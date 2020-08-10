УКР
Новини Революція в Білорусі
Президентські вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам: це неприйнятно, - представник уряду ФРН Зайберт

Президентські вибори, які відбулися в Білорусі, не відповідали демократичним стандартам, заявила влада ФРН.

"Очевидно, що президентські вибори, які відбулися (в Білорусі), не відповідали мінімальним стандартам демократичних виборів. З нашої точки зору, це неприйнятно", - повідомив у понеділок офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, додавши: "Численні повідомлення про систематичні порушення і фальсифікації на виборах видаються правдоподібними", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з цим дуже прикро, що Білорусь не дала спостерігачам від ОБСЄ ніякої можливості виконувати роботу і спостерігати за цими виборами. (Не менш прикро), що білоруські спостерігачі за виборами зіткнулися з перешкодами, виконуючи свою роботу", - сказав Зайберт.

"Політичне керівництво країни мало б прийняти волю народу", - заявив представник уряду.

"Ми також засуджуємо застосування насильства щодо мирних демонстрантів на вулицях Мінська і в інших місцях в країні. Ми засуджуємо численні арешти, не в останню чергу, журналістів, місцевих і зарубіжних кореспондентів, і обмеження доступу в інтернет", - сказав Зайберт.

"Тепер ЄС має ухвалити рішення, як Європа може належним чином і спільно на це відреагувати. Ми спільно з нашими європейськими партнерами до цих виборів закликали до того, щоб вони пройшли вільно і справедливо. Тепер федеральний уряд (ФРН) закликає політичну владу країни до тому, щоб права людей в Білорусі на рівні свободи зібрань, слова і інформації були гарантовані", - заявив Зайберт.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Увечері в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних з такими результатами і сутички протестувальників зі співробітниками силових структур, які тривали до глибокої ночі. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

+8
+8
+5
нихера не будет, если усатый не задушит протестующих - путлер поможет.
показати весь коментар
10.08.2020 15:24 Відповісти
Жаль Порошенко так не сделал 21.04.2019. Щас бы не было бы не зебилов, ни квартальных, ни ввсьой остальной наволочи!!!
показати весь коментар
10.08.2020 15:24 Відповісти
нічого, не хвилюйтесь. Зебіл точно так зробить.
показати весь коментар
10.08.2020 15:31 Відповісти
у зебила прямая кишка тонка
показати весь коментар
10.08.2020 15:34 Відповісти
дарма ви його недооцінюєте. Закон він порушує і Конституцією підтераєтся майже щодня!
показати весь коментар
10.08.2020 15:38 Відповісти
Бо барыга, потому и не сделал, кишка тонка, о ком жалеть. Даже рыгов не сумел посадить.
показати весь коментар
10.08.2020 15:34 Відповісти
Уже пора выучить, что политический режим создается для государства, а не государство живет, чтобы поддерживать существующий режим, даже если он не эффективен. "Эффективность" демократического режима в странах, на которые положила глаз авторитарная страна, уже продемонстрирована Украиной, Молдовой и т.д.
показати весь коментар
10.08.2020 15:37 Відповісти
1.Лукашенко «гарантував», що Путін в телефонній розмові заявив йому, що «ми в одному човні»...

2.Оптимальний варіант для Путіна, - не допустити приходу до влади Білорусі опозиції, максимально викрутити яйця Лукашенко, щоб не вів себе надто нахабно. І примусити його до максимальної інтеграції. аж до повної "інтеграції" в союзну державу...А потім відправити Луку на почесну пенсію... а якщо вдасться - то й під "інфаркт-інсульт"... і похорони з почестями
показати весь коментар
10.08.2020 15:47 Відповісти
Той оппозиции, что вчера начала в Москву перебегать, критиковала антироссийскую политику Лукашенко и слала письма Путину с просьбой вмешаться в выборы? Да, Путин точно не желает их прихода к власти.
показати весь коментар
10.08.2020 15:51 Відповісти
Та дряблая "оппозиция", далеко не вся оппозиция, а уж в плане ватничества ее Лукашенко обходит, как стоячую. Есть в этом и определенный плюс. Лукашенко почувствовал ревность от таких заявлений, и теперь ему еще хуже спится в душной охраняемой резиденции.

Народ белорусский, кстати, выходя на улицу триколором не машет и "путин, спаси" не кричит. У нас свои флаги и свои лозунги. Это наша страна, наш дом, а не разменная монета между Кремлем и Дроздами. И не мудрено, что украинская наволочь, мысленно бесившаяся вместе с "народом Донбасса", а потом, не дождавшись "падения Киева", перекрасившаяся в национал-демократов, искренне болеет за того, кто всерьез обсуждает цену сдачи нашей страны Москве, что она готова злорадствовать над нами и гадить нам, потому что мы - не такие как они.
показати весь коментар
10.08.2020 17:11 Відповісти
Вижу, что флаг другой - нидерландский. И лозунги другие, но переговоры за вас ведут люди с лозунгом "Путенвведи!". И народ другой - в Украине диктатор 26 лет не просидел бы.
Так это неправильная оппозиция. Тогда почему ваш мудрый народ отдал 9-73% голосов за нее? Надеетесь, что Путин в СГ разрешит "Честные Выборы" провести?
показати весь коментар
10.08.2020 17:55 Відповісти
Флаг.. вы в курсе, что у нас тотальная блокировка интернета, так что и на ладан дышавшая экономика через пару дней подобной жизни окончательно сорвется в штопор? Что белорусы не на Цензор, а вообще в глобальную сеть могут выйти только через туннели?

Оппозиция под лозунгом "Путин введи" ведет переговоры? Не обобщайте. Конкретно Цепкало-муж, бывший лукашенковский чиновник, примкнувший к этой коалиционной оппозиции, попытавшийся, как у них там подле Лукашенки было принято, потянуть кремлевскую карту, разумеется, безуспешно (у России есть свой фаворит, запятнанный, которого вели много лет, который уже никуда не выпутается, который не скажет, давайте начнем с чистого листа, и которого осталось лишь немного дожать), и получивший за это обоснованное осуждение со стороны авторитетных и уважаемых людей.
показати весь коментар
10.08.2020 18:41 Відповісти
З Лукою такий номер не пройде. Він не віддасть країну жидо-кацапським окупантам.
показати весь коментар
10.08.2020 18:29 Відповісти
тю! вам было сделано по максимуму - те кто историю не знают, тем похер...они будут страдать и так далее, не понимая, что происходит!
Ты хенрню морозишь ))...вот если бы украинцы так сделали, другое дело!
показати весь коментар
10.08.2020 15:41 Відповісти
когда "армію, віру, мову" меняют на "конец епіхви бєднасті, какая разніца і відосікі от голого боротька", то пора тоталитарный режим вводить как ни крути
показати весь коментар
10.08.2020 15:44 Відповісти
ну так - я был готов....социум - нет! Им бы на хлеб намазать...что то )) мажут
показати весь коментар
10.08.2020 15:48 Відповісти
Остаётся только скулить, да ПЕСик?
показати весь коментар
10.08.2020 15:48 Відповісти
Вместо демократии от Пороха ты получил демократуру от Верховного Зебобика с Беней, Ермаком и Портновым - легче стало, зебобичек?
показати весь коментар
10.08.2020 15:56 Відповісти
Порошенко не мог так сделать, поэтому он и Порошенко, а не узурпатор власти!
показати весь коментар
10.08.2020 16:07 Відповісти
А що з того, що він "не узурпатор"? тепер стид і срам.
показати весь коментар
10.08.2020 18:39 Відповісти
то тобі не Порох потрібний, а хтось інший, український піночет
показати весь коментар
10.08.2020 18:58 Відповісти
можеш до зелених перейти відразу, не буде стида та сраму тобі
показати весь коментар
10.08.2020 18:59 Відповісти
А що змінилось би в нашій олігархічній системі? Майдан стояв за зміну системи, а не прізвищ у ній. Янукович в 2004-ому сфальшував вибори, це йому сильно допомогло?
показати весь коментар
10.08.2020 18:45 Відповісти
" неприемлемо " ? , т.е. не " обеспокоенны " ?
показати весь коментар
10.08.2020 15:24 Відповісти
Правильно, Европа. Давите таракана!
показати весь коментар
10.08.2020 15:25 Відповісти
Никто никого не будет давить .
показати весь коментар
10.08.2020 15:28 Відповісти
Как не будут, если уже давят?
показати весь коментар
10.08.2020 15:31 Відповісти
Бл ....., Шо танками? ,
показати весь коментар
10.08.2020 15:36 Відповісти
***** тоже надеялось, что на вторжение в Украину ответят танками. А достаточно простеньких и слабеньких санкций.
показати весь коментар
10.08.2020 15:39 Відповісти
И мы в шоколаде, по твоему, шо то ты на выворот изъясняешься. Где Крым, Донбас, да для этого простенькие и слабенькие санкции понадобились?
показати весь коментар
10.08.2020 15:48 Відповісти
Я в курсе, что мы не в шоколаде. Но нет других инструментов ( кроме как санкции ) для воздействия на взбесившихсе недочеловеков за поребриком во главе с недофюрером ******. У нас нет военной мощи противостоять Хукйлу. А НАТО не будет этого делать за нас. Согласен, что санкции слабенькие. Но капля камень точит...
показати весь коментар
10.08.2020 16:05 Відповісти
_Угу. Так доуя достаточно, что нелюди расширяют экспансию на Евразию и Африку и готовятся атаковать Европу.
показати весь коментар
10.08.2020 15:50 Відповісти
Не будет ***** атаковать африку и европу. Кишка тонка. Из новейшей истории видно, что оно атакует слабых и находящихся поблизости.
показати весь коментар
10.08.2020 16:10 Відповісти
_До 2008 глупцы также говорили про Грузию. После 2008 про Украину. Глупцы ничему не учатся, не делают выводов.
показати весь коментар
10.08.2020 16:20 Відповісти
Германія завжди була проти незалежності України, це Меркель виступила проти вступу України в НАТО в 2008 р. це вона була проти постачання нам зброї, це вона будує північний Потік 2, і їй начхати на весь світ, мабуть, вона агентка кгб, бо з гдр. комсомолка.
показати весь коментар
10.08.2020 18:46 Відповісти
І це вона автор "Минских договоренностей", та ще й приплели туди Штайнмайєра.
показати весь коментар
10.08.2020 18:49 Відповісти
Поспешили со снятием санкций, что усилило веру Царька в безнаказанность и свою актёрскую игру в вечную демагогию. Так же можно и с северным соседом попасть в просак
показати весь коментар
10.08.2020 15:25 Відповісти
Вот и всё, похоронный колокол прозвучал.
показати весь коментар
10.08.2020 15:26 Відповісти
Дубінський і рабінович два розмовляючих отвори одної жопи.
показати весь коментар
10.08.2020 16:10 Відповісти
похоже немцы и интернет отключали. щас просто маскируются )
показати весь коментар
10.08.2020 15:27 Відповісти
А Зеля поздравил, ему надо определиться с кем он, с цивилизованными людьми или с путиным и лукашенко.
показати весь коментар
10.08.2020 15:28 Відповісти
Уже поздравил . Какие вопросы ?
показати весь коментар
10.08.2020 15:30 Відповісти
Та уже никаких.
показати весь коментар
10.08.2020 15:31 Відповісти
якщо відверто, то їх до нього і не було... там і так усе зрозуміло.
показати весь коментар
10.08.2020 15:33 Відповісти
а зелю ,кроме луки ,никто больше к себе не приглашает - еще бы не поздравил
показати весь коментар
10.08.2020 15:38 Відповісти
Заставте Лукашенка провести справжні демократичні вибори та ще під контролем незалежних спостерегачів , та камерами журналістів різних країн
показати весь коментар
10.08.2020 15:28 Відповісти
10 до 1 що знову переможе Лукашенка. Зомбоящик страшна сила.
показати весь коментар
10.08.2020 16:11 Відповісти
А що скаже Зеленський?
показати весь коментар
10.08.2020 15:32 Відповісти
Жаль, но у него не спросят. А мог бы такое сказать.
показати весь коментар
10.08.2020 15:38 Відповісти
Мне другое интересно, а зачем Луке вообще нужен был этот цирк с выборами?
Он себе рейнг поднял? Легитимность? Потенцию?)
показати весь коментар
10.08.2020 15:33 Відповісти
Попытался второе.
показати весь коментар
10.08.2020 15:39 Відповісти
Третье.
показати весь коментар
10.08.2020 17:12 Відповісти
Нафига пробовать поднимать головку, если скоро голова с плеч долой?
показати весь коментар
10.08.2020 17:31 Відповісти
Хороший мужик этот Зайберт. Крым с Донбассом его так же сильно интересовали как сейчас Беларусь?
показати весь коментар
10.08.2020 15:35 Відповісти
Выборы в Беларуси очередной фарс и доказательство того, что в стране, где правит диктатура и коррупция, это абсолютно бессмысленное занятие. Только вооружённый переворот и полная смена власти.
показати весь коментар
10.08.2020 15:36 Відповісти
Ви сплутали грішне з праведним -- в Білорусі немає корупції.
показати весь коментар
10.08.2020 18:52 Відповісти
Це в Україні демократія і корупція. Криють владу, як хочуть, а "васька слушает да ест".
показати весь коментар
10.08.2020 18:55 Відповісти
Меня бесит , двойные стандарты руководителей этой страны .
показати весь коментар
10.08.2020 15:36 Відповісти
это не страна а концлагерь
показати весь коментар
10.08.2020 15:55 Відповісти
может кто не прочел еще (есть выше на Цензоре)...

https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBo3uw068opkNgFB0D4DvL5e8HB12Htr7CWsYGGNBhrpOhe4iczPEhTN5BefJa9mRK5WplBwDfBeHgT&hc_ref=ARSsVwZiKInlYGJufeCIQGyE4dLO2rB1C3hvYzdgNtcYMVzO1aXLZJgTKnTiaAX4Uqs&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBo3uw068opkNgFB0D4DvL5e8HB12Htr7CWsYGGNBhrpOhe4iczPEhTN5BefJa9mRK5WplBwDfBeHgT&hc_ref=ARSsVwZiKInlYGJufeCIQGyE4dLO2rB1C3hvYzdgNtcYMVzO1aXLZJgTKnTiaAX4Uqs&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2763765227057026 8 год ·

Сейчас бы всей Европе заявить, что мы не признаем выборов в Беларуси и никакого Лукашенко в качестве победителя, признать Тихановскую единственным легитимным президентом, тем самым перетянув её из ватной стороны на свою, и начать оказывать помощь протестующим, но...
Еще лет сто назад Антанта, понимая, что падение Беларуси во главе с абсолютно нелегитимным диктатором в объятия России становится абсолютно неизбежным, что несет за собой перекрой геополитики в Европе и новые, уже тектонические, проблемы, уже формировала бы экспедиционный корпус и отправляла бы военспецов в Минск, и через пяток лет мир бы увидел книгу нового Лоуренса Белорусского - потому что пошли вы на хер, вот почему.
Да какой там.
Инфантилизм головного мозга завоевал весь мир. Как год назад они писались розовым кипятком от счастья: "Ура-ура, в Украине прошли по-настоящему демократические выборы и к власти пришел клоун, который просрет, прогребет вообще все, что только можно, какое счастье, боже, боже, главное демократическая передача власти!" - как будто в Украине до этого были какие-то проблемы с демократической передачей власти - так и сейчас будут сидеть ровно и с каменным лицом соблюдать принцип невмешательства во внутренние дела.
Пофиг, что прямо на границе зарождается не просто новая диктатура, а уже военный режим.
Ну, призовут Лукашенко не очень сильно людей убивать и держаться в рамках приличия. Выразят серьезную озабоченность.
Вы спрашиваете меня, почему я так не люблю спасателей коал и гретов тунберг.
Да вот поэтому.
Потому что сначала людей надо спасать, а потом уже мишек.
Но когда надо спасать людей - не в Австралии, у себя под боком, вот, в паре сотен километров - хрен кого на горизонте. Вообще. От молчания политкорректных языков в заднице аж звенящая тишина по всему миру.
Они не могут определиться, сколько полов у биологического вагинального менструюрующего человека с мужским половым хером - какой там взрослые решения принимать.
Именно поэтому любые поехавшие головой диктатуры кладут огромный болт и делают все, что хотят. Это же не коалы. Ну, подумаешь, пару человек поубивали в Минске и есть все зачатки установления новой военной диктатуры прямо под боком - фигня-то какая. Поехали пингвинов спасать.
Беларусь сейчас - и ближайшие два-три дня - точка бифуркации ВСЕЙ ЕВРОПЫ. От того, как там развернутся события, зависит геополитика уже всего региона. Как минимум. Тут не то, что каждый день, каждая минута дорога. Тут ПАСЕ с ООНами и НАТО должны вообще не спать, каждые пятнадцать минут проводя по заседанию.
"Исходя из того, что демократия в Беларуси находится в непосредственной угрозе, что влечет за собой расширения влияния поехавшей головой бензоколонки с ядерным вооружением и захватническими амбициями, что, в свою очередь, влечет за собой опасность мирному сосуществованию уже вообще всей Европы, наблюдая усиление диктатуры одного там потерявшего берега подполковника КГБ, подтверждая право беларуского народа на демократию и свободу, мы приняли решение..."
Но нет.
А потом они каждый раз удивляются.
показати весь коментар
10.08.2020 15:36 Відповісти
Це Білорусь стоїть перед загрозою демократії. Довгих років правління Лукашенку, і танки з півночі не попруть на нашу землю, а може, згодом разом з Білоруссю вступимо в НАТО.
показати весь коментар
10.08.2020 19:02 Відповісти
Лука пусть и демократично , но держит страну . Консервы ФСБ не прошли .
показати весь коментар
10.08.2020 15:38 Відповісти
значит просто не признавать их легитимными, как не признается крым россией, например
показати весь коментар
10.08.2020 15:39 Відповісти
Випий і помолись, попустить.
показати весь коментар
10.08.2020 19:03 Відповісти
Президентські вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам: це неприйнятно, - представник уряду ФРН Зайберт - Цензор.НЕТ 6604
показати весь коментар
10.08.2020 15:40 Відповісти
Тебя бы, да в европарламент, а то Петю выбрали туда. Тра-ля-ля, тра-ля-ля и никакого толку. а ты бы надавил на них, ты же центр Европы.
показати весь коментар
10.08.2020 15:42 Відповісти
А СНГ(русские) считают, что всё было ТОПчик.
-Это всё, что нужно знать, о путинцах "желающих" свергнуть "недоговороспособного" Лукашенко, который "костьми ляжет", а сохранит суверенитет Беларусь)))
Я это к поддерживающем Лукашенко украинцам обращаюсь.(Оно может и ляжет, но только костьми, в смысле- коленками).
показати весь коментар
10.08.2020 15:47 Відповісти
ФРГ продолжает играть на карликовой кожаной флейте.
Вы уже ответные санкции для защиты СП, которыми весь год угрожаете США, введите, чтобы окончательно лечь под кацапов.
показати весь коментар
10.08.2020 15:47 Відповісти
https://politota.d3.ru/zabastovka-na-belorusskom-metallurgicheskom-zavode-2022027/ Забастовка на Белорусском металлургическом заводе

Лукашенко, как типичный советский идеологический работник, презирает городские протесты и считает "настоящими" только политические выступления рабочих, желательно тяжелой индустрии.
Что ж, получите.
Президентські вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам: це неприйнятно, - представник уряду ФРН Зайберт - Цензор.НЕТ 4604
Прямо сейчас в Жлобине на Белорусском металлургическом заводе остановлена работа в некоторых цехах.
К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом.
Руководство завода не комментирует ситуацию. В приемной отвечают, что никого из руководителей нет на месте.

Две недели назад появилась информация о том, что работники Белорусского металлургического завода вывесили на стенде предприятия объявление, в котором предупредили руководство о том, что в случае нечестных президентских выборов, заводчане будут вынуждены бастовать.
Кроме этого, заводчане активно выступали на митинге в поддержку Тихановской, который проходил в Жлобине 26 июля
показати весь коментар
10.08.2020 15:57 Відповісти
Надеюсь, домны тоже остановят?
показати весь коментар
10.08.2020 16:07 Відповісти
А домны, что тоже человеки???
показати весь коментар
10.08.2020 16:21 Відповісти
10, 11 и 12... 13 всё будет работать.
показати весь коментар
10.08.2020 16:33 Відповісти
Наш Верховний казав на 10-тисячний мітинг" По Києву дощ пройшов."
показати весь коментар
10.08.2020 19:06 Відповісти
Наш нынешний Верховный -- мудак. И несет всякую чушь.
Чаще всего я его и не слушаю -- в его речах сложно смысл не то что найти, уловить. (((
А Вы еще его речи коллекционируете... Бросайте это бесполезное занятие!
показати весь коментар
11.08.2020 09:45 Відповісти
цікаво буде порівняти неофіційні (бо офіційні Лука заборонив) екзит-поли біля посольств і консульств Білорусі з офіційними цифрами на закордоних дільницях...Якщо і тут зфальшують...
показати весь коментар
10.08.2020 16:23 Відповісти
ну, в Варшаве не смогли. Тихановская с огромным отрывом. 368 голосов против 69 за Лукашенко. Остальные вообще по мелочи.
показати весь коментар
10.08.2020 16:40 Відповісти
Фрицы-адвокаты йухла в Европе. Если им не нравится-мы должны быть довольны
показати весь коментар
10.08.2020 16:54 Відповісти
 
 