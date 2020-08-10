У фінплані "Укрзалізниці" завищено ціни на пальне та електроенергію на 3,4 млрд грн, - гендиректор Федерації роботодавців транспорту Гусак

У затвердженому в кінці липня фінансовому плані Укрзалізниці істотно завищені витрати на дизельне пальне та електроенергію, що може бути маркером корупції в компанії.

Про це пише генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Владимир Гусак.





"У фінплані УЗ на 2020 рік запланована закупівля 238 тис. тонн дизельного пального а за середньорічною ціною 29,1 тис. грн за тонну (з ПДВ) - на 2% вище, ніж у 2019 році. За 7 місяців 2020 року середня оптова ціна дизельного пального в Україні сягнула менш як 20 тис. грн за тонну з ПДВ. на приблизно такому ж рівні ціна і зараз. Планування закупівель за ринковими цінами дозволить зменшити планові витрати на дизельне пальне на суму близько 2 млрд грн (25%). Але величезне перевищення планової ціни над ринковою дає можливість у будь-який момент різко підняти ціни на пальне на УЗ, в тому числі для можливої ​​"корупційної складової". Інакше навіщо планувати ціну в 29 тис. при ринку в 20 тис.?" - зазначив він.

Аналогічна ситуація, за словами експерта, і з цінами на електроенергію. При середній вартості електроенергії за 7 місяців 2020 року на рівні реальному 1,6 - 1,7 грн за КВт*год, у фінплані закладено тариф 2,15 грн за КВт*год. "Якщо досить консервативно припустити, що ціна електроенергії для промисловості за підсумками 2020 року не перевищить 1,8 грн за КВт*год (зараз вона набагато нижча), то планові витрати УЗ на електроенергію можна зменшити на 1,4 млрд грн".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2020 рік. Відповідне розпорядження №927-р від 27 липня опубліковано на Урядовому порталі. Проєкт фінансового плану УЗ на 2020 рік був презентований у листопаді минулого року.