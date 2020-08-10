УКР
"Укрбуд" подав до суду на компанії, які добудовують житло його обдуреним інвесторам

ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" звернулися до Господарського суду м. Києва з Позовними заявами про визнання недійсними договорів та угод передання функцій забудовника по ЖК "Крістал Хаус" та ЖК "Паркова Долина".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Крім того, ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" подали до суду Заяви про забезпечення позову до ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал", що виконує функції Управителя Фондів фінансування будівництва київських ЖК "Крістал Хаус" та "Паркова Долина", в якому вимагає накласти арешт на земельні ділянки, на яких розташовані ці житлові комплекси. Також серед вимог про забезпечення позову - заборонити новому забудовнику - ТОВ "Строй Сіті Кепітал" - продовжувати виконувати будь-які будівельні роботи по ЖК "Крістал Хаус" і ЖК "Паркова Долина".

Як відомо з відкритих джерел, ТОВ "Строй Сіті Кепітал" 16 липня 2020 року підписала з власниками земельних ділянок та ТОВ "Фінансова компанія "Житло-Капітал" всі необхідні документи в якості нового Забудовника ЖК "Крістал Хаус" і ЖК "Паркова Долина". Після цього на об’єктах було відновлено електропостачання будівельних майданчиків, проведена підготовка до відновлення робіт, встановлена необхідна будівельна техніка, поставлені матеріали, розпочато фасадні роботи.

Одночасно з цим, ТОВ "Строй Сіті Кепітал" розпочав активну комунікацію з інвесторами будівництва ЖК "Крістал Хаус" і ЖК "Паркова Долина": відкрив телеграм-канали та "гарячу лінію" для інвесторів. Зазначимо, що інформація про те, що подібні позови ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" подали до компанії ПАТ "ХК "Київміськбуд", яка також планує добудувати низку об'єктів групи УКРБУД, у відкритих джерелах відсутня. Нагадаємо, що після того, як ТОВ "Укрбуд Девелопмент" та ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест" припинили будівництво на всіх своїх 26 об'єктах, де придбали житло 13 тисяч осіб, в Києві пройшла ціла низка мітингів і протестів з вимогою виконати обіцянку про завершення будівництва будинків.

забудова (583) Укрбуд (141)
Топ коментарі
+7
Мы не построили, и вам не дадим достроить
показати весь коментар
10.08.2020 19:52 Відповісти
+6
Укрбуд-бессовестная гнида! А почему против них нет ,во-первых,обращения в суд,а ,во-вторых,почему ими не занимаются правоохранительные органы с обвинениями в мошеничестве,как минимум? А если на проведение строительных работ для фирм,компаний необходима лицензия,то почему не отобрали лицензию у Укрбуда.?Может лицензий и не нужно?
показати весь коментар
10.08.2020 20:04 Відповісти
+4
Правильно! лохи должны терпеть до конца.
теперь судья Вовк вынесет решение что достройка не законна и все. И бабки в кармане и лохи "раздеты"!
показати весь коментар
10.08.2020 19:58 Відповісти
"Укрбуд" подав до суду на компанії, які добудовують житло його обдуреним інвесторам - Цензор.НЕТ 6667
показати весь коментар
10.08.2020 20:00 Відповісти
Єто наши лохи и мі их доим!
показати весь коментар
10.08.2020 20:08 Відповісти
Знаю тоже примерно такой случай. В одном селе фермер построил большой комплекс по производству муки, макаронов и т.п. Много там всяких изделий делает. Так вот, это село маленькое и работников нужно привозить из соседних сел. Дорога между селами вобщем убитая полностью. Так он за свои деньги отремонтировал ее, а это порядка 8-10 км. Ну что бы людей возить. Теперь Укравтодор на него в суд подал, Шо типа кусок хлеба у них отнял
показати весь коментар
10.08.2020 20:43 Відповісти
Срочно вернуть означенную лошадь в исходное состояние!
показати весь коментар
10.08.2020 21:04 Відповісти
Судебный иск за зверское уничтожение любимых ям и ухабов с особым цинизмом!
показати весь коментар
10.08.2020 21:39 Відповісти
вопрос - когда расцвел укрбуд? ответ - с приходом педалика
показати весь коментар
10.08.2020 20:14 Відповісти
Вранье. Укрбуд расцвел при Азарове - это его контора.
показати весь коментар
10.08.2020 20:24 Відповісти
Ах так? Свернаглость?! Уничтожить мерзавцев!
показати весь коментар
10.08.2020 20:08 Відповісти
О как?😮
показати весь коментар
10.08.2020 20:14 Відповісти
Над нами скоро весь світ потішатиметься.
У Києві в Дарницькому районі шахраї вкрали приміщення у поліції
Джерело сайт ВВС: https://www.bbc.com/ukrainian/news-53702998

показати весь коментар
10.08.2020 20:18 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2020 12:08 Відповісти
Нас застройщик кинул так, что мы 10 лет сами достраивали дом. Правда, нам удалось под угрозой судебного преследования заставить строительную компанию отдать квартиры в счет достройки другим подрядчиком. Но 10 лет, Карл, это огромный отрезок жизни. Если Вы думаете, что выбрали супер надежную строительную компанию и даже инвестируете в объект с 95% готовностью - это нисколько не гарантирует Вам ,что Вы получите свои квадратные метры в жилом виде в ближайшее десятилетие или вообще когда-нибудь. Слишком много зависит от отношений застройщика с властью - текущей или будущей. Такая у нас страна.
показати весь коментар
10.08.2020 20:54 Відповісти
Факт. К - коррупция!
показати весь коментар
10.08.2020 21:11 Відповісти
И правильно Укрбуд делает.
Достраивают квартиры за счет бюджета, Укрбуд соответственно не зает это делать = экономит бюджет.
Я например не хочу чтобы за счет бюджета достраивались чьи-то квартиры.
показати весь коментар
10.08.2020 21:19 Відповісти
Никто не выделяет деньги из бюджета на достройку. Достраивают объекты за счёт инвесторов (людей кто вложился в строительство и выплачивает рассрочку) и продажи не проданных квартир данного объекта.
показати весь коментар
10.08.2020 23:35 Відповісти
"за счёт инвесторов". Инвестиции - это всегда риск с целью заработка. Хочешь спать спокойно, покупай готовую недвижимость. Хочешь инвестировать (подзаработать) - будь готов, что прогорит.
Люди сознательно "инвестируют" в стройки без разрешения и потом перекрывают улицы с воплями: "дайте нам документы!" (газ, свет, канализацию и чего-то еще). В анальное отверстие таких "инвесторов"
показати весь коментар
11.08.2020 10:50 Відповісти
Как Коломойский прям!)
показати весь коментар
10.08.2020 23:34 Відповісти
Вкладывайте деньги во ВТОРИЧНУЮ недвижимость!
показати весь коментар
11.08.2020 08:17 Відповісти
А лучше храните их в Сберегательной Кассе. Конечно, если они у вас есть.
показати весь коментар
12.08.2020 00:23 Відповісти
 
 