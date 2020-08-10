5 847 68
Вакцина від коронавірусу для всього населення Землі коштуватиме 100 млрд доларів, - ВООЗ
Забезпечення всіх людей на Землі доступом до вакцини від коронавірусу, яка зараз ще розробляється, потребуватиме інвестицій на суму понад 100 млрд дол. США.
Про це на брифінгу в Женеві заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тільки для цієї вакцини (від COVID-19 - ред.) буде потрібно понад 100 млрд дол. США, щоб усі люди мали до неї доступ", - сказав голова ВООЗ.
Гебрейесус також додав, що така сума може здатися великою. Однак, за його словами, країни Великої двадцятки вже виділили понад 10 трлн доларів фіндопомоги для боротьби з наслідками коронавірусу.
Надо ему срочно вакцину забесплатно разработать, вылечить беднягу забесплатно, накормить его забесплатно, потому что все вокруг барыги, все ему должны. Гегемон пролетариата сраный.
Как же вы достали, сраные совки.
Давай еще покукарекай что-то про алигархов паганых.
Это я к тому, что если вы поинтересуетесь стоимостью материалов, будете удивлены- бОльшая часть врачи и хозяин клиники имеет.
А что делать людям, уоторые просто не могут себе это позволить.
Совкодрочеством не страдаю, успел пожить при нем. Ничего хорошего там не было.
Я хорошо работаю и могу себе позволить починить зубы, когда это нужно. Страховка покрывает часть, остальное могу заплатить из сбережений.
Хватит завидовать другим. Иди работай
Просто вспомнилось
Зашел в бюро ритуальных услуг-увидел цены и вернулся в аптеку...
Хотя могут сделать пакость...любое телодвижение и с тебя потребуют справку о вакцинировании и обязательном прохождении теста...причем по ценам Евопы, а не родины еврейсуса
Приходится напоминать о себе при каждом удобном и не очень случае...
На это обратил внимание директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
По словам специалиста, невосприимчивость к коронавирусу наблюдается среди медиков, которые долго работали в так называемой красной зоне, где фиксировалось наибольшее количество больных https://enovosty.com/tag/covid-19 COVID-19 .
«Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», - отметил Тотолян.
Он подчеркнул, что эти случаи заслуживают внимательного изучения. При этом выразил убеждение, что исследование таких людей поможет ответить на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусной инфекцией - не столь затратном в сравнении с вакциной