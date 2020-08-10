УКР
Новини
2 257 24

У фінплані "Укрзалізниці" завищено ціни на пальне та електроенергію на 3,4 млрд грн, - гендиректор Федерації роботодавців транспорту Гусак

У затвердженому в кінці липня фінансовому плані Укрзалізниці істотно завищені витрати на дизельне пальне та електроенергію, що може бути маркером корупції в компанії.

Про це пише генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Владимир Гусак.

"У фінплані УЗ на 2020 рік запланована закупівля 238 тис. тонн дизельного пального а за середньорічною ціною 29,1 тис. грн за тонну (з ПДВ) - на 2% вище, ніж у 2019 році. За 7 місяців 2020 року середня оптова ціна дизельного пального в Україні сягнула менш як 20 тис. грн за тонну з ПДВ. на приблизно такому ж рівні ціна і зараз. Планування закупівель за ринковими цінами дозволить зменшити планові витрати на дизельне пальне на суму близько 2 млрд грн (25%). Але величезне перевищення планової ціни над ринковою дає можливість у будь-який момент різко підняти ціни на пальне на УЗ, в тому числі для можливої ​​"корупційної складової". Інакше навіщо планувати ціну в 29 тис. при ринку в 20 тис.?" - зазначив він.

Аналогічна ситуація, за словами експерта, і з цінами на електроенергію. При середній вартості електроенергії за 7 місяців 2020 року на рівні реальному 1,6 - 1,7 грн за КВт*год, у фінплані закладено тариф 2,15 грн за КВт*год. "Якщо досить консервативно припустити, що ціна електроенергії для промисловості за підсумками 2020 року не перевищить 1,8 грн за КВт*год (зараз вона набагато нижча), то планові витрати УЗ на електроенергію можна зменшити на 1,4 млрд грн".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2020 рік. Відповідне розпорядження №927-р від 27 липня опубліковано на Урядовому порталі. Проєкт фінансового плану УЗ на 2020 рік був презентований у листопаді минулого року.

Укрзалізниця (7059) паливо (905) Електрика (2048)
Топ коментарі
+3
ЦЕНЗОР.НЕТ - "В финплане "Укрзализныци" завышены цены на топливо и электроэнергию на...... 3,4 млрд грн."
Сергей Анатольевич......., а кто-ж это сделал?

показати весь коментар
10.08.2020 16:36 Відповісти
+2
а чего Серожа молчит? надо бы разобраться набсовету самому с собой)
показати весь коментар
10.08.2020 16:26 Відповісти
+2
но сыроже лесченко надо же как-то питаться!
показати весь коментар
10.08.2020 16:27 Відповісти
Правила форума Рада форумчан
и? "где посадки?" (с) (ху.ло)
показати весь коментар
10.08.2020 16:25 Відповісти
а чего Серожа молчит? надо бы разобраться набсовету самому с собой)
показати весь коментар
10.08.2020 16:26 Відповісти
так неплохо розбирается и з/п 300 штук и приварок на дерибане. Главное громко поорать свиинаарчуукееее)
показати весь коментар
10.08.2020 16:32 Відповісти
но сыроже лесченко надо же как-то питаться!
показати весь коментар
10.08.2020 16:27 Відповісти
Це часом не відкат для самого непідкупного Лєщенки?
показати весь коментар
10.08.2020 16:29 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "В финплане "Укрзализныци" завышены цены на топливо и электроэнергию на...... 3,4 млрд грн."
Сергей Анатольевич......., а кто-ж это сделал?

показати весь коментар
10.08.2020 16:36 Відповісти
Омельян с вас ржот , в прочем , как и со всей Украины .
показати весь коментар
10.08.2020 16:44 Відповісти
А почему ему и не поржать? Он в свое время бабла нагребся мама не горюй, теперь может и ржать, и срать на дурные головы. Я уверен, что в УЗ не одна такая схема и все эту "корову" доят. На ************ уже наездились? А на корейских скоростниках?))) Теперь на дизель-электровозах с "удвоенной" тягой покатаемся.)))
показати весь коментар
10.08.2020 18:32 Відповісти
Ее пора закрыть , но не кому это не надо . В этой стране . КОРМУШКА . Как и автодор .
показати весь коментар
10.08.2020 18:43 Відповісти
вечное повышение цен, тарифов говорит о том, шо мусарье всех мастей не желают превращаться в нормальные органыим приятно, комфортно, сухо оставаться мусарьем
показати весь коментар
10.08.2020 16:57 Відповісти
Мафія Укрзалізниці вдвоє підняла вартість квитків, пояснюючи це втратами через епідемію за рахунок зменшення зайнятих місць у вагонах. Насправді, квитки продають вже на всі місця, а їх вартість залишається подвійною. Антимонопольний комітет в долі з цими мафіозі?
показати весь коментар
10.08.2020 17:19 Відповісти
Какие нафиг мафиози? Барыгами они были, барыгами и останутся. Стоит только чуть нажать на них - разбегутся как Рада в 2014-м. Только вот нажать уже некому. Чтоб клопов давить нужно сообща собираться, а по одному клопы всех загрызут.
показати весь коментар
10.08.2020 18:29 Відповісти
А Лещенко кожного дня росказує як в них все демократично! І маржа копійчана!
показати весь коментар
10.08.2020 17:57 Відповісти
за такую зарплату многие начнут рассказывать как круто и какая замечательная компаниия, Серега нашел себе теплое местечко) вряд ли захочет его терять)
показати весь коментар
10.08.2020 18:12 Відповісти
щас зебилы своими шаловливыми рученками и укрзалізницю добьют
показати весь коментар
10.08.2020 18:01 Відповісти
зебіли зебілами, а залізниця і до цього не процвітала. за всю історію був тільки один там керівник нормальний - Кірпа, покійний нині. всі інші - хапуги, які косять бабло
показати весь коментар
10.08.2020 22:17 Відповісти
там же целый совет наблюдает с зарплатами по пол ляма
показати весь коментар
10.08.2020 18:02 Відповісти
Это еще мало. МВФ потребовал чтоб еще и надсовет был из иностранцев. ))) Те будут нашим советы давать как деньги тырить так, чтоб другие не заметили. Или просто советовать чтоб денег вообще в конторе не водилось.
показати весь коментар
10.08.2020 18:26 Відповісти
они сами устанавливают цены и плевать хотели, мол хотите пользуйтесь хотите нет, такова позиция этой компании, которая давно стала частной, а не государственной
показати весь коментар
10.08.2020 18:11 Відповісти
"Красавцы" в управлении УЗ "засели". Наверное из бывших блогеров и фейсбучных коментаторов, которые фишку про среднюю зарплату по стране пропихивали. Вот и тут в финплане заложили средние цены на год, с учетом того, чтоб в декабре осталось что с3,14здить на майонез.)))
показати весь коментар
10.08.2020 18:24 Відповісти
Опять двадцять п'ять і ніхто палець о палець не вдарить.
показати весь коментар
10.08.2020 18:53 Відповісти
Куды смотрит бАрец и правдолюб Лещенко? Зарплаты космос, а результат- пшик!
показати весь коментар
10.08.2020 21:27 Відповісти
на Укрзалізниці вже колапс, головна причина - недолуге керівництво, яким БАЙДУЖЕ залізниця, вони тільки кишені набивають
показати весь коментар
10.08.2020 22:15 Відповісти
Завышено с молчаливого согласия Наблюдательного совета! Все в теме!
показати весь коментар
10.08.2020 23:52 Відповісти
 
 