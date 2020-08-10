УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7728 відвідувачів онлайн
Новини Революція в Білорусі
14 849 160

На Білоруському метзаводі через нечесні вибори страйкують робітники: 60 осіб затримано, - ЗМІ

На Білоруському метзаводі через нечесні вибори страйкують робітники: 60 осіб затримано, - ЗМІ

Прямо зараз у Жлобіні на Білоруському металургійному заводі страйкують робітники мінімум в одному цеху.

Про це TUT.BY повідомляють працівники підприємства, передає Цензор.НЕТ.

Працівники кажуть, що прямо зараз у кінці цеху СПЦ 2 зібралися десятки людей. А до заводу під'їхали два автозаки і автобус з ОМОНом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Тіхановська вважає, що вона перемогла на виборах, і не має наміру залишати Білорусь: "Влада силовими методами намагається утримати свої позиції". ВIДЕО

Керівництво заводу не коментує ситуації. У приймальні відповідають, що нікого з керівників немає на місці.

Працівники Білоруського металургійного заводу вивісили на стенді підприємства оголошення, в якому попередили керівництво про те, що в разі нечесних президентських виборів заводчани будуть змушені страйкувати. Крім цього, заводчани активно виступали на мітингу в підтримку Тіхановської, який проходив у Жлобіні 26 липня.

Euroradio повідомляє про 60 затриманих.

На Білоруському метзаводі через нечесні вибори страйкують робітники: 60 осіб затримано, - ЗМІ 01
На Білоруському метзаводі через нечесні вибори страйкують робітники: 60 осіб затримано, - ЗМІ 02

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Білорусь (8084) вибори (6755) страйк (208) затримання (4383) Лукашенко Олександр (2695) Тіхановська Світлана (389)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Нічого страшного, начальник цеха фінансується з Чехії, а директор взагалі з Лондона, інфа 146 %.
показати весь коментар
10.08.2020 16:33 Відповісти
+13
круто - задерживать забастовщиков..

на такое наверное и царская охранка не решалась...
Лукашенко - диктатор модернист..., креатившик что пипец..
Белорусы! - вам и вправду хана, у вас без стрельбы нет вариантов победить...
показати весь коментар
10.08.2020 16:34 Відповісти
+12
https://censor.net/user/464126 -

революции и войны случаются не из за денег, а за смыслы и абстракции - вам наверное этого не понять..
вот в Гонконке народ думаете из за денег бузил столько времени..?
а Майдан в Украине произошел думаете из за денег?
показати весь коментар
10.08.2020 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вот такие как ты жопоголики всегда и голосуют своим молчанием за диктаторов. Мы сказали хватит. Нам пох на твои поиски ***** под кроватью. Мы сами решим. И не пачкай память Майдана упоминая его без малейшего повода.
показати весь коментар
10.08.2020 18:06 Відповісти
Первый раз голосовал за кравчука, потом за кучму, бо Черновола убили, а потом всё время за Тимошенко и последний раз за зе - диктаторов среди них нет. Я участник двух Майданов - от начала и до конца, и хорошо теперь понимаю все риски Майдана и беларуского вообще. На данный исторический и военный момент если даже вам удастся сбросить Луку, вы сразу ляжете под *****. Вариантов нет - ***** вас Западу не отдаст, развалит и разорит как лугандон, но не отдаст. Вот тогда вы и взвоете - чего мы долбаёбы хохлов не слушались, Бацька прости. Решили они. Вы не одни, есть ещё и мы, а есть ещё и вольные русские. Скопом теперь надо - в один момент!
показати весь коментар
10.08.2020 18:21 Відповісти
Так, блин, я же говорю - не сцать. Разберёмся. И что вы имеете в виду "ляжете под *****"? У нас две кацапские военные базы уже есть, которыми Лука очень гордится. Может мы уже "лежим"? Ну так может ляжем поудобней)) А вы как лежите? Ничего не колет?
показати весь коментар
10.08.2020 18:31 Відповісти
Я чувствую, что вы хороший человек, Олег Анатольевич. И нам с вами делить нечего и ругаться поводов нет. Просто вы немного не понимаете реалии Беларуси - вы пытаетесь их примерить на Украину, что в корне не верно.
показати весь коментар
10.08.2020 18:36 Відповісти
Понимаешь, Алекс, ты не понимаешь того, что я написал. Долго объяснять, но попробую кратко - до начала Майдана 2014 в Киеве ***** и в мыслях не имел нападать на Украину, и во снах ему это не снилось. А решил примерно через месяц после начала Майдана - сразу после Нового года и моментально начал подготовку. Мы с разваленной армией, с продажными, но алчными политиками и неимоверными усилиями украинского народа, проявив доблесть и героизм небывалый доселе - устояли, потеряв лишь небольшую часть территорий. Сейчас ***** готов к Майдану и у вас, и у нас. Дальше думай сам. Во-вторых - ***** жандарм постсовка и лучше всего, чтобы Майдан начался теперь именно в эрефии. Над этим работайте. Но и сегодняшний протестный опыт вам пригодится в будущем. Но и не забывайте про провокаторов среди вас.
Аднако какой вы видите Беларусь после Луки? Напиши свои реалии. Кратко.
А так - да, я вообще человек хороший, культурный, интеллигентный и невъ.бенно воспитанный.
показати весь коментар
10.08.2020 19:35 Відповісти
Олег, я вас услышал. Почему вы считаете, что ***** нужна Плошча у нас? Зачем ему это? У нас есть кацапские военные базы, мы не ссоримся с "восточным соседом". Лука целуется в десны с ******. Кстати, ***** его уже поздравил с 142%.
Вот у вас вроде и декоммунизация и все дела. А нас вы хотите последним заповедником совка оставить? Вам вообще наплевать на чаяния и думки беларусов? Я вижу Беларусь после Луки развивающей информационные технологии, в чем уже преуспевает Беларусь. Вы знаете кем лучше всего быть в Беларуси сейчас - не чиновником, не таможенником - а айтишником, это белая кость. Наша айти-индустрия приносит треть валюты в бюджет.
показати весь коментар
10.08.2020 20:18 Відповісти
Вы столько лет жили с Лукой, а теперь вам приспичило. Потерпите пару лет - ваша задача пережить *****. У ***** бздык восстановить СССР. Любое поползновение к Европе обнулённый воспринимает как дурной пример его козломордому стаду. Больше всего в жизни ***** боится Майдана, поэтому если Лука устоит на выборах, ***** его поддержит против ваших протестов, чтоб вы не стали дурным примером эрефии. Во-вторых - у вас бесплатная медицина и образование? А у нас при демократии они уже платные поэтому нас с 52 млн. стало 40. Ты о такой перспективе думал? В-третьих запоминай формулу - уровень жизни и процветание любой страны зависит лишь от качества элиты - если у власти в стране коррумпированное быдло - любая страна прозябает, если в стране у власти настоящие националисты - любая страна процветает
. Нам не совок нужно менять на демократию, а элиты и вы беларусы к этому не готовы - ***** вашу постсоветскую элиту защитит, как защитил нашу в 2014. Майдан должен начатся в недоимперии - на это работайте.
показати весь коментар
10.08.2020 21:22 Відповісти
они давно готовили план захвата Крыма до 2014 .

...
показати весь коментар
10.08.2020 23:24 Відповісти
тобі чого переживати ...твої 73 "рулять" ...
показати весь коментар
10.08.2020 20:08 Відповісти
А ці хлопи ким стануть?
На Білоруському метзаводі через нечесні вибори страйкують робітники: 60 осіб затримано, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2005
показати весь коментар
10.08.2020 18:00 Відповісти
Фейк нейкий. Бред.
показати весь коментар
10.08.2020 18:09 Відповісти
Та звісно: "Вьівсьовреооотииии"
показати весь коментар
10.08.2020 18:26 Відповісти
Да при чём тут это. Просто это шалости на уровне двача. Детский сад.
показати весь коментар
10.08.2020 18:34 Відповісти
Пост в 18.04 тоже шалости?
показати весь коментар
10.08.2020 19:04 Відповісти
Вижу в 18.06. И что там?
показати весь коментар
10.08.2020 19:08 Відповісти
Аааа, ты про это)) Ну я тебе кое-что другое покажу. И, да, не забудь поцеловать всю беркутню в засос.

https://www.youtube.com/watch?v=0zMpnFTq_G8
показати весь коментар
10.08.2020 19:10 Відповісти
Все? Здувся "білорус"? Натомість вилізло хамське ************* рило...
показати весь коментар
10.08.2020 19:32 Відповісти
Похоже, ребята, у вас тут френдлифайр. Могу ошибаться.
показати весь коментар
10.08.2020 19:38 Відповісти
Можливо й таке...
Якщо це так, тоді - нехай вороги (чужі) тремтять...
показати весь коментар
10.08.2020 19:44 Відповісти
ого. После такого у нас уже на следующий день была бурная реакция.
показати весь коментар
10.08.2020 20:16 Відповісти
этот мессидж толкают всякие боты, палишься
показати весь коментар
10.08.2020 19:18 Відповісти
Якось не переконливо.
Заперечення, як такого, нема...
Лише спроба тиснути на емоції...
показати весь коментар
10.08.2020 19:30 Відповісти
Або оцей? На Білоруському метзаводі через нечесні вибори страйкують робітники: 60 осіб затримано, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1546
показати весь коментар
10.08.2020 18:04 Відповісти
Ржака)) В смысле, не то что беркутня протестующего тащит, а то, что там сверху написано. А чего именно этот ГРУшник? Там десятками людей винтят в Беларуси каждый день - каждый тоже ГРУшник? Ай-яй-яй, что творится! Все по заветам великого Лу!
показати весь коментар
10.08.2020 19:15 Відповісти
Машовець відомий в Україні аналітик. Головний напрям - окуповані Крим і частина Донбасу. Він міг скористуватися "мордорозпознавачем" сайту "Миротворець", наприклад. А міг таких "протестувальників" десь на фото зафіксувати.
показати весь коментар
10.08.2020 19:26 Відповісти
Окрім того, Коц (дружбан Пєгова і колега) відписався, що це саме Пєгов.
показати весь коментар
10.08.2020 21:34 Відповісти
Не обращайте внимания, да. Так же вы и не обратите внимания, если рядом будут насиловать девчыну - а вы такой - кажись у неё трусы от беларускай Милавицы, а беларусы это прокацапники... Та и поделом ей, кацапке, хай насилуют, будет знать, как беларуские трусы носить. Ещё и очередь займете.
показати весь коментар
10.08.2020 17:36 Відповісти
Надевай миловицу троляка я уже дилдо заготовил, есть кстати белые желты и черные (самые бльши
показати весь коментар
10.08.2020 17:42 Відповісти
Бастовать нужна по всей стране,а не одним заводом.
показати весь коментар
10.08.2020 17:44 Відповісти
Согласен. Так и будет. Просто Жлобин один из немногих городков, где прошлой ночью дали *изды омону. Горжусь Жлобином!
показати весь коментар
10.08.2020 17:49 Відповісти
интересно, я про Жлобин не видел сообщения вчера
показати весь коментар
10.08.2020 17:55 Відповісти
Было, было. Я всю ночь не спал (до сих пор не сплю, собственно). На каких вы телеграм-каналах? Советую tut.by, Беларусь головного мозга, NEXTA
показати весь коментар
10.08.2020 17:58 Відповісти
может и было, но я не слышал, Belsat cлушал, телеграм-каналы вообще не читаю, не мое, а мои знакомцы из Беларуси не в инете были
показати весь коментар
10.08.2020 19:06 Відповісти
Уважаемый, Ави. Почему телеграм-каналы не ваше, чем они отличаются от любого другого источника информации? Кстати, я тоже никогда не был подписан на телеграм-каналы, но как оказалось, там самая свежая инфа. К тому же Телеграм самая блоко-устойчивая штука - ВатсАп и Вайбер лежат, а Телеграмм даже не парится.
показати весь коментар
10.08.2020 19:47 Відповісти
не мое... я не подвязан на телеграме.... лишь иногда лично сообщение могу отправить в нем, пользуюсь им как другим любым мессенджером - по необходимости
показати весь коментар
10.08.2020 19:53 Відповісти
Блин, так и я так же! У меня WhatsApp рабочий инструмент. Там все мои клиенты и семья. В Телеге не общаюсь. Но как раз в условиях блокады она показала себя с лучшей стороны. У моего брата в Беларуси легли все чаты, но Телега тянула. К тому же в этих каналах такие видео, которые вы больше нигде не увидете. Люди выкладывают сразу.
показати весь коментар
10.08.2020 20:04 Відповісти
ну для этого надо быть фанатом телеграма и быть на него заточеным.. это модно, но я все же более традиционными информационными каналами пользуюсь
показати весь коментар
10.08.2020 20:09 Відповісти
Интересно как бастуют...стали на колени и стоят??? А омон их хватает за уши и кидает в автозаки?
По идее задержать на мет заводе 60 человек должна быть проблема...ибо
1) можно полусить по голове армаатурой...
2) можно получить в горло заточку
3) можно получить порцию расплавленого металла
4) можно оказаться ******* серной кислотой..
5) для обороны завода очень много и много интересных вещей + в распоряжении протестующих ТСО с видеокамерами...
показати весь коментар
10.08.2020 17:49 Відповісти
Не передёргивайте. Жлобин становится городом-героем Беларуси. По ходу Луку будем вешать тоже в Жлобине. Луркайте в ютьбе, как там ****** омон.
показати весь коментар
10.08.2020 17:51 Відповісти
Нет, не луркайте. Уже поудаляли. Только на Телеге остались видео. Но там легко найти группы.
показати весь коментар
10.08.2020 17:55 Відповісти
Лука нелегітимний президент.
Народ його не визнав.
показати весь коментар
10.08.2020 18:19 Відповісти
были призывы со стороны оппозиции прекратить работать всему трудоспособному населению в знак протеста против нечестных выборов. На неделю. А потом видно будет. Луке грозит судьба Чаушеску.
показати весь коментар
10.08.2020 18:39 Відповісти
Да, эта методичка (в хорошем смысле этого слова\0 ходит по всем нашим телеграм-каналам. У Чеушеску за сутки до его расстрела возле грязного сортира был рейтинг 99%.
показати весь коментар
10.08.2020 18:47 Відповісти
Зарплату за эту неделю лично Тихановская всей Беларуси будет платить? Или Барбарико из своих запасов
показати весь коментар
10.08.2020 18:59 Відповісти
Не ной, бабулька. Прорвёмся!!!
показати весь коментар
10.08.2020 20:21 Відповісти
А где доказательства нечестных выборов? Протестуют сторонники домохозяйки, которые голосовали за неё и считают, что они победили. Они считают, что Лукашенко набрал 20%, а их тетка 70%. Вы представляете, что значит приписать 60% голосов? Сколько миллионов бюллетеней нужно вбросить? Вы скажите: та подумаешь, при диктаторе всё можно. Тогда где наблюдатели на выборах как местные, так и международные? Их же было тысячи. Где доверенные лица кандидатов? Где акты, протоколы, заявления о нарушениях?
показати весь коментар
10.08.2020 18:46 Відповісти
Представляешь, это именно так! Он реально окуел, куча свидетельств - что фактологических, что статистических. В Польше на двух участках из 3200 человек проголосовавших, за таракана проголосовало ДВА, КАРЛ, ДВА. В Москве стояли километровые очереди, и кстати там традиционно голосуют за Луку. Но, *****, не было людей во всей очереди, которые бы голосовали за Луку. В Киеве так же. Из всех моих друзей и знакомых, которые топили за Луку ещё пять лет назад - нет таких, все против.
показати весь коментар
10.08.2020 18:52 Відповісти
Доказательств на самом деле куча, как видео, так и аудио. Некоторые беларусы, не растерявшие полностью совесть, тайно записывали все эти вбросы и репетиции вбросов. В Бресте в моем районе официально победила Тихановская, потому что я знаю, что там не вбрасывали.
показати весь коментар
10.08.2020 18:56 Відповісти
Рабочие захотели остаться без работы? Горе рэформатары первым делом прихватизируют гос заводы и "забастовщики" останутся вообще без работы. Эх, беларусы, не понимаете, что можете потерять. Беларусь - тихая уютная страна, берегите её, не ведитесь на сладкие посулы зарубежных провокаторов(особенно польских)
показати весь коментар
10.08.2020 18:58 Відповісти
Ещё один беларусов за дебилов считает... А на кого вестись - на Ермошину, на Луку, на крепкую ментовскую дубинку в жопе?
показати весь коментар
10.08.2020 19:18 Відповісти
подожди, ща он тебе еще про туалеты в польше рассказывать начнет. У кремлеботов это фишка - туалеты польских панов.
показати весь коментар
10.08.2020 20:18 Відповісти
Хаха. Не знал, кстати. Так что там с этими туалетами и кремлеботами? У них любоффь?)
показати весь коментар
10.08.2020 20:50 Відповісти
У них методички. В 2013 году в интернетах как по команде хором писали одно и то же, что украинцев никто не ждет в ЕС, что работа в европе для украинцев - это исключительно "мыть унитазы польским панам". Серьёзно, как по команде одно и то же писали. Несмотря на то, что большинство украинцев ездили в Польшу на сборы ягод и на стройку. Откуда в их воображении появились эти туалеты - ума не приложу.
показати весь коментар
10.08.2020 21:11 Відповісти
От же дурні! Варили б собі мет та не жужжали.
показати весь коментар
10.08.2020 19:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 