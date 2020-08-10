УКР
Президентські вибори в Білорусі не відповідали стандартам ОБСЄ, - МЗС Латвії

Затримані в Білорусі учасники протестів мають бути негайно звільнені, заявляє міністерство закордонних справ Латвії.

У зовнішньополітичному відомстві вважають, що президентські вибори в Білорусі не відповідали стандартам Організації з безпеки і співробітництва в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Уряд і правоохоронні органи Білорусі повинні поважати громадянські свободи і права жителів країни вільно висловлювати політичні погляди. Застосування сили проти мирних демонстрантів неприйнятне, наголосили в міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентські вибори в Білорусі не відповідали демократичним стандартам: це неприйнятно, - представник уряду ФРН Зайберт

МЗС висловило жаль у зв'язку з тим, що в міжнародних спостерігачів не було можливості брати участь у спостереженні за процесом голосування, а робота представників ЗМІ з висвітлення виборів була обмеженою.

"Тільки при дотриманні демократичних прав і свобод можливий позитивний розвиток відносин між Європейським союзом і Білоруссю. Латвія як сусідня з Білоруссю держава зацікавлена в такому розвитку", - наголосили в МЗС.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

+5
Сегодня понедельник, он под коксом.
показати весь коментар
10.08.2020 16:17 Відповісти
+5
скорее стандартам СССР
показати весь коментар
10.08.2020 16:18 Відповісти
+3
Америку открыли, они лет так 26 не соответствуют, и ЧТО?
показати весь коментар
10.08.2020 16:13 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2020 16:12 Відповісти
Америку открыли, они лет так 26 не соответствуют, и ЧТО?
показати весь коментар
10.08.2020 16:13 Відповісти
А почему молчит бубачька и не признает выборы в брацком нариде как законно состоявшиеся?
показати весь коментар
10.08.2020 16:13 Відповісти
Сегодня понедельник, он под коксом.
показати весь коментар
10.08.2020 16:17 Відповісти
поздравил бы ужэ бацку лично телефонам
показати весь коментар
10.08.2020 16:18 Відповісти
А Пэтро уже признал, значит Зеля против Украины
показати весь коментар
10.08.2020 16:45 Відповісти
То - Україна - це він?
показати весь коментар
10.08.2020 18:29 Відповісти
пора и пианисту о стандартах высказаться.Президент какой никакой.
показати весь коментар
10.08.2020 16:14 Відповісти
А кто сказал. что они живут по стандартам ОБСЕ?
показати весь коментар
10.08.2020 16:14 Відповісти
скорее стандартам СССР
показати весь коментар
10.08.2020 16:18 Відповісти
А они и не скрывают, есть Советская площадь, но выглядит по стандартам Европы и дороги не хуже.
показати весь коментар
10.08.2020 17:03 Відповісти
Чем дальше от Европы, тем ближе к параше. В выиграше снова Пуйло.
показати весь коментар
10.08.2020 16:15 Відповісти
износиловали бацьку злие еврогеи, - заставили фальсифицировать вибори и стать ближе к паРаше. А он то, девочка невинная с голубими глазками, совсем другого хотел)
показати весь коментар
10.08.2020 16:36 Відповісти
Тю, а що, там колись бували інакші вибори? Не підкажете кого до 2014-го року називали "останнім диктатором ївропи"? І як воно вилізло на нашому горі з під санкцій надавши так-званий майданчик для переговорів з сєпарами і кацапами названий пізніше "Мінськ" і "Мінськ-2"!
показати весь коментар
10.08.2020 16:15 Відповісти
Да ну,вот это новость.
показати весь коментар
10.08.2020 16:18 Відповісти
На выборах в Белоруси уверенно победил будущий президент.
показати весь коментар
10.08.2020 16:19 Відповісти
Кто победит?
показати весь коментар
10.08.2020 16:20 Відповісти
Независимый наблюдатель на выборах президента Беларуси.

г.Брест, СШ 14, Участок 78/79.
Президентські вибори в Білорусі не відповідали стандартам ОБСЄ, - МЗС Латвії - Цензор.НЕТ 3482
показати весь коментар
10.08.2020 16:21 Відповісти
Не дай Бог українській владі пискнуть, що білоруські вибори легітимні. Ми на наших місцевих виборах восени "слугам" це врахуємо.
показати весь коментар
10.08.2020 17:24 Відповісти
"Президентские выборы в Беларуси не соответствовали стандартам ОБСЕ, - МИД Латвии"
Кэп, Президентські вибори в Білорусі не відповідали стандартам ОБСЄ, - МЗС Латвії - Цензор.НЕТ 8858
показати весь коментар
10.08.2020 16:23 Відповісти
...иногда нужно быть и диктатором, чтобы уберечь страну от внешнего влияния жидомасонства.
Украина не смогла - нужно это признать...
показати весь коментар
10.08.2020 16:23 Відповісти
цікаво буде порівняти неофіційні (бо офіційні Лука заборонив) екзит-поли біля посольств і консульств Білорусі з офіційними цифрами на закордоних дільницях...
Якщо і тут зфальшують...
показати весь коментар
10.08.2020 16:23 Відповісти
Как сейчас руцню поджигают события в Беларуси - просто алис. Кремль в параше мечтал, чтоб Бацьку сменили и ***** тихой сапой захватил Беларусь, а козломордое сцыкливое стадо мечтало, чтоб беларусы стали им примером как свалить *****. Но Бацька устоял - Беларусь Независима. И козломордому стаду снова сцошно возникать против *****.
показати весь коментар
10.08.2020 16:25 Відповісти
"Парламентские выборы в Белоруссии полностью соответствовали традициям и политической культуре белорусского общества, РФ не стала бы навязывать свое представление, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства https://ria.ru/person_Grigorijj_Rapota Григорий Рапота .

"Что вы ожидали от нас и что вы ожидали от наблюдателей ОБСЕ? Они говорят то, что они говорят во всех странах СНГ, и все, что не соответствует их представлению о жизни, их мироощущениям, их разочаровывает. Нас ничего не разочаровывает, потому что, я считаю, выборы полностью соответствовали законам Республики Беларусь и полностью соответствовали тем сложившимся традициям, той политической культуре, которая сложилась в белорусском обществе. Мы же должны это принимать в расчет."

Да, неплохо подожгло, оно и видно. Московское отребье за нас решает, какие у нас политические традиции и как мы должны жить (а именно, как скот, как быдло). Это несомненно разгромная победа над Путиным, которого, как и Лукашенко, ни в коем случае нельзя валить. Радуйтесь, щирые украинцы. Скоро и вас спасут от треклятого Запада. Будет и на вашей улице батька.
показати весь коментар
10.08.2020 16:52 Відповісти
А ты уверен, белорус, шо мы радуемся? Мы просто трезво смотрим на вещи. У нас было два Майдана и мы понимаем, что это такое. Потерпите - будет и на Вашей улице Майдан, и на нашей ещё будет, но начатся он должен в параше. И триклятый Запад это не то, что мы хотели - мы хотели их антикризисные законы и бюрократию, а получили гей-парады, платную, медицину и образование, сокращение населения и ещё свору западных коррупционеров на нашу голову. Но есть одно но - у нас нет *****.
показати весь коментар
10.08.2020 17:44 Відповісти
Зарекалася коза не ходить в огород. У нас была далеко не одна Плошча. Неуспешная в отличие от майданов, потому что нам было труднее протестовать. Потому что у вашего клептократического режима ни в первый, ни во второй раз не было отчетливых признаков тоталитарности.

Вы дважды успели с кровью выдрать заразу, пока она не успела разрастись, разветвиться глубже пустить корни. Но вы, вопреки своему бахвальству, не сделали выводов, вы ни на что не смотрите трезво, судя по тому как весело и с песней прос*раете сейчас завоевания своих побед. У нас не получалось четверть века, и каждая попытка была все сложнее и болезненнее, потому что годы цементируют режим, и он дает все более обширные метастазы. Мы терпим, не по своей воле, а потому что когда-то вначале отнеслись к опасностям вожделенной "сильной руки" чересчур легкомысленно и тоже думали, что может так и надо, что мы давно ученые, что мы рассудительные и снисходительные, как у нас говорят, памяркоўныя і талерантныя.

И имеем в итоге - полное отсутствие антикризисных реформ, неважно, болезненных или нет, зато регулярные болезненные кризисы и неуклонное сползание все ниже и ниже в яму, человеконавистническую идеологию неофашизма с культом всезнающего вождя в затхлой обертке советской ностальгии, де факто платную и при этом нестраховую медицину, де юре платное (солидными даже по европейским меркам деньгами или продолжительной кабальной отработкой) и при этом низкокачественное образование, потому что в существующей доктрине, образование в первую очередь призвано насаждать идеологию подчинения (см. выше), а знания - они как-нибудь сами на практике приложатся, сокращение населения - от высокой смертности, низкой рождаемости и бегства трудоспособного населения (не юношеского паломничества, чтобы посмотреть мир и набраться опыта, а бегства, эмиграции, когда дверь в опостылевший отчий дом с облегчением закрывают за собой навсегда), гигантскую, ничего не производящую свору пророссийски настроенных бюрократов-коррупционеров и садистов-силовиков, а помимо них еще и бюрократов собственно российских - через союзные и прочие договоры, которые один за другим подмахивает Лукашенко.

Имеем ползучую приватизацию на всех уровнях без ведома народа и его участия в этой приватизации. Когда президент щедро делится с российскими, китайскими, арабскими, сербскими друзьями крупными участками земли и предприятиями-флагманами, чиновники рангом поменьше - участками и предприятиями помельче, и так - до самого низа. А чтобы можно было официально сбыть имущество подешевле, и больше положить себе в карман, даже успешные предприятия при этом не брезгуют начале обанкротить.

И сколько мы, по-вашему, должны ждать? Пока в противоположность библейской легенде, где Моисей водил по пустыне людей до тех пор, пока они не забыли, что значит быть рабами, у нас не останется тех, кто помнит, что такое быть свободным? И ради чего ждать? Оказывается, ради ваших, соседских инфантильных страхов и комплексов, порожденных исключительно тем, что вы сами пока не уверены, чего вам от этой жизни надо, как отдельным гражданам и как самостоятельному государству.
показати весь коментар
10.08.2020 18:27 Відповісти
Не було б мацькви, то і Хабаровьк, і Мінськ самі б розібрались у своїх справах
показати весь коментар
10.08.2020 16:31 Відповісти
A eto znachit - vsem v ES budet trudnovato ih priznatj i sankcii luke ne minovatj
показати весь коментар
10.08.2020 16:57 Відповісти
ну вот, у мида латвии есть яйца. Выборы непрозрачные, к подсчету голосов наблюдатели не были допущены - все, до свидания, Лука. Ты автоматом слил, и поздравляют тебя только слопатоеды и их марионетки.
показати весь коментар
10.08.2020 17:00 Відповісти
Китай тоже марионетка?..Да он тоталитарный но никак не ********** марионетка ))))
показати весь коментар
10.08.2020 18:33 Відповісти
МИД Латвии - считает себя ОБСЕ.
Латвия, официально 1,9 млн населения. Из них постоянно живут не в Латвии 1 млн.
показати весь коментар
10.08.2020 17:16 Відповісти
Самый прикол ждёт лукашку какой? Выборы в ООН,ЕС,США.. признают не легитимными и он "Нон-гранд".
показати весь коментар
10.08.2020 19:03 Відповісти
Не смішіть.........
Хто така ця тихановська? Домогосподарка, а в минулому перекладач. Невже якісь дурачки голосуватимуть за неї?
показати весь коментар
10.08.2020 19:03 Відповісти
Это говорит президент Латвии, которого назначила партия с шестью процентами в сейме, который поиехал из другой страны, который оказался самозванцем (осенью выйдет книга о его реальной биографии). Президент страны в которой одна треть убежала в ирии, а ещё одна треть не имеет права голоса. Страной, которая уверенно выходит в лидеры по тормозу ЕС.
Бубочка с лукой на этом фоне свои, настоящие, но не без грехов.
показати весь коментар
10.08.2020 19:13 Відповісти
e usjljopok, ti golosa ne imejesj, poetomu chemodan i za Zilupe. na rodinu predkov-okupantov.
показати весь коментар
11.08.2020 00:52 Відповісти
Старая сытая двуличная европа молчит в тряпочку,подсчитывая гешефт от *****.
показати весь коментар
10.08.2020 20:09 Відповісти
 
 