Президентські вибори в Білорусі не відповідали стандартам ОБСЄ, - МЗС Латвії

Затримані в Білорусі учасники протестів мають бути негайно звільнені, заявляє міністерство закордонних справ Латвії.

У зовнішньополітичному відомстві вважають, що президентські вибори в Білорусі не відповідали стандартам Організації з безпеки і співробітництва в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Уряд і правоохоронні органи Білорусі повинні поважати громадянські свободи і права жителів країни вільно висловлювати політичні погляди. Застосування сили проти мирних демонстрантів неприйнятне, наголосили в міністерстві.

МЗС висловило жаль у зв'язку з тим, що в міжнародних спостерігачів не було можливості брати участь у спостереженні за процесом голосування, а робота представників ЗМІ з висвітлення виборів була обмеженою.

"Тільки при дотриманні демократичних прав і свобод можливий позитивний розвиток відносин між Європейським союзом і Білоруссю. Латвія як сусідня з Білоруссю держава зацікавлена в такому розвитку", - наголосили в МЗС.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.