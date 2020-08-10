Вакцина від коронавірусу для всього населення Землі коштуватиме 100 млрд доларів, - ВООЗ

Забезпечення всіх людей на Землі доступом до вакцини від коронавірусу, яка зараз ще розробляється, потребуватиме інвестицій на суму понад 100 млрд дол. США.

Про це на брифінгу в Женеві заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тільки для цієї вакцини (від COVID-19 - ред.) буде потрібно понад 100 млрд дол. США, щоб усі люди мали до неї доступ", - сказав голова ВООЗ.

Гебрейесус також додав, що така сума може здатися великою. Однак, за його словами, країни Великої двадцятки вже виділили понад 10 трлн доларів фіндопомоги для боротьби з наслідками коронавірусу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має бути серед перших країн, які зможуть закупити вакцину від COVID-19, - Зеленський