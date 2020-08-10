Керівництво Пенсійного фонду в Хмельницькій області за 2 місяці присвоїло 200 тис. грн премій підлеглих, - СБУ. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України викрили керівництво Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області в масштабному присвоєнні премій підлеглих.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними попереднього слідства, схему незаконного збагачення організував начальник регіонального підрозділу Пенсійного фонду спільно з головним бухгалтером - керівником фінансово-економічного управління. Посадові особи виписували премії співробітникам за умови, що підлеглі частину цих коштів повертатимуть готівкою "на верх".
В результаті махінації лише в червні й липні цього року керівництво Головного управління Фонду заволоділо коштами підлеглих на понад 200 тис. гривень.
Під час обшуків у службових кабінетах фігурантів справи правоохоронці вилучили ще понад 1 млн гривень готівки, ймовірно, отриманих незаконним шляхом.
Зараз чиновникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вони відсторонені від посад і взяті під варту.
І гроші виявляється є.
В нормальной стране им бы впаяли по 8 лет на душу с конфискацией .
Девиз СН "хватай и беги" был понят и принят на местах.
Оце вже зовсім гнидко.
Грандиозная показуха + исполнение "высочайших приказов".