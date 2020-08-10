УКР
Вакцина від коронавірусу для всього населення Землі коштуватиме 100 млрд доларів, - ВООЗ

Вакцина від коронавірусу для всього населення Землі коштуватиме 100 млрд доларів, - ВООЗ

Забезпечення всіх людей на Землі доступом до вакцини від коронавірусу, яка зараз ще розробляється, потребуватиме інвестицій на суму понад 100 млрд дол. США.

Про це на брифінгу в Женеві заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тільки для цієї вакцини (від COVID-19 - ред.) буде потрібно понад 100 млрд дол. США, щоб усі люди мали до неї доступ", - сказав голова ВООЗ.

Гебрейесус також додав, що така сума може здатися великою. Однак, за його словами, країни Великої двадцятки вже виділили понад 10 трлн доларів фіндопомоги для боротьби з наслідками коронавірусу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має бути серед перших країн, які зможуть закупити вакцину від COVID-19, - Зеленський

Топ коментарі
+10
Эфиоп вошёл во вкус.
10.08.2020 16:49 Відповісти
+9
Барыги. Если вы уж так печетесь о здоровье земного населения - раздайте ее бесплатно.
10.08.2020 16:47 Відповісти
+9
Вот и цена паники
10.08.2020 16:55 Відповісти
10.08.2020 16:47 Відповісти
кто и когда о ком то беспокоился ...? людям на людей насрать ...выживут сильнейшие.
10.08.2020 17:07 Відповісти
Сатанисты ВОЗ прислуживают Биллу Гейтсу, обеспечивают его обогащение? Ну.ну. Не даром Трамп сказал, что ВОЗ - преступная организация, убивающая людей.
10.08.2020 17:16 Відповісти
непонятно, вы или кремлеботы или идиоты.
10.08.2020 19:30 Відповісти
Идиоты -это те кто не видит, что у них под носом и не верит правде. Америка уже давно не финансирует ВОЗ и Трамп сказал, что ВОЗ - преступная организация. Ты в это не веришь? Найди его выступление, а не неси тут бред про кремлеботов.
10.08.2020 21:05 Відповісти
Нашел дурачков. Никто никогда не отдаст тебе бесплатно свой труд.
10.08.2020 18:09 Відповісти
о, опять к нам шариковы пожаловали.
Надо ему срочно вакцину забесплатно разработать, вылечить беднягу забесплатно, накормить его забесплатно, потому что все вокруг барыги, все ему должны. Гегемон пролетариата сраный.
Как же вы достали, сраные совки.
Давай еще покукарекай что-то про алигархов паганых.
10.08.2020 19:06 Відповісти
Как у вас там с ценами на стоматологию ? На операции серьезные ?
Это я к тому, что если вы поинтересуетесь стоимостью материалов, будете удивлены- бОльшая часть врачи и хозяин клиники имеет.
А что делать людям, уоторые просто не могут себе это позволить.
Совкодрочеством не страдаю, успел пожить при нем. Ничего хорошего там не было.
10.08.2020 19:41 Відповісти
мне плевать сколько имеют врачи и хозяин клиники.
Я хорошо работаю и могу себе позволить починить зубы, когда это нужно. Страховка покрывает часть, остальное могу заплатить из сбережений.

Хватит завидовать другим. Иди работай
10.08.2020 20:29 Відповісти
У меня аналогичная ситуация. Я могу себе это позволить и страховка частично покрывает. И не в зависти от дело. Незащищённые слои, да и обычный середнечек-не могут себе этого позволить. Потому как цены задраны непомерно.
показати весь коментар
опять констатация. Предложения какие? Одно я уже слышал - раздать всем бесплатно по вакцине. Еще будут предложения как улучшить ситуацию?
показати весь коментар
Боюсь, что мои предложения Вам не понравятся
показати весь коментар
Короче - умереть будет гораздо дешевле .
показати весь коментар
Умереть всегда стоило не дорого...😃
показати весь коментар
"Израэль, - сказал Сильвер, - твоя башка очень недорого стоит, потому что в ней никогда не бывало мозгов" (С)

Просто вспомнилось
показати весь коментар
Смертями Ковид не радует сатанистов, инфекция получилась не ахти какая страшная, смертность не повысилась ни в одной стране. Теперь решили вакцинами убивать народ.
показати весь коментар
Не пей вина Гертруда! (с)
показати весь коментар
мда, пьянство не красит дам.
показати весь коментар
Ну да, конечно, 700,000 умерло и смертность не повысилась, позаливайте нам тут ещё.
показати весь коментар
Вы совсем ку-ку? Общая смертность не повысилась нигде, на том же месте, что и в прошлом году, статистика такая же. И даже в Швеции и Беларуси, где не было никакого карантина. А в Украине даже снизилась. Таких людей как вы властям очень приятно и легко дурить, что они и делают регулярно.)
показати весь коментар
Зашел в аптеку-увидел цены и подумал, что лучше умереть.
Зашел в бюро ритуальных услуг-увидел цены и вернулся в аптеку...
показати весь коментар
10.08.2020 16:49 Відповісти
Эфиоп просто не может сдаться, если брехать, то до конца.
показати весь коментар
Який хитрий ефіоп.
показати весь коментар
толковый шантаж....
показати весь коментар
Зиленскай , ты будешь облагать нас новыми тарифами и налогами , шоб за наш счет эта эфиопская обезьяна покупала себе дворцы , а ?
показати весь коментар
не переживай зенелох себя тоже не обидит.
показати весь коментар
Для всего населения не надо. Те, кто рассказывает про "вирус придумали жиды чтоб вживить чип через 5Ж", и так обойдутся.
показати весь коментар
Так их таких вирусы не берут, мать их за ногу. Живучие, как гены неандертальцев.
показати весь коментар
Берут так же как и всех. Вирусу посрать на образованность. Просто их много и поэтому кажется, что их не становится меньше
показати весь коментар
та эт понятно, эт я так, бурчу
показати весь коментар
Это с учетом 50% отката аппарату ВОЗ.
показати весь коментар
"...тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит..."
показати весь коментар
А там у чиновников зубы не обломятся...???
Хотя могут сделать пакость...любое телодвижение и с тебя потребуют справку о вакцинировании и обязательном прохождении теста...причем по ценам Евопы, а не родины еврейсуса
показати весь коментар
10.08.2020 17:11 Відповісти
А причем тут чиновники, как-будто это они вместо ученых разрабатывали на своем оборудовании, за свои деньги?
показати весь коментар
не мешай кремлеботам зарабатывать на хлеб, дружище. Не видишь - работают.
показати весь коментар
Грамм вакцины = 10 гр. золота.
показати весь коментар
Судя по всему финансирование ВОЗ урезали.
Приходится напоминать о себе при каждом удобном и не очень случае...
показати весь коментар
Точно. Як старий сліпий пес, який гавкає про всяк випадок, щоб не вигнали.
показати весь коментар
Ну так, блин, надо же с 10 трлн. зелени что-то урвать!
показати весь коментар
Я не буду вакцинироваться, вычеркните меня. Хотя бы по, что в период эпидемии не вакцинируют, неправильно
показати весь коментар
ок, вычеркиваем. С уважением, ваше мировое правительство еврейских рептилоидов.
показати весь коментар
В бешенных деньгах весь смысл короны.
показати весь коментар
Агитация,пропаганда,запугивание и т.д. все делается для того чтоб всем осенью воткнуть насильно эти уколы(которые должны минимум 6 лет проверять).Причем цель Европа.Кто откажется в школу,садик и на работу не пустят.
показати весь коментар
Кому ещё нужны доказательства, что это крупнейшая афера 21 века?
показати весь коментар
Как минимум тем 700,000, которые умерли от тяжелых форм коронавируса, явно уже ничего не нужно...
показати весь коментар
ПО 15 ГРИВЕН С ЧЕЛОВЕКА )))
показати весь коментар
А хто мене заставить вакцинуватись?...НІЗАЩО!
показати весь коментар
В тухес затасуй себе вакцину негрило эфиопское
показати весь коментар
Попривыкли к халяве, жесть...
показати весь коментар
Вот....ниточка спасения.....

На это обратил внимание директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
По словам специалиста, невосприимчивость к коронавирусу наблюдается среди медиков, которые долго работали в так называемой красной зоне, где фиксировалось наибольшее количество больных https://enovosty.com/tag/covid-19 COVID-19 .
«Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», - отметил Тотолян.
Он подчеркнул, что эти случаи заслуживают внимательного изучения. При этом выразил убеждение, что исследование таких людей поможет ответить на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусной инфекцией - не столь затратном в сравнении с вакциной
показати весь коментар
Ви ще довіряєте козломордим ?
показати весь коментар
8 млрдов на Земле! Прям так переживают за здоровье людей....
показати весь коментар
вот это кто-то пожрал мышатины...
показати весь коментар
10 баксов а дозу . Из них 8 за упаковку.
показати весь коментар
Из двух ненужных организаций, ООН и ВООЗ, у последней менеджер потолковее, правда падлюка!!!
показати весь коментар
Ну, дайте еще 100 миллиардов, а то нам столоваться негде!!!!
показати весь коментар
Тю,так это всего 20 прохвостов как беня раздеть.
показати весь коментар
