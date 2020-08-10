Керівництво Пенсійного фонду в Хмельницькій області за 2 місяці присвоїло 200 тис. грн премій підлеглих, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили керівництво Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області в масштабному присвоєнні премій підлеглих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними попереднього слідства, схему незаконного збагачення організував начальник регіонального підрозділу Пенсійного фонду спільно з головним бухгалтером - керівником фінансово-економічного управління. Посадові особи виписували премії співробітникам за умови, що підлеглі частину цих коштів повертатимуть готівкою "на верх".

В результаті махінації лише в червні й липні цього року керівництво Головного управління Фонду заволоділо коштами підлеглих на понад 200 тис. гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила розкрадання 7 млн бюджетних коштів, призначених для соцвиплат учасникам бойових дій

Під час обшуків у службових кабінетах фігурантів справи правоохоронці вилучили ще понад 1 млн гривень готівки, ймовірно, отриманих незаконним шляхом.

Зараз чиновникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вони відсторонені від посад і взяті під варту.

Читайте також: На Київщині начальник квартирно-експлуатаційного відділу ЗСУ розтратив 300 тис. грн на опаленні військкомату, - СБУ