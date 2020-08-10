УКР
Новини Революція в Білорусі
2 661 49

На лікуванні перебувають 40 співробітників МВС і понад 50 учасників акцій протесту, загиблих немає, - МОЗ Білорусі

Міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік розповів про кількість співробітників МВС та учасників акцій протесту, які були госпіталізовані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На даний момент на лікуванні перебувають близько 40 співробітників МВС і понад 50 учасників вуличних акцій. Стан усіх оцінюється як стабільний. Загиблих немає", - сказав Каранік.

"Учора ж із представниками МВС проводилося спільне розслідування, звідки з'явилася ця інформація про загиблого. З'ясувалося, що 35-річний мінчанин намагався на ходу застрибнути на один зі спецавтомобілів МВС. Спроба виявилася невдалою, чоловік зірвався. Він був доставлений у лікарню швидкої медичної допомоги, де і перебуває зараз", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час масових акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. осіб. Постраждали 39 правоохоронців і понад 50 цивільних, - МВС

Білорусь (8084) вибори (6755) Лукашенко Олександр (2695) Тіхановська Світлана (389)
Топ коментарі
+9
Найголовніше в білоруських протестах те,що там навіть пошепки не говорять про майбутній вектор розвитку країни !! Їх не совок з путіном заїб*ав,їм набрид Лукашенкко !
Не знаю чи варто підтримувати зміну вусатого диктатора , на ще гіршу русняву гниду !!

10.08.2020 19:33 Відповісти
+8
білоруське х..ло

На лікуванні перебувають 40 співробітників МВС і понад 50 учасників акцій протесту, загиблих немає, - МОЗ Білорусі - Цензор.НЕТ 1269

10.08.2020 19:38 Відповісти
+7
Такій акції протесту неможливо співчувати.

10.08.2020 19:31 Відповісти
"У каждого никелированная кровать с тумбочкой, один суп и две каши в день..." Напоминает отчет из ГУЛАГа...

10.08.2020 19:30 Відповісти
Такій акції протесту неможливо співчувати.

10.08.2020 19:31 Відповісти
Мати зовсім інші цілі, а не бігти навипередки до москви.

10.08.2020 19:33 Відповісти
Треба було розуміти, що батьки не міг залишити нормальних кандидатів. Тобто залишилися кремлівські кандидати, яких і підтримують мітингувальники.

10.08.2020 19:37 Відповісти
Не исключаю, что в Новосибирске разыграли такую же подставу.

10.08.2020 19:42 Відповісти
Хоть не под россиянскими. Пока это официальный флаг Беларуси. Хотя, конечно, это не хорошо.

10.08.2020 20:56 Відповісти
Под бело-красным флагом БССР ? Тебе сколько годков то отроду , знаток хренов ? Это сейчас в Белоруссии советский флаг , только без серпа и молота , а бело-красный это флаг Беларуси , как и Украины , жовто -блакитний . А теперь скажи , допустили бы кацапы , митинговать под своим национальным флагом , а не с совковой тряпкой , раз она за московию ?

10.08.2020 21:56 Відповісти
Да, приношу извинения. Стыдно - не дочитал.

10.08.2020 22:06 Відповісти
Это подготовленная ситуация. Всё, что хоть как-то могло изменить вектор развития Беларуси, отсеяли еще годы назад. Выбор оставили или таракан, или другое прокацапское рыло, только не такое засвеченое.

10.08.2020 19:39 Відповісти
100%

10.08.2020 19:53 Відповісти
Луку судя по всему вова рвет на части и склоняет к союзному государству. Сейчас сложная для понимания ситуация для многих - с одной стороны Лука насто314здел всем что капец, а с другой стороны Лука на сегодняшний момент единственный гарант хоть какого-то суверенитета от россии.... И так вижу не только я....(с)

10.08.2020 20:07 Відповісти
БССР. Я вдруг заметил, что протесты проходят под флагами БССР.

10.08.2020 20:41 Відповісти
Как тонко выдержан баланс пострадавших - и ОМОН сильно пострадал, и, в то же время, все-таки оказался сильнее протестующих.

10.08.2020 19:31 Відповісти
"Контора пишет" (с)

10.08.2020 19:32 Відповісти
Точно. И "...минчанин пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД...", а не менты давили людей машинами. Министр опытный лизун.

10.08.2020 19:35 Відповісти
В отчетах ментов и протоколе, скорее всего, так оно и есть.

10.08.2020 19:37 Відповісти
Да нет! не так все было! спецмашина проезжала по своим делам и вдруг..выбегает какой то чудак и рррраз! задевает машину плечом. И так три разы

10.08.2020 19:43 Відповісти
Там у него в больнице больше двух промиле намерили. Был бы трезвый, то забодал бы МАЗик, а так, не фортануло.

10.08.2020 19:49 Відповісти
С двумя промилле он не смог бы дойти до автозака, не то что запрыгнуть, тем более на ходу! Автозак давил толпу, не меряя промиппе!

10.08.2020 21:47 Відповісти
Ну, всего лишь бутылку водки осушил, да и автозак стоял. Вот он и навернулся.

10.08.2020 22:24 Відповісти

10.08.2020 19:33 Відповісти
«https://www.facebook.com/AndreyPoltava?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=**************************************************-dRrm8uYSWaSRo3AQB6AC_bJ1VsAM0&hc_ref=ARReCKWxQHUfPO-apOwMnOjEUkwFwHhD4UWuRyJSjii-eYbaPOlZtm2N6ybe52Y6OnE&fref=nf Андрій Карпов
https://www.facebook.com/AndreyPoltava/posts/3400315113364829 14 хв ·

Дзвонив мій глядач білорус.
Інтернет в Білорусі повністю вимкнений.
Білоруси повністю відрізані від інформації. Тобто наприклад в Гомелі не знають що відбувається в Мінську.
Єдине що працює це подекуди українське радіо. Просять по можливості якусь інформацію про події в Білорусі транслювати по радіо.»

10.08.2020 20:01 Відповісти
...за Тихановскую дрались в основном сетевые интернет хомячки, а бойцы из них хилые, быстро их протестный дух стух.
То ли дело наш Майдан. Уж врезали так врезали.

10.08.2020 19:33 Відповісти
Ну вот, а под посольством Беларуси в Украине уже за это оторвали номерной знак у полицейской машины! Придётся обратно прикручивать...

10.08.2020 19:34 Відповісти

10.08.2020 19:38 Відповісти
та Тихановская єто наше зеленское. Но на фоне луки временний писькограй все таки лучше чем постоянний диктатор.

10.08.2020 19:43 Відповісти
На лечении находятся 40 сотрудников МВД, некоторых из которых покусали комарики. А вот " на лечении- и более 50 участников акций протеста" интересная информация, тк и 1000 человек более 50 участников акции протеста. А про "погибших нет" мы уже вчера видели мёртвого парня на фото.
Лука ты имеешь право врать, но только верить тебе будут лишь откровенные пропагандоны и совковые маразматики.

10.08.2020 19:45 Відповісти
Помнится при овоще показывали "раненную" мусарню - лежат довольные лбы под капельницами, гора мышц и ерудиции, а диктор рассказывает как их отдубасили фошизды - еле довезли. Думаю реально из омоновцев пострадало не больше 5 мусоров. И то вряд ли.

10.08.2020 19:47 Відповісти
Мабуть це та ситуація, коли краще робити будь що, а ніж не робити нічого.

10.08.2020 20:53 Відповісти
Не радив би білорусам бикувати з поліцією. Існує велика кількість механізмів, коли можна ефективно тиснути на владу не наражаючись на ризик і не руйнуючи місто. Он, як у Хабаровську - люди виходять масово тільки по Суботах. Можна і кожен день ввечері, наприклад. Але треба певно знати - за що протестувати? Якщо тільки зняти Луку, то цього мало. Хто, якщо не Лука? Тіхановська? Її зв'язки з Москвою дуже підозрілі. Чому пані обрала Рашу, а не Польщу для свого перебування? Чи не є вона запасним варіантом Москви? Чи не краще обрати більш надійного лідера? Може навіть і з діаспори?
На українських мирних революціях добре працювали стрічки. Прив'язуєш до кінців дві шайби, посередені ще одну стрічку і можна кидати на дерево. Та, що з шайбами, заплутається у гілках, а інша буде доооооовго висіти і колихатись на вітру... Отак можна за один вечір закидати стрічками весь Мінськ. Червонобілими? А якими ще? Головне, щоб було багатолюдно, тоді менти сидять тихо і не відсвічують. А люди цілий день ходять по вулицях і дивляться. Спробуй її з дерева зніми? Якщо їх тисячі? Помаранчеві стрічки років з 5 ще висіли, аж поки Янек таки виліз у прези і комунальники познімали))

10.08.2020 21:11 Відповісти
этих 50 отбиздохать до потери пульса и в товарном вагоне домой на рассосию отправить

10.08.2020 21:14 Відповісти
А шо делают в больнице 40 омоновцев. У них геморой?

10.08.2020 22:07 Відповісти
 
 