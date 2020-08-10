Увечері 10 серпня силовики відкрили вогонь по жителях Мінська, які зібралися на протест, поранено журналістку. ВIДЕО

У Білорусі тривають акції протесту, які почалися 9 серпня після виборів президента.

У столиці країни Мінську силовики обстріляли протестувальників гумовими кулями, а також використовували проти них світло-шумові гранати.

Зокрема, видання "Наша Нива" повідомило, що на вулиці Кальварійській у білоруській столиці силовики відкрили вогонь по учасниках протестів. Видання заявляє, що внаслідок стрілянини їхню журналістку було поранено в ногу.

Крім того, ЗМІ повідомили, що в районі автовокзалу "Східний" правоохоронці застосували світло-шумові гранати.

Також у центральній частині Мінська закрили 6 станцій метрополітену.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.