Уряд Лівану йде у відставку після акцій протесту через масштабний вибух у порту Бейрута

Уряд Лівану йде у відставку в повному складі після акцій протесту, пов'язаних із загибеллю людей від вибуху селітри в порту Бейрута.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АР.

Про таке рішення уряду повідомив міністр охорони здоров'я Лівану.

За його словами, офіційна заява буде вже зовсім скоро. Чинний Кабінет Міністрів працюватиме в статусі виконувача обов'язків, поки не буде сформовано новий уряд.

Раніше у відставку пішла міністер інформації, міністр навколишнього середовища, міністр юстиції і міністр фінансів. Усе це на тлі протестів протягом трьох останніх днів.

8 серпня в ліванській столиці тисячі людей вийшли на вулиці. Вони вимагали покарати винних за вибух у порту 4 серпня, через який загинули щонайменше 200 осіб. Під час протестів щонайменше 728 осіб зазнали поранень унаслідок сутичок із поліцією.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд. Наразі відомо ро загибель 158 осіб і понад 6 тисяч потерпілих. Серед жертв трагедії є громадянин України.