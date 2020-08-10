Найбільший за територією спортивний комплекс у столиці - "Льодовий стадіон" - добудований не буде, - Томенко
Політик Микола Томенко заявив про те, що Київрада прийняла рішення, яке дозволяє не добудовувати спортивний комплекс "Льодовий", а побудувати на його місці торгово-розважальний центр із залами для хокею і баскетболу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Томенко написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Омріяна спортивна арена — Льодовий стадіон на станції метро "Іподром", на який кияни чекають багато років, так і не побачить життя.
Декілька десятків років міська влада обіцяла, а громадськість очікувала, що на місці недобудованого спортивного об'єкта буде створено найбільший за територією спортивний комплекс — доступний не лише для професійних спортсменів, а й для всіх киян. Ця територія сьогодні є чи не єдиною, де можливо розбудувати якісну спортивну інфраструктуру".
На думку Томенка, "зруйнувала всі сподівання киян команда Кличка з фракції "Солідарність".
"У результаті ми матимемо не один з найбільших спортивних комплексів, а один з найбільших торгово-розважальних центрів, а в ньому, для замилювання очей — зал для баскетболу та хокею", - наголосив Томенко.
Він продовжив: "Як ця афера вдалася? Кличко та його фракція "Солідарність" у столичній міськраді, пролобіювали інтереси компанії з групи забудовника Вагіфа Алієва та дозволили підконтрольному йому ТОВ "Укрсоцстроінвест" ще 10 років зводити на місці недобудованого Льодового стадіону "багатофункціональний об'єкт, що включає в себе спортивну арену".
Слід нагадати, що ще у 2016 році Київрада розірвала інвестиційний договір із забудовником через невиконання ним своїх зобов'язань, але вже у 2020 Кличко натиснув на депутатів, умовивши їх стати на сторону "горе-інвестора". А його наближені — заступник Петро Пантелєєв і директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь — внесли відповідний проєкт рішення. Тож ТОВ "Укрсоцстроінвест" було продовжено термін "здійснення інвестиційного внеску" по будівництву до 26 березня 2030 року".
Томенко заявив: "Як відомо, ТОВ "Укрсоцстроінвест", що входить до групи "Мандарин Плаза Груп" на чолі з Вагіфом Алієвим на місці недобудованого Льодового стадіону збирається побудувати ТРЦ "Південний".
Кличко - это страшный сон Киева, который никак не кончается. Я - за Томенко. Киевляне, голосуйте за Томенко. Он - настоящий патриот Украины. Кличко и Порошенко - это идейные борцы за денежные знаки. А Томенко - это патриот и честный человек.
Там вверху какой-то глупый человек написал: "Ходите во Дворец Спорта со своими детьми. А это место нам нужно под ТРЦ". Идиот. Во Дворце Спорта проводятся соревнования и тренируются профессионалы. Детским секциям на льду там места нет. Да и не могут дети трехмиллионного города вместится в маленький зал Дворца Спорта. Шоколадно-ударная мразь, руки прочь от нашего Ледового стадиона.
Следующий мэр должен будет снести этот наркопритон ******** Плазу и построить на его месте что-то приличное.
Лохи должны работать
Хоккей в Киеве не пошёл ещё со времён "Сокола". А на бюджетный миллиард лучше вместо Всеукраинской Секции Фигурного Катания на 10 000 деток лучше по дворам спортивных площадок понастроить.
Інші , не треба ...
А у той час у Львові https://portal.lviv.ua/news/2020/07/07/na-stadioni-torpedo-proponuiut-zbuduvaty-lehkoatletychnyj-tsentr-vizualizatsiia стадіон "Торпедо"
https://galinfo.com.ua/news/stadion_torpedo__gromadi_i_zhodnoi_komertsii__pozytsiya_svishchova_347979.html Стадіон "Торпедо" - громаді.
Но не в коем случае не торговый центр.