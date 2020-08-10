Увечері 10 серпня силовики відкрили вогонь по жителях Мінська, які зібралися на протест, поранено журналістку. ВIДЕО

УКР
Новини Революція в Білорусі
Увечері 10 серпня силовики відкрили вогонь по жителях Мінська, які зібралися на протест, поранено журналістку.

У Білорусі тривають акції протесту, які почалися 9 серпня після виборів президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Belsat.

У столиці країни Мінську силовики обстріляли протестувальників гумовими кулями, а також використовували проти них світло-шумові гранати.

Зокрема, видання "Наша Нива" повідомило, що на вулиці Кальварійській у білоруській столиці силовики відкрили вогонь по учасниках протестів. Видання заявляє, що внаслідок стрілянини їхню журналістку було поранено в ногу.

Крім того, ЗМІ повідомили, що в районі автовокзалу "Східний" правоохоронці застосували світло-шумові гранати.

Також у центральній частині Мінська закрили 6 станцій метрополітену.

Мінськ. Момент поранення журналістки.
Відео: телеграм-канал Harbatsevich

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020

Увечері 10 серпня силовики відкрили вогонь по жителях Мінська, які зібралися на протест, поранено журналістку 01

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

+32
Сябры, жгите мусоров коктейлями!! Мусора не люди!
10.08.2020 21:39
+27
Развал России,вот что это даст. Беларусь отойдет,потом другие возьмут пример.Пока Лукаш у власти,он будет лизать две задницы и путинскую и европейскую.А такие Украину не устраивают.
10.08.2020 21:46
+25
Лукашенко проиграл выборы вчистую. Сейчас начались репрессии и сплошной позор. Лукашенко втянул страну в противостояние своим нежеланием потерять власть.
Лукашенко украл выборы у своего народа.
Его поддержали диктаторы исключительно из-за страха эффекта домино, который тоже никуда не денется, а есть самая ближайшая перспектива рашки.
Лукашенко нелегитимен.
Белорусы, любим вас и уважаем ваш выбор. Вы - молодцы!
10.08.2020 21:56
Ты кому пишешь?
10.08.2020 22:10
Порохоботам...
10.08.2020 22:14
А Мадуро з Асадом, ну шоб всі ******* диктатори були в комплекті.
10.08.2020 22:17
Добавь туда еще и президента Молдовы!
10.08.2020 22:21
Не піде, Додон може і Додон, але не диктатор.
10.08.2020 22:27
диктатор - не диктатор , а друг ***** - це точно ...
10.08.2020 22:31
Це інша річ, у ***** в друзях багато шмизі.
10.08.2020 22:33
угу - і всі вони , якось всі дружно , вітають Луку ...
дивно , але і в нас багато його підтримують -
"...Вата наперегонки с вышиватой - политологи, журналисты, патриоты и рашисты оправдывают необходимость сохранения белорусской диктатур Источник: https://censor.net/b3212834
10.08.2020 22:37
Я в курсе! А вот еще один "диктатор" и верный друг Юлии Тимошенко - Олег Ляшко...тоже поздравил Бацьку!
10.08.2020 22:35
Та ну! Вполне возможно что Луку в Кремле решили заменить Тихановской. Сейчас "введут войска" , расследуют, вручат ей "булаву", а дальше "мир, дружба, кукуруза" и результат тот же - колония и "верній союзник" **********... Короче. Для нас хрен редьки не слаще.
10.08.2020 22:07
Увечері 10 серпня силовики відкрили вогонь по жителях Мінська, які зібралися на протест, поранено журналістку - Цензор.НЕТ 4990
11.08.2020 01:40 Відповісти
Увечері 10 серпня силовики відкрили вогонь по жителях Мінська, які зібралися на протест, поранено журналістку - Цензор.НЕТ 1725
показати весь коментар
новости неясные. В Минске протестующих разогнали?
10.08.2020 22:08
https://mobile.twitter.com/belteanews
10.08.2020 22:13
Нет, им талоны на бесплатное питание выдали....
10.08.2020 22:13
Сябры, менты обосрутся побросают все свои кастеты дубинки удавки и убегут. Только надо выйти вместе чтобы было не меньше 100 000.
10.08.2020 22:09
И что дальше? Придет к власти пукинская простите,утка Тихановская, и Беларусь заживет?
11.08.2020 00:03
Після Лукашенка черга *****!
10.08.2020 22:09
В Америке начинают валить протестующих только тогда когда протестующие первые начинают бросать камни или коктейли молотова. А вот в диктаторских страна начинают метелить мирных людей. Чувствуешь разницу?
10.08.2020 22:14
Як сьогодні у Бресті, наприклад?
10.08.2020 22:16
в бресті і області живуть волиняни в основному...там ніколи не приживеться білоруська літературна мова мінска і полоцька
10.08.2020 22:41
а когда кандидат в президенты стала от запада? все они вырощены и спонсируются рашой! или вы все слепые как котята? русский мир идет! встречайте!
10.08.2020 22:30
юрик, ты дурак или мудак? или кацапсина ватная? или все в одном флаконе?
10.08.2020 22:18
Може хоче неграм ноги цілувати?
10.08.2020 22:20
Спой лучше "Умру за пупина!" и в люлю.
10.08.2020 22:21
Я не розумію цю гарачу підтримку білорусам . Ви спитайте в Мінську : Чей Крим ? Руские - братский нарот ? Путен - ***** ? І все зразу ж стане на своі місця .
10.08.2020 22:12
Розумієте, фуйло робить хаос навколо, значить треба робити хаос йому назустріч, це як зустрічний пал в полі.
10.08.2020 22:19
Це все зрозуміло , але мова йде за ментальність населення Біларусі
10.08.2020 22:42
Ви малих дітей про Крим питаєте?
Чи по сраці настанов надаєте і відпустите?
11.08.2020 23:09
Лука еще ширинку не забывает-же застегнуть? А что еще от президента нужно?
10.08.2020 22:12
"Россию могут попытаться принудить ввести войска в Беларусь", - блогер
https://patrioty.org.ua/blogs/rossyiu-mohut-poptatsia-prynudyt-vvesty-voiska-v-belarus--bloher-339792.html "Но Россию могут попытаться принудить ввести войска в Беларусь. Кто? Конечно, США. В Беларуси Россия завязнет и попадет под санкции. Кроме того, частично будет снята угроза ее вторжения в Прибалтику и Украину. Это все выгодно Западу и невыгодно России.
10.08.2020 22:12
Сели жопой на ежа - виноваты США.
Денег нету ни шиша, кто виновен? - США!
Если вдруг упал Протон, то виновен - Вашингтон.
Станцевали девки в храме - все претензии к Обаме.
Нет в стране духовных скреп! И виновен в том Госдеп!
Если Путин строит дачи,
Если в Думе психи скачут,
А министр обороны платит бабам миллионы,
Если вдруг пылает лес,
Запрещен оральный секс,
Если падают зарплаты,
Виноваты в этом Штаты - от Техаса и до Юты,
А совсем-совсем не Путин!
https://www.inpearls.ru/
10.08.2020 22:45
В Беларуси продолжаются массовые акции протеста (Онлайн)

https://charter97.org/ru/news/2020/8/10/388975/
10.08.2020 22:14
МАЗы в Германии нарасхват, а Лука гаденышь не дает туда продавать, только в Муйляндию...
10.08.2020 22:17
Резиновые пули это не огонь.. но ты, дурик всея картофеля, угомони свои дешёвые таланты.. поклонись своему народу, извинись и сделай так чтобы цифры этого выбора были оправданы..
10.08.2020 22:18
так багато народу стверджує про події ніби на свої очі там були і все бачили. а я взагалі ніяким ЗМІ не довіряю
10.08.2020 22:20
Можна просто подивитись стріми.
10.08.2020 22:20
Нам всем говорят НАДО МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ.Народ меняет а власть фальсифицирует выборы.Что делать народу?
10.08.2020 22:22
так же и про Януковича говорили в 2014 - надо было подождать до выборов 2015 года!
11.08.2020 00:05 Відповісти
Где белорусский Правый Сектор?
10.08.2020 22:23 Відповісти
Хіба що в Бресті, єдина західноукраїнська область в Біларусі, але Лука туди військ нагнав більше ніж в інші разом.
10.08.2020 22:28 Відповісти
Правий сектор в Белорусии -это Бацька! он должен остановить русский мир!
10.08.2020 22:33 Відповісти
А нащо його зупиняти, рузьке мір це розруха всюди.
10.08.2020 22:38 Відповісти
Какой правый сектор?Правый сектор появился в конце революции
10.08.2020 22:43 Відповісти
Таракану покуй,так само як ***** він буде вас знищувати до того моменту поки омон не почне горіти!!!
10.08.2020 22:23 Відповісти
Мінск. Усе пад'езды да Пушкінскай плошчы перакрытыя аўтамабілямі і пустым грамадскім транспартам. Пратэстоўцы будуюць барыкады па перыметры круглай плошчы. Шмат БЧБ-сцягоў. А міліцыі ўвогуле няма - яна не можа пад'ехаць, бо ўсе пад'езды блакаваныя.
10.08.2020 22:24 Відповісти
https://twitter.com/NEXTA_EN Беларусь інфармацыі https://twitter.com/NEXTA_EN @NEXTA_EN https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292901716002775045 10 мин

Брест, Машерова.
Люди заняли проспект.

Увечері 10 серпня силовики відкрили вогонь по жителях Мінська, які зібралися на протест, поранено журналістку - Цензор.НЕТ 9279
10.08.2020 22:24 Відповісти
Буряти виїхали чи що?
10.08.2020 22:34 Відповісти
я так понимаю это угроза от кацапа
10.08.2020 22:35 Відповісти
Та вони скиглять від заздрощів, в них єдина мрія, поміняти пляшку під жопою.
10.08.2020 22:37 Відповісти
Судорогами кацапа удовлетворён!
10.08.2020 22:35 Відповісти
Цензор,не маніпулюйте.»відкрити вогонь»-це стріляти зі смертельної (летальної) зброї. Не нагнітайте ситуацію.
10.08.2020 22:25 Відповісти
https://belsat.eu/ru/news/strelba-na-kalvarijskoj-ranena-zhurnalistka-nashej-nivy/ Таки з автоматичної...
10.08.2020 23:35 Відповісти
Кому нужна успешная, работающая, без олигархов Баларусь? спасибо Бацьке что-все это сохранил!
10.08.2020 22:26 Відповісти
Хватит вонять, кацап.
10.08.2020 22:31 Відповісти
Ну да, зберіг піздній Совок, економика залежить від подачок Москви, мінімалка менша ніж в Україні, це однозначно успіх.
10.08.2020 22:36 Відповісти
Роль президента и клоун может исполнять. А чем Лука хуже?
10.08.2020 22:28 Відповісти
Взагалі то нічим, просто концерт має обмеження по часу.
10.08.2020 22:30 Відповісти
А за паребриком месяц уже ходят и орут Путин вор!рабы одним словом
10.08.2020 22:41 Відповісти
Дебіл? Беркутня так і робила. А паралельно і бойові набої заряджали.
10.08.2020 23:34 Відповісти
Коли путінососи не знають, що сказати- вони починають херню молоти)) ну ти тут ненадовго, можеш ще щось пописати наостанок... Це як твоє останнє бажання))
10.08.2020 23:58 Відповісти
Увечері 10 серпня силовики відкрили вогонь по жителях Мінська, які зібралися на протест, поранено журналістку - Цензор.НЕТ 1630
10.08.2020 22:47 Відповісти
Увечері 10 серпня силовики відкрили вогонь по жителях Мінська, які зібралися на протест, поранено журналістку - Цензор.НЕТ 1361
10.08.2020 23:02 Відповісти
зеленые человечки?
10.08.2020 23:16 Відповісти
Белорусы не смогли смириться с фальсификацией, а россияне с поправками почему то смирились.
10.08.2020 23:23 Відповісти
Кацапы сами трахнули свою конституцию в извращённой форме и этим гордятся.
11.08.2020 00:19 Відповісти
Увечері 10 серпня силовики відкрили вогонь по жителях Мінська, які зібралися на протест, поранено журналістку - Цензор.НЕТ 83
10.08.2020 23:51 Відповісти
У відповідь треба відкривати вогонь протестквальникам,відловлювати ключові фігури в вертикалі Луки. Безбройне повстання,ще жодній країні не змінило ситуацію .
11.08.2020 10:14 Відповісти
Разгон протестантов? Это че, там уже крестовые походы начались?)
12.08.2020 13:58 Відповісти
