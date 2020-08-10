На українсько-білоруському кордоні призупиняється до кінця місяця пропуск мешканців прикордоння для збору дикоросів, - Держприкордонслужба

Тимчасові місця спрощеного перетину держкордону України з Білоруссю "Познань", "Березове" і "Дроздинь", що працюють у Рівненській області і де організовано сезонний пропуск громадян України на територію білоруського республіканського ландшафтного заказника "Ольманські болота" для збору дикоросів, припиняють роботу до кінця серпня.

"Відповідно до двосторонньої домовленості, сьогодні о 22:00 до 30 серпня тимчасово призупиняється пропуск жителів прикордонних районів для збору дикоросів", - йдеться в оприлюдненому пресслужбою Держприкордонслужби України в понеділок повідомленні, передає Цензор.НЕТ.

При цьому в українському прикордонному відомстві нагадали, що пропуск громадян здійснювався з 1 липня на ділянці відділу прикордонної служби "Березове" Житомирського загону. Скористалися спрощеним перетином кордону понад 1,8 тис. осіб.

"Зауважимо, що починаючи з 7-ї години 30 серпня заплановано відновлення здійснення пропускних операцій у місцях спрощеного пропуску "Познань", "Березове" та "Дроздинь" жителів прикордоння за наявності паспорта, перепустки, виданої органами прикордонної служби Республіки Білорусь на право перебування у прикордонній зоні та іменної квитанції про оплату за відвідування ландшафтного заповідника "Ольманські болота". Перетин кордону буде здійснюватися лише в пішому порядку або на велосипедах", - додали в Держприкордонслужбі України.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.