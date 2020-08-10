На лікуванні перебувають 40 співробітників МВС і понад 50 учасників акцій протесту, загиблих немає, - МОЗ Білорусі

Міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Каранік розповів про кількість співробітників МВС та учасників акцій протесту, які були госпіталізовані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На даний момент на лікуванні перебувають близько 40 співробітників МВС і понад 50 учасників вуличних акцій. Стан усіх оцінюється як стабільний. Загиблих немає", - сказав Каранік.

"Учора ж із представниками МВС проводилося спільне розслідування, звідки з'явилася ця інформація про загиблого. З'ясувалося, що 35-річний мінчанин намагався на ходу застрибнути на один зі спецавтомобілів МВС. Спроба виявилася невдалою, чоловік зірвався. Він був доставлений у лікарню швидкої медичної допомоги, де і перебуває зараз", - додав міністр.

