Глави МЗС країн "Люблінського трикутника" закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України Лінас Лінкявічус, Яцек Чапутовіч і Дмитро Кулеба закликають владу Білорусі утриматися від застосування сили і звільнити затриманих у ніч після минулих у цій країні президентських виборів.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС України, сообщает Цензор.НЕТ.

"Як міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих минулої ночі", - йдеться в документі.

Глави зовнішньополітичних відомств трьох країн висловили впевненість, що поточну ситуацію можна вирішити на благо народу та держави Білорусь "тільки шляхом діалогу" і запропонували своє сприяння в його налагодженні. "При необхідності ми відкриті до будь-якої допомоги в сприянні цьому діалогу", - йдеться в заяві.

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України наголошують, що повністю підтримують незалежну і суверенну Білорусь, і що повага основних свобод та прав людини, включаючи демократію і верховенство права, є необхідним для її подальшого розвитку.

"Благополуччя і процвітання Білорусі та її народу важливі для всієї Європи й особливо для нашого регіону. Всі ми зацікавлені в продовженні взаємовигідного діалогу, а також співпраці, що базується на демократичних цінностях та орієнтованої на створення умов для спільного і стабільного майбутнього", - резюмується в заяві глав МЗС країн Люблінського трикутника.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.