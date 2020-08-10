УКР
На Харківщині пацієнтів з СOVID-19 почала приймати обласна дитяча лікарня: "доросла" переповнена, - ОДА

Харківська обласна дитяча інфекційна лікарня у вихідні прийняла перших пацієнтів з СOVID-19.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі облдержадміністрації з посиланням на в.о. директора облдепартаменту охорони здоров'я Геннадія Бондарчука, передає Цензор.НЕТ.

"У суботу перших 15 дорослих пацієнтів перевели до відділення на території дитячої інфекціонки. В обласній інфекційній лікарні на ранок 10 серпня було 244 людини (заклад розрахований на 240 ліжок - ред.), в диспансері радіаційного захисту - 85 пацієнтів", - сказав Бондарчук.

В цілому, за його даними, по області з 1 802 ліжок зайняті 502, тому про відкриття лікарень другої хвилі поки не йдеться.

карантин (18172) Харківщина (6054) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Заболеешь, узнаешь откуда берутся
10.08.2020 17:08 Відповісти
+7
Та хіба тільки Харків?
А Київ?
Оно в супермаркеті в основному люди в масках, аж ось сіліконовий писочок, дами без маски. Блимає: «А ну сдєлай мнє замєчаніє !»
Те, що вона ***** може вже хвора на ковід, і заражує інших, їй глибоко по барабану....
10.08.2020 17:08 Відповісти
+5
Как ты еще умудряешься шо-то постить?? У тебя же за время карантина от мытья руки должны были в обмылки превратиться.
10.08.2020 17:59 Відповісти
За то не в червоній зоні, да Гєпа?
10.08.2020 17:02 Відповісти
Та хіба тільки Харків?
А Київ?
Оно в супермаркеті в основному люди в масках, аж ось сіліконовий писочок, дами без маски. Блимає: «А ну сдєлай мнє замєчаніє !»
Те, що вона ***** може вже хвора на ковід, і заражує інших, їй глибоко по барабану....
10.08.2020 17:08 Відповісти
Как ты еще умудряешься шо-то постить?? У тебя же за время карантина от мытья руки должны были в обмылки превратиться.
10.08.2020 17:59 Відповісти
Як? Та дуже просто !
От тут все-все докладно написано:
1. Darwin C. «On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life»;
2. Okasha, Samir. «Levels of selection. Current Biology»;
Enjoy.
10.08.2020 18:53 Відповісти
Да ты можешь даже, как Дарвин, жениться на кровной родственнице. Плодитесь и размножайтесь.
10.08.2020 21:56 Відповісти
Никакой пандемии нет и не было. Ковид - это разновидность ОРВИ. Много больных, потому что к короне приписывают сейчас все ОРВИ и еще грипп будут приписывать, а тесты точного результата не показывают, часто врут, это все ученые говорят..
10.08.2020 19:15 Відповісти
Пані, якщо це не не державна таємниця, хто Ви за фахом?
10.08.2020 19:22 Відповісти
Ну ты то точно вирусолог?
10.08.2020 19:58 Відповісти
Ніт.
А ти?
10.08.2020 20:15 Відповісти
Я независимо от своей профессии могу отличать ложь от правды и вижу где сатана воду мутит. Так что не сомневайся. Вся Европа митингует против карантина и ложнопандемии, а у нас находятся верующие, не в Бога, а в олигархическую власть и Билла Гейтса.))
10.08.2020 21:09 Відповісти
И я надеюсь понимаешь что для вируса твоя маска ноль? А всё потому что размеры проёмов между волокнами маски в тысячу раз больше чем сам вирус. И я надеюсь ты понимаешь что маска для вируса как защита вообще не существует?
10.08.2020 20:01 Відповісти
А ти заточений тільки на математику?
Вже ж 100500 разів було сказано, що маску потрібно носити, щоб ХВОРІ, у яких ще немає симптомів, НЕ РОЗПОВСЮДЖУВАТИ КРАПЛІ ВОЛОГИ, що містять вірус.
От, наприкрад, людина інфікована, а до могили їй ще 14 днів.
То вона, без маски, кругом лазить і видихає інфіковані вірусом краплі, при диханні, чханні, пускає слину на прилавок.
Кєргуду?
10.08.2020 20:11 Відповісти
Это было сказано или доказано?
10.08.2020 20:24 Відповісти
Больные без симптомов не заражают и об этом уже 100 раз говорили ученые. Маску должны носить только больные, а не здоровые люди в магазинах - супермаркетах, где расстояния между людьми 3 -5 метров. Или на улице, где продают с лотков и просят надеть маску. То есть я покупаю квас, одеваю маску, потом тут же снимаю и пью. Нормально? Неужели не виден весь идиотизм ситуации?
10.08.2020 21:12 Відповісти
От больного распространяющего инфекцию...а для защиты своей только Лепесток или аналоги (Снежок, У2К) на основе фильтра Петрянова ФПП-15-1,5...
Но лепесток даже если с клапаном, нужно менять каждые 2 часа, а летом и каждый час...и носить постоянно....
И попробуй походи в нем хотя бы рабочею смену..одуреешь
Ну и цирк в очередь возле банка давит друг друга без масок...а в банк только в маске...
Или например АТБ в той же Лузановке...все идут толпой с пляжа без масок и тут же дебил охранер заставляет тебя одеть маску правильно....
10.08.2020 20:22 Відповісти
«Дєєєємони !!!! Атключитє 5 ЖЕ !!!!! і 5 МЕ !!!!!!»
10.08.2020 17:03 Відповісти
Зато Харьков зеленый ( в том числе и от бордов Кернеса и зеленых мерзких его слуг). Кроме того Гепе что не ковид - то на пользу - КП Ритуал лишь руки потирает от переполненных инфекционок, трамваев, троллейбусов и зеленых маршруток-конюшен
10.08.2020 17:03 Відповісти
Где они беруться ? От кондиционеров простуживаются ? На улице жара невыносимая. Что за бред происходит в стране ? Кому это вирусобесие выгодно ?
10.08.2020 17:06 Відповісти
Заболеешь, узнаешь откуда берутся
10.08.2020 17:08 Відповісти
Сопливых много сейчас - чем тебе не ковид?
10.08.2020 17:22 Відповісти
Ковид он всегда везде и во всём В мире больше никто ни от чего не умирает - все умирают только от ковид 19
10.08.2020 20:04 Відповісти
Це на додачу, до тих.
10.08.2020 20:13 Відповісти
Испанка бле 1918 - та же песня была

10.08.2020 20:08 Відповісти
Когла будешь под ИВЛ лежать с короной. Тоже буш так думать?
10.08.2020 18:27 Відповісти
А він що, хіба зараз думає?
Він набирає по пам'яті, прочитаний на якомусь сайті конспірологів текст.
10.08.2020 19:06 Відповісти
у нас в городе очередная жертва короновируса умерла . моложе двух предыдущих умерших - 80 лет . врачи сказали что боролись с этим вирусом но куча тяжёлых сопутствующих хронических заболеваний не дала его победить .
10.08.2020 19:46 Відповісти
читаю данные по Николаевской обл - 233 больных короной . если даже все они до одного тяжёлые и лежат на больничке и то числа не сходятся . в общем очередной бред от зелёных
10.08.2020 19:41 Відповісти
Геня -вечерний мудозвон ,ничего не хочет делать для лечения харьковчан.На заре вместе с Ярославским на себе рубаху рвали.Вот я, Вот Мы!!.А пока - дуля з маком.Область отдувается за геню и ворсовет..
10.08.2020 17:07 Відповісти
Карантин накрылся тазиком, что был. что не был. Как то так.
10.08.2020 17:08 Відповісти
Нічо.
Головне - Закон Дарвіна працює.
Природа очищується від розумового баласту.
10.08.2020 17:11 Відповісти
Его кто-то соблюдал? Порохоботы тут же постоянно верещали что карантин незаконен, так как нарушает Конституцию Украины.
10.08.2020 17:35 Відповісти
Чмо ти лахтинське, ти ще не під апаратом ШВЛ?
Чому?
10.08.2020 17:38 Відповісти
Ты уже под ним?
10.08.2020 17:43 Відповісти
Ніт.
Ношу маску, коли не дома, у супермаркетах, метро, та інших приміщеннях.
А руки мив завжди, коли приходив додому.
Ви ж дрочери, немитими руками беретесь за поручні в метро.
А я, гидливий.
10.08.2020 19:00 Відповісти
Гепа "Ходяча Інфекція" в якій лікарні лежить?
10.08.2020 17:11 Відповісти
Почему Украина не берет Святой огонь из ЯнЭрДага(Горящего Мужа Гора) под Бахы(Баку)? Огонь в глазах укрепится им.У него 3 названия Ян Эр,Ян Ага(Гори господин) и БэйАтаАла(Улу)-Бек Отец Древний=ПАТАЛА -место рождения Св.Николая(Янаг Улу-Горящий древний).Этот святой (сокральный) огонь также исполняет желания.Ведь в Харькове есть Аз Эр Янская(Младший Муж Горящий=АТАМ) церковь, где столетиями выносили икону за пределы-Принимали огонь и возвращались в церковь.До революции.Надо хотябы попробовать, а то уже не мало детей с вирусом.
10.08.2020 17:16 Відповісти
Ну да, осталось только святым огнем лечится.))
10.08.2020 17:24 Відповісти
5-й вид огня -в глазах людей .Когда он тухнет,то человек умирает.Этот только укрепит его.Он выходит,как говорят ученые, с глубины 11км.небольшой,но очень сильно греет(есть мой клип на ЮТУБ "ЯнЭрДаг-Горящего мужа гора")Когда я там бываю,то сую руку в огонь,мне немного огонь разрешает.И я знаю ,что никакие вирусы не схвачу.Слава Святым Местам!
10.08.2020 17:34 Відповісти
Инквизиция так и лечила.
10.08.2020 17:36 Відповісти
Представляешь? А я весь Демре исходил, разыскивая Бпба Ноёль... нашел церковь, нашел внроятную гробницу, а он, оказывается, азербайджанец...
10.08.2020 17:30 Відповісти
ОдЭр(Огня муж)БэйДжан(бека душа)=ДжамБуДвипа-главный из каршваров Индии КАВКАЗСКОЙ(скрытой уже 150лет со ст.ГанаУдж=Канстантинополь=Абина БалаАта).А в Индию по древним книгам(уничтоженным мировым правительством)-АТАМ(мой отец) СПУСТИЛСЯ И каждый год спускается.Однажды всем покажем,когда найдем.
10.08.2020 17:41 Відповісти
тут вот у тебя просечка вышла... когда ДжамБуДвипа пришел в Индию, его йоги замом кашеваров назначили... ему прислуживал енот-полоскун. Он выполаскивал кашу в Ганге и Брахмапутре и относил в ОдЭр... учи мифологию, амиго...
10.08.2020 17:50 Відповісти
зато каждый день вижу идиотов в магазине, которые показательно одевают маску непосредственно перед кассой..
10.08.2020 17:44 Відповісти
ну не знаю... в Дафи и Караване на входе стоит вратарь и настойчиво регулирует надевание... кроме того, по магазинам стоят парковщики-служители сотрапов и тоже требуют ношения... в АТБ не знаю... 1000 лет не был... пфффф, получается, с 1020 г.н.э. стар я... суперстар...
10.08.2020 17:54 Відповісти
Все еще не верите в вирус? Хотите по всей стране такое? Карантин надо усиливать по всей стране. В Оранжевую зону всю страну.. Иначе............
10.08.2020 17:59 Відповісти
вот думаю, кто верит в Магомета, кто - в Аллаха, кто - в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта , назло всем... а некоторые верят в вирус...
10.08.2020 18:21 Відповісти
скажи это тем кто в переполненной больнице Харькова,Николаева....Хочешь таккое по всем областям?
показати весь коментар
10.08.2020 18:26 Відповісти
нет, Юля, не хочу.
10.08.2020 19:05 Відповісти
Вот и я не хочу.
10.08.2020 19:08 Відповісти
а я еще сильнее не хочу... я победил, Юля... но верить в вирус, оно, как-то, ну не очень по-христиански...
10.08.2020 19:18 Відповісти
Чувак, а ти в курсі, що окрім «вєріть» є така річ, як «знать»?
Не чув?
10.08.2020 19:33 Відповісти
чувака там у себя ищи.
Верить и знать имеют различное значение. Что знают археологи, в то не верят верующие... Вопрос был задан Юлией: "Все еще не верите в вирус? "
10.08.2020 20:16 Відповісти
Шановна, ви бували в тих лікарнях ? Не пропагуйте щось як що сами не бачили, ЗМІ то гарні хлопці, вони без трагедій і НП існувати не зможуть, бо рейтинги впадуть разом з гонорарами
11.08.2020 02:16 Відповісти
ІНАЧЄ МЄДНИМ ТАЗОМ ЧИ МЕДІЦИНСКІМ ТАЗОМ
11.08.2020 02:17 Відповісти
Посты о вреде масок и карантина давно пора приравнивать к антиукраинской пропаганде. ИМХО
10.08.2020 18:47 Відповісти
На ночь маску не знімай - комари кусати не будуть
11.08.2020 02:13 Відповісти
...тем кто не верит в маски и карантин, предлагаю не верить в зелёный свет и разрешить переходить дорогу на красный...
10.08.2020 18:48 Відповісти
Їх однаково.
10.08.2020 19:08 Відповісти
Когда серишь здесь тоже носи цак маску у то корону нападет...
10.08.2020 20:27 Відповісти
Там де більше заражених на так званий коронавірус там більше аферистів і казнокрадів. Корисно про вірус https://www.ar25.org/article/virusy-sanitary-lisu-takozh-yogo-komunikatory-onovlyuvachi-ta-zasterigachi.html
10.08.2020 21:45 Відповісти
Віртуально переповнені лікарні, чому ні ?

Піпл схаває, щоб маски носити ще років 20 і в майбутньому в туалет проситись в письмовій формі.
11.08.2020 02:12 Відповісти
 
 