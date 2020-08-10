Президентські вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам: це неприйнятно, - представник уряду ФРН Зайберт

Президентські вибори, які відбулися в Білорусі, не відповідали демократичним стандартам, заявила влада ФРН.

"Очевидно, що президентські вибори, які відбулися (в Білорусі), не відповідали мінімальним стандартам демократичних виборів. З нашої точки зору, це неприйнятно", - повідомив у понеділок офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, додавши: "Численні повідомлення про систематичні порушення і фальсифікації на виборах видаються правдоподібними", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з цим дуже прикро, що Білорусь не дала спостерігачам від ОБСЄ ніякої можливості виконувати роботу і спостерігати за цими виборами. (Не менш прикро), що білоруські спостерігачі за виборами зіткнулися з перешкодами, виконуючи свою роботу", - сказав Зайберт.

"Політичне керівництво країни мало б прийняти волю народу", - заявив представник уряду.

"Ми також засуджуємо застосування насильства щодо мирних демонстрантів на вулицях Мінська і в інших місцях в країні. Ми засуджуємо численні арешти, не в останню чергу, журналістів, місцевих і зарубіжних кореспондентів, і обмеження доступу в інтернет", - сказав Зайберт.

"Тепер ЄС має ухвалити рішення, як Європа може належним чином і спільно на це відреагувати. Ми спільно з нашими європейськими партнерами до цих виборів закликали до того, щоб вони пройшли вільно і справедливо. Тепер федеральний уряд (ФРН) закликає політичну владу країни до тому, щоб права людей в Білорусі на рівні свободи зібрань, слова і інформації були гарантовані", - заявив Зайберт.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.