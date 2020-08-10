ЦВК Білорусі оновила результати виборів: за Лукашенка 80,08% виборців, за Тіхановську - 10,09%

Центрвиборчком Білорусі опублікував оновлені дані за результатами голосування на виборах президента республіки.

Згідно з опублікованою інформацією, Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів виборців, Світлана Тіхановська - 10,09%, Анна Канопацька - 1,68%, Андрій Дмитрієв - 1,21%, Сергій Черечень - 1,15%. Проти всіх проголосували 4,6% виборців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У понеділок вранці ЦВК Білорусі оприлюднила попередні дані голосування на виборах, згідно з якими за Лукашенка проголосували 80,23% виборців, за Тіхановську - 9,9%, Канопацьку - 1,68%, Дмитрієва - 1,04%, Черечня - 1,12 %, проти всіх - 6,02%.

Остаточні дані виборів повинні бути підведені до кінця тижня.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.