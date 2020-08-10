Разумков повинен ініціювати відставку Геруса з посади голови комітету з енергетики, - Волинець

Голова незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець звернувся до голови Верховної ради Дмитра Разумкова з вимогою винести на розгляд парламенту пропозицію про відкликання Андрія Геруса з посади голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.



Про це Волинець повідомив на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши копію відповідного звернення.

"Від імені 30 тисяч громадян України звертаюся до вас з вимогою у встановленому законодавством порядку вирішити питання про внесення на розгляд Верховної ради пропозиції про відкликання з посади голови комітету Геруса у зв’язку незадовільною роботою на цій посаді", - йдеться зверненні.

Волинець пояснив, що направив звернення до голови Верховної Ради після публікації відповіді Президента Володимира Зеленського на петицію шахтарів "Врятуйте вугільну галузь України, виженіть Геруса з енергетики".

Нагадаємо, петиція про звільнення Геруса зареєстрована в травні 2020 року від імені шахтарів державних вугледобувних підприємств. Гірники вимагали відставки Геруса і звинувачували його штучному створенні кризи на енергоринку і доведенні вугільної галузі до банкрутства. В липці петиція зібрала необхідну кількість підписів і була передана на розгляд Зеленському. 5 серпня президент відповів на петицію, подякувавши шахтарям за громадянську позицію та переадресував питання щодо відставки Геруса до Верховної ради.

З 30 червня по 10 липня в Києві проходив страйк шахтарів з вимогою погасити борги по заробітній платі і сприяти відновленню роботи шахт. У підсумку державна компанія "Центренерго" за сприяння Офісу президента та Міненерго уклала договір про закупівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету ("Роттердам+). Підписання контракту дозволило вугільним шахтам вийти з кількамісячного простою.

Раніше повідомлялося, що на початку липня 2020 року на підставі рішення Печерського райсуду Офіс генпрокурора почав кримінальне провадження за фактом державної зради народного депутата, голови комітету ПЕК Верховної ради Андрія Геруса.

Також Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герус дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі і відкриття імпорту струму з Росії.

Раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герусом поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм. Імпорт на думку експертів, а також Міненерго призвів до кризи галузі і накопичення багатомільярдних збитків держкомпаніями.