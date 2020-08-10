УКР
Новини
Разумков повинен ініціювати відставку Геруса з посади голови комітету з енергетики, - Волинець

Голова незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець звернувся до голови Верховної ради Дмитра Разумкова з вимогою винести на розгляд парламенту пропозицію про відкликання Андрія Геруса з посади голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.


Про це Волинець повідомив на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши копію відповідного звернення.

"Від імені 30 тисяч громадян України звертаюся до вас з вимогою у встановленому законодавством порядку вирішити питання про внесення на розгляд Верховної ради пропозиції про відкликання з посади голови комітету Геруса у зв’язку незадовільною роботою на цій посаді", - йдеться зверненні.

Волинець пояснив, що направив звернення до голови Верховної Ради після публікації відповіді Президента Володимира Зеленського на петицію шахтарів "Врятуйте вугільну галузь України, виженіть Геруса з енергетики".

Нагадаємо, петиція про звільнення Геруса зареєстрована в травні 2020 року від імені шахтарів державних вугледобувних підприємств. Гірники вимагали відставки Геруса і звинувачували його штучному створенні кризи на енергоринку і доведенні вугільної галузі до банкрутства. В липці петиція зібрала необхідну кількість підписів і була передана на розгляд Зеленському. 5 серпня президент відповів на петицію, подякувавши шахтарям за громадянську позицію та переадресував питання щодо відставки Геруса до Верховної ради.

З 30 червня по 10 липня в Києві проходив страйк шахтарів з вимогою погасити борги по заробітній платі і сприяти відновленню роботи шахт. У підсумку державна компанія "Центренерго" за сприяння Офісу президента та Міненерго уклала договір про закупівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету ("Роттердам+). Підписання контракту дозволило вугільним шахтам вийти з кількамісячного простою.

Раніше повідомлялося, що на початку липня 2020 року на підставі рішення Печерського райсуду Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної ради Андрія Геруса.

Також Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герус дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі і відкриття імпорту струму з Росії.

Раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герусом поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм. Імпорт на думку експертів, а також Міненерго призвів до кризи галузі і накопичення багатомільярдних збитків держкомпаніями.

Топ коментарі
+6
Ты отрубаные руки уже все пособирал?
показати весь коментар
10.08.2020 17:00 Відповісти
+4
а посадить? Чи чекати весни?
показати весь коментар
10.08.2020 16:51 Відповісти
+4
Не знаю чей Герус и не в курсе за что его ненавидят., но о точно знаю что Волынец издревле лет уже 20 работает на Фирташа. Похоже две олигархических крысы грызутся.
показати весь коментар
10.08.2020 17:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
а посадить? Чи чекати весни?
показати весь коментар
10.08.2020 16:51 Відповісти
Ты отрубаные руки уже все пособирал?
показати весь коментар
10.08.2020 17:00 Відповісти
разумков - это и.о. от 24го до перевыборов порошенка
показати весь коментар
10.08.2020 17:31 Відповісти
А я бы вообще новые перевыборы бы организовал .
Не нравятся они мне все ...
показати весь коментар
10.08.2020 16:53 Відповісти
Снова победят олигархи. Ибо не ликвидированы.
показати весь коментар
10.08.2020 17:42 Відповісти
А почему не к бабе юле????? Они же давние друганы с ней!!! Вот она, как член парламента и подняла бы этот вопрос!!! Или беня заругает?????
показати весь коментар
10.08.2020 16:56 Відповісти
Бургомистр: Карл, почему так поздно?
Мюнхгаузен: По-моему, рано: не все глупости ещё сказаны.(c)
показати весь коментар
10.08.2020 16:56 Відповісти
Ай яй яй, бедный гудок. Денег не хватает
показати весь коментар
10.08.2020 16:59 Відповісти
Герус это креатура скомороха, можно добавить, все антиукраинские депутаты и члены КМ креатуры дремучего совка, пора инициировать импичмент, как предателя интересов украинского народа.
показати весь коментар
10.08.2020 17:11 Відповісти
Разумков должен / Ростовщику Разумкову должны деньги у него взявшие.А барыга Разумков должен -за посаду-вору Коломойскому. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
показати весь коментар
10.08.2020 17:15 Відповісти
Давно пора. Такое впечатление, что Слуги или слепые или в доле.
показати весь коментар
10.08.2020 17:17 Відповісти
В доле, бо другой логики нет.
показати весь коментар
10.08.2020 17:24 Відповісти
Сначала с ним должен поработать справедливый, но скорый суд Линча, а уж опосля... разумков!
показати весь коментар
10.08.2020 17:23 Відповісти
воно ще буде щось рекомендувати!ахметовський лизоблюд
показати весь коментар
10.08.2020 17:24 Відповісти
ЗЕпотку тоже нужно избавится и от квартала также.
Оно обменивает украину с капитуляей и перемирием как первым этапом на квартал.
Чтобы завтра квартал мог выступать и ржать с украины в рашке.
24о на вынос за сдачу народа.
показати весь коментар
10.08.2020 17:29 Відповісти
Не знаю чей Герус и не в курсе за что его ненавидят., но о точно знаю что Волынец издревле лет уже 20 работает на Фирташа. Похоже две олигархических крысы грызутся.
показати весь коментар
10.08.2020 17:49 Відповісти
Волинець, затичка Ахмєта ,яку пристрої до політичної шльондри джЮлі...
показати весь коментар
10.08.2020 18:01 Відповісти
А может, вооще в отставку? В командировку к Всевышнему?
показати весь коментар
10.08.2020 18:13 Відповісти
Те 30к граждан будут диктовать условия всей стране???
Привыкли наживаться на стране...
показати весь коментар
10.08.2020 18:29 Відповісти
Соромно за все гівно!!! Ще неприємніше, що його все потрібно, терміново, вигрібати сраною мітлою.
показати весь коментар
10.08.2020 18:33 Відповісти
"Слуги народа", вы не слуги народа, вы рабы денег!
показати весь коментар
10.08.2020 18:53 Відповісти
Продажный ахметовски холуй качает права
показати весь коментар
10.08.2020 19:11 Відповісти
Те 30 тыс. подписей собирали из-под палки. Составили списки, мониторили петицию и КАЖДЫЙ день кошмарили всех персонально, чтобы подписались.
И да, шахты не государственные, а Ахметовские.
показати весь коментар
11.08.2020 01:20 Відповісти
 
 