Уряд Лівану йде у відставку після акцій протесту через масштабний вибух у порту Бейрута
Уряд Лівану йде у відставку в повному складі після акцій протесту, пов'язаних із загибеллю людей від вибуху селітри в порту Бейрута.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АР.
Про таке рішення уряду повідомив міністр охорони здоров'я Лівану.
За його словами, офіційна заява буде вже зовсім скоро. Чинний Кабінет Міністрів працюватиме в статусі виконувача обов'язків, поки не буде сформовано новий уряд.
Раніше у відставку пішла міністер інформації, міністр навколишнього середовища, міністр юстиції і міністр фінансів. Усе це на тлі протестів протягом трьох останніх днів.
8 серпня в ліванській столиці тисячі людей вийшли на вулиці. Вони вимагали покарати винних за вибух у порту 4 серпня, через який загинули щонайменше 200 осіб. Під час протестів щонайменше 728 осіб зазнали поранень унаслідок сутичок із поліцією.
Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.
За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.
Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.
Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд. Наразі відомо ро загибель 158 осіб і понад 6 тисяч потерпілих. Серед жертв трагедії є громадянин України.
В самом эпицентре взрыва и все равно устоял.
Нет отвественности как таковой: любой катаклизм, правительство в луже, но продолжает работать тк его некомпетентность в кризисной ситуации, преподносится как нечто само собой разумеющееся.
В розвинутих політичних системах з традиціями не існує таких питань "здатні \ не здатні" -- бо там обставини змушують . Сама система така, що змушує , з огляду на те , що неможливо продовжувати коаліційну угоду . Якась частина кооліційно уряду подає в отставку , бо їх партія примушує ...
А т.з. "керамичи" вони усюду одне "лайно" в першому приближенні ... Не думаю , що Вам би християнці дуже сподобалась , щоб серед професорів маранитів (християн) та сунитів (теж з освітою) раптом перебувала фракція фігурально висловлюючись дикунів-головорізів з шиїтських фанатів Хезболли ... Й це партія війни до повної самоліквідації . Партія п"ятої проіранської колони й впливу йще Асада крім бесноватих аятул з Тегерану ...
А тепер уявіть себе таким собі протестаном з Бейрута , доктором з економіки , чи права , або майором фалангистом з Дамуру , де фалестинці-суніти повбивали й погвалтували жінок й дітей ... Про це не ******* згадувати правозахістники , коли волають про Сабру й Шатілу . Як й не ******* згадувати одного теж христ"янина - військового лідера фалангістів , але збожеволівшего Еліє Хубейкка в якого в різанині в Дамурі палестиці вбили нариченую й пів родини ...
Ось правда , це не теж саме як бути німцем в Дойчі , укрїнцєм в Канаді , або євреїм в Ізраїлі ?! Це зовсім інший погляд - ось ти ливанець-христ"янин , яких в Лівані було до вторгнення туди арафатівців 55% (в 1973 році за проханням ООН й арабської ліги - Ліван прийняв приблизно 250 тисяч) . В яких була не країна й перлина Лівантії ... й досі поки єдина арабська демократична країна . А до громадянської війни там був рівень життя майже такий , як в Ізраїлі , й парламентаризм в Лівані з 1927 року !!!, Тільки клімат в Лівані більш м"який й рівномірний .
Палестинці до того в 1970 спробували в Іорданії зробити державний заколот й вбити короля . Ось їх танками війська корля ******** поцюпали більше за кілька місяців , ніж за усю їх історію з 1948 року - але це інша історія .
Це головна трагедія Лівану - прийняття арафатівців , бо вони як й Іорданії ніколи не жили по законах країни , яка їх прийняла . А крім того місцеві (ливанські їх брати) суніти їх й понесло - вирішился скористатися тим , що разом з палесами їх стало трохи більше 50% .
Йще один н"юанс - требо зрозуміти , що усе погане , що сталося з Ліваном це результат хибного впливу Французкого проституйованного віськово-політичного керівництва . Тобто беріть Софкоїдів раніше , ******** сьогодні , обо націський райх , так ось Французька політика це такий собі лайт варіант раніше згаданних -- тобто претензія на світове лідерство , тільки в галузі державо-будівнцтва й патронажу колишнії колоній в напрямку демократії . Це саме Франція явно з добрих намірів , але перебільшення свого досвіту й знань налаштувала Ліванських маронитів до "дрочьби" з Сіреєю -- теж підмандатною колонією Франції . Налаштувала христіян Лівану , правлячу еліту на те , що мовляв навіщо будувати армію , викидати на неї грошики ... Ливан як раз це згубило , бо прозахідна демократія там була , політична боротьба навіть в межах христіян . Саме тоді софкоїди й вигадали термін правохристіянські сили ... Тобто проти коммуняк й Софка . А в Сирії як й в Іраку владу захопили баасісти-диктаторі - гримуча суміш комуняк з панісламістами . З французами співпрацію не припинили , але стали прософкоїдами й тобто диктатурами які саме спираються на сильну армію . Хоча з початку громодянської війни в Лівані софок більше спирався на Арафака , а не на Ахмеда Асада ... Й Хізбалла тоді була дрібна така маргінальна групка , що спиралась на меньшість шиїтських аулів на півдні . Тупі й неосвітчені ... До речи в ті часи навіть чітко проїзраїська Армія Південного Ліван (софкоїди писали , що то ультроправохрист"янськи радикали) мала в своїх рядах певний відсоток шиітів ... які ненавіділи "палестинців" ... Ось такий складний клубок . Бо з іншого боку , певна частина північних христ"ян Лівану співпрацювала з Сирією ...
Ось Сабра й Шатіла стала кульмінацією заплутання "клубка" в повну ******** беспорадність .
З точки здорового глузду й логіки переможців в війні на той час , які саме й відповідальні за різанину : Ізраїля (за зайву довіру союзникам-фалангістам) й Фалангисти (організатори й виконавці) це повна маячня й безглузддя . За 2 тиждня до цього Арафак й його команда сіла на човни й поїхала до Каддафі - тобто за 1500 тисяч км на південний захід Mediterranean ... -- це була абсолютна перемога й Фаланги й Ізраїлю ... Й поразка софка , Сирії й палестинців .
Але спеціфіка громадянської війни -- потребує помсти . Вбивають твого мароницького лідера -- обранного місяць до того презідента Башира Жмаєля ... його двурічну доньку йще 7 людей .
Й тут Шарон , Ейтан й Шамір проявили слабину - причом двічи , коли приходить до Шарона Хубейка й каже там в Шатілі й Сабрі вбивці моєї нариченної , моєї родини й мого презідента - 2 тисячи бойовиків : пропустіть й ми їх зачистимо . Пропустили !
А потім вдруге , з дитячим виглядом , мовляв нас підставили , мовляв навіщо нам відповідати за те що араби ріжуть арабів -- відмовились довіряти фалангістам - виключно Армії Оброни Піденного Лівану , але це дрібна частина христіян Лівану ... Ось це переламний момент як для Лівану , так й для Ізраїлю . Тоді обивам союзникам здавалось , що це найкращий варіант . Французкі військві й дипломати (які йще тоді не оправились від поразки в Алжирі , а до того во В"єтнамі) запевняли фалангістів , що мовляв ви навіщо з Ізраїлем зв"язалися . Ми мовляв вам гарантуємо беспеку й через війско ООН , й так ... Ізраїль то пляма на карті , а ми великі й могутні . Тим більш -- дозволяєм вам зробити вигляд , що то Ізраїль винен в різанині , а ми гарантуємо , що навіть виконавці й гвалтівникі не будуть відповідати . Ось-ось й війська введем й ось навіть янки погодились . Забули про софок й Сирію фалангисти ... Вважали , що КДБ (Штазі) й Асад заковтне поразку - але тут й виникає , з шиїтських диких жителів аулів ... Хізбалла як той чорт з табакерки .
Якщо б ізраїльске керівництво прорахувало , що образа за дійсно підставу не коштує такого союзника (нехай недосконалого) як подавна більшість христі"ян Лівану , й послала би нахер властних лівіх . Неяка Хізбала б тоді не мала жодного шансу підняти голову й закріпитися в Лівані . Да й Сірія пійшла би геть ...
Я пом"ятаю той "крик душі" з Бейруту в 2006 , коли один христ"янин за ім"ям Люіс написав й фєйсбуці , що увесь їх квартал мріє за той момент , коли ізраїльскі танки почнуть обстрілювати штаб Хізбали в Бейруті прямою наводкою . Що французи їх зрадили , й збігли в 1983 році разом з військми США після першого ж теракту в казармах . Саме тоді світ почув про нових терористів - Хізбала . Яка не є прямим ворогом а ні США , а ні Франції . Й тільки мовляв христиані Лівану й ізраїльскі солдати готові ризикувати життям заради знищення Хізбали . Але сьогодні увесь горний Ліван перерит бункерами й таємними тунелями . Це вже 1982 рік . Що викурити звіти терористів й гвалтівників Лівану ця праця на кілька років суспільних дій маронитів з півночи Лівану й АОІ з півдня й потрібен військовий союз не тільки з США , але й НАТО , щоб нейтралізвати демогогічне виття й стогни... лівих з ЕС , особливо з Франції .
Ты уж сам над этим подумай, если осталось чем.
"Пой, ласточка, пой".
Ну удачно тебе дососать обрез Бени пока его не закрыли.
Только рот потом вытри перед тем, как начинать кричать, что ты никогда за Януковича, Зеленского и Коломойского жопу не рвал.
Израиль взорвал ваккуумную бомбу в ливанском порту....
Готов предоставить Ливану любую помощь...
ЗЕ насрать на протесты, на петиции, на нарушение им законов...
Не насрать ЗЕ только на хозяина Коломоя.
Так что либо нашу власть сменит ФБР, либо придется ее ликвидировать самим физически.
После взрыва на кону стоит международная помощь на сотни миллионов долларов. Естественно Хезболла сама хочет ее распределять. Вот и скинули правительство.