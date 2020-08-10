На лікуванні перебувають 40 співробітників МВС і понад 50 учасників акцій протесту, загиблих немає, - МОЗ Білорусі
Міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік розповів про кількість співробітників МВС та учасників акцій протесту, які були госпіталізовані.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На даний момент на лікуванні перебувають близько 40 співробітників МВС і понад 50 учасників вуличних акцій. Стан усіх оцінюється як стабільний. Загиблих немає", - сказав Каранік.
"Учора ж із представниками МВС проводилося спільне розслідування, звідки з'явилася ця інформація про загиблого. З'ясувалося, що 35-річний мінчанин намагався на ходу застрибнути на один зі спецавтомобілів МВС. Спроба виявилася невдалою, чоловік зірвався. Він був доставлений у лікарню швидкої медичної допомоги, де і перебуває зараз", - додав міністр.
Не знаю чи варто підтримувати зміну вусатого диктатора , на ще гіршу русняву гниду !!
https://www.facebook.com/AndreyPoltava/posts/3400315113364829 14 хв ·
Дзвонив мій глядач білорус.
Інтернет в Білорусі повністю вимкнений.
Білоруси повністю відрізані від інформації. Тобто наприклад в Гомелі не знають що відбувається в Мінську.
Єдине що працює це подекуди українське радіо. Просять по можливості якусь інформацію про події в Білорусі транслювати по радіо.»
То ли дело наш Майдан. Уж врезали так врезали.
Лука ты имеешь право врать, но только верить тебе будут лишь откровенные пропагандоны и совковые маразматики.
На українських мирних революціях добре працювали стрічки. Прив'язуєш до кінців дві шайби, посередені ще одну стрічку і можна кидати на дерево. Та, що з шайбами, заплутається у гілках, а інша буде доооооовго висіти і колихатись на вітру... Отак можна за один вечір закидати стрічками весь Мінськ. Червонобілими? А якими ще? Головне, щоб було багатолюдно, тоді менти сидять тихо і не відсвічують. А люди цілий день ходять по вулицях і дивляться. Спробуй її з дерева зніми? Якщо їх тисячі? Помаранчеві стрічки років з 5 ще висіли, аж поки Янек таки виліз у прези і комунальники познімали))