповідні умови.
Про це він сказав в інтерв'ю спеціальному проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії", передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, спочатку Кравчук зазначив, що підтримує ініціативу першого прем'єр-міністра України (1990-1992 рр.) Вітольда Фокіна здійснити поїздку в окуповані райони Донецької і Луганської областей.
"Він знає ситуацію там краще з людей, яких я взагалі знаю. І має рішучість, сміливість і готовий це зробити. А якщо там складуться відповідні умови, які потрібні мені, Кравчуку Леоніду Макаровичу, вивчити будь-які питання, які потрібні для вирішення, я також буду думати над тим, як це зробити, не відкидаючи і безпосередніх контактів", - заявив Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/eternalrailway Herman Aksom @eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway https://twitter.com/eternalrailway
Коміністичний виродок Кравчук каже, що це тому, що він підписав біловезькі угоди, ми сьогодні можемо говорити все, що хочемо, і збиратись на Майданах.
Ні, виродку. Це завдяки Стусу, Симоненку, Горській, Джемілеву, Чорноволу, які йшли на ешафот, а ти підносив каву і набої їх катам.
____________
Зєля крутить-мутить, а хоче заштовхати Лугандон в Україну, а Україну в паРашу.
Зєлю геть. Дострокові.
Але ось такий суспільний договір міг би в українців вселити надію на довгоочикувані реформи в країні, на правильний розвиток:
През - Олена Зеркаль(найменьший негатив, а лише позитив плюс досвід діпломата), Юлія Кузьменко, Яна Дугарь, Даля Грибаускайте(якщо вдасться протягнути її через Раду)
Прем'єр - Юля Тімошенко(найбільш ефективний прем'єр за всі часи Незалежності)
Генпрокурор - Віктор Шишкін(найбільш незалежний правник, що пішов проти Янека у 2010му, коли той хотів нарізати собі царських повноважень), Віталій Купрій(?), Лариса Гольник(?)
Голова СБУ - Налівайченко(Трепак?)
Шеф МВС - Валерій Кур(досвідчений опер), Сергій Стерненко(?), Хатія Деканеїдзе(?)
Шеф ЖКХ - Олексій Кучеренко
Голова нацбанку - Андрій Уманський
Голова РНБО - Роман Безсмертний
Керівник МО - Джеймс Меттіс, американський генерал
Керівник генштабу - Ігор Воронченко, колишній командуючий ВМС України
.....
Як вам?))
Ну це таке
-Чого це?
-Щоб не зря.Притрусит дороги песком з дупи.Хоч користь якась
Поідуть напару на ростов !
Треба одразу зазначити - теза про двосторонні мирні переговори обов'язково знайде відгук серед багатьох українців переважно яничар -зрадофілів. Проте, як тільки ми на це погодимося - ми потрапляємо в страшну пастку. Вести переговори з кривавим виродком, неможливо. Бо його позиція незмінна - федералізм, особливий кацапський статус окупованих територій і перевибори по кремлівськи. І гарантоване знищення України як держави. І це звільняє наших союзників від будь-яких зобов'язань, і європейці будуть лише аплодувати такому повороту подій як припинення всяких обмежень, санкцій....А в країні розпочинається широка дискусія - Європа нас зрадила треба послухати мудрого комуняку Кравчука. Паралельно буде нагнітається антивійськова істерія....мир за любу ціну. В ЗРаді всі закричать про зраду, розвал і капітуляцію. А на вулицях будуть організувати тарифні,пенсійні..... Майдани.
І тоді, )(уйло запропонує устами своїх вірних агентів: Кравчука, Мертвечука, Савченко..... новий варіант «мирного» договору і почне вимагати двосторонніх переговорів в яких ми програємо, а ЄС полегшено зітхне, допоки )(уйло вже не почне нову експансію в Прибалтику, Польшу....
Українці зараз на кону доля України, і заради захисту своєї рідної держави від кремлівських фашистів окупантів давайте разом жорстко зупинимо троянського коня кремля в вигляді проклятого зрадника Кравчука....і тільки тоді будем гарантовано жити в великій європейській суверенній незалежній Українській державі, а не в кацапській колонії.
10 января 1934 г.
можно ехать куда хочешь, в таком возрасте, риск что кинут камень =0
не позорьтесь, лучше пишите мемуары, народ поймет и уважение какое-то останется, если честно покаетесь.