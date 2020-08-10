На Білоруському метзаводі через нечесні вибори страйкують робітники: 60 осіб затримано, - ЗМІ
Прямо зараз у Жлобіні на Білоруському металургійному заводі страйкують робітники мінімум в одному цеху.
Про це TUT.BY повідомляють працівники підприємства, передає Цензор.НЕТ.
Працівники кажуть, що прямо зараз у кінці цеху СПЦ 2 зібралися десятки людей. А до заводу під'їхали два автозаки і автобус з ОМОНом.
Керівництво заводу не коментує ситуації. У приймальні відповідають, що нікого з керівників немає на місці.
Працівники Білоруського металургійного заводу вивісили на стенді підприємства оголошення, в якому попередили керівництво про те, що в разі нечесних президентських виборів заводчани будуть змушені страйкувати. Крім цього, заводчани активно виступали на мітингу в підтримку Тіхановської, який проходив у Жлобіні 26 липня.
Euroradio повідомляє про 60 затриманих.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Аднако какой вы видите Беларусь после Луки? Напиши свои реалии. Кратко.
А так - да, я вообще человек хороший, культурный, интеллигентный и невъ.бенно воспитанный.
Вот у вас вроде и декоммунизация и все дела. А нас вы хотите последним заповедником совка оставить? Вам вообще наплевать на чаяния и думки беларусов? Я вижу Беларусь после Луки развивающей информационные технологии, в чем уже преуспевает Беларусь. Вы знаете кем лучше всего быть в Беларуси сейчас - не чиновником, не таможенником - а айтишником, это белая кость. Наша айти-индустрия приносит треть валюты в бюджет.
. Нам не совок нужно менять на демократию, а элиты и вы беларусы к этому не готовы - ***** вашу постсоветскую элиту защитит, как защитил нашу в 2014. Майдан должен начатся в недоимперии - на это работайте.
...
https://www.youtube.com/watch?v=0zMpnFTq_G8
Якщо це так, тоді - нехай вороги (чужі) тремтять...
Заперечення, як такого, нема...
Лише спроба тиснути на емоції...
По идее задержать на мет заводе 60 человек должна быть проблема...ибо
1) можно полусить по голове армаатурой...
2) можно получить в горло заточку
3) можно получить порцию расплавленого металла
4) можно оказаться ******* серной кислотой..
5) для обороны завода очень много и много интересных вещей + в распоряжении протестующих ТСО с видеокамерами...
Народ його не визнав.