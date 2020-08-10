Слоган СН "Україна - це ти": Тіна Кароль претензій до партії не має і, ймовірно, візьме участь в агітації, - джерело

Базовий слоган серпня від "Слуг народу": "Україна - це ти", з географічної "розшивкою" по регіонах. У соціальних мережах і політичних кулуарах звучить багато критики щодо розпливчастості цього меседжу: мовляв, ні про що.

Про це говориться в статті "Гроші, борди, кандидати: як готуються до місцевих виборів-2020 українські парті".

Також "Слуг народу" звинувачують у плагіаті, адже, по-перше, саме такі слова звучать в одній з пісень Тіни Кароль, а по-друге, саме такий слоган використовувала в одній зі своїх кампаній Юлія Тимошенко.



Ці звинувачення джерела "Цензора" коментують так: "По-перше, Тіна Кароль претензій до партії не має і, ймовірно, візьме участь в агітаційних заходах СН дещо пізніше. Що ж стосується збігу з Юліним слоганом, то, по-перше , наш йде в регіональній прив'язці: "Вінниця - це ти", "Тернопіль - це ти" тощо. А по-друге, на вересень, коли будуть вже представляти кандидатів, у нас з'явиться інша серія бордів. А ця, перша, хвиля має привернути увагу людей до самих виборів і до того, про що вони. Тому що вперше люди будуть обирати владу з повноваженнями. Тому що у нас 1460 територіальних громад, всі вони матимуть повноваження. І це - можливість відчути себе частиною громади. А щодо "Слуги народу", то наша унікальна, як кажуть маркетологи, торгова пропозиція полягає в створенні єдності цієї влади на всіх рівнях. Тому що є більшість у парламенті; є уряд, який ця більшість сформувала; є вертикаль обласних і державних адміністрацій, які стануть префектурами; Тобто, зрозуміло, президент - і тепер буде влада на місцях. Тобто люди будуть мати можливість реально впливати на речі".

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 25,9%, ОПЗЖ - 17,6%, ЄС - 15,7%, "Батьківщина" - 10,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА