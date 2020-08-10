УКР
Слоган СН "Україна - це ти": Тіна Кароль претензій до партії не має і, ймовірно, візьме участь в агітації, - джерело

Базовий слоган серпня від "Слуг народу": "Україна - це ти", з географічної "розшивкою" по регіонах. У соціальних мережах і політичних кулуарах звучить багато критики щодо розпливчастості цього меседжу: мовляв, ні про що.

Про це говориться в статті "Гроші, борди, кандидати: як готуються до місцевих виборів-2020 українські парті".

Також "Слуг народу" звинувачують у плагіаті, адже, по-перше, саме такі слова звучать в одній з пісень Тіни Кароль, а по-друге, саме такий слоган використовувала в одній зі своїх кампаній Юлія Тимошенко.

Слоган СН Україна - це ти: Тіна Кароль претензій до партії не має і, ймовірно, візьме участь в агітації, - джерело 01


Ці звинувачення джерела "Цензора" коментують так: "По-перше, Тіна Кароль претензій до партії не має і, ймовірно, візьме участь в агітаційних заходах СН дещо пізніше. Що ж стосується збігу з Юліним слоганом, то, по-перше , наш йде в регіональній прив'язці: "Вінниця - це ти", "Тернопіль - це ти" тощо. А по-друге, на вересень, коли будуть вже представляти кандидатів, у нас з'явиться інша серія бордів. А ця, перша, хвиля має привернути увагу людей до самих виборів і до того, про що вони. Тому що вперше люди будуть обирати владу з повноваженнями. Тому що у нас 1460 територіальних громад, всі вони матимуть повноваження. І це - можливість відчути себе частиною громади. А щодо "Слуги народу", то наша унікальна, як кажуть маркетологи, торгова пропозиція полягає в створенні єдності цієї влади на всіх рівнях. Тому що є більшість у парламенті; є уряд, який ця більшість сформувала; є вертикаль обласних і державних адміністрацій, які стануть префектурами; Тобто, зрозуміло, президент - і тепер буде влада на місцях. Тобто люди будуть мати можливість реально впливати на речі".

агітація (204) вибори (6755) місцеві вибори (1367) Слуга народу (2859)
+37
Брачные пляски ,,корабельных сосен,, вступили в решающую предвыборную фазу .
показати весь коментар
10.08.2020 16:46 Відповісти
+35
С креативом у бени всегда были проблемы, но people с удовольствием хавал. Будет хавать и сейчас. Почему нет? Тем более ,эта певица ртом снова комбинашку напялит и зефилитики будут в шаге от оргазма.
показати весь коментар
10.08.2020 16:45 Відповісти
+30
Як Таня Ліберман може мати щось проти Зєлі?
Обоє з бєніного гнізда?

"Ты - мужчина моей мечты!". Тіна Кароль заспівала Зеленському на вечірці "Слуги народу"

Відео:
https://ru.espreso.tv/news/2019/12/22/quotty_muzhchyna_moey_mechtyquot_tyna_karol_spela_zelenskomu_na_vecherynke_quotslugy_narodaquot
показати весь коментар
10.08.2020 16:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
Пропоную слоган для тверезих громадян на місцевих виборах - розчави клоуна.
показати весь коментар
10.08.2020 18:31 Відповісти
Землю - селянам
Фабрики - робітникам
Цирки - клоунам
показати весь коментар
10.08.2020 22:18 Відповісти
"не исключено, примет участие в агитационных мероприятиях" "СН"Источник:https://censor.net/n3212889

***** крашена.
показати весь коментар
10.08.2020 18:40 Відповісти
просто Тетяні Григорівні Ліберман потрібні гроші.Та й чому не підтримати свого.
показати весь коментар
10.08.2020 19:57 Відповісти
ну Джулія Вольдемарівна Капітельман теж їй не чужа.
показати весь коментар
10.08.2020 21:19 Відповісти
Как не крути, а голос у нее г*вно! если бы не Беня, то уже давно бы ее похерили и забыли!
показати весь коментар
10.08.2020 18:42 Відповісти
та причому тут беня, її папаша прораб у якогось багатого одеського забудовника, все зароблене в доцю вкладав, таланта нуль, голосу нуль, але гроші є, вони все й замінили.
показати весь коментар
10.08.2020 21:22 Відповісти
у неї ще багатенький чоловік занадто швидко помер
показати весь коментар
10.08.2020 22:19 Відповісти
і таке було
показати весь коментар
10.08.2020 22:42 Відповісти
Не зря ж Зеленский ее орденом княгини Ольги наградил. Придется отрабатывать.
показати весь коментар
10.08.2020 18:44 Відповісти
Ось така х...ня, хлопчаки та дівчата.
показати весь коментар
10.08.2020 19:07 Відповісти
Зря она туда лезет в эту токсическую партию, потом будет жалеть многие её за это возненавидят.
показати весь коментар
10.08.2020 19:33 Відповісти
ну вона вже в бюті замазалась свого часу, їй не звикати, тим більш за гроші, кого хочеш продасть.
показати весь коментар
10.08.2020 21:23 Відповісти
"БЮТ" не был настолько токсическим как "Слуга народу".
показати весь коментар
10.08.2020 21:30 Відповісти
какая разніца (с)
показати весь коментар
10.08.2020 21:40 Відповісти
БЮТ просто політичних поступок кремлю не робив (але москва не сильно то і прагнула) а економічно вона нас подоїла добряче на користь х_йла
показати весь коментар
10.08.2020 22:21 Відповісти
поступок не робив, але на користь х..ла попрацювала. а газовий контракт, а квоти на експорт цукру, олії? та багато там було цікаового, пам'ять коротка, або стадо, що чекає, коли їм хтось все зробить і голосують за всяку наволоч.
показати весь коментар
10.08.2020 22:44 Відповісти
Ещё одна медийная лошара! Петь уже надоело, а с мозгами не повезло... впрочем, в СН, они без надобности, там все без мозгов.
показати весь коментар
10.08.2020 19:34 Відповісти
Ну что я - это часть Украины и украинцев, я знаю. Но вот они, со своими пархатыми рожами и обрезанными ... пейсами, какое отношение имеют к Украине? Это все равно если бы надсмотрщик Освенцима с гордостью заявлял о своей причастности к еврейской культуре избираясь в Кнессет.
показати весь коментар
10.08.2020 19:56 Відповісти
з пейсатими все зрозуміло, але щодо срузкопердящих є сумніви
показати весь коментар
10.08.2020 21:25 Відповісти
Надеюсь зеленые сопли возьмут от воровки не только дебильные лозунги но и стремление рейтинга к нолю
показати весь коментар
10.08.2020 20:05 Відповісти
Красивейшая женщина, искренне любящая Украину, пережившая личную трагедию , живая и чувственная. Какими ж нужно быть жлобами , чтобы писать всю эту грязь, которую вы ни за что ни про что вылили на нашу певицу, на просто человека, который не сделал ничего плохого. Вы, ущербные , бесталанные- захлебнитесь уже своим ядом
показати весь коментар
10.08.2020 20:17 Відповісти
татьяна флай разом з нею
показати весь коментар
10.08.2020 21:25 Відповісти
Не Кароль, а Ліберман. Родом з Магадану.
показати весь коментар
10.08.2020 20:39 Відповісти
Валяй. От такой рекламы пользы стране будет немало, поскольку это быстрее похоронит зебилов у власти.
показати весь коментар
10.08.2020 21:07 Відповісти
колись коли та співунья агітувала за вОну, був плакат типа тіна кароль (тьху) підтримує вОну, я на дурдомі розмістив фотожабу, Таня Ліберман підтримує Джулію Капітельман, срач трохи був, типа антсемітимз хось із пейсатих хотів роздмухати, але не пройшло. Бо ж все правда.
показати весь коментар
10.08.2020 21:29 Відповісти
у кожного свій вклад в боротьбу з кацапською нечистю, та й тоді волонтерів не було, як і війни відкритої з кацапами. а коли стала потреба, то не триндів як всякі срузкопердящі.
показати весь коментар
10.08.2020 22:19 Відповісти
Кожен з нас президент, Почую кожного, Україна - це ти (а може - ми?). Ці лозунги вже оскому викликають, в декого блювоту.
показати весь коментар
10.08.2020 21:57 Відповісти
Танин "супер одаренный" сынок ,учится в Англии , а это стоит денег и немалых ,поэтому она будет петь и плясать в своей комбинашке - под любую дудку.
показати весь коментар
10.08.2020 22:02 Відповісти
от НАША ЦЕЛЬ КОММУНИЗМ
до УКР ЦЕ ТИ - нереально,
а якщо ХАЙ ЖИВЕ! або БУДЬМО! - нарід зрозуміє
показати весь коментар
10.08.2020 23:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 