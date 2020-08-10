УКР
На українсько-білоруському кордоні призупиняється до кінця місяця пропуск мешканців прикордоння для збору дикоросів, - Держприкордонслужба

Тимчасові місця спрощеного перетину держкордону України з Білоруссю "Познань", "Березове" і "Дроздинь", що працюють у Рівненській області і де організовано сезонний пропуск громадян України на територію білоруського республіканського ландшафтного заказника "Ольманські болота" для збору дикоросів, припиняють роботу до кінця серпня.

"Відповідно до двосторонньої домовленості, сьогодні о 22:00 до 30 серпня тимчасово призупиняється пропуск жителів прикордонних районів для збору дикоросів", - йдеться в оприлюдненому пресслужбою Держприкордонслужби України в понеділок повідомленні, передає Цензор.НЕТ.

При цьому в українському прикордонному відомстві нагадали, що пропуск громадян здійснювався з 1 липня на ділянці відділу прикордонної служби "Березове" Житомирського загону. Скористалися спрощеним перетином кордону понад 1,8 тис. осіб.

Також дивіться: "Мужики, беремо дошки і пішли на них! Чого стоїмо?!", - у Мінську учасники протестів відбивають своїх соратників у білоруських міліціонерів. ВIДЕО

"Зауважимо, що починаючи з 7-ї години 30 серпня заплановано відновлення здійснення пропускних операцій у місцях спрощеного пропуску "Познань", "Березове" та "Дроздинь" жителів прикордоння за наявності паспорта, перепустки, виданої органами прикордонної служби Республіки Білорусь на право перебування у прикордонній зоні та іменної квитанції про оплату за відвідування ландшафтного заповідника "Ольманські болота". Перетин кордону буде здійснюватися лише в пішому порядку або на велосипедах", - додали в Держприкордонслужбі України.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

Білорусь (8084) вибори (6755) Держприкордонслужба ДПСУ (6443) кордон (4928) Лукашенко Олександр (2695) Тіхановська Світлана (389) Рівненська область (1228)
Топ коментарі
+16
Есть малоросы, есть белоросы, а кто такие "дикоросы" - кацапоиды, что-ли?
10.08.2020 15:36 Відповісти
+5
малоросы , дикоросы ...
10.08.2020 15:37 Відповісти
+4
дикороси переважно на болотах
10.08.2020 15:38 Відповісти
Це нова форма кацапоїдів. Із зайвими 2 хромосомами.
10.08.2020 18:36 Відповісти
Фошизды так не поступали!!!
10.08.2020 15:37 Відповісти
Мне кажется , что для Украины выгодно , что не случился майдан в Беларуси . Нет беженцев , стабильно-ватно в рэспублике .
10.08.2020 15:40 Відповісти
)))))))дикоросов ...хто це?
10.08.2020 15:42 Відповісти
Гриби і ягоди... Закінчується збір чорниці та лохини, починається збір брусниці і осінній грибний сезон... Мені цікаво інше - на Волині що, грибів мало, що вони у Білорусь пруться?...
10.08.2020 17:39 Відповісти
На украинско-белорусской границе приостанавливается до конца месяца пропуск жителей приграничья для сбора дикоросов, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4483Дикорос...
10.08.2020 15:48 Відповісти
Штож, теперь нєльзя ні валєжніком печь істопить, ні на зіму ягєля запасті, ні нових лапоток сєбє із лика наплєсті.
10.08.2020 15:55 Відповісти
ДікороССи!
10.08.2020 15:55 Відповісти
Лучше всего дикоросов убирать Градом.
10.08.2020 16:04 Відповісти
Мало бути дикоростів, але поправка на на борошна утворення зробила своє)
10.08.2020 16:06 Відповісти
а дикоросы-это шо за народная республика?
10.08.2020 16:06 Відповісти
так я не понял - мы шо, за маком не поедем?!?
10.08.2020 16:13 Відповісти
А козломордороссов у них на тих болотах немає?Ні-ї-і?Ну і слава Богу!
10.08.2020 19:25 Відповісти
А я думал погранцы будут ловить на рашинской границе дикоросов
10.08.2020 19:27 Відповісти
 
 