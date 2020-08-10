На Білоруському метзаводі через нечесні вибори страйкують робітники: 60 осіб затримано, - ЗМІ

Прямо зараз у Жлобіні на Білоруському металургійному заводі страйкують робітники мінімум в одному цеху.

Про це TUT.BY повідомляють працівники підприємства, передає Цензор.НЕТ.

Працівники кажуть, що прямо зараз у кінці цеху СПЦ 2 зібралися десятки людей. А до заводу під'їхали два автозаки і автобус з ОМОНом.

Керівництво заводу не коментує ситуації. У приймальні відповідають, що нікого з керівників немає на місці.

Працівники Білоруського металургійного заводу вивісили на стенді підприємства оголошення, в якому попередили керівництво про те, що в разі нечесних президентських виборів заводчани будуть змушені страйкувати. Крім цього, заводчани активно виступали на мітингу в підтримку Тіхановської, який проходив у Жлобіні 26 липня.

Euroradio повідомляє про 60 затриманих.





Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.