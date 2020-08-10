ЦВК Білорусі оновила результати виборів: за Лукашенка 80,08% виборців, за Тіхановську - 10,09%
Центрвиборчком Білорусі опублікував оновлені дані за результатами голосування на виборах президента республіки.
Згідно з опублікованою інформацією, Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів виборців, Світлана Тіхановська - 10,09%, Анна Канопацька - 1,68%, Андрій Дмитрієв - 1,21%, Сергій Черечень - 1,15%. Проти всіх проголосували 4,6% виборців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У понеділок вранці ЦВК Білорусі оприлюднила попередні дані голосування на виборах, згідно з якими за Лукашенка проголосували 80,23% виборців, за Тіхановську - 9,9%, Канопацьку - 1,68%, Дмитрієва - 1,04%, Черечня - 1,12 %, проти всіх - 6,02%.
Остаточні дані виборів повинні бути підведені до кінця тижня.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер -лиш інтернаціональні.
На щастя Лукашенко знає рецепти для цієї публіки
Якщо і тут зфальшують...
Мабуть, на голосування прийшли парфуми предків (причому за багато поколінь).
(ніт)
(я правильно зрозумів, що про карткові термінали в Біларусі ще не чули, а на касах стародідівські рахівниці?)
Для начала, сколько вам лет?
- Нет, извините, но за вас реально всего 10%. Предлагаемые вами цифры вызовут не то,что возмущение,а злость!
"Я сказал- больше чем у путьки! И точка. Придумайте, что-нибудь!"
пик...пик..пик...
Бродячий зоопарк "демократів" проїзжає на...
Сільради не потребую.
А хто там у вас голова? Я переконаний, що жулік .
Пишете тут цілий день, і не маєте часу прочитати, що ваш в.о.- жулік !))
(вибачте, заштрик не зробимо. Усі заштрики на боротьбу з COVID-19. Клізьма - наше усьо!)
А 2+2=3
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13123264.html Скрины для инфантильных приверженцев смены Лукашенко на "оппозиционера"
Напоминаю: на сегодня в Беларуси НЕТ ни одного оппозиционного лидера не прокремлевского. Смена Лукашенко - это аншлюс Беларуси.
Все три основных конкурента Луки тесно связаны с Москвой.
Немного о рашистской ************ Тихановской, главной сопернице Лукашенко (по экзит-полу Лубянки), вернее - про ее мужа, поначалу-то лидером был он, она просто подхватила при помощи Москвы выпавшее знамя:
Отсюда: https://informnapalm.org/ua/russkyi-krym-myr-serhiia-tykhanovsko/
Там и видео есть примечательное.
- Да.
- А позовите Светлану