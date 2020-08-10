5 131 63
На Харківщині пацієнтів з СOVID-19 почала приймати обласна дитяча лікарня: "доросла" переповнена, - ОДА
Харківська обласна дитяча інфекційна лікарня у вихідні прийняла перших пацієнтів з СOVID-19.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі облдержадміністрації з посиланням на в.о. директора облдепартаменту охорони здоров'я Геннадія Бондарчука, передає Цензор.НЕТ.
"У суботу перших 15 дорослих пацієнтів перевели до відділення на території дитячої інфекціонки. В обласній інфекційній лікарні на ранок 10 серпня було 244 людини (заклад розрахований на 240 ліжок - ред.), в диспансері радіаційного захисту - 85 пацієнтів", - сказав Бондарчук.
В цілому, за його даними, по області з 1 802 ліжок зайняті 502, тому про відкриття лікарень другої хвилі поки не йдеться.
