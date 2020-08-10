УКР
Зеленський підписав закон, який прискорить розгляд кримінальних проваджень у судах першої інстанції, - ОП

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів", який Верховна Рада ухвалила 21 липня 2020 р.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Документ вносить зміни до частин 2 статті 31 та статті 315 Кримінального процесуального кодексу України, якими встановлюється, що кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого.

Такий крок також розвантажить українські суди від розгляду великої кількості кримінальних проваджень колегіями у складі трьох професійних суддів і сприятиме покращенню доступу громадян до правосуддя та виконанню завдань кримінального провадження, які закріплені як у національному законодавстві, так і в міжнародних угодах.

Досі багато кримінальних проваджень, які розглядаються в судах першої інстанції колегією суддів, перебували в цих судах протягом двох і більше років. Це пов’язано як зі зростанням кількості таких справ, так і зі складністю узгодження графіків судових засідань між членами колегії, особливо в період відпусток.

Крім того, у великій кількості судів правосуддя здійснюють не більше трьох суддів, внаслідок чого після розгляду будь-якого клопотання органу досудового розслідування під час досудового розслідування в цьому суді вже неможливо створити колегію суддів, а тому справи скеровувалися до апеляційних судів з метою зміни територіальної підсудності та направлення справ на розгляд до інших судів. Надалі значна віддаленість суду, який розглядає справу, від місця мешкання учасників кримінального провадження призводила до низької явки на судові засідання та відкладення розгляду справи. Всі ці чинники негативно впливали не лише на швидкість судового розгляду, а й на його якість.

Топ коментарі
+7
"Дякую. Дуже дякую." (гундосым голосом)
10.08.2020 21:26 Відповісти
+6
10.08.2020 21:26 Відповісти
+4
про нквдшную "тройку" уже писали?
10.08.2020 21:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
про нквдшную "тройку" уже писали?
10.08.2020 21:16 Відповісти
- отже, що ви можете сказати у своє виправдання?
- ну... бачте...
- все ясно: розстріляти! наступний!
10.08.2020 21:24 Відповісти
"Дякую. Дуже дякую." (гундосым голосом)
10.08.2020 21:26 Відповісти
Там как раз на вiслюка дело завели...
10.08.2020 21:19 Відповісти
10.08.2020 21:26 Відповісти
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://twitter.com/compdemon @compdemon https://twitter.com/compdemon/status/1292859803052716033 2 ч

Грудень 2020.
Міжнародні спостерігачі не можуть зрозуміти, чому громадяни, які зібралися на Майдані, доганяють кортеж Зєлєнського з криками "Anus toy!!! Peace duke!!!"
"Ну так peace, же. Оцінили мирні ініціативи" - дав коментар Сергій Сивохо після зупинки носової кровотечі.
10.08.2020 21:59 Відповісти
І це в країні , де судами в ручному режимі керує якийсь гомосєк-збоченець і російський агент? Мда.
10.08.2020 21:28 Відповісти
Це ти з будуна після того як за зє проголосував?
10.08.2020 21:42 Відповісти
дуже дякую (с)
10.08.2020 22:57 Відповісти
А де це баба Таня Лайфова?

10.08.2020 21:43 Відповісти
10.08.2020 21:46 Відповісти
Фас!

10.08.2020 21:52 Відповісти
Прекрасно, теперь рецидивисты могут устанавливать после своих преступлений количество судей?
10.08.2020 21:58 Відповісти
неа, дешевше порешать тепер буде, замість потрійного тарифа, звичайний
10.08.2020 22:59 Відповісти
С переносами заседаний надо что то делать, дебилы.
10.08.2020 21:58 Відповісти
для зебілів це дуже складно. а взагалі треба, якщо розгляд справи, то кожен день, і так поки не розглянуть, без перерв на тижні чи місяці, ну за винятком випадків, коли без цього не можна, експертиза чи ще зось, але це має бути врегульовано на досудовому, кожен собі сам замовляє, якщо орган не хоче , а суд розбереться.
10.08.2020 23:04 Відповісти
Зеленский - не президент, а клоун. Он нас всех обманул Август 10, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%be%d1%83%d0%bd-%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0.html#comments Комментарии: 1

Украинцам просто втюхали третьесортного клоуна в красивой обертке, который силен разве что в записи проникновенного селфи-видео…
Хорошие менеджеры по продажам знают, что покупателю надо продать не товар, а мечту. Этим трюком пользуются как честные торговцы, так и нечистые на руку дельцы, пытающиеся втюхать бракованную вещь в красивой обертке.
Об этом говорится в сегодняшней статье публициста Александра Кучерова, https://zik.ua/ru/blogs/on_ne_prezident__on_oficiant_zelenskiy_nas_vseh_obmanul_977391 опубликованной на сайте ZIK.
Полтора года назад нам, обычным украинцам, на выборах президента Украины, продавали красивую мечту: мир на Донбассе, счастливых пенсионеров с достойной пенсией, радостную молодежь, наконец-то получившую шанс на хорошую жизнь в собственной стране, а не за границей, процветающее государство. Все мы так устали от бесконечной лжи и обмана, войны и наглого грабежа, что поверили в слова того, кто так талантливо воплотился в роль президента в сериале.
Глядя на экранного Голобородько, рассекающего по столице на велосипеде, нам казалось, что вот он - президент, о котором мы все мечтали.
Спустя полтора года выяснилось, что нам просто втюхали третьесортного клоуна в красивой обертке, который силен разве что в записи проникновенного селфи-видео.
И больше ни на что. Страной по факту правят иностранцы, а нынешний президент со своими соратниками больше напоминает угодливого официанта с заискивающей улыбочкой и фразой: «Чего изволите?»
В угоду МВФ Украина распродает свои земли, иностранцы получают сотни тысяч долларов в наблюдательных советах, методично доводя до банкротства наши предприятия, заводы останавливаются, падение темпов промышленности, аграрного сектора, да и в целом экономики - просто беспрецедентное!
При этом бабушки продолжают получать инфаркты от платежек за коммунальные услуги, повсеместно из-за «медицинской реформы» закрываются больницы, медики продолжают получать копейки. Дошло до того, что даже молодые мамы не могут получить «беби-боксы», потому, что их просто нет!
Нам обещали, что все коррупционеры будут сидеть в тюрьме. Где хоть одно уголовное дело, доведенное до конца? Сидят ли убийцы Павла Шеремета в тюрьме? А палачи Кати Гандзюк? А яркая фраза, сказанная Порошенко: «Я - ваш приговор», - оказалась не более чем предвыборным пафосом.
Хотя, о чем это я. Судя по той разношерстной публике, которая сидит в стенах Верховной Рады, все эти вчерашние фитнес-тренеры и тамады способны разве что переписываться с проститутками в рабочее время, да советовать бабушкам в селе продать дворняжку, чтобы заплатить за газ. И кнопки нажимать, по указке иностранных кукловодов.
Не так давно Зеленский, кажется во время визита в Одессу на многострадальный затонувший танкер «Делфи», который уже почти год не могут убрать с пляжа, обеспокоился, как бы власть не назвали импотентной.
Знаете, этот диагноз можно поставить тем, у кого хотя бы физически присутствует эректильный орган. А у нынешней власти, судя по ее беспомощности - его полное отсутствие.
10.08.2020 22:03 Відповісти
Забавно - источник этого опуса находится в списке "СтопФейк": https://www.stopfake.online/p/blog-page.html
10.08.2020 22:28 Відповісти
При чем здесь занятость судей
они просто саботируют процессы
в ожидании взятки
Как говаривал Данилыч
"подвесить бы этих судей за яйца"
И решились бы все их проблемы
За 20-ть лет ничего не поменялось
11.08.2020 02:03 Відповісти
11.08.2020 09:05 Відповісти
 
 