Керівництво Пенсійного фонду в Хмельницькій області за 2 місяці присвоїло 200 тис. грн премій підлеглих, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили керівництво Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області в масштабному присвоєнні премій підлеглих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Керівництво Пенсійного фонду в Хмельницькій області за 2 місяці присвоїло 200 тис. грн премій підлеглих, - СБУ 01

За даними попереднього слідства, схему незаконного збагачення організував начальник регіонального підрозділу Пенсійного фонду спільно з головним бухгалтером - керівником фінансово-економічного управління. Посадові особи виписували премії співробітникам за умови, що підлеглі частину цих коштів повертатимуть готівкою "на верх".

В результаті махінації лише в червні й липні цього року керівництво Головного управління Фонду заволоділо коштами підлеглих на понад 200 тис. гривень.

Керівництво Пенсійного фонду в Хмельницькій області за 2 місяці присвоїло 200 тис. грн премій підлеглих, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила розкрадання 7 млн бюджетних коштів, призначених для соцвиплат учасникам бойових дій

Під час обшуків у службових кабінетах фігурантів справи правоохоронці вилучили ще понад 1 млн гривень готівки, ймовірно, отриманих незаконним шляхом.

Керівництво Пенсійного фонду в Хмельницькій області за 2 місяці присвоїло 200 тис. грн премій підлеглих, - СБУ 03

Зараз чиновникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вони відсторонені від посад і взяті під варту.

Читайте також: На Київщині начальник квартирно-експлуатаційного відділу ЗСУ розтратив 300 тис. грн на опаленні військкомату, - СБУ

Пенсійний фонд (674) Правоохоронні органи (2712) СБУ (13395) силовики (2518) крадіжка (667) Хмельницька область (1024)
+13
Выписывать премии простым служащим, принуждая "делиться" с начальством - это обычная практика в бюджетных организациях.
показати весь коментар
10.08.2020 17:18 Відповісти
+12
У нас нормальна країна, тому не плутай обрану тобою владу з країною.
показати весь коментар
10.08.2020 17:31 Відповісти
+7
Все було досить просто. Cпочатку економічний відділ дещо завищував фонд зарплати. В кінці звітного періоду (квартал, рік) залишалися значні суми, які треба було або повернути до бюджету, або розподілити між співробітниками у вигляді премій. Звісно, що завжди робили останнє. Я це все знаю тому, що довелось кілька років попрацювати в бухгалтерії бюджетної установи.
показати весь коментар
10.08.2020 17:42 Відповісти
Потужно.
І гроші виявляється є.
показати весь коментар
10.08.2020 17:13 Відповісти
А казна пустая, парадокс!!!
показати весь коментар
10.08.2020 17:15 Відповісти
Зелений парадокс.
показати весь коментар
10.08.2020 17:30 Відповісти
Поясните мне инвалиду которому ПФУ пишет что вам то не положено этого нема стажу не хватает и вообще не гавкайте какие нафиг могут быть ПРЕМИИ ЗА ЧТО в бюджетном фонде с огромной многомиллиардной дефицитной дыркой в финансировании расходы с доходами имеют пропасть в 42 млрд гривен??????
показати весь коментар
10.08.2020 18:21 Відповісти
це взагалі нонсенс, в бюджеті пісійного фонду дирка в лярди гривень, але на нові машини і премії тим дармоїдам гроші є.
показати весь коментар
10.08.2020 21:17 Відповісти
я вот тоже об этом подумал, в нашем прогнившей государственной машине все можно
показати весь коментар
10.08.2020 23:59 Відповісти
Этот парадокс далеко не зеленый. Схема успешно работает десятилетиями
показати весь коментар
11.08.2020 14:22 Відповісти
Хай СБУ підніме в окружному та апеляційних адмінсудах сотні рішень по перерахунках пенсій та проаналізує іх виконання ПФУ, там таке відкриється, що очі на лоб повилазять. Не тільки суди, навіть сесія обласноі ради в грудні 2019 року майже одноголосно підтримала Звернення до Президента,Прем'єра,голови ВРУ щодо грубого порушення Законів Украіни Пенсійним фондом і його Головою Заярнюк при перерахунку пенсій чорнобильцям,але ніякого реагуванн злочинною зграєю,які набивали собі кишені грошима інвалідів не настало
показати весь коментар
10.08.2020 19:39 Відповісти
а з чого машини нові начальникам, а премії тим дармоїдам?
показати весь коментар
10.08.2020 21:18 Відповісти
В результате махинации только в июне и июле этого года руководство Главного управления Фонда завладело средствами подчиненных на более 200 тыс. гривен.

В нормальной стране им бы впаяли по 8 лет на душу с конфискацией .
показати весь коментар
10.08.2020 17:18 Відповісти
У нас нормальна країна, тому не плутай обрану тобою владу з країною.
показати весь коментар
10.08.2020 17:31 Відповісти
Тому ти і обрав зевладу. Це ж треба бути таким ..., щоб обрати дебілів і знати про це з самого початку. Тепер бачу, що ти невиліковний зебіл.
показати весь коментар
10.08.2020 17:43 Відповісти
Выписывать премии простым служащим, принуждая "делиться" с начальством - это обычная практика в бюджетных организациях.
показати весь коментар
10.08.2020 17:18 Відповісти
ХЗ, працював у кількох бюджетних організаціях - з подібним не стикався. Зате подібне бл*дство було в одній цілком приватній рітейл-компанії. Хмиздили премії у працівників, аж гай шумів.
показати весь коментар
10.08.2020 17:33 Відповісти
Все було досить просто. Cпочатку економічний відділ дещо завищував фонд зарплати. В кінці звітного періоду (квартал, рік) залишалися значні суми, які треба було або повернути до бюджету, або розподілити між співробітниками у вигляді премій. Звісно, що завжди робили останнє. Я це все знаю тому, що довелось кілька років попрацювати в бухгалтерії бюджетної установи.
показати весь коментар
10.08.2020 17:42 Відповісти
Втім не виключаю, що коли працював у бюджетних організаціях - просто не знав про такі бухгалтерські фокуси-покуси ))) бо тоді якось філософськи-пофігістично ставився до "расчеток", які нам видавали (подивився, сума збігається - і норм, а в оті колонки цифр не заглиблювався, щоб не пошкодити моск).
показати весь коментар
10.08.2020 18:03 Відповісти
Во времена настали.
Девиз СН "хватай и беги" был понят и принят на местах.
показати весь коментар
10.08.2020 17:22 Відповісти
Вот,блин,государственное учреждение,и "черный нал", им,что,в конвертах эти премии раздавали? Охренеть можно!
показати весь коментар
10.08.2020 19:57 Відповісти
в этом "пенсионом счёте" давным-давно надо полный аудит провести , но видно уж очень сладенький этот счёт...
показати весь коментар
10.08.2020 17:25 Відповісти
Щурятництво у власних співробітників?
Оце вже зовсім гнидко.
показати весь коментар
10.08.2020 17:30 Відповісти
А в нашей держави правоохранительные органы хоть что-то делают?
показати весь коментар
10.08.2020 17:31 Відповісти
Переслідують Антоненка, Кузьменко, Дугарь...
показати весь коментар
10.08.2020 17:33 Відповісти
Конечно!
Грандиозная показуха + исполнение "высочайших приказов".
показати весь коментар
10.08.2020 17:39 Відповісти
В результате у подчиненных растут больничные, отпускные, будущая пенсия и прочие выплаты... Поэтому это взаимовыгодный дележ казенных денег, это сплошь и рядом и везде, даже в Полиции
показати весь коментар
10.08.2020 17:32 Відповісти
Саме так.
показати весь коментар
10.08.2020 17:43 Відповісти
тут цікаво, - що в дотаційному, на всю голову Пенсійному фонді виявляється виплачують некислі премії
показати весь коментар
10.08.2020 17:39 Відповісти
при Порошенко такого не было
показати весь коментар
10.08.2020 17:56 Відповісти
СНАЧАЛА ВОПРОС: КАКИЕ ПРЕМИИ??? ЗА КАКИЕ ТАКИЕ ПОДВИГИ И ЗАСЛУГИ?
показати весь коментар
10.08.2020 17:56 Відповісти
Премії можуть періодично давати просто за нормальне та сумлінне (без розгвоздяйства та косяків) виконання своїх обов'язків.
показати весь коментар
10.08.2020 18:17 Відповісти
За то что нормально работал - премия??? Эт значит работать плохо это норма получается, по такой логике....
показати весь коментар
10.08.2020 18:50 Відповісти
Логика в том, шо в пенсионном оклады начинаются с минималки + выслуга которая добавляет 15% после 3х лет. И если убрать премии, то хрен хто туда на минималку пойдет работать...
показати весь коментар
10.08.2020 19:06 Відповісти
Немного не так-там и с минималкой хрен кого оттуда выгонишь!
показати весь коментар
10.08.2020 20:25 Відповісти
Теж мені новатори! Та ця "схема" відома була ще за саюзіка!!!
показати весь коментар
10.08.2020 17:59 Відповісти
За обсчет пенсионеров и экономию государственного бюджета премия выписывается? Чтобы потом же самим и стырить....
показати весь коментар
10.08.2020 18:06 Відповісти
Бюджет пенсионного фонда дефицитный, а премии работникам платят за обман несчастных пенсионеров. Как говорит наш юрист на работе: "В конторы фонда нужно приходить с гранатой, выдернул чеку, бросил и закрыл за собой дверь". У родственника была ошибка в одной букве на титульной странице трудовой книжки. Он выиграл суд, но пенсию ему стали выплачивать не с августа, когда исполнилось 60 лет, а с января следующего года, когда появилось решение суда. Уловите разницу за 5 месяцев. Так что начальники-воры грабили подчиненных-воров.
показати весь коментар
10.08.2020 18:12 Відповісти
Такая-же история,только у меня украли 6 месяцев+попал на коэфф.1 вместо 1.35.
показати весь коментар
10.08.2020 20:28 Відповісти
Пенсионный фонд, в том виде в каком он есть, - это мафиозно-криминальная структура паразитирующая на бюджете страны.
показати весь коментар
10.08.2020 18:15 Відповісти
Так це звичайна практика в бюджетних організаціях, економію яку виплачують перед новим роком дуже часто не виплачують , кажуть ви часто хворіли, немає у нас економії...
показати весь коментар
10.08.2020 18:23 Відповісти
Не зовсім так. Економію коштів з фонду ЗП все одно треба або повертати в бюджет, або розподіляти у вигляді премій, матдопомоги та подібних виплат. Розподілити кошти між простими співробітниками та наказати занести певну суму керівництву не так помітно.
показати весь коментар
11.08.2020 14:33 Відповісти
На премии 200 тыс есть на пенсии нет. Напрашивается взаимосвязь между этими явлениями.
показати весь коментар
10.08.2020 18:48 Відповісти
200000гр. это только то,что выплыло в одном заведении за 2 месяца.А размер премиального фонда всего ПФУ никто и никогда не озвучит.
показати весь коментар
10.08.2020 20:33 Відповісти
Эта старая коммуняцкая бл.....га Заярнюк должна за обворовывание и неправильно начисленные пенсии чернобыльцам,афганцам давно сидеть за решеткой.
показати весь коментар
10.08.2020 19:15 Відповісти
Это сколько же работников этой структуры только в одной области и какую зарплату они получают, что только на премиях у них можно украсть 200 тысяч и это никто не заметит? У нас что - чиновников больше чем пенсионеров. А потом вопли: "В Пенсионном Фонде дефицит!".
показати весь коментар
10.08.2020 19:25 Відповісти
Щойно проходив мимо Хмельницького ПФУ,там під страшенною зливою стояло не менше сорока пенсіонерів ,бо всередину,мотивуючи Ковідомпропускали по одній особі,хоч там десятки вікон,а працюють лише декілька,інші чинуші прогулюють сотні тисяч преміальних на курортах
показати весь коментар
10.08.2020 19:46 Відповісти
...более 1 млн гривен наличности, вероятно полученных незаконным путем.(с) - улыбнуло. Источник: https://censor.net/n3212899
показати весь коментар
10.08.2020 20:27 Відповісти
Опять за свое.....Люди на дело собирали. Может корпоратив или культпоход в музей или на помощь малообеспеченным ,а они руки заламывают....
показати весь коментар
10.08.2020 20:42 Відповісти
така ж сама історія з податківцями (по Києву був скандал) - може ще з кимось
показати весь коментар
10.08.2020 22:20 Відповісти
Профанація продовжується- не просто аудит , а взагалі вернути КРУ в державні органи , взагалі аудит це дуже поверхово і ні сбу ні аудитори глибоко не копнуть .а от колишнє КРУ вплоть до нарахувань тих премій і ведомості по з платі перевіряли.А упростьив це великий рехворматор - куля в лоб піля того як Гордієнко з КРУ приловив його на махінаціях з бюджетом і тепер бюджетні організації людям платять мізер .асобі премії за їх рахунок , ахагальна сума іде , аудит не підкопається
показати весь коментар
11.08.2020 09:58 Відповісти
 
 