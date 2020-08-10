Президентські вибори в Білорусі не відповідали стандартам ОБСЄ, - МЗС Латвії
Затримані в Білорусі учасники протестів мають бути негайно звільнені, заявляє міністерство закордонних справ Латвії.
У зовнішньополітичному відомстві вважають, що президентські вибори в Білорусі не відповідали стандартам Організації з безпеки і співробітництва в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Уряд і правоохоронні органи Білорусі повинні поважати громадянські свободи і права жителів країни вільно висловлювати політичні погляди. Застосування сили проти мирних демонстрантів неприйнятне, наголосили в міністерстві.
МЗС висловило жаль у зв'язку з тим, що в міжнародних спостерігачів не було можливості брати участь у спостереженні за процесом голосування, а робота представників ЗМІ з висвітлення виборів була обмеженою.
"Тільки при дотриманні демократичних прав і свобод можливий позитивний розвиток відносин між Європейським союзом і Білоруссю. Латвія як сусідня з Білоруссю держава зацікавлена в такому розвитку", - наголосили в МЗС.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
г.Брест, СШ 14, Участок 78/79.
Кэп,
Украина не смогла - нужно это признать...
Якщо і тут зфальшують...
"Что вы ожидали от нас и что вы ожидали от наблюдателей ОБСЕ? Они говорят то, что они говорят во всех странах СНГ, и все, что не соответствует их представлению о жизни, их мироощущениям, их разочаровывает. Нас ничего не разочаровывает, потому что, я считаю, выборы полностью соответствовали законам Республики Беларусь и полностью соответствовали тем сложившимся традициям, той политической культуре, которая сложилась в белорусском обществе. Мы же должны это принимать в расчет."
Да, неплохо подожгло, оно и видно. Московское отребье за нас решает, какие у нас политические традиции и как мы должны жить (а именно, как скот, как быдло). Это несомненно разгромная победа над Путиным, которого, как и Лукашенко, ни в коем случае нельзя валить. Радуйтесь, щирые украинцы. Скоро и вас спасут от треклятого Запада. Будет и на вашей улице батька.
Вы дважды успели с кровью выдрать заразу, пока она не успела разрастись, разветвиться глубже пустить корни. Но вы, вопреки своему бахвальству, не сделали выводов, вы ни на что не смотрите трезво, судя по тому как весело и с песней прос*раете сейчас завоевания своих побед. У нас не получалось четверть века, и каждая попытка была все сложнее и болезненнее, потому что годы цементируют режим, и он дает все более обширные метастазы. Мы терпим, не по своей воле, а потому что когда-то вначале отнеслись к опасностям вожделенной "сильной руки" чересчур легкомысленно и тоже думали, что может так и надо, что мы давно ученые, что мы рассудительные и снисходительные, как у нас говорят, памяркоўныя і талерантныя.
И имеем в итоге - полное отсутствие антикризисных реформ, неважно, болезненных или нет, зато регулярные болезненные кризисы и неуклонное сползание все ниже и ниже в яму, человеконавистническую идеологию неофашизма с культом всезнающего вождя в затхлой обертке советской ностальгии, де факто платную и при этом нестраховую медицину, де юре платное (солидными даже по европейским меркам деньгами или продолжительной кабальной отработкой) и при этом низкокачественное образование, потому что в существующей доктрине, образование в первую очередь призвано насаждать идеологию подчинения (см. выше), а знания - они как-нибудь сами на практике приложатся, сокращение населения - от высокой смертности, низкой рождаемости и бегства трудоспособного населения (не юношеского паломничества, чтобы посмотреть мир и набраться опыта, а бегства, эмиграции, когда дверь в опостылевший отчий дом с облегчением закрывают за собой навсегда), гигантскую, ничего не производящую свору пророссийски настроенных бюрократов-коррупционеров и садистов-силовиков, а помимо них еще и бюрократов собственно российских - через союзные и прочие договоры, которые один за другим подмахивает Лукашенко.
Имеем ползучую приватизацию на всех уровнях без ведома народа и его участия в этой приватизации. Когда президент щедро делится с российскими, китайскими, арабскими, сербскими друзьями крупными участками земли и предприятиями-флагманами, чиновники рангом поменьше - участками и предприятиями помельче, и так - до самого низа. А чтобы можно было официально сбыть имущество подешевле, и больше положить себе в карман, даже успешные предприятия при этом не брезгуют начале обанкротить.
И сколько мы, по-вашему, должны ждать? Пока в противоположность библейской легенде, где Моисей водил по пустыне людей до тех пор, пока они не забыли, что значит быть рабами, у нас не останется тех, кто помнит, что такое быть свободным? И ради чего ждать? Оказывается, ради ваших, соседских инфантильных страхов и комплексов, порожденных исключительно тем, что вы сами пока не уверены, чего вам от этой жизни надо, как отдельным гражданам и как самостоятельному государству.
Латвия, официально 1,9 млн населения. Из них постоянно живут не в Латвии 1 млн.
Хто така ця тихановська? Домогосподарка, а в минулому перекладач. Невже якісь дурачки голосуватимуть за неї?
Бубочка с лукой на этом фоне свои, настоящие, но не без грехов.