Глави МЗС країн "Люблінського трикутника" закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України Лінас Лінкявічус, Яцек Чапутовіч і Дмитро Кулеба закликають владу Білорусі утриматися від застосування сили і звільнити затриманих у ніч після минулих у цій країні президентських виборів.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС України, сообщает Цензор.НЕТ.

"Як міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника ми глибоко стурбовані ескалацією ситуації в Білорусі після президентських виборів і закликаємо владу утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих минулої ночі", - йдеться в документі.

Глави зовнішньополітичних відомств трьох країн висловили впевненість, що поточну ситуацію можна вирішити на благо народу та держави Білорусь "тільки шляхом діалогу" і запропонували своє сприяння в його налагодженні. "При необхідності ми відкриті до будь-якої допомоги в сприянні цьому діалогу", - йдеться в заяві.

Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України наголошують, що повністю підтримують незалежну і суверенну Білорусь, і що повага основних свобод та прав людини, включаючи демократію і верховенство права, є необхідним для її подальшого розвитку.

"Благополуччя і процвітання Білорусі та її народу важливі для всієї Європи й особливо для нашого регіону. Всі ми зацікавлені в продовженні взаємовигідного діалогу, а також співпраці, що базується на демократичних цінностях та орієнтованої на створення умов для спільного і стабільного майбутнього", - резюмується в заяві глав МЗС країн Люблінського трикутника.

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

+5
За всю историю человечества ещё не было случая, что бы любой диктатор прислушался к словам разума, к другому мнению...
Только словами и призывами насилие не остановишь со стороны диктатора.
Они всегда одинаково поступают - отдают приказ убивать протестующих, неугодных, инакомыслящих...
так было, есть и будет... аминь.
На то они и диктаторы. Это параноики.
Кстати, Лукашенко это последний диктатор Европы.
пуйло не в счёт ибо рашка это не Европа.
10.08.2020 21:51 Відповісти
+4
Митингующие строят баррикаду возле метро (https://t.me/belamova/8320) Пушкинская в Минске. В Солигорске разбирают брусчатку и вступают (https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292889165210812416) в столкновения с ОМОНом
10.08.2020 21:56 Відповісти
+3
СТОпудово, всі диктатори параноїдальні шизофреніки з манією величи !!))
10.08.2020 22:05 Відповісти
10.08.2020 21:51 Відповісти
СТОпудово, всі диктатори параноїдальні шизофреніки з манією величи !!))
10.08.2020 22:05 Відповісти
Белорусь живет и спасибо за это Бацьке! в них ВВП в 2 раза выше чем в Украине!
10.08.2020 22:11 Відповісти
русский мир не пройдет!
10.08.2020 22:11 Відповісти
пуйло поздравил лукашенко с победой на выборах... Если бы пуйло был против лукашенко то не поздравлял бы...
Значит, именно лукашенко строит "русский мир" в Беларуси.
10.08.2020 22:13 Відповісти
Митингующие строят баррикаду возле метро (https://t.me/belamova/8320) Пушкинская в Минске. В Солигорске разбирают брусчатку и вступают (https://twitter.com/NEXTA_EN/status/1292889165210812416) в столкновения с ОМОНом
10.08.2020 21:56 Відповісти
Чиво, чиво, какой такой ещё Бермудский треугольник ?
10.08.2020 21:59 Відповісти
Хай бацька офіційно запросить війська і підпиши разом з нами Мінську унію проти орди!
10.08.2020 22:07 Відповісти
русский мир не пройдет! Бацька держи Белорусь!
10.08.2020 22:07 Відповісти
ще одні "стурбовані" , мабуть , дуже "налякають" Лукашенку ...
10.08.2020 22:09 Відповісти
лука с куйлом *********!их нужно выносить обоих!
10.08.2020 22:11 Відповісти
10.08.2020 22:12 Відповісти
 
 