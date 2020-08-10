УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3832 відвідувача онлайн
Новини
17 910 213

Найбільший за територією спортивний комплекс у столиці - "Льодовий стадіон" - добудований не буде, - Томенко

Найбільший за територією спортивний комплекс у столиці - "Льодовий стадіон" - добудований не буде, - Томенко

Політик Микола Томенко заявив про те, що Київрада прийняла рішення, яке дозволяє не добудовувати спортивний комплекс "Льодовий", а побудувати на його місці торгово-розважальний центр із залами для хокею і баскетболу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Томенко написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Омріяна спортивна арена — Льодовий стадіон на станції метро "Іподром", на який кияни чекають багато років, так і не побачить життя.

Декілька десятків років міська влада обіцяла, а громадськість очікувала, що на місці недобудованого спортивного об'єкта буде створено найбільший за територією спортивний комплекс — доступний не лише для професійних спортсменів, а й для всіх киян. Ця територія сьогодні є чи не єдиною, де можливо розбудувати якісну спортивну інфраструктуру".

На думку Томенка, "зруйнувала всі сподівання киян команда Кличка з фракції "Солідарність".

"У результаті ми матимемо не один з найбільших спортивних комплексів, а один з найбільших торгово-розважальних центрів, а в ньому, для замилювання очей — зал для баскетболу та хокею", - наголосив Томенко.

Він продовжив: "Як ця афера вдалася? Кличко та його фракція "Солідарність" у столичній міськраді, пролобіювали інтереси компанії з групи забудовника Вагіфа Алієва та дозволили підконтрольному йому ТОВ "Укрсоцстроінвест" ще 10 років зводити на місці недобудованого Льодового стадіону "багатофункціональний об'єкт, що включає в себе спортивну арену".

Слід нагадати, що ще у 2016 році Київрада розірвала інвестиційний договір із забудовником через невиконання ним своїх зобов'язань, але вже у 2020 Кличко натиснув на депутатів, умовивши їх стати на сторону "горе-інвестора". А його наближені — заступник Петро Пантелєєв і директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь — внесли відповідний проєкт рішення. Тож ТОВ "Укрсоцстроінвест" було продовжено термін "здійснення інвестиційного внеску" по будівництву до 26 березня 2030 року".

Томенко заявив: "Як відомо, ТОВ "Укрсоцстроінвест", що входить до групи "Мандарин Плаза Груп" на чолі з Вагіфом Алієвим на місці недобудованого Льодового стадіону збирається побудувати ТРЦ "Південний".

Київ (20195) Томенко Микола (81) забудова (583)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Будут зимнюю олимпиаду в ТРЦ проводить. Ржать будут все.
показати весь коментар
10.08.2020 19:46 Відповісти
+6
Киевляне ждут много лет... че за бред? кто его ждет???
показати весь коментар
10.08.2020 19:43 Відповісти
+6
Сам Томенко? Чи він не киянин? У мене там поруч живуть знайомі, які ніколи не чекали цей комплекс!
показати весь коментар
10.08.2020 19:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Боже, какое там классное место. Мы с женой и дочерью всегда ходили по выходным туда кататься на коньках. Племянница ходила туда на тренировки по конькобежному спорту. Там рядом метро и улицы не загружены как в центре. Просто идеальное место для детских спортивных секций по хоккею, фигурному катанию и конькобежному спорту. Его просто надо достроить.

Кличко - это страшный сон Киева, который никак не кончается. Я - за Томенко. Киевляне, голосуйте за Томенко. Он - настоящий патриот Украины. Кличко и Порошенко - это идейные борцы за денежные знаки. А Томенко - это патриот и честный человек.

Там вверху какой-то глупый человек написал: "Ходите во Дворец Спорта со своими детьми. А это место нам нужно под ТРЦ". Идиот. Во Дворце Спорта проводятся соревнования и тренируются профессионалы. Детским секциям на льду там места нет. Да и не могут дети трехмиллионного города вместится в маленький зал Дворца Спорта. Шоколадно-ударная мразь, руки прочь от нашего Ледового стадиона.

Следующий мэр должен будет снести этот наркопритон ******** Плазу и построить на его месте что-то приличное.
показати весь коментар
10.08.2020 23:43 Відповісти
Пошол он нахрен, где он был, когда здали эту зкмлю в аренду на 25 лет?
показати весь коментар
11.08.2020 08:59 Відповісти
Это то чувство, когда кажется, что Киев уже достиг дна. Но тут снизу постучали.
показати весь коментар
11.08.2020 00:00 Відповісти
у нас каждый день стучат снизу. И не только в Киеве.
показати весь коментар
11.08.2020 01:33 Відповісти
КАждый раз перед выборами это ЧМО вылазит и как шавка, грызет националистическо-патриотические партии и организации. Путалось под ногами у Альфы в 2014м и не дало зачистить от его друганов "афганцев" здание СБУ в Луганске! Убила бы Альфа несколько десятков ватных "афганцев" и Луганск как Одесса и Харьков были бы наши!
показати весь коментар
11.08.2020 01:55 Відповісти
Педаля слыгался с зегнидами
Лохи должны работать
показати весь коментар
11.08.2020 09:19 Відповісти
Специально для приезжих - поясняю - киевлянам этот Ледовый Дворец нафиг не нужен.
Хоккей в Киеве не пошёл ещё со времён "Сокола". А на бюджетный миллиард лучше вместо Всеукраинской Секции Фигурного Катания на 10 000 деток лучше по дворам спортивных площадок понастроить.
показати весь коментар
11.08.2020 09:56 Відповісти
Однозначно он не нужен в том формате, а вот как центр досуга, культурный центр, центр развития, было бы неплохо, но кто в это вложит деньги, вряд ли такой обьект будут содержать за счет бюджета
показати весь коментар
11.08.2020 11:17 Відповісти
Одні кричать - треба нам новий спорткомплекс ....

Інші , не треба ...
А у той час у Львові https://portal.lviv.ua/news/2020/07/07/na-stadioni-torpedo-proponuiut-zbuduvaty-lehkoatletychnyj-tsentr-vizualizatsiia стадіон "Торпедо"
Найбільший за територією спортивний комплекс у столиці - "Льодовий стадіон" - добудований не буде, - Томенко - Цензор.НЕТ 6938

https://galinfo.com.ua/news/stadion_torpedo__gromadi_i_zhodnoi_komertsii__pozytsiya_svishchova_347979.html Стадіон "Торпедо" - громаді.
показати весь коментар
11.08.2020 11:53 Відповісти
А эти триста активистов готовы в складчину оплачивать содержание стадиона?
показати весь коментар
11.08.2020 12:38 Відповісти
передайте этому тОменко ..что нам жителям сёл и райценьров и мелких городов совершенно плевать на то что там в этой столице достроят или не достроят построят или нет .. нам достаточно того что на евро 2012 донецким строили аэропорт за нас счёт ... а в благодарность за это они пошли войной и ДАП сровняли с землёй
показати весь коментар
11.08.2020 18:24 Відповісти
Этот ужас надо снести и построить там новый современный ледовый дворец.
Но не в коем случае не торговый центр.
показати весь коментар
11.08.2020 20:38 Відповісти
Даю 99,9% что этот "Вася" не наберет и 2% голосов.
показати весь коментар
11.08.2020 20:39 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 