"Укрбуд" подав до суду на компанії, які добудовують житло його обдуреним інвесторам

ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" звернулися до Господарського суду м. Києва з Позовними заявами про визнання недійсними договорів та угод передання функцій забудовника по ЖК "Крістал Хаус" та ЖК "Паркова Долина".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Крім того, ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" подали до суду Заяви про забезпечення позову до ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", що виконує функції Управителя Фондів фінансування будівництва київських ЖК "Крістал Хаус" та "Паркова Долина", в якому вимагає накласти арешт на земельні ділянки, на яких розташовані ці житлові комплекси. Також серед вимог про забезпечення позову - заборонити новому забудовнику - ТОВ "Строй Сіті Кепітал" - продовжувати виконувати будь-які будівельні роботи по ЖК "Крістал Хаус" і ЖК "Паркова Долина".

Як відомо з відкритих джерел, ТОВ "Строй Сіті Кепітал" 16 липня 2020 року підписала з власниками земельних ділянок та ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" всі необхідні документи в якості нового Забудовника ЖК "Крістал Хаус" і ЖК "Паркова Долина". Після цього на об’єктах було відновлено електропостачання будівельних майданчиків, проведена підготовка до відновлення робіт, встановлена необхідна будівельна техніка, поставлені матеріали, розпочато фасадні роботи.

Одночасно з цим, ТОВ "Строй Сіті Кепітал" розпочав активну комунікацію з інвесторами будівництва ЖК "Крістал Хаус" і ЖК "Паркова Долина": відкрив телеграм-канали та "гарячу лінію" для інвесторів. Зазначимо, що інформація про те, що подібні позови ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" подали до компанії ПАТ "ХК "Київміськбуд", яка також планує добудувати низку об'єктів групи УКРБУД, у відкритих джерелах відсутня. Нагадаємо, що після того, як ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" припинили будівництво на всіх своїх 26 об'єктах, де придбали житло 13 тисяч осіб, в Києві пройшла ціла низка мітингів і протестів з вимогою виконати обіцянку про завершення будівництва будинків.