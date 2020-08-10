УКР
Уряд Лівану йде у відставку після акцій протесту через масштабний вибух у порту Бейрута

Уряд Лівану йде у відставку в повному складі після акцій протесту, пов'язаних із загибеллю людей від вибуху селітри в порту Бейрута.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АР.

Про таке рішення уряду повідомив міністр охорони здоров'я Лівану.

За його словами, офіційна заява буде вже зовсім скоро. Чинний Кабінет Міністрів працюватиме в статусі виконувача обов'язків, поки не буде сформовано новий уряд.

Раніше у відставку пішла міністер інформації, міністр навколишнього середовища, міністр юстиції і міністр фінансів. Усе це на тлі протестів протягом трьох останніх днів.

8 серпня в ліванській столиці тисячі людей вийшли на вулиці. Вони вимагали покарати винних за вибух у порту 4 серпня, через який загинули щонайменше 200 осіб. Під час протестів щонайменше 728 осіб зазнали поранень унаслідок сутичок із поліцією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих у Бейруті зросла до 220 осіб, 110 - зникли безвісти

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд. Наразі відомо ро загибель 158 осіб і понад 6 тисяч потерпілих. Серед жертв трагедії є громадянин України.

Ліванський уряд розуміє свою відповідальність за трагедію, а наш уряд набагато гірший і з урядом Лівану він поруч не стоїть!
10.08.2020 18:32
Але наші та колишні совкові керманичі на такий жест не здатні.
10.08.2020 18:33
У нас под предлогом короновируса, все члены правительства косят и дерибанят миллиарды из бюджета, поэтому и взрыва никакого не нужно... У нашего правительства всегда есть повод для воровства.
10.08.2020 18:48
Хорошо элеватор построили!
В самом эпицентре взрыва и все равно устоял.
10.08.2020 18:30
Ліванський уряд розуміє свою відповідальність за трагедію, а наш уряд набагато гірший і з урядом Лівану він поруч не стоїть!
10.08.2020 18:32
Ну допустим правительство шмыгаля уйдет. Кого на его место? правительтсва меняются и одно хуже другого...
10.08.2020 18:37
Хотите сказать, что в 40-миллионной Украине нет нормальных, порядочных людей - кандидатов в правительство?
10.08.2020 18:45
Ну если представить тарифную сетку брата Дерьмака, то у многих ли порядочных людей хватит денег что бы стать кандидатом?
10.08.2020 18:48
А кто из порядочных и умных пойдет работать под дерьмаком и его подопечным-клоуном??? Кому хочется оскандалиться??? Вряд ли...
10.08.2020 19:09
А давайте вас, Юля. Чи не дозволяє ХАЗЯЇН? Потрібно ставити не креатуру, а людей які розуміються в галузі? Так ферштейн?!
10.08.2020 18:45
Самой интересно. что в многомиллионой стране нет достойных людей..... Дебилы на дебилах.. только во власти
10.08.2020 18:54
Тут же не стоит вопрос насколько лучше или хуже будет новое правительство.
Нет отвественности как таковой: любой катаклизм, правительство в луже, но продолжает работать тк его некомпетентность в кризисной ситуации, преподносится как нечто само собой разумеющееся.
10.08.2020 18:47
Робити так, як він обіцяв. Чому він не радиться з народом чи то була брехня?
10.08.2020 18:47
Ну совсем недавнее правительство сумело вывести Украину в профицитный бюджет. Но кое-кто подумал, что это легко, и доступно любому клоуну.
10.08.2020 19:08
Просто у нас сложилась Мафиозная Система сверху до низу в самом отвратительном виде, которая за просто так не уйдет. Меняются кланы у корыта, а гнилая система остается.
Уряд Лівану йде у відставку після акцій протесту через масштабний вибух у порту Бейрута - Цензор.НЕТ 8301
10.08.2020 20:01
Але наші та колишні совкові керманичі на такий жест не здатні.
10.08.2020 18:33
Ви розбираєтся в політичних системах , що б так впевненно стверджувати ?!

В розвинутих політичних системах з традиціями не існує таких питань "здатні \ не здатні" -- бо там обставини змушують . Сама система така, що змушує , з огляду на те , що неможливо продовжувати коаліційну угоду . Якась частина кооліційно уряду подає в отставку , бо їх партія примушує ...
А т.з. "керамичи" вони усюду одне "лайно" в першому приближенні ... Не думаю , що Вам би християнці дуже сподобалась , щоб серед професорів маранитів (християн) та сунитів (теж з освітою) раптом перебувала фракція фігурально висловлюючись дикунів-головорізів з шиїтських фанатів Хезболли ... Й це партія війни до повної самоліквідації . Партія п"ятої проіранської колони й впливу йще Асада крім бесноватих аятул з Тегерану ...
10.08.2020 19:09
"розвинута політична система з традиціями" - а каким боком тут Ливан, где правительство есть только на бумаге, а на деле все контролирует террористическая организация Хезболла?
10.08.2020 21:33
Однобокий погляд на многобоку ситуацію .
А тепер уявіть себе таким собі протестаном з Бейрута , доктором з економіки , чи права , або майором фалангистом з Дамуру , де фалестинці-суніти повбивали й погвалтували жінок й дітей ... Про це не ******* згадувати правозахістники , коли волають про Сабру й Шатілу . Як й не ******* згадувати одного теж христ"янина - військового лідера фалангістів , але збожеволівшего Еліє Хубейкка в якого в різанині в Дамурі палестиці вбили нариченую й пів родини ...
Ось правда , це не теж саме як бути німцем в Дойчі , укрїнцєм в Канаді , або євреїм в Ізраїлі ?! Це зовсім інший погляд - ось ти ливанець-христ"янин , яких в Лівані було до вторгнення туди арафатівців 55% (в 1973 році за проханням ООН й арабської ліги - Ліван прийняв приблизно 250 тисяч) . В яких була не країна й перлина Лівантії ... й досі поки єдина арабська демократична країна . А до громадянської війни там був рівень життя майже такий , як в Ізраїлі , й парламентаризм в Лівані з 1927 року !!!, Тільки клімат в Лівані більш м"який й рівномірний .
Палестинці до того в 1970 спробували в Іорданії зробити державний заколот й вбити короля . Ось їх танками війська корля ******** поцюпали більше за кілька місяців , ніж за усю їх історію з 1948 року - але це інша історія .
Це головна трагедія Лівану - прийняття арафатівців , бо вони як й Іорданії ніколи не жили по законах країни , яка їх прийняла . А крім того місцеві (ливанські їх брати) суніти їх й понесло - вирішился скористатися тим , що разом з палесами їх стало трохи більше 50% .
Йще один н"юанс - требо зрозуміти , що усе погане , що сталося з Ліваном це результат хибного впливу Французкого проституйованного віськово-політичного керівництва . Тобто беріть Софкоїдів раніше , ******** сьогодні , обо націський райх , так ось Французька політика це такий собі лайт варіант раніше згаданних -- тобто претензія на світове лідерство , тільки в галузі державо-будівнцтва й патронажу колишнії колоній в напрямку демократії . Це саме Франція явно з добрих намірів , але перебільшення свого досвіту й знань налаштувала Ліванських маронитів до "дрочьби" з Сіреєю -- теж підмандатною колонією Франції . Налаштувала христіян Лівану , правлячу еліту на те , що мовляв навіщо будувати армію , викидати на неї грошики ... Ливан як раз це згубило , бо прозахідна демократія там була , політична боротьба навіть в межах христіян . Саме тоді софкоїди й вигадали термін правохристіянські сили ... Тобто проти коммуняк й Софка . А в Сирії як й в Іраку владу захопили баасісти-диктаторі - гримуча суміш комуняк з панісламістами . З французами співпрацію не припинили , але стали прософкоїдами й тобто диктатурами які саме спираються на сильну армію . Хоча з початку громодянської війни в Лівані софок більше спирався на Арафака , а не на Ахмеда Асада ... Й Хізбалла тоді була дрібна така маргінальна групка , що спиралась на меньшість шиїтських аулів на півдні . Тупі й неосвітчені ... До речи в ті часи навіть чітко проїзраїська Армія Південного Ліван (софкоїди писали , що то ультроправохрист"янськи радикали) мала в своїх рядах певний відсоток шиітів ... які ненавіділи "палестинців" ... Ось такий складний клубок . Бо з іншого боку , певна частина північних христ"ян Лівану співпрацювала з Сирією ...
Ось Сабра й Шатіла стала кульмінацією заплутання "клубка" в повну ******** беспорадність .
З точки здорового глузду й логіки переможців в війні на той час , які саме й відповідальні за різанину : Ізраїля (за зайву довіру союзникам-фалангістам) й Фалангисти (організатори й виконавці) це повна маячня й безглузддя . За 2 тиждня до цього Арафак й його команда сіла на човни й поїхала до Каддафі - тобто за 1500 тисяч км на південний захід Mediterranean ... -- це була абсолютна перемога й Фаланги й Ізраїлю ... Й поразка софка , Сирії й палестинців .
Але спеціфіка громадянської війни -- потребує помсти . Вбивають твого мароницького лідера -- обранного місяць до того презідента Башира Жмаєля ... його двурічну доньку йще 7 людей .
Й тут Шарон , Ейтан й Шамір проявили слабину - причом двічи , коли приходить до Шарона Хубейка й каже там в Шатілі й Сабрі вбивці моєї нариченної , моєї родини й мого презідента - 2 тисячи бойовиків : пропустіть й ми їх зачистимо . Пропустили !
А потім вдруге , з дитячим виглядом , мовляв нас підставили , мовляв навіщо нам відповідати за те що араби ріжуть арабів -- відмовились довіряти фалангістам - виключно Армії Оброни Піденного Лівану , але це дрібна частина христіян Лівану ... Ось це переламний момент як для Лівану , так й для Ізраїлю . Тоді обивам союзникам здавалось , що це найкращий варіант . Французкі військві й дипломати (які йще тоді не оправились від поразки в Алжирі , а до того во В"єтнамі) запевняли фалангістів , що мовляв ви навіщо з Ізраїлем зв"язалися . Ми мовляв вам гарантуємо беспеку й через війско ООН , й так ... Ізраїль то пляма на карті , а ми великі й могутні . Тим більш -- дозволяєм вам зробити вигляд , що то Ізраїль винен в різанині , а ми гарантуємо , що навіть виконавці й гвалтівникі не будуть відповідати . Ось-ось й війська введем й ось навіть янки погодились . Забули про софок й Сирію фалангисти ... Вважали , що КДБ (Штазі) й Асад заковтне поразку - але тут й виникає , з шиїтських диких жителів аулів ... Хізбалла як той чорт з табакерки .
Якщо б ізраїльске керівництво прорахувало , що образа за дійсно підставу не коштує такого союзника (нехай недосконалого) як подавна більшість христі"ян Лівану , й послала би нахер властних лівіх . Неяка Хізбала б тоді не мала жодного шансу підняти голову й закріпитися в Лівані . Да й Сірія пійшла би геть ...
Я пом"ятаю той "крик душі" з Бейруту в 2006 , коли один христ"янин за ім"ям Люіс написав й фєйсбуці , що увесь їх квартал мріє за той момент , коли ізраїльскі танки почнуть обстрілювати штаб Хізбали в Бейруті прямою наводкою . Що французи їх зрадили , й збігли в 1983 році разом з військми США після першого ж теракту в казармах . Саме тоді світ почув про нових терористів - Хізбала . Яка не є прямим ворогом а ні США , а ні Франції . Й тільки мовляв христиані Лівану й ізраїльскі солдати готові ризикувати життям заради знищення Хізбали . Але сьогодні увесь горний Ліван перерит бункерами й таємними тунелями . Це вже 1982 рік . Що викурити звіти терористів й гвалтівників Лівану ця праця на кілька років суспільних дій маронитів з півночи Лівану й АОІ з півдня й потрібен військовий союз не тільки з США , але й НАТО , щоб нейтралізвати демогогічне виття й стогни... лівих з ЕС , особливо з Франції .
11.08.2020 06:07 Відповісти
Я полностью согласен что трагедия Ливана началась с принятия террористической ООП. Но вот чтобы выкурить их оттуда, в первую очередь надо останосить их "поддержку" со стороны ООН и остальных организаций, т.к. вся эта помощь распределяется исламскими террористами по своему усмотрению и позволяет им оставаться на плаву и содержать свои структуры. А на это левые гейропейцы никогда не пойдут.
11.08.2020 09:12 Відповісти
Больше скажу, бывших гонят, а они лезут снова. На что надеются?
10.08.2020 18:38 Відповісти
Так может быть ? У нас с правительства только в Лондон .
10.08.2020 18:39 Відповісти
Слабаки. Наоборот, сейчас самые жнива - восстановление, строительство, гуманитарное бабло дербанить, от бюджета откусывать... Та у нас любому премьеру такой взрыв ночами снится..
10.08.2020 18:43 Відповісти
У нас под предлогом короновируса, все члены правительства косят и дерибанят миллиарды из бюджета, поэтому и взрыва никакого не нужно... У нашего правительства всегда есть повод для воровства.
10.08.2020 18:48 Відповісти
Тут далеко ходить не надо на Бениных предприятиях все профсоюзные программы по оздоровлению рабочих прикрыли из-за карантина, маски шоу при власти.
10.08.2020 19:04 Відповісти
не только на Бениных, а на всех абсолютно... на предприятиях всех олигархов и даже на государственных.
10.08.2020 19:17 Відповісти
У нас будут уходить . только посмертно .
10.08.2020 18:44 Відповісти
Ну, молодцы, чувствуют свою ответственность. А кто у нас после взрыва складов в этой, как её, Балаклее что ли, ушёл?Отож.
10.08.2020 18:46 Відповісти
Тебя не беспокоит, что твой нынешний президент подельник международного преступника и не собирается в отставку не смотря на все преступления и нарушения?
10.08.2020 19:00 Відповісти
Меня не беспокоят вопросы от сои.
10.08.2020 19:07 Відповісти
А вот Минюст США беспокоит. Может потоиу, что ты упоротый дебил, а может потому, что ЗЕ действительно отмывал финансы, добытые преступнм путем его хозяином Коломойским.

Ты уж сам над этим подумай, если осталось чем.
10.08.2020 19:15 Відповісти
Хозяин Коломойский поделиться наворованно-отмытым со своей марионеткой Зеленским?Видывал я разные перлы, но ты перещеголял всех... Уряд Лівану йде у відставку після акцій протесту через масштабний вибух у порту Бейрута - Цензор.НЕТ 504
10.08.2020 19:24 Відповісти
Ты это ФБР расскажи, соска коломойская.
10.08.2020 19:28 Відповісти
Еще в высоком суде Лондона будут рады послушать твои рассказы о том, что ЗЕ не наркоман, не марионетка Коломойского и не оотмывал деньги Коломойского и Боголюбова.
10.08.2020 19:31 Відповісти
А я и не рассказываю, это соя только и делает, что рассказывает всем окружающим. Ах да, ты ещё не упомянул про то, что бубочка летал в Оман, мыши сожрали госрезерв, а доллар будет по 30, а может и больше.
10.08.2020 19:37 Відповісти
Что-то из этого ты можешь опровергнуть, перхоть ЗЕлупная?
10.08.2020 19:45 Відповісти
Даже не собираюсь.
"Пой, ласточка, пой".
10.08.2020 19:54 Відповісти
Было бы странно, если бы копеечный попугай смог что-то аргуменьированно доказать или опрвевгнуть.

Ну удачно тебе дососать обрез Бени пока его не закрыли.
Только рот потом вытри перед тем, как начинать кричать, что ты никогда за Януковича, Зеленского и Коломойского жопу не рвал.
10.08.2020 20:00 Відповісти
10.08.2020 20:06 Відповісти
а толку??? країна у величезній жопі, поруч сусід який готовий скористатися можливістю вчергове на танках приїхати боротися з *терпоризмом*( привід завжди знайдеться), а ще корупція распіз...ство, і протирічя всередині, не кажучи про вплив ірану та саудитів.тут тре хіба повертати французький мандат назад...
10.08.2020 18:46 Відповісти
Полистал Ютьюб пару дней....
Израиль взорвал ваккуумную бомбу в ливанском порту....
Готов предоставить Ливану любую помощь...
10.08.2020 18:48 Відповісти
Я почему поражаюсь Западной демократии . Они могут пригреть Фирташа . Там может танцевать с первой красавицей мира Луценко , преподавать Гонтарева . МИРОМ ПРАВИТ БАБЛО , А демократия лапша для лохов .
10.08.2020 18:50 Відповісти
Один Коломойский намыл бабла столько, что все миллиардеры Украины вместе взятые столько не украли зв все годы Независимости...
10.08.2020 18:53 Відповісти
а рабинович минору в 900 кг отправил в израиль
10.08.2020 19:19 Відповісти
Нам так не жить.
ЗЕ насрать на протесты, на петиции, на нарушение им законов...

Не насрать ЗЕ только на хозяина Коломоя.

Так что либо нашу власть сменит ФБР, либо придется ее ликвидировать самим физически.
10.08.2020 18:55 Відповісти
С учетом все того того что я прочитал в американской прессе,под Колпак ФБР попала и команда Зеленского....
10.08.2020 18:58 Відповісти
І це правильно.По демократичному йдуть у відставку.
10.08.2020 19:05 Відповісти
Если на цензоре не выкладывают информацию о захвате протестующими ливанцами гос зданий, то это не значит, что этого не было. Хрен бы они пошли в отставку, если бы их "хорошо" не попросили.
10.08.2020 19:13 Відповісти
и то не факт что это простые ливанцы захватили здания. В Ливане давно параллельно с "государством" правит Хезболла. Сидит на всех потоках внешней помощи для типа палестинских "беженцев".
После взрыва на кону стоит международная помощь на сотни миллионов долларов. Естественно Хезболла сама хочет ее распределять. Вот и скинули правительство.
10.08.2020 21:42 Відповісти
Авак Рюкзаков, шо характерно, не одобряет...
10.08.2020 19:16 Відповісти
 
 